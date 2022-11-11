Facebook забанив акаунт Бутусова на 7 днів за пост про брехню російських пропагандистів

Через пост про брехню російських пропагандистів Юрія Бутусова забанили в Фейсбуці. Редакція "Цензор.НЕТ" просить користувачів Facebook звертатися в службу техпідтримки з проханням розбанити Юрія Бутусова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Опублікувати нові пости і залишати коментарі журналіст не зможе 7 днів.

Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Наразі можете стежити за телеграм-каналом Юрія Бутусова "БУТУСОВ ПЛЮС".

Зазначимо, що випадки блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію, трапляються доволі часто.

Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні 2019 року. У вересні 2019 року Facebook на місяць забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію.

У квітні 2021 року Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді". У червні 2021 року головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка. Пізніше Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі.