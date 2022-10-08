З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден
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Після пожежі на Кримському мості спостерігається морський затор в Чорному та Азовському морях.
Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.
Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Кримський міст.
Також затор із десятків суден, які чекають дозволу на проходження, утворився з боку Чорного моря.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Топ коментарі
+33 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар08.10.2022 11:05
+24 Вася Шевченко f77d76ba
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+24 Saskia Jansen
показати весь коментар08.10.2022 11:12
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Хоч і рукожопі - та наполегливість перемагає.
судна не українські ? Кацапські!!!
треба бити по суднам , бо там логістика агрессора
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
эсминец набрал ход и остановок нет
сквозь штормы и туман он привезет ракеты
Из США *****, передают привет.
це ще не запор - запор буде папізже.
- эт точно!" (С)