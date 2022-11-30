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Новости Война
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Генштаб о потерях ВСУ: Цифры закрыты

смерть,втрати,похорони

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России. При этом он отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Об этом руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

По просьбе прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе напомнили, что потери военных являются закрытой информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если озвученная глава Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законное наказание для тех, кто устроил геноцид украинского народа.

Также читайте: В Еврокомиссии уточнили заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Речь шла как о погибших, так и о раненых

Нужно делать все для того, чтобы на скамейке подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", – сказал он.

Напомним, ранее 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на войне с РФ погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих и 20 тысяч гражданских лиц.

В Офисе президента прокомментировали, что эта информация чувствительна, и официальные данные обнародуют, когда наступит подходящий момент.

После этого в Еврокомиссии уточнили, что в заявлении фон дер Ляйен говорилось как о погибших, так и о раненых защитниках Украины и гражданских лицах.

Генштаб ВС (6576) потери (4464)


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Топ комментарии
+69
Вже вибору дійсно немає.
Але він був. І я не можу пробачити зеленим потворам, які знехтували шансом захистити державу.
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30.11.2022 13:35 Ответить
+45
та ні, не завжди, я знаю тих, хто мають гроші та навіть великі та воюють або дуже допомагають війську, але знаю й тих, хто не маючи достатньо грошей, віддав останнє, аби втекти з країни...
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30.11.2022 13:30 Ответить
+37
...а дід, що 10 тис.долярів віддав на ЗСУ, а загиблі спортсмени-чемпіони, співаки оперети, та й взагалі, ділити не будемо, а знати - зобов"язані
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30.11.2022 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дальше буде випливати ще більше подібної інформації про яку неприйнято чомусь говорити.
Чому на війну не йдуть ті хто має гроші, чому ті хто має гроші виїжджають спокійно з України і так дальше.... Тут багато такого....
Думаю народ України має право знати скільки його синів віддали своє життя на цій війні.
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30.11.2022 13:25 Ответить
та ні, не завжди, я знаю тих, хто мають гроші та навіть великі та воюють або дуже допомагають війську, але знаю й тих, хто не маючи достатньо грошей, віддав останнє, аби втекти з країни...
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30.11.2022 13:30 Ответить
...а дід, що 10 тис.долярів віддав на ЗСУ, а загиблі спортсмени-чемпіони, співаки оперети, та й взагалі, ділити не будемо, а знати - зобов"язані
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30.11.2022 13:32 Ответить
знаю іншого бородатого "деда" з кіпою, так той під час війни тільки більше заробляти став. то про нього теж мовчати?
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30.11.2022 13:40 Ответить
...єсть такий...сідор-підор
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30.11.2022 13:47 Ответить
Не кожна людина має силу волі взяти в руки автомат.Потрібно мати твердий характер та впевненість у своїх діях.Тому,краще нехай в тилу людина працює,і допомагає армії.
А всі наші бійці на фронті - це особистості.
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30.11.2022 14:06 Ответить
Ага, внуки Суркісів, син Портнова і багато інших.... Хтось їх пропускав за кордон і хтось видавав документи для цього....
У мене в місті я також бачу і це не тільки я бачу. Так, багато патріотів, які не бідні пішли добровольцями, багато виїхало за кордон всякими правдами і не правдами....інші, які багаті спочатку боялись, щоб їх не призвали в армію. Зараз навіть уже ніхто не боїться - у них все схвачено.
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30.11.2022 18:43 Ответить
Звичайно, все так
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30.11.2022 13:30 Ответить
Які б втрати не були, все одно вони в десятки разів будуть менші в порівнянні з тими якщо росія окупує Україну.
Генштаб здається в вересні говорив про 9000 загиблих, тоді було співвідношення 1 до 6,5.
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30.11.2022 13:35 Ответить
Не пи₴ди.
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30.11.2022 13:43 Ответить
це звичайне явище. втрати засекречують всі і завжди.
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30.11.2022 13:24 Ответить
Так і має бути . .
Всі втрати озвучать вже після війни , і напевно - після довготривалого підрахунку . Для прикладу - точних цифр втрат срср у 2 світовій , і досі ніхто не знає .
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30.11.2022 13:34 Ответить
для прикладу, а вот цифры потерь любой страны Запада известны. Это только СССР таким страдал - сокрытием потерь постоянным, даже после окончания войны, и прочие тоталитарные режимы.
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30.11.2022 15:35 Ответить
Нічого ти в нас невивідаєш, агенте..
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30.11.2022 22:30 Ответить
А вибору немає. Україна не починала цю війну.
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30.11.2022 13:32 Ответить
Вже вибору дійсно немає.
Але він був. І я не можу пробачити зеленим потворам, які знехтували шансом захистити державу.
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30.11.2022 13:35 Ответить
Розспамив) Але цікаво, хто це спамить?
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30.11.2022 15:06 Ответить
І я розспамив. Мабуть якісь любителі зеленого лайна мріють щоб цю ганьбу з підготовкою до війни всі забули.
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30.11.2022 15:11 Ответить
Дякую. Деякі коменти і повидаляли за логічні висновки.
Я не розумію таку страусину позицію. Чого відвертатись від правди ? Щоб потім легше було виставляти військових у тамбур через неприємний запах ?
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30.11.2022 15:20 Ответить
Вважають, що вони краще знають. Наслухалися і начиталися різних ікспердів та видають їхні думки за свої. Стадний інстинкт...
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30.11.2022 15:35 Ответить
в
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01.12.2022 18:11 Ответить
бачите те, що зелення потенціально може заспамити,
а вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор...
3 за спам - 2 проти? - комент заспамлений....
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30.11.2022 23:21 Ответить
Так, але Спам могу натиснути кілька разів, а Не спам тільки один))
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01.12.2022 00:27 Ответить
раз другий і останній
"вам подобається коммент?
тиснить "це не спам" заздалегідь - за цим "спамом" простий калькулятор..."
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01.12.2022 00:31 Ответить
Вам мої оплески за ясну думку!
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30.11.2022 23:11 Ответить
та ясно,і три контр наступи зробили при таких втратах.Ви хоч думайте що пишете.
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30.11.2022 13:51 Ответить
Гадаю, що то загиблі + поранені. Тоді схоже на правду.
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30.11.2022 15:07 Ответить
А колись реготали з засекречення даних на Засрашці..... хоча у Українців немає вибору, якщо припинити супротив то вбитих , закатованих та згвалтованих буде більше на багато більше а по ТВ рашиські мразоти будуть розповідати як вони "допомогають " та "піклуються" !!!
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30.11.2022 13:31 Ответить
Так є різниця коли "втрати є, але їх точна кількість -- це військова таємницЯ"
та
"потерь -- нєть. А если и есть то там совсем чуть-чуть.. вобщем даже неважно.. еще нарожают"..
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30.11.2022 22:35 Ответить
Після цього в Єврокомісії уточнили, що захисників України та цивільних осіб.

Джерело:
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30.11.2022 13:36 Ответить
цивільні особи в 100 тис. не входять, там йдеться про 100 тис. захисників, тобто лише військові
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30.11.2022 20:27 Ответить
Не так

Если даже 100000 (общие) то у кацапов только убитыми столько

А всего у них под полмиллиона выбыло
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30.11.2022 13:40 Ответить
За кацапів: це ви самі порахували? Просто навіть генштаб такого не озвучував ніколи (я особисто ніразу не бачив).
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30.11.2022 14:40 Ответить
По Украинским данным около 90000 убитых у раши на сейчас

Раненые обычно 1/3 еще плюс примерно 270000
И главное где вся их армия? Штатная
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30.11.2022 15:50 Ответить
Да, бурятов погибло больше чем кацапов
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30.11.2022 13:41 Ответить
той вкид був на те і розрахований,щоб ось так почали кричати по чатах,невже не ясно що папірчик підсунули вона прочитала а тепер щоб всі казали що все пропало треба переговорів,*** не будьте ідіотами куйло через своїх проплачених у європі ще не одну теку фігню всуне.Ви шо не бачите це зроблено для того щоб деморалізувати військо,і показати що він воює з армією а населення десь зачіпає ненароком!А в реальності навпаки,мирного населення там напевно за 100тис.
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30.11.2022 13:43 Ответить
Так ми ту справжню інформацію ніколи і не дізнаємся. Тому що ті цифри викличуть не тільки лють до ворога, а й безліч запитань до теперішньої влади. Чому так? Чому замість готуватися до війни нам втирали про шашлики?!! Замість ракет бували дороги?!!Тому теперішня влада буде до свого скону тримати це в секкреті! Може потім коли виздихають всі зелені слуги урода може і випливе ота інформація, але до того часу треба ще дожити..
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30.11.2022 13:36 Ответить
Так мабуть має бути, що під час війни закривають цифри загиблих та поранених. Але цю цифру озвучила представник країни НАТО, тієї країни, яка точно знає і точно нам допомагає. То в чому проблема, що вона їх озвучила для притягнення ворога до відрлвідальності? Що українці не знають, що на фронті гине багато і наших? Знають, бо у кожного воюють рідні і знайомі, а от на заході не знають і не дають більшої можливості допомагпати чи вимагати від урядів більшої підтримки.
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30.11.2022 13:38 Ответить
Вже поправилась, що мова йде про вбитих і поранених разом. Поранених у 3-5 разів більше, ніж вбитих.
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30.11.2022 13:44 Ответить
Вже можна що завгодно говорити, але я думаю, що німкеня не така дурна, щоб не те прочитати. Як кажуть, слово не горобець, його вже випустили і він літає. Весною, а можливо влітку 2023 року закінчиться війна і ми точно будемо знати кількість загиблих і ця кількість буде жахлива для українців в любому випадку, бо кожного дня ідуть обстріли, тони снарядів летять в бік ЗСУ і ми це добре розуміємо. Іншого вибору в нас немає, ми маємо вистояти і перемогти.
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30.11.2022 14:14 Ответить
Якби цифра у сто тисяч була правдою, поранених було б десь півмільона, тобто ми б втратили більше половини всіх військових, як кадрових, так і мобілізованих. Що було б тоді з лінією фронту, пояснювати не треба.
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30.11.2022 14:17 Ответить
Я це розумію, але це не я сказав, я тільки коментую сказане шановною для мене людиною.
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30.11.2022 15:16 Ответить
Я впевнений, що наразі втрат набагато меньше. Можемо заключити парі. Якщо доживемо до кінця війни. Правда я не знаю, як відокремити втрати саме на листопад 2022.
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30.11.2022 17:07 Ответить
є військова статистика, вона доволі точна. почекайте коли оприлюднять. там можно буде подивитись на любу дату
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30.11.2022 17:19 Ответить
"я думаю, що німкеня не така дурна" дезавуировал и себя и немку
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30.11.2022 17:18 Ответить
А ща пан хотіли сказати? Чи діє як попуга, переписуючи текст?
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30.11.2022 22:02 Ответить
****** кацапи… здохніть вже. Всі.
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30.11.2022 13:43 Ответить
Кудахтання в коментарях просто кумарить.🤦
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30.11.2022 13:44 Ответить
Так не кудахтай
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30.11.2022 17:17 Ответить
Зараз вже це нічого не поміняє, бо війна йде на знищення, всі розуміють і бачать, як ворог себе веде на окупованих територіях, якщо кацапи пройдуть далі, вони знищать всіх українців..., люди готові вбивати кацапів і помирати за свою країну, лиш би було чим їх вбивати...
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30.11.2022 14:02 Ответить
Обьективно, лично Я не верю что соотношение погибших на войне с рашкой 1 к 6 или даже к 5.... Украина наступала на многих направлениях, очень много солдат погибли еще в казармах, вспомните полигоны в Яворове и в Десне, а также в Одесской области...... Я согласен, что данные о потерях разглашать нельзя и уважаю военную тайну, но за идиотов народ тоже считать не стоит и рассказывать сказки тоже. Лучше промолчать, сослать ся на военную тайну и все......
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30.11.2022 14:39 Ответить
Ви там труселя вдягніть, або хрестика зніміть.
Бо, якщо засекречено, то навіщо було озвучувати ГШ цифру у 9 тис.
І так довіра у людей мінімальна до влади, то не брешіть вже й тут.
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30.11.2022 15:01 Ответить
"СТРАШНАЯ ЦЕНА ЛЖИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО": БУТУСОВ РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОССИЙСКОГО АГЕНТА" В РАЗВЕДКЕ

-https://www.5.ua/ru/polytyka/strashnaia-tsena-lzhy-prezydenta-zelenskoho-butusov-rasskazal-o-posledstvyiakh-deiatelnosty-rossyiskoho-ahenta-v-razvedke-293777.html
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30.11.2022 16:09 Ответить
10 000 полонених військових Українців, схоже на правду.
Зе гнидота цьому посприяла, тільки на Азовсталі здав 2 500 людей.
Але разом з тим Зе мєрзота всіляки блокує захоплення в полон великої кількості рашистів.
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30.11.2022 16:12 Ответить
більше ... більше ... давайте більше ! 100 000 полонених !
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30.11.2022 19:43 Ответить
Посперечайся про це з родичами полонених вояків України

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30.11.2022 21:00 Ответить
Підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
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01.12.2022 01:34 Ответить
Не знаю, родичі полонениї краще від мене знають.
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01.12.2022 03:06 Ответить
Навпаки. Це можуть бути емоції, або чиїсь провокації. Згадаймо ковідні страждання.
Потім виявилось, активісти звичайні рашисти.
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01.12.2022 13:36 Ответить
Нафіга таке казати як що в Маріуполі Зе клоун здав у полон зараз 2500 людей.
За один раз. Ці люди обличь не ховають, Зомбомарафон їх знімав так щоб не
було видно плакатів, тому цифра скоріше за все реальна.
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01.12.2022 14:25 Ответить
1. " ... в Маріуполі Зе клоун здав у полон зараз 2500 людей ..." - краще було б щоб усі загинули ??
А так вже частину обміняли, і командирів Азова теж.

2. "Ковідні активісти" теж облич не ховали.

3. Це тема чутлива і болісна. Але ще раз - підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.
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01.12.2022 15:40 Ответить
Обміняли ? Скільки, 200 людей ?

краще було б щоб усі загинули ??

Краще було б щоб їх відтіля евакуювали, але зеленський це зробив навмисне, спочатку пославши їх туди, а потім здавши Азовців кацапам, хоча ще в напочатку березня можна було евакуювати гарнізон.

підозрюю, що це включають тих, хто безвісти пропав.

 Без вісті пропавщі це скоріш за все або мертві або полонені, бо в наш час інформаційних технологій пропасти живій людині важко.
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01.12.2022 15:53 Ответить
Обміняли вже більше 200 людей, сьодні ще 50. Звичайно не усі тільки з Азова. Командування Азова вивезли у Турцію. "Пташку"обміняли.

Це війна. Кожного дня щось вдається, а щось ні.

І я про це. Родичам легше вважати, що вони живі у полоні.
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01.12.2022 16:51 Ответить
Если уж закрыли и засекретили количество погибших, то не говорите вообще ничего, соблюдай те Ваш же закон. Но сказки и соотношение погибших один 1 к 10 рассказывать тоже не надо..... Украинский народ не глупый, у многих родственники и знакомые воюют они и так рассказывают что реально и обьективно происходит на фронте.
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30.11.2022 16:29 Ответить
Нет погибших 100000, не гоните беса, это огромные цифры. Больше, чем в России, ага..
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30.11.2022 17:08 Ответить
Кацап, верим тебе как никому!
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30.11.2022 17:15 Ответить
Зеля тоді нюхнув одразу 2 дорожки.
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30.11.2022 17:21 Ответить
З єрмаком чотири за раз
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30.11.2022 21:03 Ответить
Цивільна особа та Ляєн, ляпнула не те, що з неї взяти ??
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30.11.2022 19:44 Ответить
у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією
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А почему тогда Зеленский, Арахамия и другие из ОП постоянно нам и всему миру рассказывали про наши потери.
Здесь на Цензоре полно веток с их высказываниями о наших суточных и общих потерях.
Если инфа закрытая, то привлекайте их к ответственности по Закону военного времени.
Война же идет за выживание...
Или они какие-то особые? Или вопрос выживания их не касается.
Типа, приспособятся к любой власти?
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30.11.2022 21:00 Ответить
Так, През якийсь особливий - у нього імунітет від усього. Щоб Ви знали.

Ну ... крім відвертого криміналу і держзради, яку можуть і не доказати. "Я поет, я так віжу ..."
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01.12.2022 01:36 Ответить
а для чого урсула повторює кацапські слова??? вона - москальський агент?
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30.11.2022 22:30 Ответить
Нападающий всегда несет потери в три раза больше обороняющейся стороны.. неписаный закон военного жанра...
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30.11.2022 23:30 Ответить
То було в середньовіччі, коли штурмом фортеці брали. Зараз арта, миномети та авіація, РСЗВ та танки на відстані знищують супротивника, не вступаючи в контактний бій. Бпла корегують вогонь. В кого якісніше та чисельніше такі спроможності, той і перемагає, відповідно і втрат має менше. Касапи також даремно своїх військових не втрачають, хто б про це не казав.
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01.12.2022 05:10 Ответить
Хоча в любому випадку, реальні підсумки втрат будуть жахливими.
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01.12.2022 05:15 Ответить
 
 