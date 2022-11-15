УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 489 6

Аварійні відключення застосовуються, щоб вберегти енергосистему України від колапсу, якого добивається ворог, - Кудрицький

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Росія цинічно завдала удар в момент початку пікового споживання електрики, але і цього разу вдалося зберегти керованість енергосистеми України.

На цьому наголосив у фейсбуці голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: біля ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву. Атака здійснена з цинічним розрахунком - в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням", - підкреслив він.

З усім тим, енергетики вже відновлюють об’єкти, працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ракетна атака по Україні може вплинути на енергосистеми сусідніх країн, – Галущенко

"Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання Укренерго на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - підкреслив Кудрицький.

Він пообіцяв, що живлення відновлюватиметься "настільки швидко, наскільки дозволяють сили", та закликав українців заздалегідь робити запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.

"Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі. Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу. Мені постійно про це говорять закордонні колеги. Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати", - переконаний Кудрицький.

Аварійні відключення застосовуються, щоб вберегти енергосистему України від колапсу, якого добивається ворог, - Кудрицький 01

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.

Також читайте: "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у північних та центральних областях

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

Автор: 

обстріл (28993) росія (65856) електроенергія (6245) Укренерго (2714) Кудрицький Володимир (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ІнфоВійська України

@i_army_org

Лучше 40 млн человек временно без света, чем 140 млн пожизненно без мозгов (с)
показати весь коментар
15.11.2022 21:19 Відповісти
А в Киеве первый раз вечером свет не отключили..
показати весь коментар
15.11.2022 21:51 Відповісти
Схоже ти бот з-за порєбріка. Або ватне чмо якого ще вистачає в тому числі й у Києві. Нічого, живцем закопають.
показати весь коментар
15.11.2022 22:14 Відповісти
Так і думав:

Реєстрація:15.11.2022
показати весь коментар
15.11.2022 22:15 Відповісти
Який колапс енергосистеми після 18.00, коли зупиняються підприємства, 30-40% від загального споживання. Коли 20-30% енегоспоживачів вже вигнали за кордон. Це штучний енергомор.
показати весь коментар
16.11.2022 06:40 Відповісти
Що недопрацювала куйлостанська армія, те допрацює зіцпредседатель.
показати весь коментар
16.11.2022 06:49 Відповісти
 
 