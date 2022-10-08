С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из судов
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После пожара на Крымском мосту наблюдается морская пробка в Черном и Азовском морях.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic, сообщает Цензор.НЕТ.
Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Крымский мост.
Также пробка из десятков судов, ожидающих разрешения на прохождение, образовалась со стороны Черного моря.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Хоч і рукожопі - та наполегливість перемагає.
судна не українські ? Кацапські!!!
треба бити по суднам , бо там логістика агрессора
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
эсминец набрал ход и остановок нет
сквозь штормы и туман он привезет ракеты
Из США *****, передают привет.
це ще не запор - запор буде папізже.
- эт точно!" (С)