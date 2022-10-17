Внаслідок атаки дронів на житловий будинок у Києві загинуло молоде подружжя. Дружина була на 6 місяці вагітності

Внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку у Києві загинула молода родина киян.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Богдану та Вікторії було по 34 роки.

За повідомленням свідків, вони чекали на дитину. Вікторія була на 6 місяці вагітності і збиралася у грудні йти у декрет.

Пізніше цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", - зазначив Кличко.

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.