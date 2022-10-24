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арешт (2497) Мотор Січ (324) колабораціонізм (1120) Дзюба Олег Мотор Січ (1)

Суд арештував на два місяці начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Дзюбу

дзюба,олег,мотор,січ

Шевченківський суд Києва відправив під арешт на два місяці начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Мотор Січ" Олега Дзюбу, підозрюваного разом із президентом компанії В’ячеславом Богуслаєвим, у колабораціонізмі та сприянні Росії.

Про це пишуть Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Журналістів на засідання не пустили, лише на оголошення рішення. Дзюба відмовився коментувати справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мотор Січ" просила "слугу народу", члена комітету з нацбезпеки Касая, який до обрання був директором гандбольного клубу "Мотор", взяти собі радників з підприємства. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

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Топ коментарі
+14
У керівництві Мотор Січі самі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 17:23
+12
Не колаборанти, а "клуб любітєлєй руцкава міра".
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24.10.2022 17:37
+9
а що про представників СБУ які штатно працювали на підприємстві, не рахуючи секретний відділ. як могла продукція відгружатись без їхнього відому?
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24.10.2022 18:52
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У керівництві Мотор Січі самі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 17:23 Відповісти
Не колаборанти, а "клуб любітєлєй руцкава міра".
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24.10.2022 17:37 Відповісти
Пособники рашистов -террористов -садистов ,убивших сотни тысяч украинцев ‼️Вы должны сдохнуть в страшных муках , у вас руки по горло в крови аваших сограждан‼️
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24.10.2022 18:59 Відповісти
Мотузочка потягнулася... Та невже когось таки посадять? "Нє вєрю"!©
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24.10.2022 17:36 Відповісти
Це не радня мастурбатора з підєрского зєніта дзюби тьомкі?
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24.10.2022 17:36 Відповісти
Вся ця фігня була при новому президенті і єрмаку.
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24.10.2022 17:45 Відповісти
А Богуслаев ? Що відпустили під чесно слово к проститутке яйца чухать бо старий ?
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24.10.2022 17:50 Відповісти
ще назва мотор-січ - краще б кацап-болт
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24.10.2022 18:43 Відповісти
а що про представників СБУ які штатно працювали на підприємстві, не рахуючи секретний відділ. як могла продукція відгружатись без їхнього відому?
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24.10.2022 18:52 Відповісти
Как ⁉️были в доле , под крышей д'Ерьмака
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24.10.2022 19:01 Відповісти
Там увесь "білий дім" треба арештовувати. А роботяг розігнати к маме беніной - всі вони чудово знали куди відправлялась продукція заводу.
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24.10.2022 19:27 Відповісти
А "білий дім" яким чудом до злочинної влади, яка дозволяла і допосмагала вивозити військову продукцію ворогу? Що не було кордону і митниці? Що не бачили, що військові двигуни йдуть на військові літаки, вертольоти і кораблі? Три з половиною роки не бачили?А навіщо тоді такі служби? Ви думаєте, що це кінець зрадникам? Нві, їх сроко вилізе дуже багато і чомусь їх виводять на чисту воду не ті, кому це необхідно робити.
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24.10.2022 20:44 Відповісти
Толя, так на підприємствах називають заводоуправление. Я ж поставив кавички.
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24.10.2022 21:00 Відповісти
Видаляти пост не буду, просто Вас не зрозумів.
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24.10.2022 21:57 Відповісти
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24.10.2022 19:39 Відповісти
При "сивочолому" богуслаєв і його проросійська команда сиділи тихо, як миші під віником і жодного мотора не направили на росію. Все почалося з Оману, великого обману, а т очніше після вибору наріду 73%.
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24.10.2022 20:40 Відповісти
а то не родич рузького рукоблуда футбольора?
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24.10.2022 20:55 Відповісти
Есть в Украине такая гнилая контора: Державна служба експортного контролю. Если вы подумаете, что там честные люди проверяют все на предмет чистоты и неприменения против Украины; что там сидят патриоты Украины, берегущие ее и стоящие на страже закона, вы очень ошибаетесь. Коррупция там «выше крыши» здания, где они арендуют свои помещения. Махровый вор, которого поставили стеречь интересы Украины, регулярно ежемесячноложит в карман не менее полумиллиона долларов. Но никакое СБУ, НАБУ вместе с ГБР этого не видят (!)
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24.10.2022 21:57 Відповісти
их нельзя обменивать, могут сдать технологии. Всю документацию надо проверять, кто когда брал
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24.10.2022 22:18 Відповісти
 
 