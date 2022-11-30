Генштаб про втрати ЗСУ: Цифри закриті
Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії. При цьому він наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.
Про це керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
На прохання прокоментувати оцінку втрат України у війні проти РФ (у 100 тисяч військових), озвучену главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією.
"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу.
Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України", - сказав він.
Нагадаємо, раніше 30 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на війні з РФ загинули понад 100 тис. українських військовослужбових та 20 тис. цивільних осіб.
В Офісі президента прокоментували, що ця інформація є чутливою, і офіційні дані оприлюднять, коли настане слушний момент.
Після цього в Єврокомісії уточнили, що в заяві фон дер Ляєн йшлося як про загиблих, так і про поранених захисників України та цивільних осіб.
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Чому на війну не йдуть ті хто має гроші, чому ті хто має гроші виїжджають спокійно з України і так дальше.... Тут багато такого....
Думаю народ України має право знати скільки його синів віддали своє життя на цій війні.
А всі наші бійці на фронті - це особистості.
У мене в місті я також бачу і це не тільки я бачу. Так, багато патріотів, які не бідні пішли добровольцями, багато виїхало за кордон всякими правдами і не правдами....інші, які багаті спочатку боялись, щоб їх не призвали в армію. Зараз навіть уже ніхто не боїться - у них все схвачено.
Генштаб здається в вересні говорив про 9000 загиблих, тоді було співвідношення 1 до 6,5.
Всі втрати озвучать вже після війни , і напевно - після довготривалого підрахунку . Для прикладу - точних цифр втрат срср у 2 світовій , і досі ніхто не знає .
Але він був. І я не можу пробачити зеленим потворам, які знехтували шансом захистити державу.
Я не розумію таку страусину позицію. Чого відвертатись від правди ? Щоб потім легше було виставляти військових у тамбур через неприємний запах ?
а вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор...
3 за спам - 2 проти? - комент заспамлений....
"вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор..."
та
"потерь -- нєть. А если и есть то там совсем чуть-чуть.. вобщем даже неважно.. еще нарожают"..
Джерело:
Если даже 100000 (общие) то у кацапов только убитыми столько
А всего у них под полмиллиона выбыло
Раненые обычно 1/3 еще плюс примерно 270000
И главное где вся их армия? Штатная
Бо, якщо засекречено, то навіщо було озвучувати ГШ цифру у 9 тис.
І так довіра у людей мінімальна до влади, то не брешіть вже й тут.
-https://www.5.ua/ru/polytyka/strashnaia-tsena-lzhy-prezydenta-zelenskoho-butusov-rasskazal-o-posledstvyiakh-deiatelnosty-rossyiskoho-ahenta-v-razvedke-293777.html
Зе гнидота цьому посприяла, тільки на Азовсталі здав 2 500 людей.
Але разом з тим Зе мєрзота всіляки блокує захоплення в полон великої кількості рашистів.
Потім виявилось, активісти звичайні рашисти.
За один раз. Ці люди обличь не ховають, Зомбомарафон їх знімав так щоб не
було видно плакатів, тому цифра скоріше за все реальна.
А так вже частину обміняли, і командирів Азова теж.
2. "Ковідні активісти" теж облич не ховали.
3. Це тема чутлива і болісна. Але ще раз - підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
краще було б щоб усі загинули ??
Краще було б щоб їх відтіля евакуювали, але зеленський це зробив навмисне, спочатку пославши їх туди, а потім здавши Азовців кацапам, хоча ще в напочатку березня можна було евакуювати гарнізон.
підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
Без вісті пропавщі це скоріш за все або мертві або полонені, бо в наш час інформаційних технологій пропасти живій людині важко.
Це війна. Кожного дня щось вдається, а щось ні.
І я про це. Родичам легше вважати, що вони живі у полоні.
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А почему тогда Зеленский, Арахамия и другие из ОП постоянно нам и всему миру рассказывали про наши потери.
Здесь на Цензоре полно веток с их высказываниями о наших суточных и общих потерях.
Если инфа закрытая, то привлекайте их к ответственности по Закону военного времени.
Война же идет за выживание...
Или они какие-то особые? Или вопрос выживания их не касается.
Типа, приспособятся к любой власти?
Ну ... крім відвертого криміналу і держзради, яку можуть і не доказати. "Я поет, я так віжу ..."