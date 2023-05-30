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В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибли молодые супруги. Жена была на 6 месяце беременности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ

В результате удара иранским дроном по жилому дому в Киеве погибла молодая семья киевлян.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Богдану и Виктории было 34 года.

По сообщению свидетелей, они ждали ребенка. Виктория была на 6 месяце беременности и собиралась в декабре уходить в декрет.

Позже эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, вытащили тела трех погибших мирных жителей. Среди них - молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", - отметил Кличко.

Также смотрите: 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство сбито, раздалось 5 взрывов, - Кличко. ФОТОрепортаж

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
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Топ комментарии
+30
и что снова спустим лукемерзавцу его помощь пуйлу
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17.10.2022 13:28
+27
Шкода людей, розрушене житло, біль і сльози рідних, а де якась відповідь, навіть словесної нема. Українці сильні, але вже десь є межа цьому терпінню.
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17.10.2022 13:35
+23
от "милых беларуссов"
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17.10.2022 13:35
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и что снова спустим лукемерзавцу его помощь пуйлу
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17.10.2022 13:28 Ответить
Так і буде
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17.10.2022 13:29 Ответить
страна-террорист, страна-********.
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17.10.2022 13:31 Ответить
С какой територии летели дроны ?
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17.10.2022 13:34 Ответить
от "милых беларуссов"
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17.10.2022 13:35 Ответить
...з *********
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17.10.2022 13:36 Ответить
Шкода людей, розрушене житло, біль і сльози рідних, а де якась відповідь, навіть словесної нема. Українці сильні, але вже десь є межа цьому терпінню.
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17.10.2022 13:35 Ответить
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ‼️‼️‼️
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17.10.2022 13:51 Ответить
Тоді тєрпіли теж сильні!
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17.10.2022 13:53 Ответить
Будь-ласка хто в Києві--дайте в морду цьому покидькові!
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17.10.2022 13:37 Ответить
ВСІМ кацапам і білокацапам - горіти у Вогні!
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17.10.2022 13:40 Ответить
Земрази,дальше с белопарашей безвиз и ни одного ответа ? Жаль что эти ракеты и дроны не падают на банковскую и на ваших родных и близких .
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17.10.2022 13:42 Ответить
На нас, терпiлах, скоро всі, хто захоче, будут випробовувати свою зброю.
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17.10.2022 13:45 Ответить
Стули пельку," нетерпЫла"
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17.10.2022 15:54 Ответить
Заткни свій смердючий отвір йолоп.
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17.10.2022 16:38 Ответить
Білоруси-це наші брати-слов'яни, ага.
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17.10.2022 13:46 Ответить
Бидлорусія!
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17.10.2022 13:50 Ответить
Після нашої перемоги отак кацапія має виглядати !!!
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17.10.2022 13:52 Ответить
Більше зерна треба відправити Ірану.
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17.10.2022 14:10 Ответить
Зелена влада мабуть боїться оприлюднення корупційних схем з білоруським бітумом , раз така паралізована і не хоче йо#нути по білорашистам .
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17.10.2022 14:13 Ответить
Твари не понимают, что когда путлера замочат в сортире и к власти придет очередной Навальный, мы не переситанем мстить. Они открыли ящик Пандоры на поколения вперед - и мы будем их убивать.
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17.10.2022 14:14 Ответить
А чим той навальний, скажімо відносно українського Криму, відрізняється від хутіна? Іншими речами типу крові не пролив, ще своїм не набрид, поки що не накрав бігато відрізняється. Але бути йому президентом тільки на "зотєлках" свого натовпу. То буде ще один хутін. Тому ніхто і ніяк не заважає мститися цим андрофагам.
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17.10.2022 14:51 Ответить
Молода родина, фактично їх було уже троє...
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17.10.2022 14:25 Ответить
муж (34 года) не пошел на фронт, чтоб защищать свою жену. думал отсидеться в тылу.
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17.10.2022 14:26 Ответить
Зачем так сразу? Ты же не знаешь, чем он занимался.
Не суди и судим не будешь.
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17.10.2022 15:13 Ответить
А ти звідки пишеш?
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17.10.2022 15:57 Ответить
меня призвали и я сейчас в армии.
и меня очень деморализует, что многие чмошники прячутся. особенно клоунский дружок, который призывал уклоняться, а потом получил орден.
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17.10.2022 20:18 Ответить
ПОРА бить по военной инфрастуктуре беларуси привентивно, не ждать пока они соберутся в кучу и обстреливают нас, в этом случае гиьнуть будут русаки а не беларусы, это законная цель!!!
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17.10.2022 14:31 Ответить
Режим усатого ****** должен на ровне с бензоколонкой должен быть признан террористическим со всеми вытекающими последствиями.
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17.10.2022 14:31 Ответить
ОТВЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОЦЕННОЙ И БОЛЕЕ .СЛАВА ЗСУ!
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17.10.2022 14:54 Ответить
Сколько же ненависти у меня ....Сколько ненависти....твари
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17.10.2022 14:59 Ответить
Кацапам повезло, что ты не мужиком родилась!
Хотя и кошка может собаку порвать и медведя выгнать со двора
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17.10.2022 15:15 Ответить
Як же цих рашиських уродів можна назвати, як не терористи середньовічні варвари ,чого ви добились ? що всі вас ненавидять ,а вашій так званій терористичній державі і вашому народу всі бажають тільки найгіршого і проклинають всіх вас.
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17.10.2022 15:14 Ответить
Мы уже несколько месяцев статистики. Записали, сфоткали, начертили схемы прилета, взяли грунт на анализ. Ждем следующих прилетов. И все по новой.
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17.10.2022 15:38 Ответить
Провоцируют на начало боевых действий против Беларуси, чтобы второй фронт открыть . . .

Но терпеть уже сложно. Я бы на месте наших предъявил бы белорусам ультиматум о полном выводе российских воинских подразделений с территории Беларуси, в противном случае будем вынуждены нанести ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по военным аэродромам и местам пуска ракет.
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17.10.2022 16:10 Ответить
Скільки можна це терпіти? Коли буде відповідь???
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17.10.2022 16:25 Ответить
У меня один вопрос : почему это козломордое образование под названием кацапская ********* не признают "государством" террористом ?
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17.10.2022 21:14 Ответить
Скорботні новини. Київскій владі - запрошувати на похорон жертв бомбардування представників від кожного посольства у Киеві
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17.10.2022 21:17 Ответить
 
 