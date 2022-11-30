У Єврокомісії уточнили заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні: Йшлося як про загиблих, так і про поранених

У Єврокомісії прокоментували заяву президентки Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що Україна втратила понад 100 тис. захисників.

Про це повідомила директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.

Речник Зеленського заявив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

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