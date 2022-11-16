Вчорашня ракетна атака на Україну - справжній виступ РФ на саміті G20, - Зеленський
Вчорашня масована ракетна атака по Україні - це справжній виступ Російської Федерації на саміті G20.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на панелі "Цифрова трансформація" у межах саміту, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора на саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. російський представник навіть давав якісь коментарі... А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні", - зазначив глава держави.
Він розповів, що внаслідок обстрілів спалені житлові будинки, знову зруйновані електростанції, сотні міст залишилися без електрики, без подачі води й тепла. Окрім того, за його словами, Інтернет-трафік упав на дві третини.
"На жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні! російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція. Ця ракетна атака - ось справжній виступ росії на "двадцятці". Тому коли я кажу "G19", я не помиляюся. Бо Росія - терорист, і ми від нього захищаємося. Така реальність", - резюмував президент.
Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.
Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дерьмак наказав збільшити кількість відосиків на день.
Жорстка відповідь!
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, необходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
--- про "мирну пропозицію": історія питання така
11.11.2022 8:00 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/225
Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
---
15.11.2022 8:02 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/229
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.
тожё такиё внутряки публиковал шо смёх да и только.
типо - "идем по офису - идет Данилюк, читает бумаги, мы из-за спины почитали, поржали...(я уже не кажу шо Данилюк вроде без очков и слуховой аппарат не роняет из-за деменции, но о том что там камер ... ыыыыы, наверно больше чем вподъездё)"
че, где там эти вбросы то?
оно может и правда но так оформлено что только быдло может сожрать.
(єрмак).
то може зе варто стулити пельку та не засирати інформпростір?!
єрмак - дуже інформована істота в зезграї
Єрмак пише, що обстріли - це реакція росії на промову Зеленського...
А всі попередні обстріли то на які промови була реакція?