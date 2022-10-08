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Встановлено власника фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, - росЗМІ

Став відомий власник фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту 8 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, власником фури є Борис Юсубов, на якого було записано червону фуру. За словами родичів, він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Зазначається, що водій вантажівки, яку перевірили, був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. У причепі, ймовірно, була палетна плівка на піддонах. Він був повністю завантажений.

Автомобіль не заганяли на рентген.

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Встановлено власника фури, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, - росЗМІ 01

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

вибух (4440) Крим (14135) міст (1231) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+13
Перестаньте врешті-решт називати Керченський міст по кацапські кримським. Або зазначте, що ви не український інформ ресурс і продовжуйте засирати людям мізки російськими наративами.
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08.10.2022 14:06
+12
Крим зараз: Машина з плівкою-поліетіленом-пластиком-пластідом...
Московія в минулому: Мішок з цукром-мукою-селітрою-гексагеном...

Але якщо це все ж були наші ССО, то я просто аплодую стоячи! Бережи їх Бог!
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08.10.2022 14:05
+11
Беріть вище - фура червона, шини чорні...
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08.10.2022 14:41
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Чечен?
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08.10.2022 13:53 Відповісти
Може втемну використали. Завантажили типу плівку, а насправді вибухівку з дистанційним детонатором.
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08.10.2022 13:55 Відповісти
Вполне возможно что Борис Юсубов из числа крымских татар. И сейчас по новой закрутится волна репрессий. А так даже хорошо для рабссиян: автомобилям въезд и выезд невозможен, а железнодорожная часть не пострадала. А по ней нет проблем перевозить войска и технику. А пассажирские поезда просто отменить. Хотя возможен вариант что в связи с усиленной нагрузкой мост начинал сыпаться и для сохранения жопы лица путлера надо было срочно свалить свою рукожопость на кого-то.
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08.10.2022 14:29 Відповісти
А ви уважно дивились на міст залізної дороги? Там, де була пожежа, всі металоконструкції треба вирізати. Та і залізобетонні від високої температури стали непридатними.
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08.10.2022 14:38 Відповісти
Уважно, особливо коли будувався тій міст. Тому і кажу про дві версії. Ще б пояснити как одна вантажівка своим підривом в двох місцях руйнувала автомобільний міст, а друга нитка автомобільного, яка мі залізничним та руйнованим автомобільним лишилась неушкодженою.
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08.10.2022 14:51 Відповісти
Беріть вище - фура червона, шини чорні...
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08.10.2022 14:41 Відповісти
Може і Киримли. Їх рашка теж в печінках сидить вже
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08.10.2022 15:37 Відповісти
Водитель - шахид?
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08.10.2022 13:58 Відповісти
Вся росія - колективний шахід
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08.10.2022 14:12 Відповісти
надіюсь,колорадний шахід,використаний втемну.Нема Баканова - є СБУ !
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08.10.2022 14:16 Відповісти
Чудна в своей непредсказуемости оказалась траектория "Посейдона"... дон-дон, *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.10.2022 13:58 Відповісти
Жеглов: горит? Сильно горит? Думаешь, пока доедем, сгорит? Ну тогда пусть доблестные пожарные разбираются.
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08.10.2022 14:01 Відповісти
Крим зараз: Машина з плівкою-поліетіленом-пластиком-пластідом...
Московія в минулому: Мішок з цукром-мукою-селітрою-гексагеном...

Але якщо це все ж були наші ССО, то я просто аплодую стоячи! Бережи їх Бог!
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08.10.2022 14:05 Відповісти
Перестаньте врешті-решт називати Керченський міст по кацапські кримським. Або зазначте, що ви не український інформ ресурс і продовжуйте засирати людям мізки російськими наративами.
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08.10.2022 14:06 Відповісти
Глебушка, так ведь мост горит=) Как же они по мосту доедут, когда он сгорел? =)))
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08.10.2022 14:06 Відповісти
русня везла награбленные стиралки с Украины!!!
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08.10.2022 14:07 Відповісти
Как вариант - может быть машина крымского татарина. Версия выше про чеченца, как мне кажется приближена к нулю.
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08.10.2022 14:08 Відповісти
Это не версия. Это реакция мозга на фото.
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08.10.2022 14:17 Відповісти
мова йде про чеченців
а не про какдирівців
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08.10.2022 14:54 Відповісти
Просто даже в смешанных браках они не называют детей русскими именами.
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08.10.2022 16:25 Відповісти
Шас такой срач разведут... мамка дорогая!!! Убийство Кенеди отдыхает!!! 200 версий и все одна другой краше, а то что эти *****...ы 300 своих же людей в жилых домах 1999 году, чтобы начать чеченскую компанию (надуманную) уже и забыли!!!
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08.10.2022 14:09 Відповісти
В этой машине должен был опять ехать Дугин
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08.10.2022 14:14 Відповісти
Ні. Знов ***** мало їхати фурою цим мостом. Але воно набухалося на ювілеї і за кермо його не пустили.
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08.10.2022 14:44 Відповісти
Кажуть що на в'їзді на мост дуже доглядають. Тоді могли не грузити машину вибухівкою, а поставити маячок для наведення ракети.
Чим не версія?
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08.10.2022 14:25 Відповісти
Нахер ракетам маячок, сейчас не 1930 год
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08.10.2022 14:37 Відповісти
Разумеется водитель был не в курсе, поэтому не нервничал. Не хватало ещё сорвать операцию из за человеческого фактора. В современном мире абсолютно не обязательно самому сидеть в грузовике со взрывчаткой.
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08.10.2022 14:40 Відповісти
рухнули два отдельных друг от друга пролёта. тогда уж надо искать две фуры и двух хозяев.
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08.10.2022 14:52 Відповісти
Нет. От взрывной волны пролеты сыграли гармошкой. Какие то вывалились, какие то нет
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08.10.2022 15:44 Відповісти
ты эту басню на росТВ расскажи. рухнули три пролёта. два подряд,а третий через пролёт,причём через целый пролёт!
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08.10.2022 16:48 Відповісти
 
 