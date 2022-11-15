Аварійні відключення застосовуються, щоб вберегти енергосистему України від колапсу, якого добивається ворог, - Кудрицький

Росія цинічно завдала удар в момент початку пікового споживання електрики, але і цього разу вдалося зберегти керованість енергосистеми України.

На цьому наголосив у фейсбуці голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: біля ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву. Атака здійснена з цинічним розрахунком - в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням", - підкреслив він.

З усім тим, енергетики вже відновлюють об’єкти, працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ракетна атака по Україні може вплинути на енергосистеми сусідніх країн, – Галущенко

"Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання Укренерго на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - підкреслив Кудрицький.

Він пообіцяв, що живлення відновлюватиметься "настільки швидко, наскільки дозволяють сили", та закликав українців заздалегідь робити запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.

"Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі. Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу. Мені постійно про це говорять закордонні колеги. Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати", - переконаний Кудрицький.

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.

Також читайте: "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у північних та центральних областях

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.