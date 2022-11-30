Генштаб про втрати ЗСУ: Цифри закриті

Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії. При цьому він наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

Про це керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

На прохання прокоментувати оцінку втрат України у війні проти РФ (у 100 тисяч військових), озвучену главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією.

"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу.

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Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше 30 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на війні з РФ загинули понад 100 тис. українських військовослужбових та 20 тис. цивільних осіб.

В Офісі президента прокоментували, що ця інформація є чутливою, і офіційні дані оприлюднять, коли настане слушний момент.

Після цього в Єврокомісії уточнили, що в заяві фон дер Ляєн йшлося як про загиблих, так і про поранених захисників України та цивільних осіб.