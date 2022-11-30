Пропозиція Німеччини надати Польщі Patriot залишається в силі, - Шольц
Пропозиція Німеччини щодо передачі Польщі систем ППО Patriot залишається в силі.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша пропозиція польському уряду захистити власну країну все ще не знята з порядку денного", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання щодо пропозиції Польщі розмістити системи Patriot в Україні.
Канцлер також поінформував, що ФРН щойно запустила нові варіанти доставки необхідних складових для систем Gepard і продовжить працювати над тим, щоб передати наступні, за його визначенням, дуже ефективні системи IRIS-T.
Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.
Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.
Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитися працювати з Patriot.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.
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‼️Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя.
Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло.
А поблизу Полог чутно автоматні та кулеметні черги.
🇺🇦Слава ЗСУ! Чекаємо на деокупацію!
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/964
"асвабадітєлі" опіати не поділили?
бо по вашій лозіці зупинили навалу на Київ джавелінами не українці,
а американці.
все не так - амеріканці надали необхідну зброю українцям, а
українці нищіли, нищять і будуть нищіти кацапню - питання збої,
бо свою ви закопали в асфальт.
Niemcy mówią więcej niż robią, a jak robią to nie zawsze to co mówili.
"Пентагон вирішив не постачати Україні системи ПВО Patriot. "
Ось тут Шольц і пішов дорогою Макрелі
Німці не хочуть передавати Патріоти, натомість відправляють до Польщі дві батареї Бундесверу, оснащені Патріотами. А PIS Качинського не хоче німецьких солдатів у Польщі до виборів, які відбудуться наступного року. У Польщі є батареї American Patriot. Чому ніхто не говорить про те, щоб відправити їх в Україну? Польща тільки отримує своїх патріотів. Чому він не хоче їх передати Україні? Чим ці патріоти відрізняються від німецьких? Це передвиборча гра Качинського, щоб показати, що Німеччина погана. Не збожеволійте.
Она и из Польши будет засекать цели над Украиной.
А сбивать будут наши.