УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4716 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 274 76

У Єврокомісії уточнили заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні: Йшлося як про загиблих, так і про поранених

фон,дер,ляєн

У Єврокомісії прокоментували заяву президентки Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що Україна втратила понад 100 тис. захисників.

Про це повідомила директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.

Речник Зеленського заявив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Читайте: Росія втратила в Україні половину танків, - Пентагон

Автор: 

Єврокомісія (2192) втрати (4479) ЗСУ (7719) фон дер Ляєн Урсула (807)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
25 тис. загиблих 75 тис. поранених. Десь так і є, на жаль...
показати весь коментар
30.11.2022 13:07 Відповісти
+15
Чому ми почали соромитися своїх втрат? Завжди кажемо, що ніхто не буде забутий, але потім хочемо вірити абсолютно ілюзорній статистиці від марафону. Краще гірка правда(якщо вже почали казати) ніж солодка брехня.
показати весь коментар
30.11.2022 13:00 Відповісти
+12
показати весь коментар
30.11.2022 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приймається.
показати весь коментар
30.11.2022 12:53 Відповісти
Що приймається? Все рівно не в'яжеться на 1 загиблого 10 поранених.
показати весь коментар
30.11.2022 12:57 Відповісти
25 тис. загиблих 75 тис. поранених. Десь так і є, на жаль...
показати весь коментар
30.11.2022 13:07 Відповісти
Співвідношення загиблих до поранених 1:5.
Дай Бог щоб помилився....

Тобто, біля 20 тис. загиблих Воїнів...
А мирних? Лише по Маріку 20 тис. по самим оптимістичним прогнозам...
показати весь коментар
30.11.2022 13:11 Відповісти
якщо 1:5 то зі 100 тис. приблизно 16.667 тис загиблих ...
показати весь коментар
30.11.2022 13:13 Відповісти
Залужний у вересні говорив про 9 тис. загиблих у ЗСУ. А ще є Нацгвардія і ТРО.
показати весь коментар
30.11.2022 13:22 Відповісти
Так би й зразу, а то розігнала зрадоньку.
показати весь коментар
30.11.2022 12:56 Відповісти
А зараз що, попустило?👿
Із чотирьох моїх колег Воїнів всі четверо вже одержали поранення, хвалити Богу зостались живі

В кожній родині воює або родич, або друзі
показати весь коментар
30.11.2022 13:14 Відповісти
А что имеет значение сколько именно теряет ВСУ?
Раз Украина стала на путь защиты страны то потери имеют второстепенное значение.
Что изменилось бы с того что если бы урсула заявила, что погибло 200 тыс?
показати весь коментар
30.11.2022 13:28 Відповісти
много... Эффективность ведения боевых действий со стороны Украины, это же оценка деятельности Генштаба
показати весь коментар
30.11.2022 13:34 Відповісти
Ефективність дій ЗЕрховного ми бачили по "прой..обаних" териториях, а

ефективність дій Головнокомандувача бачимо по звільненій Україні

отака бо..ська "арифметика" з пропагандою 👿
показати весь коментар
30.11.2022 13:44 Відповісти
Розігнала не вона, а перекладачі, які переклали lost, як died/killed. Але і її прес-служба має мозок вмикати, це факт.
показати весь коментар
30.11.2022 13:28 Відповісти
скореговано по істериці в ОП
показати весь коментар
30.11.2022 12:57 Відповісти
навпаки, ОП респект, вони майже миттєво зреагували та змусили ЄП виправитись
показати весь коментар
30.11.2022 13:02 Відповісти
респект всім, хто реально працює
показати весь коментар
30.11.2022 13:11 Відповісти
питання лише на кого працює?
показати весь коментар
30.11.2022 13:15 Відповісти
Если постоянно показывают потери РФ то для паритета показывайте потери ВСУ, или как?
показати весь коментар
30.11.2022 13:33 Відповісти
Маємо люту війну на смерть чи життя українського народу

Навіть ніякого маріонеткового уряду ЗЕ-Віші буйло для України не передбачає, тільки буча-ірпінь.

То чого ми маємо боятись оприлюднення втрат?
"Хуже нє будєт" - це саме той випадок
показати весь коментар
30.11.2022 13:49 Відповісти
На,дивись:
https://www.youtube.com/watch?v=cf7uAC4xsAk https://youtu.be/cf7uAC4xsAk , это Саша Курара рассказал о петушиной жизни пригожина.
показати весь коментар
30.11.2022 17:30 Відповісти
А на кого працює ОП, як по вашому?
показати весь коментар
30.11.2022 14:28 Відповісти
А что, еслиб урсула сказала что убито 250 тыс, то что б? Киев капитулировал?
То чтоб тогда б былоб?
показати весь коментар
30.11.2022 13:32 Відповісти
Нічого не було б !
Нам все одно битись, із надією перемогти
показати весь коментар
30.11.2022 13:50 Відповісти
Все одно, багато не сходиться, зокрема по мирних мешканцях: 20 тис. цивільних явно применшена цифра !!! тільки в Маріуполі, за оцінками експертів, кацапи вбили приблизно 30 тис. цивільних ...
показати весь коментар
30.11.2022 12:57 Відповісти
20000 це те, що підтверджено та ідентифіковано.
Маріуполь буде рахуватись окремо після деокупації.
показати весь коментар
30.11.2022 13:00 Відповісти
тоді згоден !!! там не твілки Маріуполь, нажаль ....
показати весь коментар
30.11.2022 13:01 Відповісти
Спілкувався з одним захисником Маріуполя, якого недавно з полону звільнили, там все було усіяно трупами мешканців. Там більше за 20000.
Одне що, говорить хто був за Україну відразу виїхали в перші 3 дні, це пів міста, а інші пів міста, що залишились, чекали рашку та здавали позиції наших.
показати весь коментар
30.11.2022 13:04 Відповісти
ваш поділ доволі умовний !!! думаю що з тих хто залишився у місті, "чекати рашку" , певний %, нехай маленькій, була за Україну, просто з різних причин не могли виїхати - у когось, дуже хворі, лежачі члени родини, тощо ... як і ті що виїхали в Україну, певний невиликий % там любителів сруцького міра, спеціально посланих кацапами ...
показати весь коментар
30.11.2022 13:09 Відповісти
по двох знайомих людях, які залишились в Маріку, знаю що були українцями, але не змогли виїхати
показати весь коментар
30.11.2022 13:18 Відповісти
Той старий підар- робітник Азовсталі що розповідав кацапам про підземні комунікації, де ховалися наші теж надіюсь здох.
показати весь коментар
30.11.2022 13:09 Відповісти
сподіваюсь що живий і хлопці-азовці його "здохнуть" лютою смертю...
показати весь коментар
30.11.2022 13:19 Відповісти
все кинуть и свалить - рили? еще и за три дня? это если бы были ежегодные учения, к примеру, и каждый знал что делать, куда бечь, что эвакуировать. у каждого дома было оружие, конкуренция, честные суды, народ во власть шел не за получить бесплатно бабла (уже с убытков) а за построить крутую рабочую структуру чтобы было не стыдно оставить и т.п.
показати весь коментар
30.11.2022 13:35 Відповісти
Хлопці, трохи заспокою - 1.Є особливості перекладу - сленг морський(англ. з проходняка не поймеш), військовий так само...пробачте цивільним неточності перекладу та її подання особисте.
2. Загиблі герої, поранені герої, полонені герої, безвісти зниклі, цивільні так само - то загалом зворотні та незворотні втрати - так і може бути.
Просто треба офіційно, а це я так розумію не для загалу. А там не знаю....
показати весь коментар
30.11.2022 13:02 Відповісти
У тебя есть доступ в Мариуполь и другие окупированные, разрушенные города и села? Такие конторы исходят с подтвержденных данных. Да мы знаем что их в разы больше, но только знаем это без официальных подтверждений.
Так же и со свинорылыми, есть похороненная на свинособакии небольшая часть, они и входят в статистику, а те что в вагонах гниют и на полях, тех которых нехотят забирать, тех кого жгут на пепел - их как бы и не существует для сухой статистики.
показати весь коментар
30.11.2022 13:05 Відповісти
Чому ми почали соромитися своїх втрат? Завжди кажемо, що ніхто не буде забутий, але потім хочемо вірити абсолютно ілюзорній статистиці від марафону. Краще гірка правда(якщо вже почали казати) ніж солодка брехня.
показати весь коментар
30.11.2022 13:00 Відповісти
це не так.
психологічний аспект у війні вкрай важливий.
Втрат ніхто не оголошує до кінця війни - це абсолютно неправильно
показати весь коментар
30.11.2022 13:03 Відповісти
Тоді не потрібно казати взагалі. Якщо сказати брехню, то хто тоді потім повірить?
показати весь коментар
30.11.2022 13:09 Відповісти
так і не кажуть взагалі!!!
показати весь коментар
30.11.2022 13:10 Відповісти
ЗЄ сподівається що "цифри" втрат ми не почуємо серед вітань Перемога


дарма сподівається, бо це не "цифри", а наші рідні, друзі, дальні знайомі, ці "цифри" наші співвітчизники

значна частина втрат, наприклад по всій Таврії від Херсону до Маріка це чистий "пройоб" ЗЄ-рховного.
те ж саме по Київському Правобережжі...
показати весь коментар
30.11.2022 13:36 Відповісти
По перше, ніхто й не каже. А по друге, вірити у щось/комусь--суто ваша особиста справа.
показати весь коментар
30.11.2022 14:41 Відповісти
Якби казали так як є, кацапи використовували б у своїй інформаційній війні, адже у них там ледве не 2 тисячі загиблих за Міністерством Брехні рфії. Втрати приховують у кожному конфлікті
показати весь коментар
30.11.2022 13:09 Відповісти
Вгомонись. Танці на кістках скінчилися.
показати весь коментар
30.11.2022 13:10 Відповісти
Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала Джерело: \\\\\\\\\\\

Директорка не вказала шо вона Членкиня клубу любитильницесс рашки, просто спікерка їй не дала папір, написаний спічраєтесою за питань, якими завідує розвідниця замісниці прем.єрки президентки клубу любительниць досліджень журналісток, міскиня, тобто мадамкиня конгресвуменка місіскиня Дуртхаминя Нгукумбиня - депутатеса, замісникині депутатеси ерропарламентаркині - Марбутка-Дуплас-Родрігес.

а якщо чесно, то прочитавши новину від цієї ....(не сайту, а від людини), то у нас кожен перший сказав би:
******** на **** я тебе ****** ******* тупа.
Виправилась мля - серанула для солов.їних ублюдків, взяла бабло(а якщо не взяла то тупо ..... Ну тупаааая)
а потім типу - ой, не так сказала.... Уаааа, ціна не так сказання - 100000 євро(може брешу, бо я би на її місці просив пів.млн.)
і головне їй за це нічого не буде.
(!)
показати весь коментар
30.11.2022 13:04 Відповісти
слово президентка в укр. мові 100 років, а ви бідненькі все не вгамуєтесь
показати весь коментар
30.11.2022 13:13 Відповісти
Обережніше будь ласка.
Бо осадочек лишився ...
показати весь коментар
30.11.2022 13:04 Відповісти
Слава загиблим Героям!
Слава та видужання живим Героям!

Українському уряду не варто приховувати правду від народу.
І робити з війни дешевий балаган в стилі "єдиного кіздафона" із пиками лисого та пікалова теж не варто.
Йде люта війна на життя та смерть українського народу. Здаватись буйлу ніхто не збирається.

ЗЄлячка сподівається що втрати багатьох десятків тисяч українців ми не почуємо за громом барабанів та літавр Перемоги?
ЗЄлячка сподівається що "паБІдосиків нє судять" ?
Судять! По статті державна зрада!
показати весь коментар
30.11.2022 13:07 Відповісти
Оприлюднені Урсулою наші втрати громадян України недалекі від реальності; якщо в частині військових перебільшені, то не набагато; по цивільному населенню - явно применшені, чи не вдвіччі, ІМНО.
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
показати весь коментар
30.11.2022 13:29 Відповісти
Що вони взагалі знають чи бачили а робити припущення всі можуть
Раз так сказали в інший по другому скажуть про війну а ВІЙНА ЦЕ ЦИФРИ МАЛО ХТО З ЄС ЗНАЄ реальну картину подій адже деякі політики довіряють російським СМІ
Тож нехай продовжують працювати на ПУТЛЕРА і вигадувати не точну інформацію
А МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ ПУТЛЕР ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВТРАТИ ТОБТО ЧЕРЕЗ ЄС ЩОБ УКРАЇНА ЗАПЕРЕЧИЛА І НАЗВАЛА ТОЧНІ ЦИФРИ ОСЬ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ
показати весь коментар
30.11.2022 13:07 Відповісти
Что и было ясно любому внемяемому человеку и о чем сразу все адекватные и написали, это общие потери, включая раненных и санитарные.
показати весь коментар
30.11.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2022 13:14 Відповісти
А німці будуть прятатись у кукурудзі(((
показати весь коментар
30.11.2022 14:33 Відповісти
Нехай Патріоти дають і ховаються в кукурудзі Їм ще мільйони біженців годувати, якими їх нагородили МАКРЕЛЬ і ***** .
показати весь коментар
30.11.2022 15:24 Відповісти
А у вас у Словаччині на кордоні будуть брати 50 ойро за генератор. Заміть картинок, навели би ладу як на польському люди зробили.
показати весь коментар
30.11.2022 15:17 Відповісти
А вас , дивлюсь , зацепила це картинка 🤣🤣🤣


і ЕВРО ви в руках не держали , бо не знаете ЯК ПРАВІЛЬНО ПИСАТИ назву валюти.
Можливо і долара не бачили , а тількі кацапські рублі

ойро
показати весь коментар
30.11.2022 15:22 Відповісти
Грамотєйка, вчи мови безкоштовний лікнеп
Не держали(С) - це у вас, українською буде тримати.
Зацепила - зачепила.
Евро - євро.
знаете - знаєте тощо.
Ойро, неписьменна ти наша штатна дописувачка, було, є і буде. Де ж тобі знати як кажуть у справжній Європі.
То мабуть, той беззубий словак на кордоні, який збирає по 50 ойро( з генератора для наших хлопців), твій дружбан.
показати весь коментар
30.11.2022 16:18 Відповісти
Я не знаю українську на 100% тому що виросла в Одесі. Но вчу потроху , хоть у Словаччіни іі вчити тяжко.
Ваша кацапская наглость не имеет границ - потому перейдем к Википедии

Е́вро (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 знак валюты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE € , https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 банковский код : EUR) - официальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюта 19 стран «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 еврозоны » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F Бельгии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литвы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембурга , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 Мальты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словении , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстонии ). Кроме того, евро используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногории и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Косове . Евро также является национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС. Однако, в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 340 миллионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B европейцев . На ноябрь 2013 года в наличном обращении был 951 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всём мире, опережая по этому показателю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 доллар США .

Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

Евро управляется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майне (Германия). В ЕСЦБ, кроме ЕЦБ, входят национальные центральные банки всех государств - членов ЕС, независимо от того, приняли ли они евро в качестве национальной валюты. ЕЦБ является независимым центральным банком. Ему принадлежит исключительное право определять денежно-кредитную политику в еврозоне. ЕСЦБ занимается печатанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE банкнот и чеканкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE монет , распределением наличных денег по странам еврозоны, а также обеспечивает функционирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 платёжных систем в еврозоне.
показати весь коментар
30.11.2022 16:49 Відповісти
А ще я ТОБІ, покажу як вони виглядають І ЩО НА НИХ ПИШУТЬ
показати весь коментар
30.11.2022 16:57 Відповісти
Євро (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинською Euro, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 грецькою Ευρώ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F кирилицею Евро) - офіційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюта 19 з 27 країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу , відомих як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Єврозона . Використовується також в 6 інших європейських державах, загалом є рідною для понад 345 мільйонів європейців. Євро був запроваджений у 1999 році на заміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%8E екю , в готівковому обігу перебуває з https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року. Символ валюти: €, літерний код: EUR. Поділяється на 100 євроцентів. В обігу перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0 монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Центральний банк - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Європейський центральний банк .
показати весь коментар
30.11.2022 17:18 Відповісти
Чуєш, "свіжозаряджена"!!! А ти сама хоч українською володієш? У тебе ж у твоїй "щирій" - помилка на помилці! Таким, як ти, я не раз казав: "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?
показати весь коментар
30.11.2022 17:44 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2022 18:42 Відповісти
"Использованная оценка из внешних источников" - вот и объяснение. Перевожу: мой помощник/помощница, который готовил мой доклад - оказался ********, который в интернете загуглил и по ссылке перешел на один из ватных ресурсов, откуда и взял эту цифру)))
показати весь коментар
30.11.2022 13:18 Відповісти
По некоторым источникам у кацапов вообще полмиллиона потери (общие)

Поэтому ничего удивительного

Просто не все еще поняли масштабы этой войны
показати весь коментар
30.11.2022 13:24 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
30.11.2022 16:58 Відповісти
Взрывы и пожары сегодня по всей рабZee... нефтебаза в Брянске,торговый центр в Красноярске,взрыв и пожар в Челябинске,пожар на Пермской ТЭЦ...
Кто то мочит мавзолейных крыс путлера нехило..🦍🦍☠️но патерь нет,все идёт по плану...хенерал Коздлашенков никада не звездит🤣
показати весь коментар
30.11.2022 13:30 Відповісти
На кінець літа я десь читав прорахунки аналітиків: 24 000 убитих, 70 000 поранених, з них 10 000 вже в стрій не стануть (важкі)
показати весь коментар
30.11.2022 13:55 Відповісти
Основні втрати були в перші місяці війни, коли зброї практично не було, а тільки автомати у багатьох. Тоді жах які втрати були, і вбитими і сильно пораненими. Як і серед цивільних. В одному Маріуполі від 50 до 100 тисяч буде загиблих.
показати весь коментар
30.11.2022 14:01 Відповісти
Ну вот а новореги боты уже визгами засрали все.....зраду разганяли.

Наших максимум 30-40 тыс погибло,что тоже много но не зря ....отвоевали много своей земли положили орков в 2-3 раза больше.
Но самое главное спасли Украину в феврале-апреле от уничтожения
Наших героев будет помнить вся Украина а руснявых ********* ни одна собака не вспомнит.!фразвешо та которая их трупы доедала)
показати весь коментар
30.11.2022 14:19 Відповісти
На России все равно больше. 80 000 убитых, и где-то получается 200 -250 тысяч раненых .У нас меньше потери.
показати весь коментар
30.11.2022 14:20 Відповісти
Хто схотів, той правду від європейців почув. Хто бачив ті поля могил з прапорами, у 9 тис від Резніка точно не повірить.
показати весь коментар
30.11.2022 15:15 Відповісти
По марафону таке не показують.
показати весь коментар
30.11.2022 15:29 Відповісти
 
 