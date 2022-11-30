У Єврокомісії уточнили заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні: Йшлося як про загиблих, так і про поранених
У Єврокомісії прокоментували заяву президентки Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що Україна втратила понад 100 тис. захисників.
Про це повідомила директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант, передає Цензор.НЕТ.
"Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.
Речник Зеленського заявив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.
Будь ласка, зачекайте...
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Дай Бог щоб помилився....
Тобто, біля 20 тис. загиблих Воїнів...
А мирних? Лише по Маріку 20 тис. по самим оптимістичним прогнозам...
Із чотирьох моїх колег Воїнів всі четверо вже одержали поранення, хвалити Богу зостались живі
В кожній родині воює або родич, або друзі
Раз Украина стала на путь защиты страны то потери имеют второстепенное значение.
Что изменилось бы с того что если бы урсула заявила, что погибло 200 тыс?
ефективність дій Головнокомандувача бачимо по звільненій Україні
отака бо..ська "арифметика" з пропагандою 👿
Навіть ніякого маріонеткового уряду ЗЕ-Віші буйло для України не передбачає, тільки буча-ірпінь.
То чого ми маємо боятись оприлюднення втрат?
"Хуже нє будєт" - це саме той випадок
https://www.youtube.com/watch?v=cf7uAC4xsAk https://youtu.be/cf7uAC4xsAk , это Саша Курара рассказал о петушиной жизни пригожина.
То чтоб тогда б былоб?
Нам все одно битись, із надією перемогти
Маріуполь буде рахуватись окремо після деокупації.
Одне що, говорить хто був за Україну відразу виїхали в перші 3 дні, це пів міста, а інші пів міста, що залишились, чекали рашку та здавали позиції наших.
у каждого дома было оружие, конкуренция, честные суды, народ во власть шел не за получить бесплатно бабла (уже с убытков) а за построить крутую рабочую структуру чтобы было не стыдно оставить и т.п.
2. Загиблі герої, поранені герої, полонені герої, безвісти зниклі, цивільні так само - то загалом зворотні та незворотні втрати - так і може бути.
Просто треба офіційно, а це я так розумію не для загалу. А там не знаю....
Так же и со свинорылыми, есть похороненная на свинособакии небольшая часть, они и входят в статистику, а те что в вагонах гниют и на полях, тех которых нехотят забирать, тех кого жгут на пепел - их как бы и не существует для сухой статистики.
психологічний аспект у війні вкрай важливий.
Втрат ніхто не оголошує до кінця війни - це абсолютно неправильно
дарма сподівається, бо це не "цифри", а наші рідні, друзі, дальні знайомі, ці "цифри" наші співвітчизники
значна частина втрат, наприклад по всій Таврії від Херсону до Маріка це чистий "пройоб" ЗЄ-рховного.
те ж саме по Київському Правобережжі...
Директорка не вказала шо вона Членкиня клубу любитильницесс рашки, просто спікерка їй не дала папір, написаний спічраєтесою за питань, якими завідує розвідниця замісниці прем.єрки президентки клубу любительниць досліджень журналісток, міскиня, тобто мадамкиня конгресвуменка місіскиня Дуртхаминя Нгукумбиня - депутатеса, замісникині депутатеси ерропарламентаркині - Марбутка-Дуплас-Родрігес.
а якщо чесно, то прочитавши новину від цієї ....(не сайту, а від людини), то у нас кожен перший сказав би:
******** на **** я тебе ****** ******* тупа.
Виправилась мля - серанула для солов.їних ублюдків, взяла бабло(а якщо не взяла то тупо ..... Ну тупаааая)
а потім типу - ой, не так сказала.... Уаааа, ціна не так сказання - 100000 євро(може брешу, бо я би на її місці просив пів.млн.)
і головне їй за це нічого не буде.
(!)
Бо осадочек лишився ...
Слава та видужання живим Героям!
Українському уряду не варто приховувати правду від народу.
І робити з війни дешевий балаган в стилі "єдиного кіздафона" із пиками лисого та пікалова теж не варто.
Йде люта війна на життя та смерть українського народу. Здаватись буйлу ніхто не збирається.
ЗЄлячка сподівається що втрати багатьох десятків тисяч українців ми не почуємо за громом барабанів та літавр Перемоги?
ЗЄлячка сподівається що "паБІдосиків нє судять" ?
Судять! По статті державна зрада!
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
Раз так сказали в інший по другому скажуть про війну а ВІЙНА ЦЕ ЦИФРИ МАЛО ХТО З ЄС ЗНАЄ реальну картину подій адже деякі політики довіряють російським СМІ
Тож нехай продовжують працювати на ПУТЛЕРА і вигадувати не точну інформацію
А МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ ПУТЛЕР ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВТРАТИ ТОБТО ЧЕРЕЗ ЄС ЩОБ УКРАЇНА ЗАПЕРЕЧИЛА І НАЗВАЛА ТОЧНІ ЦИФРИ ОСЬ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ
і ЕВРО ви в руках не держали , бо не знаете ЯК ПРАВІЛЬНО ПИСАТИ назву валюти.
Можливо і долара не бачили , а тількі кацапські рублі
ойро
Не держали(С) - це у вас, українською буде тримати.
Зацепила - зачепила.
Евро - євро.
знаете - знаєте тощо.
Ойро, неписьменна ти наша штатна дописувачка, було, є і буде. Де ж тобі знати як кажуть у справжній Європі.
То мабуть, той беззубий словак на кордоні, який збирає по 50 ойро( з генератора для наших хлопців), твій дружбан.
Ваша кацапская наглость не имеет границ - потому перейдем к Википедии
Е́вро (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 знак валюты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE € , https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 банковский код : EUR) - официальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюта 19 стран «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 еврозоны » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F Бельгии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литвы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембурга , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 Мальты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словении , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстонии ). Кроме того, евро используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногории и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Косове . Евро также является национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС. Однако, в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 340 миллионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B европейцев . На ноябрь 2013 года в наличном обращении был 951 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всём мире, опережая по этому показателю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 доллар США .
Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.
Евро управляется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майне (Германия). В ЕСЦБ, кроме ЕЦБ, входят национальные центральные банки всех государств - членов ЕС, независимо от того, приняли ли они евро в качестве национальной валюты. ЕЦБ является независимым центральным банком. Ему принадлежит исключительное право определять денежно-кредитную политику в еврозоне. ЕСЦБ занимается печатанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE банкнот и чеканкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE монет , распределением наличных денег по странам еврозоны, а также обеспечивает функционирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 платёжных систем в еврозоне.
Поэтому ничего удивительного
Просто не все еще поняли масштабы этой войны
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Кто то мочит мавзолейных крыс путлера нехило..🦍🦍☠️но патерь нет,все идёт по плану...хенерал Коздлашенков никада не звездит🤣
Наших максимум 30-40 тыс погибло,что тоже много но не зря ....отвоевали много своей земли положили орков в 2-3 раза больше.
Но самое главное спасли Украину в феврале-апреле от уничтожения
Наших героев будет помнить вся Украина а руснявых ********* ни одна собака не вспомнит.!фразвешо та которая их трупы доедала)