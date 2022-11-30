Генштаб о потерях ВСУ: Цифры закрыты

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России. При этом он отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Об этом руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

По просьбе прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе напомнили, что потери военных являются закрытой информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если озвученная глава Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законное наказание для тех, кто устроил геноцид украинского народа.

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Нужно делать все для того, чтобы на скамейке подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", – сказал он.

Напомним, ранее 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на войне с РФ погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих и 20 тысяч гражданских лиц.

В Офисе президента прокомментировали, что эта информация чувствительна, и официальные данные обнародуют, когда наступит подходящий момент.

После этого в Еврокомиссии уточнили, что в заявлении фон дер Ляйен говорилось как о погибших, так и о раненых защитниках Украины и гражданских лицах.