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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Азовское море (1576) Керченский пролив (414) Крым (26022) мост (1003) пожар (5574) Черное море (1341) Керченский мост (339) судоходство (22)

С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из судов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

крим,кримський,міст

После пожара на Крымском мосту наблюдается морская пробка в Черном и Азовском морях.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic, сообщает Цензор.НЕТ.

Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Крымский мост.

Также пробка из десятков судов, ожидающих разрешения на прохождение, образовалась со стороны Черного моря.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Читайте: Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко
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Топ комментарии
+33
Кацапам неоднократно повторяли с 2014 года, что крымский мост стоять не будет, потому что грунты в том районе не позволяют там что-то строить, а они не слушали, вот результат
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08.10.2022 11:05
+24
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08.10.2022 11:08
+24
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08.10.2022 11:12
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А найцікавіше ...шо то осінь..а скоро зима...вітри з моря...шторм
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08.10.2022 11:05 Ответить
Говорят, что в Крыму образовались длинные очереди на автозаправках, а в Киеве образовались длинные очереди за шампанским.. )
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08.10.2022 11:25 Ответить
Кацапам неоднократно повторяли с 2014 года, что крымский мост стоять не будет, потому что грунты в том районе не позволяют там что-то строить, а они не слушали, вот результат
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08.10.2022 11:05 Ответить
Мне кажется,что Ричи Блэкмор и Гловер что-то знали,когда создавали бессмертный хит ,,Дип Перпл,,-,,Дым над водой,,
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08.10.2022 11:15 Ответить
Smoke on the water and fire in the sky
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08.10.2022 11:26 Ответить
Hah Klasse!
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08.10.2022 12:47 Ответить
Дивно так вантажівки вибухують, одна вибухнула ,а міст відразу у двох місцях упав...оце курять кацяпи...😜
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08.10.2022 11:06 Ответить
Так вони ж уже давно відточують майстерність куріння...
Хоч і рукожопі - та наполегливість перемагає.
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08.10.2022 11:17 Ответить
Утром анператор глянул на речку, а моста-то и нету...
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08.10.2022 11:07 Ответить
Ждём, что "вандалы" взорвут какое-то судно и под мостом.....
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08.10.2022 11:07 Ответить
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08.10.2022 11:08 Ответить
Как же вам, ******, объяснить что Крым - Украина
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08.10.2022 11:09 Ответить
Бесполезно. Они уже Херсонскую и Запорожскую область называют "временно оккупированными территориями РФ"
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08.10.2022 11:28 Ответить
З обох боків Кримського мосту утворився затор із суден Джерело: https://censor.net/ua/n3372313

судна не українські ? Кацапські!!!

треба бити по суднам , бо там логістика агрессора
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08.10.2022 11:09 Ответить
Следующий подрыв можно осуществить судном-брандером, ракеты тоже остаются. Валить этот мост до бесконечности.
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08.10.2022 11:11 Ответить
Шкипером судна будешь лично ты?
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08.10.2022 11:43 Ответить
Нет моста - мосту 3,14зда...
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08.10.2022 11:11 Ответить
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08.10.2022 11:12 Ответить
<*******ween
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08.10.2022 19:59 Ответить
Теперь вас в Крыму "бить" будут все кому не впадло.
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08.10.2022 11:12 Ответить
А не впало будет всем
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08.10.2022 11:13 Ответить
Буиних мало -- нехаи ідут напролом .
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08.10.2022 11:14 Ответить
Задание УкрПочте - выпустить марку, будет покруче "срусьсский корабль иди..."
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08.10.2022 11:15 Ответить
кацапи будуть баржі запускати как бурлакі на волгє
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08.10.2022 11:15 Ответить
Де танцюючий морячок ?
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08.10.2022 11:18 Ответить
Говорят, он давно ласты склеил.
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08.10.2022 11:20 Ответить
от цирроза
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08.10.2022 11:24 Ответить
Импортозамещение по-путински

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08.10.2022 11:20 Ответить
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08.10.2022 11:20 Ответить
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:20 Ответить
Качает океан и дизель шумит глухо
эсминец набрал ход и остановок нет
сквозь штормы и туман он привезет ракеты
Из США *****, передают привет.
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08.10.2022 11:22 Ответить
запор у них утворився з обох боків.
це ще не запор - запор буде папізже.
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08.10.2022 11:24 Ответить
"- а потом баркас проходя под мостом каааааак !!!
- эт точно!" (С)
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08.10.2022 11:30 Ответить
Сухов, говоришь? Щас мы поглядим какой это Сухов....
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08.10.2022 11:53 Ответить
...теперь пусть плывут....на катере
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08.10.2022 11:54 Ответить
Сьогодні я мабудь карахильо без кави пити буду.
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08.10.2022 11:33 Ответить
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:33 Ответить
А я дивився - там один прольот мосту "просівший" нібито!
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08.10.2022 11:57 Ответить
вандали
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08.10.2022 11:38 Ответить
Будет прикольно когда еще один из кораблей взорвется под мостом и снесет арки
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08.10.2022 11:52 Ответить
та то вони посейдони невдало випробували....
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08.10.2022 12:40 Ответить
 
 