Facebook забанив акаунт Бутусова на 7 днів за пост про брехню російських пропагандистів

Через пост про брехню російських пропагандистів Юрія Бутусова забанили в Фейсбуці. Редакція "Цензор.НЕТ" просить користувачів Facebook звертатися в службу техпідтримки з проханням розбанити Юрія Бутусова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Опублікувати нові пости і залишати коментарі журналіст не зможе 7 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії Facebook та Instagram внесено до реєстру терористичних організацій

Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Наразі можете стежити за телеграм-каналом Юрія Бутусова "БУТУСОВ ПЛЮС".

Facebook забанив акаунт Бутусова на 7 днів за пост про брехню російських пропагандистів 01

Зазначимо, що випадки блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію, трапляються доволі часто.

Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні 2019 року. У вересні 2019 року Facebook на місяць забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію.

У квітні 2021 року  Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді". У червні 2021 року головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка. Пізніше  Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі.

господи.. та той фейсбук давно вже така помийка, що нормальній людині там робити нема чого. це саме стосується і твіттера.
11.11.2022 18:49 Відповісти
Меня забанил utube, курва мать! На сутки,за то шо русских свиней немножко называл русскими свиньями.
11.11.2022 18:52 Відповісти
Цукербергівський фейсбук - це неомарксистський відстійник для нав'язування збочених стереотипів.
11.11.2022 18:59 Відповісти
до кого-то никак не дойдет, что цукерберг держит фейсбук не для того чтобы пацаны там могли свободно высраться, а для того чтобы зарабатывать на рекламе, а рекламодателям не нужен срач и трупы там где они дают рекламу...
11.11.2022 20:11 Відповісти
господи,как сучно я живу меня никогда не было ни в каких социальных сетях,в том числе и сраном фейсбуке
11.11.2022 19:43 Відповісти
а сейчас вы где пишите? на социальном политическом сайте...кстати я тоже только здесь.
11.11.2022 21:40 Відповісти
фейсбук перетворюється на паРашу, як і ВК
11.11.2022 19:43 Відповісти
эту гнилую фсбушную шайку давно пора накрыть медным тазиком
11.11.2022 19:48 Відповісти
Фейсбук - те саме що було б потрібне ********* "НКВД"...

я там з 2015 в бані на 254.254.ххх.ххх ...
11.11.2022 22:13 Відповісти
До речі фейб. У z-орків це терорестична організація і я писав це їм ЦП😄 що тепер можуть відsмоткати у хла-не зазабанили, вони як свинароси- абіділісь...
показати весь коментар
от винта . не бывать тому 👎👎👎
показати весь коментар
🤪То хоч би попередили про "змiну влади". Скiльки голiв полетiло...
показати весь коментар
11.11.2022 19:57 Відповісти
Из за излишней политкоректности модераторов Фейсбук действительно превратился в сборище популистов, пропагандонов и тролей. Меня так же банили за высказывания против всякой ************* шняги.
11.11.2022 19:51 Відповісти
Я вже давно забанив фейсбук за цензуру і дезінформацію. Цукерберг вибачай, але ти вже берега загубив.
11.11.2022 19:55 Відповісти
Треба всім українцям забанити той сраний фейссрук і не спілкуватись в ньому...до речі як я і зробив
11.11.2022 19:58 Відповісти
Я на телефоні його відключив хай смокчуть цвіркуна ))
11.11.2022 20:07 Відповісти
Бутусов це та людина котра мочить русню і різних колаборантів на своєму фронті. Крутий і класний дядько )
11.11.2022 20:06 Відповісти
Ой,горе то какое.Да нах.. им пользоваться вообще??Никак не понимаю,тем более имея такой ресурс как Цензор.
11.11.2022 20:07 Відповісти
Захід незримо з кацапами, це сумна реальність як і голова штабу Притули який ненавидить Україну і ії закони
11.11.2022 20:10 Відповісти
тому що переважна кількість модерв кацапи
11.11.2022 20:16 Відповісти
Оцей канал https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw
теж баниться за патріотичну позицію... Але нас багато... підисуйтеся на всі патріотичні українські канали і всяким проросійським фейсбукам нас не подолати... Підтримуйте українців на всіх рівнях!!
11.11.2022 20:17 Відповісти
Тебе не банять тому що ти кацап?
11.11.2022 20:19 Відповісти
Звісно що кацапи під проксі. Вам за аквафреш тут одразу матюків нагнуть і зобанять.
11.11.2022 20:23 Відповісти
Ой... "я ньос в народ смятєньє і правду" (С) а залишились тільки хрестики від кацапа...
11.11.2022 20:28 Відповісти
Азохенвей! Пєйсбучєк когось забанив! Ніколи такого не було і ось знову... В мене там 4 акаунти забанили. Пʼятий я вирішив не заводити...
11.11.2022 20:18 Відповісти
фб -стала помойкой свинособак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............................
11.11.2022 20:20 Відповісти
а ви собі що думали, ці соцмережі контролюються спільнотами, в яких правда не рахується чимось добрим і щоб відповідати цим спільнотам буде дедалі важче, бо їх вимоги хиба довбаний андроїд міг би задовільнити: тільки позитивні емоції, карнегієвська посмішка, цілковита нещирість, тотальна імітація, абсолютна толерація одним і як бачите нуль толерації іншім, а реклама - тьфу!

Робіть свою соцмережу і постарайтеся зробити її кращою, а саме - вона має бути підконтрольна громаді, а не якомусь олігарху, чи групі олігархів.
11.11.2022 20:28 Відповісти
бггг... підконтрольна громаді? Як телемарофон? і з логіном через "Дію"? І з баном всіх, хто не любить Зєлю?
11.11.2022 20:30 Відповісти
Фейсбук -сборище проросийской швали. К тому же, это прибежище МОШЕННИКОВ.
По крайней мере их главный бухгалтер- Давид Вэнэр.
11.11.2022 20:42 Відповісти
Мошенники- МОЙШеники!
12.11.2022 06:06 Відповісти
Та ладно)) Мене забанили в перші 30 сек, після регистрації. Навіть нічого не написав...
11.11.2022 21:01 Відповісти
Цукенберг - проросійський покидьок!
11.11.2022 21:02 Відповісти
11.11.2022 21:11 Відповісти
Как в фейсбуке так и ютубе работают любители "русского мира " и они мутят , блокируют , удаляют ... и так далее.
11.11.2022 21:36 Відповісти
не любители, а агенты влияния, на ставке у кремля, получающие за это деньги
11.11.2022 22:23 Відповісти
ФСБук
11.11.2022 22:21 Відповісти
Мене банили там за озвучення самоназви євреїв у більшості країн східної Європи, а ще банили за вислів "раісія в пєрдє"
11.11.2022 22:22 Відповісти
спробуйте те саме написати тепер, - банити вже не повинні за правду.
naraiZZija впэрдэ !!!
12.11.2022 02:20 Відповісти
пф.... взагалі не новина!
пейспук, який належить єврею не дасть єврея пукіна в образу.

особисто в мене взагалі нема там свого рахунку, а тільки один для спаму....
11.11.2022 22:27 Відповісти
Що взяти з фейсбука, коли цензорнет в цьому веде себе також якось дивно. Патріотичні, коректні коментарії можуть чомусь модераторам не сподобатись і банять. Тоді як тим хто на рівному місці постійно хамить, намагається влаштувати колотнечу і йому нічого. Тоді як українцям необхідно налагоджувати нормальне взаєморозуміння. За хамство іншим коментаторам і влаштування колотнечі треба жорстко банити, тоді як тих хто не витримує і хамить йому у відповіть банити не треба.
11.11.2022 22:40 Відповісти
и почему ему ЮБ не пофиг?
11.11.2022 22:40 Відповісти
Хм, а мєдвєдку за погрозу світу ядерною війною не банять.
12.11.2022 04:19 Відповісти
фейсбук-сша, інстаграм -сша, гугл -сша . Ви ж так хотіли американського. Ну то їжте не обхляпайтесь.
12.11.2022 04:55 Відповісти
