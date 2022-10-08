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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Азовське море (1496) Керченська протока (272) Крим (12748) міст (827) пожежа (3751) Чорне море (1364) Керченський міст (363) судноплавство (35)

З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден

Новини Цензор.НЕТ Події

крим,кримський,міст

Після пожежі на Кримському мості спостерігається морський затор в Чорному та Азовському морях.

Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.

Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Кримський міст.

Також затор із десятків суден, які чекають дозволу на проходження, утворився з боку Чорного моря.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Дивіться: Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Кацапам неоднократно повторяли с 2014 года, что крымский мост стоять не будет, потому что грунты в том районе не позволяют там что-то строить, а они не слушали, вот результат
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08.10.2022 11:05
+24
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08.10.2022 11:08
+24
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08.10.2022 11:12
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А найцікавіше ...шо то осінь..а скоро зима...вітри з моря...шторм
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08.10.2022 11:05 Відповісти
Говорят, что в Крыму образовались длинные очереди на автозаправках, а в Киеве образовались длинные очереди за шампанским.. )
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08.10.2022 11:25 Відповісти
Кацапам неоднократно повторяли с 2014 года, что крымский мост стоять не будет, потому что грунты в том районе не позволяют там что-то строить, а они не слушали, вот результат
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08.10.2022 11:05 Відповісти
Мне кажется,что Ричи Блэкмор и Гловер что-то знали,когда создавали бессмертный хит ,,Дип Перпл,,-,,Дым над водой,,
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08.10.2022 11:15 Відповісти
Smoke on the water and fire in the sky
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08.10.2022 11:26 Відповісти
Hah Klasse!
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08.10.2022 12:47 Відповісти
Дивно так вантажівки вибухують, одна вибухнула ,а міст відразу у двох місцях упав...оце курять кацяпи...😜
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08.10.2022 11:06 Відповісти
Так вони ж уже давно відточують майстерність куріння...
Хоч і рукожопі - та наполегливість перемагає.
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08.10.2022 11:17 Відповісти
Утром анператор глянул на речку, а моста-то и нету...
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08.10.2022 11:07 Відповісти
Ждём, что "вандалы" взорвут какое-то судно и под мостом.....
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08.10.2022 11:07 Відповісти
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08.10.2022 11:08 Відповісти
Как же вам, ******, объяснить что Крым - Украина
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08.10.2022 11:09 Відповісти
Бесполезно. Они уже Херсонскую и Запорожскую область называют "временно оккупированными территориями РФ"
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08.10.2022 11:28 Відповісти
З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден Джерело: https://censor.net/ua/n3372313

судна не українські ? Кацапські!!!

треба бити по суднам , бо там логістика агрессора
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08.10.2022 11:09 Відповісти
Следующий подрыв можно осуществить судном-брандером, ракеты тоже остаются. Валить этот мост до бесконечности.
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08.10.2022 11:11 Відповісти
Шкипером судна будешь лично ты?
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08.10.2022 11:43 Відповісти
Нет моста - мосту 3,14зда...
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08.10.2022 11:11 Відповісти
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08.10.2022 11:12 Відповісти
<*******ween
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08.10.2022 19:59 Відповісти
Теперь вас в Крыму "бить" будут все кому не впадло.
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08.10.2022 11:12 Відповісти
А не впало будет всем
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08.10.2022 11:13 Відповісти
Буиних мало -- нехаи ідут напролом .
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08.10.2022 11:14 Відповісти
Задание УкрПочте - выпустить марку, будет покруче "срусьсский корабль иди..."
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08.10.2022 11:15 Відповісти
кацапи будуть баржі запускати как бурлакі на волгє
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08.10.2022 11:15 Відповісти
Де танцюючий морячок ?
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08.10.2022 11:18 Відповісти
Говорят, он давно ласты склеил.
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08.10.2022 11:20 Відповісти
от цирроза
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08.10.2022 11:24 Відповісти
Импортозамещение по-путински

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08.10.2022 11:20 Відповісти
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08.10.2022 11:20 Відповісти
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:20 Відповісти
Качает океан и дизель шумит глухо
эсминец набрал ход и остановок нет
сквозь штормы и туман он привезет ракеты
Из США *****, передают привет.
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08.10.2022 11:22 Відповісти
запор у них утворився з обох боків.
це ще не запор - запор буде папізже.
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08.10.2022 11:24 Відповісти
"- а потом баркас проходя под мостом каааааак !!!
- эт точно!" (С)
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08.10.2022 11:30 Відповісти
Сухов, говоришь? Щас мы поглядим какой это Сухов....
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08.10.2022 11:53 Відповісти
...теперь пусть плывут....на катере
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08.10.2022 11:54 Відповісти
Сьогодні я мабудь карахильо без кави пити буду.
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08.10.2022 11:33 Відповісти
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:33 Відповісти
А я дивився - там один прольот мосту "просівший" нібито!
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08.10.2022 11:57 Відповісти
вандали
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Будет прикольно когда еще один из кораблей взорвется под мостом и снесет арки
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08.10.2022 11:52 Відповісти
та то вони посейдони невдало випробували....
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08.10.2022 12:40 Відповісти
 
 