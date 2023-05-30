В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибли молодые супруги. Жена была на 6 месяце беременности
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В результате удара иранским дроном по жилому дому в Киеве погибла молодая семья киевлян.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Богдану и Виктории было 34 года.
По сообщению свидетелей, они ждали ребенка. Виктория была на 6 месяце беременности и собиралась в декабре уходить в декрет.
Позже эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, вытащили тела трех погибших мирных жителей. Среди них - молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", - отметил Кличко.
Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
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Не суди и судим не будешь.
и меня очень деморализует, что многие чмошники прячутся. особенно клоунский дружок, который призывал уклоняться, а потом получил орден.
Хотя и кошка может собаку порвать и медведя выгнать со двора
Но терпеть уже сложно. Я бы на месте наших предъявил бы белорусам ультиматум о полном выводе российских воинских подразделений с территории Беларуси, в противном случае будем вынуждены нанести ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по военным аэродромам и местам пуска ракет.