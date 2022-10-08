УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6781 відвідувач онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
3 605 14
Крим (12748) міст (827) пожежа (3751) Керченський міст (363)

Збитки від пожежі на Кримському мості - 200-500 млн рублів, - російські страховики

Новини Цензор.НЕТ Події

крим,кримський,міст

В Росії порахували збитки від пожежі на Кримському мості.

Про це заявили у Всеросійському союзі страховиків, інформує Цензор.НЕТ.

"ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мості в суму 200-500 мільйонів рублів. У ВСС немає інформації про чинні договори страхування щодо інфраструктури Кримського мосту. Як правило, державне майно не страхується", - зазначили страховики.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також читайте: Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
200-500 млн рублів тобто 3-7 млн баксів? розсмішили
показати весь коментар
08.10.2022 11:59
+3
Страховики вже працюют -- нігуя собі .
показати весь коментар
08.10.2022 11:28
+3
Это вы еще не начинали считать. Момент подрыва моста
показати весь коментар
08.10.2022 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно відхрещуватися і трубити що це кацапи самі зробили теракт, включайте голову.
показати весь коментар
08.10.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 11:30 Відповісти
Страховики вже працюют -- нігуя собі .
показати весь коментар
08.10.2022 11:28 Відповісти
Кацапи сами влаштували бавовну!
показати весь коментар
08.10.2022 11:28 Відповісти
Это вы еще не начинали считать. Момент подрыва моста
показати весь коментар
08.10.2022 11:34 Відповісти
Замовте будь ласка кацапам пісню. Вона мабуть скоро стане екстремісткою....
Аквариум - Этот Поезд В Огне
показати весь коментар
08.10.2022 11:39 Відповісти
Такі збитки тільки від паніки на півострові і тільки за ранок.

Військові і іміджеві втрати страшенні!
показати весь коментар
08.10.2022 11:39 Відповісти
https://images.glavred.info/2022_10/thumb_files/1200x0/1665214958-3979.jpg?r=967317
показати весь коментар
08.10.2022 11:40 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 11:57 Відповісти
"ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мості в суму 200-500 мільйонів рублів.."..,
но распилят несколько милиардов
показати весь коментар
08.10.2022 11:57 Відповісти
Так, а хлАпкі билі?
показати весь коментар
08.10.2022 11:58 Відповісти
200-500 млн рублів тобто 3-7 млн баксів? розсмішили
показати весь коментар
08.10.2022 11:59 Відповісти
Дійсно смішно від такої суми
показати весь коментар
08.10.2022 12:32 Відповісти
 
 