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Пропозиція Німеччини надати Польщі Patriot залишається в силі, - Шольц

шольц

Пропозиція Німеччини щодо передачі Польщі систем ППО Patriot залишається в силі.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша пропозиція польському уряду захистити власну країну все ще не знята з порядку денного", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання щодо пропозиції Польщі розмістити системи Patriot в Україні.

Канцлер також поінформував, що ФРН щойно запустила нові варіанти доставки необхідних складових для систем Gepard і продовжить працювати над тим, щоб передати наступні, за його визначенням, дуже ефективні системи IRIS-T.

Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.

Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитися працювати з Patriot.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.

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Автор: 

Німеччина (7517) ППО (3331) Польща (8663) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+5
Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче🔥
‼️Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя.
Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло.
А поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги.
🇺🇦Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію!
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/964
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30.11.2022 15:01 Відповісти
+5
Польша - Украіні теж в силі .
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30.11.2022 15:03 Відповісти
+5
а пропозиція Польщі надати їх в Україну в силі чи ні?
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30.11.2022 15:05 Відповісти
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Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче🔥
‼️Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя.
Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло.
А поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги.
🇺🇦Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію!
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/964
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30.11.2022 15:01 Відповісти
"А поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги."

"асвабадітєлі" опіати не поділили?
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30.11.2022 16:09 Відповісти
Шольц замість шоколаду пропонує іриски. За таке дівчина хлопця кидає зазвичай.
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30.11.2022 15:02 Відповісти
Ірис значно дешевше в експлуатації за петріоти. Вже неодноразово чув від вітчизняних експертів, що іріс+насамс - це майбутнє українського ППО.
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30.11.2022 15:08 Відповісти
Призвіща експертів?
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30.11.2022 15:10 Відповісти
управление "патриотами" в даже в Польше осуществляют американцы! нам их не передадут только по причине того что управление "патриотами" должны осуществлять только солдаты НАТО!
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30.11.2022 15:17 Відповісти
від вашого допису тхне совковою кацапнею...
бо по вашій лозіці зупинили навалу на Київ джавелінами не українці,
а американці.
все не так - амеріканці надали необхідну зброю українцям, а
українці нищіли, нищять і будуть нищіти кацапню - питання збої,
бо свою ви закопали в асфальт.
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30.11.2022 15:32 Відповісти
вам, казлам, поржати захотілося - наржалися вже, добні зелені, чи ні?
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30.11.2022 15:35 Відповісти
***** завали свое немытое рыло! с какого перепугу ты решил что я зеленый? пока ты выглядишь как лишнехромосомный кацап!!!
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30.11.2022 15:51 Відповісти
вставило зеленому - все добре....
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30.11.2022 15:55 Відповісти
ну який ти ворог? - так собі, імно підкацаплене...
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30.11.2022 16:01 Відповісти
та вас, сук зелених, по Україні зараз і знайдеш - Буратіну голладськй папа Карло виточив - звістно не ви..
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30.11.2022 16:04 Відповісти
Тобі зле? Йди, поригай! 😁🤮
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30.11.2022 16:05 Відповісти
Польша - Украіні теж в силі .
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30.11.2022 15:03 Відповісти
а пропозиція Польщі надати їх в Україну в силі чи ні?
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30.11.2022 15:05 Відповісти
Фуфло німецьке.
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30.11.2022 15:11 Відповісти
Scholtz chce dać dwa Patrioty, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo czy sprawne. Czołgi tez obiecywali.
Niemcy mówią więcej niż robią, a jak robią to nie zawsze to co mówili.
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30.11.2022 15:14 Відповісти
Это просто какой то сюр, то нет боеприпасов, то еще какая то херня, а как кому то что то, но только не Украине, так всё есть!
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30.11.2022 15:17 Відповісти
Дописали би вже останню новину
"Пентагон вирішив не постачати Україні системи ПВО Patriot. "
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30.11.2022 15:19 Відповісти
Хай поляки поки беруть, що дають і одразу починають тренувати українських бійців, щоб потім у союзників було менше відмазок.
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30.11.2022 15:34 Відповісти
Виходить , що українців можно вбивати, а членів НАТО - ні? Да, шольц?

Ось тут Шольц і пішов дорогою Макрелі
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30.11.2022 15:38 Відповісти
Польщі треба було не розпатякувать, а брать. А потім передать нам. Всьо.
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30.11.2022 16:10 Відповісти
Niemcy nie chcą przekazać Patriotów tylko wysłać do Polski dwie baterie Bundeswehry wyposażone w Patrioty. A PIS Kaczyńskiego nie chce niemieckich żołnierzy w Polsce przed wyborami które odbędą się w przyszłym roku. W Polsce są amerykańskie baterie Patriot. Czemu nikt nie mówi o wysłaniu ich do Ukrainy? Polska właśnie odbiera własne Patrioty. Czemu nie chce ich przekazać Ukrainie? Czym te Patrioty różnią się od niemieckich? To jest przedwyborcza rozgrywka Kaczyńskiego by pokazać że Niemcy są złe. Nie dajcie się zwariować.
Німці не хочуть передавати Патріоти, натомість відправляють до Польщі дві батареї Бундесверу, оснащені Патріотами. А PIS Качинського не хоче німецьких солдатів у Польщі до виборів, які відбудуться наступного року. У Польщі є батареї American Patriot. Чому ніхто не говорить про те, щоб відправити їх в Україну? Польща тільки отримує своїх патріотів. Чому він не хоче їх передати Україні? Чим ці патріоти відрізняються від німецьких? Це передвиборча гра Качинського, щоб показати, що Німеччина погана. Не збожеволійте.
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30.11.2022 16:56 Відповісти
яке ж ти недолуге...
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30.11.2022 17:31 Відповісти
поки там в НАТО дозріють коли передавати України системи Петріот, то було би зараз краще розмістите їх на території Польщі біля українського кордону, щоб вони хоча б частину західних областей України прикрили би. А то копають того м'яча. німці полякам, поляки - німцям. і так по кругу. Якщо дають німці полякам, то беріть і ставте їх біля українського кордону. і далі собі продовжуйте ці обговорення.
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30.11.2022 18:38 Відповісти
Надо брать.
Она и из Польши будет засекать цели над Украиной.
А сбивать будут наши.
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30.11.2022 20:31 Відповісти
 
 