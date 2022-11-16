Вчорашня ракетна атака на Україну - справжній виступ РФ на саміті G20, - Зеленський

Вчорашня масована ракетна атака по Україні - це справжній виступ Російської Федерації на саміті G20.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на панелі "Цифрова трансформація" у межах саміту, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора на саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. російський представник навіть давав якісь коментарі... А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні", - зазначив глава держави.

Він розповів, що внаслідок обстрілів спалені житлові будинки, знову зруйновані електростанції, сотні міст залишилися без електрики, без подачі води й тепла. Окрім того, за його словами, Інтернет-трафік упав на дві третини.

"На жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні! російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція. Ця ракетна атака - ось справжній виступ росії на "двадцятці". Тому коли я кажу "G19", я не помиляюся. Бо Росія - терорист, і ми від нього захищаємося. Така реальність", - резюмував президент.

Також читайте: СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.