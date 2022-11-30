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Новини Війна
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Генштаб про втрати ЗСУ: Цифри закриті

смерть,втрати,похорони

Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії. При цьому він наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

Про це керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

На прохання прокоментувати оцінку втрат України у війні проти РФ (у 100 тисяч військових), озвучену главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією.

"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу.

Також читайте: ОП прокоментував заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні: Це чутлива інформація, офіційні дані оприлюднять, "коли настане слушний момент"

Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше 30 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на війні з РФ загинули понад 100 тис. українських військовослужбових та 20 тис. цивільних осіб.

В Офісі президента прокоментували, що ця інформація є чутливою, і офіційні дані оприлюднять, коли настане слушний момент.

Після цього в Єврокомісії уточнили, що в заяві фон дер Ляєн йшлося як про загиблих, так і про поранених захисників України та цивільних осіб.

Автор: 

Генштаб ЗС (6878) втрати (4479)


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Топ коментарі
+69
Вже вибору дійсно немає.
Але він був. І я не можу пробачити зеленим потворам, які знехтували шансом захистити державу.
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30.11.2022 13:35 Відповісти
+45
та ні, не завжди, я знаю тих, хто мають гроші та навіть великі та воюють або дуже допомагають війську, але знаю й тих, хто не маючи достатньо грошей, віддав останнє, аби втекти з країни...
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30.11.2022 13:30 Відповісти
+37
...а дід, що 10 тис.долярів віддав на ЗСУ, а загиблі спортсмени-чемпіони, співаки оперети, та й взагалі, ділити не будемо, а знати - зобов"язані
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30.11.2022 13:32 Відповісти
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Дальше буде випливати ще більше подібної інформації про яку неприйнято чомусь говорити.
Чому на війну не йдуть ті хто має гроші, чому ті хто має гроші виїжджають спокійно з України і так дальше.... Тут багато такого....
Думаю народ України має право знати скільки його синів віддали своє життя на цій війні.
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30.11.2022 13:25 Відповісти
та ні, не завжди, я знаю тих, хто мають гроші та навіть великі та воюють або дуже допомагають війську, але знаю й тих, хто не маючи достатньо грошей, віддав останнє, аби втекти з країни...
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30.11.2022 13:30 Відповісти
...а дід, що 10 тис.долярів віддав на ЗСУ, а загиблі спортсмени-чемпіони, співаки оперети, та й взагалі, ділити не будемо, а знати - зобов"язані
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30.11.2022 13:32 Відповісти
знаю іншого бородатого "деда" з кіпою, так той під час війни тільки більше заробляти став. то про нього теж мовчати?
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30.11.2022 13:40 Відповісти
...єсть такий...сідор-підор
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30.11.2022 13:47 Відповісти
Не кожна людина має силу волі взяти в руки автомат.Потрібно мати твердий характер та впевненість у своїх діях.Тому,краще нехай в тилу людина працює,і допомагає армії.
А всі наші бійці на фронті - це особистості.
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30.11.2022 14:06 Відповісти
Ага, внуки Суркісів, син Портнова і багато інших.... Хтось їх пропускав за кордон і хтось видавав документи для цього....
У мене в місті я також бачу і це не тільки я бачу. Так, багато патріотів, які не бідні пішли добровольцями, багато виїхало за кордон всякими правдами і не правдами....інші, які багаті спочатку боялись, щоб їх не призвали в армію. Зараз навіть уже ніхто не боїться - у них все схвачено.
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30.11.2022 18:43 Відповісти
Звичайно, все так
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30.11.2022 13:30 Відповісти
Які б втрати не були, все одно вони в десятки разів будуть менші в порівнянні з тими якщо росія окупує Україну.
Генштаб здається в вересні говорив про 9000 загиблих, тоді було співвідношення 1 до 6,5.
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30.11.2022 13:35 Відповісти
Не пи₴ди.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
це звичайне явище. втрати засекречують всі і завжди.
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30.11.2022 13:24 Відповісти
Так і має бути . .
Всі втрати озвучать вже після війни , і напевно - після довготривалого підрахунку . Для прикладу - точних цифр втрат срср у 2 світовій , і досі ніхто не знає .
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30.11.2022 13:34 Відповісти
для прикладу, а вот цифры потерь любой страны Запада известны. Это только СССР таким страдал - сокрытием потерь постоянным, даже после окончания войны, и прочие тоталитарные режимы.
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30.11.2022 15:35 Відповісти
Нічого ти в нас невивідаєш, агенте..
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30.11.2022 22:30 Відповісти
А вибору немає. Україна не починала цю війну.
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30.11.2022 13:32 Відповісти
Вже вибору дійсно немає.
Але він був. І я не можу пробачити зеленим потворам, які знехтували шансом захистити державу.
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30.11.2022 13:35 Відповісти
Розспамив) Але цікаво, хто це спамить?
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30.11.2022 15:06 Відповісти
І я розспамив. Мабуть якісь любителі зеленого лайна мріють щоб цю ганьбу з підготовкою до війни всі забули.
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30.11.2022 15:11 Відповісти
Дякую. Деякі коменти і повидаляли за логічні висновки.
Я не розумію таку страусину позицію. Чого відвертатись від правди ? Щоб потім легше було виставляти військових у тамбур через неприємний запах ?
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30.11.2022 15:20 Відповісти
Вважають, що вони краще знають. Наслухалися і начиталися різних ікспердів та видають їхні думки за свої. Стадний інстинкт...
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30.11.2022 15:35 Відповісти
в
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01.12.2022 18:11 Відповісти
бачите те, що зелення потенціально може заспамити,
а вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор...
3 за спам - 2 проти? - комент заспамлений....
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30.11.2022 23:21 Відповісти
Так, але Спам могу натиснути кілька разів, а Не спам тільки один))
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01.12.2022 00:27 Відповісти
раз другий і останній
"вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор..."
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01.12.2022 00:31 Відповісти
Вам мої оплески за ясну думку!
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30.11.2022 23:11 Відповісти
та ясно,і три контр наступи зробили при таких втратах.Ви хоч думайте що пишете.
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30.11.2022 13:51 Відповісти
Гадаю, що то загиблі + поранені. Тоді схоже на правду.
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30.11.2022 15:07 Відповісти
А колись реготали з засекречення даних на Засрашці..... хоча у Українців немає вибору, якщо припинити супротив то вбитих , закатованих та згвалтованих буде більше на багато більше а по ТВ рашиські мразоти будуть розповідати як вони "допомогають " та "піклуються" !!!
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30.11.2022 13:31 Відповісти
Так є різниця коли "втрати є, але їх точна кількість -- це військова таємницЯ"
та
"потерь -- нєть. А если и есть то там совсем чуть-чуть.. вобщем даже неважно.. еще нарожают"..
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30.11.2022 22:35 Відповісти
Після цього в Єврокомісії уточнили, що захисників України та цивільних осіб.

Джерело:
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30.11.2022 13:36 Відповісти
цивільні особи в 100 тис. не входять, там йдеться про 100 тис. захисників, тобто лише військові
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30.11.2022 20:27 Відповісти
Не так

Если даже 100000 (общие) то у кацапов только убитыми столько

А всего у них под полмиллиона выбыло
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30.11.2022 13:40 Відповісти
За кацапів: це ви самі порахували? Просто навіть генштаб такого не озвучував ніколи (я особисто ніразу не бачив).
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30.11.2022 14:40 Відповісти
По Украинским данным около 90000 убитых у раши на сейчас

Раненые обычно 1/3 еще плюс примерно 270000
И главное где вся их армия? Штатная
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30.11.2022 15:50 Відповісти
Да, бурятов погибло больше чем кацапов
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30.11.2022 13:41 Відповісти
той вкид був на те і розрахований,щоб ось так почали кричати по чатах,невже не ясно що папірчик підсунули вона прочитала а тепер щоб всі казали що все пропало треба переговорів,*** не будьте ідіотами куйло через своїх проплачених у європі ще не одну теку фігню всуне.Ви шо не бачите це зроблено для того щоб деморалізувати військо,і показати що він воює з армією а населення десь зачіпає ненароком!А в реальності навпаки,мирного населення там напевно за 100тис.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Так ми ту справжню інформацію ніколи і не дізнаємся. Тому що ті цифри викличуть не тільки лють до ворога, а й безліч запитань до теперішньої влади. Чому так? Чому замість готуватися до війни нам втирали про шашлики?!! Замість ракет бували дороги?!!Тому теперішня влада буде до свого скону тримати це в секкреті! Може потім коли виздихають всі зелені слуги урода може і випливе ота інформація, але до того часу треба ще дожити..
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30.11.2022 13:36 Відповісти
Так мабуть має бути, що під час війни закривають цифри загиблих та поранених. Але цю цифру озвучила представник країни НАТО, тієї країни, яка точно знає і точно нам допомагає. То в чому проблема, що вона їх озвучила для притягнення ворога до відрлвідальності? Що українці не знають, що на фронті гине багато і наших? Знають, бо у кожного воюють рідні і знайомі, а от на заході не знають і не дають більшої можливості допомагпати чи вимагати від урядів більшої підтримки.
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30.11.2022 13:38 Відповісти
Вже поправилась, що мова йде про вбитих і поранених разом. Поранених у 3-5 разів більше, ніж вбитих.
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30.11.2022 13:44 Відповісти
Вже можна що завгодно говорити, але я думаю, що німкеня не така дурна, щоб не те прочитати. Як кажуть, слово не горобець, його вже випустили і він літає. Весною, а можливо влітку 2023 року закінчиться війна і ми точно будемо знати кількість загиблих і ця кількість буде жахлива для українців в любому випадку, бо кожного дня ідуть обстріли, тони снарядів летять в бік ЗСУ і ми це добре розуміємо. Іншого вибору в нас немає, ми маємо вистояти і перемогти.
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30.11.2022 14:14 Відповісти
Якби цифра у сто тисяч була правдою, поранених було б десь півмільона, тобто ми б втратили більше половини всіх військових, як кадрових, так і мобілізованих. Що було б тоді з лінією фронту, пояснювати не треба.
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30.11.2022 14:17 Відповісти
Я це розумію, але це не я сказав, я тільки коментую сказане шановною для мене людиною.
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30.11.2022 15:16 Відповісти
Я впевнений, що наразі втрат набагато меньше. Можемо заключити парі. Якщо доживемо до кінця війни. Правда я не знаю, як відокремити втрати саме на листопад 2022.
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30.11.2022 17:07 Відповісти
є військова статистика, вона доволі точна. почекайте коли оприлюднять. там можно буде подивитись на любу дату
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30.11.2022 17:19 Відповісти
"я думаю, що німкеня не така дурна" дезавуировал и себя и немку
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30.11.2022 17:18 Відповісти
А ща пан хотіли сказати? Чи діє як попуга, переписуючи текст?
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30.11.2022 22:02 Відповісти
****** кацапи… здохніть вже. Всі.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Кудахтання в коментарях просто кумарить.🤦
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30.11.2022 13:44 Відповісти
Так не кудахтай
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30.11.2022 17:17 Відповісти
Зараз вже це нічого не поміняє, бо війна йде на знищення, всі розуміють і бачать, як ворог себе веде на окупованих територіях, якщо кацапи пройдуть далі, вони знищать всіх українців..., люди готові вбивати кацапів і помирати за свою країну, лиш би було чим їх вбивати...
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30.11.2022 14:02 Відповісти
Обьективно, лично Я не верю что соотношение погибших на войне с рашкой 1 к 6 или даже к 5.... Украина наступала на многих направлениях, очень много солдат погибли еще в казармах, вспомните полигоны в Яворове и в Десне, а также в Одесской области...... Я согласен, что данные о потерях разглашать нельзя и уважаю военную тайну, но за идиотов народ тоже считать не стоит и рассказывать сказки тоже. Лучше промолчать, сослать ся на военную тайну и все......
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30.11.2022 14:39 Відповісти
Ви там труселя вдягніть, або хрестика зніміть.
Бо, якщо засекречено, то навіщо було озвучувати ГШ цифру у 9 тис.
І так довіра у людей мінімальна до влади, то не брешіть вже й тут.
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30.11.2022 15:01 Відповісти
"СТРАШНАЯ ЦЕНА ЛЖИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО": БУТУСОВ РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОССИЙСКОГО АГЕНТА" В РАЗВЕДКЕ

-https://www.5.ua/ru/polytyka/strashnaia-tsena-lzhy-prezydenta-zelenskoho-butusov-rasskazal-o-posledstvyiakh-deiatelnosty-rossyiskoho-ahenta-v-razvedke-293777.html
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30.11.2022 16:09 Відповісти
10 000 полонених військових Українців, схоже на правду.
Зе гнидота цьому посприяла, тільки на Азовсталі здав 2 500 людей.
Але разом з тим Зе мєрзота всіляки блокує захоплення в полон великої кількості рашистів.
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30.11.2022 16:12 Відповісти
більше ... більше ... давайте більше ! 100 000 полонених !
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30.11.2022 19:43 Відповісти
Посперечайся про це з родичами полонених вояків України

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30.11.2022 21:00 Відповісти
Підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
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01.12.2022 01:34 Відповісти
Не знаю, родичі полонениї краще від мене знають.
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01.12.2022 03:06 Відповісти
Навпаки. Це можуть бути емоції, або чиїсь провокації. Згадаймо ковідні страждання.
Потім виявилось, активісти звичайні рашисти.
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01.12.2022 13:36 Відповісти
Нафіга таке казати як що в Маріуполі Зе клоун здав у полон зараз 2500 людей.
За один раз. Ці люди обличь не ховають, Зомбомарафон їх знімав так щоб не
було видно плакатів, тому цифра скоріше за все реальна.
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01.12.2022 14:25 Відповісти
1. " ... в Маріуполі Зе клоун здав у полон зараз 2500 людей ..." - краще було б щоб усі загинули ??
А так вже частину обміняли, і командирів Азова теж.

2. "Ковідні активісти" теж облич не ховали.

3. Це тема чутлива і болісна. Але ще раз - підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
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01.12.2022 15:40 Відповісти
Обміняли ? Скільки, 200 людей ?

краще було б щоб усі загинули ??

Краще було б щоб їх відтіля евакуювали, але зеленський це зробив навмисне, спочатку пославши їх туди, а потім здавши Азовців кацапам, хоча ще в напочатку березня можна було евакуювати гарнізон.

підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.

 Без вісті пропавщі це скоріш за все або мертві або полонені, бо в наш час інформаційних технологій пропасти живій людині важко.
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01.12.2022 15:53 Відповісти
Обміняли вже більше 200 людей, сьодні ще 50. Звичайно не усі тільки з Азова. Командування Азова вивезли у Турцію. "Пташку"обміняли.

Це війна. Кожного дня щось вдається, а щось ні.

І я про це. Родичам легше вважати, що вони живі у полоні.
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01.12.2022 16:51 Відповісти
Если уж закрыли и засекретили количество погибших, то не говорите вообще ничего, соблюдай те Ваш же закон. Но сказки и соотношение погибших один 1 к 10 рассказывать тоже не надо..... Украинский народ не глупый, у многих родственники и знакомые воюют они и так рассказывают что реально и обьективно происходит на фронте.
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30.11.2022 16:29 Відповісти
Нет погибших 100000, не гоните беса, это огромные цифры. Больше, чем в России, ага..
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30.11.2022 17:08 Відповісти
Кацап, верим тебе как никому!
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30.11.2022 17:15 Відповісти
Зеля тоді нюхнув одразу 2 дорожки.
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30.11.2022 17:21 Відповісти
З єрмаком чотири за раз
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30.11.2022 21:03 Відповісти
Цивільна особа та Ляєн, ляпнула не те, що з неї взяти ??
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30.11.2022 19:44 Відповісти
у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією
----------------------------------------------------------------------------------
А почему тогда Зеленский, Арахамия и другие из ОП постоянно нам и всему миру рассказывали про наши потери.
Здесь на Цензоре полно веток с их высказываниями о наших суточных и общих потерях.
Если инфа закрытая, то привлекайте их к ответственности по Закону военного времени.
Война же идет за выживание...
Или они какие-то особые? Или вопрос выживания их не касается.
Типа, приспособятся к любой власти?
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30.11.2022 21:00 Відповісти
Так, През якийсь особливий - у нього імунітет від усього. Щоб Ви знали.

Ну ... крім відвертого криміналу і держзради, яку можуть і не доказати. "Я поет, я так віжу ..."
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01.12.2022 01:36 Відповісти
а для чого урсула повторює кацапські слова??? вона - москальський агент?
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30.11.2022 22:30 Відповісти
Нападающий всегда несет потери в три раза больше обороняющейся стороны.. неписаный закон военного жанра...
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30.11.2022 23:30 Відповісти
То було в середньовіччі, коли штурмом фортеці брали. Зараз арта, миномети та авіація, РСЗВ та танки на відстані знищують супротивника, не вступаючи в контактний бій. Бпла корегують вогонь. В кого якісніше та чисельніше такі спроможності, той і перемагає, відповідно і втрат має менше. Касапи також даремно своїх військових не втрачають, хто б про це не казав.
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01.12.2022 05:10 Відповісти
Хоча в любому випадку, реальні підсумки втрат будуть жахливими.
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01.12.2022 05:15 Відповісти
 
 