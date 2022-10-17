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Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинуло молоде подружжя. Дружина була на 6 місяці вагітності

богачук,київ

Внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку у Києві загинула молода родина киян.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Богдану та Вікторії було по 34 роки.

За повідомленням свідків, вони чекали на дитину. Вікторія була на 6 місяці вагітності і збиралася у грудні йти у декрет.

Пізніше цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", - зазначив Кличко.

Читайте: Атака дронами на Київ: 3 особи загинули, 4 постраждали, 19 врятовано (оновлено)

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) Геращенко Антон (935) дрони (4648) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+30
и что снова спустим лукемерзавцу его помощь пуйлу
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17.10.2022 13:28
+27
Шкода людей, розрушене житло, біль і сльози рідних, а де якась відповідь, навіть словесної нема. Українці сильні, але вже десь є межа цьому терпінню.
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17.10.2022 13:35
+23
страна-террорист, страна-********.
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17.10.2022 13:31
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и что снова спустим лукемерзавцу его помощь пуйлу
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17.10.2022 13:28 Відповісти
Так і буде
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17.10.2022 13:29 Відповісти
страна-террорист, страна-********.
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17.10.2022 13:31 Відповісти
С какой територии летели дроны ?
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17.10.2022 13:34 Відповісти
от "милых беларуссов"
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17.10.2022 13:35 Відповісти
...з *********
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17.10.2022 13:36 Відповісти
Шкода людей, розрушене житло, біль і сльози рідних, а де якась відповідь, навіть словесної нема. Українці сильні, але вже десь є межа цьому терпінню.
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17.10.2022 13:35 Відповісти
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ‼️‼️‼️
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17.10.2022 13:51 Відповісти
Тоді тєрпіли теж сильні!
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17.10.2022 13:53 Відповісти
Будь-ласка хто в Києві--дайте в морду цьому покидькові!
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17.10.2022 13:37 Відповісти
ВСІМ кацапам і білокацапам - горіти у Вогні!
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17.10.2022 13:40 Відповісти
Земрази,дальше с белопарашей безвиз и ни одного ответа ? Жаль что эти ракеты и дроны не падают на банковскую и на ваших родных и близких .
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17.10.2022 13:42 Відповісти
На нас, терпiлах, скоро всі, хто захоче, будут випробовувати свою зброю.
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17.10.2022 13:45 Відповісти
Стули пельку," нетерпЫла"
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17.10.2022 15:54 Відповісти
Заткни свій смердючий отвір йолоп.
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17.10.2022 16:38 Відповісти
Білоруси-це наші брати-слов'яни, ага.
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17.10.2022 13:46 Відповісти
Бидлорусія!
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17.10.2022 13:50 Відповісти
Після нашої перемоги отак кацапія має виглядати !!!
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17.10.2022 13:52 Відповісти
Більше зерна треба відправити Ірану.
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17.10.2022 14:10 Відповісти
Зелена влада мабуть боїться оприлюднення корупційних схем з білоруським бітумом , раз така паралізована і не хоче йо#нути по білорашистам .
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17.10.2022 14:13 Відповісти
Твари не понимают, что когда путлера замочат в сортире и к власти придет очередной Навальный, мы не переситанем мстить. Они открыли ящик Пандоры на поколения вперед - и мы будем их убивать.
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17.10.2022 14:14 Відповісти
А чим той навальний, скажімо відносно українського Криму, відрізняється від хутіна? Іншими речами типу крові не пролив, ще своїм не набрид, поки що не накрав бігато відрізняється. Але бути йому президентом тільки на "зотєлках" свого натовпу. То буде ще один хутін. Тому ніхто і ніяк не заважає мститися цим андрофагам.
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17.10.2022 14:51 Відповісти
Молода родина, фактично їх було уже троє...
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17.10.2022 14:25 Відповісти
муж (34 года) не пошел на фронт, чтоб защищать свою жену. думал отсидеться в тылу.
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17.10.2022 14:26 Відповісти
Зачем так сразу? Ты же не знаешь, чем он занимался.
Не суди и судим не будешь.
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17.10.2022 15:13 Відповісти
А ти звідки пишеш?
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17.10.2022 15:57 Відповісти
меня призвали и я сейчас в армии.
и меня очень деморализует, что многие чмошники прячутся. особенно клоунский дружок, который призывал уклоняться, а потом получил орден.
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17.10.2022 20:18 Відповісти
ПОРА бить по военной инфрастуктуре беларуси привентивно, не ждать пока они соберутся в кучу и обстреливают нас, в этом случае гиьнуть будут русаки а не беларусы, это законная цель!!!
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17.10.2022 14:31 Відповісти
Режим усатого ****** должен на ровне с бензоколонкой должен быть признан террористическим со всеми вытекающими последствиями.
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17.10.2022 14:31 Відповісти
ОТВЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОЦЕННОЙ И БОЛЕЕ .СЛАВА ЗСУ!
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17.10.2022 14:54 Відповісти
Сколько же ненависти у меня ....Сколько ненависти....твари
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17.10.2022 14:59 Відповісти
Кацапам повезло, что ты не мужиком родилась!
Хотя и кошка может собаку порвать и медведя выгнать со двора
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17.10.2022 15:15 Відповісти
Як же цих рашиських уродів можна назвати, як не терористи середньовічні варвари ,чого ви добились ? що всі вас ненавидять ,а вашій так званій терористичній державі і вашому народу всі бажають тільки найгіршого і проклинають всіх вас.
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17.10.2022 15:14 Відповісти
Мы уже несколько месяцев статистики. Записали, сфоткали, начертили схемы прилета, взяли грунт на анализ. Ждем следующих прилетов. И все по новой.
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17.10.2022 15:38 Відповісти
Провоцируют на начало боевых действий против Беларуси, чтобы второй фронт открыть . . .

Но терпеть уже сложно. Я бы на месте наших предъявил бы белорусам ультиматум о полном выводе российских воинских подразделений с территории Беларуси, в противном случае будем вынуждены нанести ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по военным аэродромам и местам пуска ракет.
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17.10.2022 16:10 Відповісти
Скільки можна це терпіти? Коли буде відповідь???
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17.10.2022 16:25 Відповісти
У меня один вопрос : почему это козломордое образование под названием кацапская ********* не признают "государством" террористом ?
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17.10.2022 21:14 Відповісти
Скорботні новини. Київскій владі - запрошувати на похорон жертв бомбардування представників від кожного посольства у Киеві
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17.10.2022 21:17 Відповісти
 
 