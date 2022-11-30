Пропозиція Німеччини надати Польщі Patriot залишається в силі, - Шольц

Пропозиція Німеччини щодо передачі Польщі систем ППО Patriot залишається в силі.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша пропозиція польському уряду захистити власну країну все ще не знята з порядку денного", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання щодо пропозиції Польщі розмістити системи Patriot в Україні.

Канцлер також поінформував, що ФРН щойно запустила нові варіанти доставки необхідних складових для систем Gepard і продовжить працювати над тим, щоб передати наступні, за його визначенням, дуже ефективні системи IRIS-T.

Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.

Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитися працювати з Patriot.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може збільшити кількість напрямків ударів по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили