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Данілов про Patriot для України: Слово "відмовили" ми не використовуємо

данілов

Україна докладає зусиль для того, щоб Німеччина надала українській системі протиповітряної оборони зенітно-ракетний комплекс Patriot, який пообіцяла Польщі.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю ютуб-каналу "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала секретаря РНБО, чи Німеччина остаточно відмовила Україні в передачі ЗРК Patriot.

"Таке категоричне слово "відмовили" ми не використовуємо. Якщо питання не вирішене, ми маємо займатися питанням, щоб воно було вирішено. На сьогодні питання відкрите", - сказав Данілов.

За його словами, українська та польська сторони продовжують спроби переконати Німеччину.

"Намагаємось, і поляки намагаються, це спільна робота для того, щоб це сталося. Якщо це станеться, ми одразу проінформуємо суспільство", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Німеччина навесні передасть Україні 7 Gepard, - Spiegel

Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які Берлін пропонує надати Варшаві.

Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитисяпрацювати з Patriot.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.

Автор: 

Німеччина (7323) Данілов Олексій (1259) зброя (7435) допомога (8294)


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Топ коментарі
+13
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03.12.2022 08:55
+8
Таке категоричне слово "про#балі" ми не використовуємо.(с)
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03.12.2022 09:43
+7
Да ты што? Це «ядерне государство» саме є основним джерелом хаосу у глобальних масштабах.
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03.12.2022 09:17
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03.12.2022 08:55 Відповісти
- Диви, яка гарна дівчина. Піду познайомлюсь
... заук ляпаса
- Що, відмовила?
- Таке категоричне слово я не використовую
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03.12.2022 08:59 Відповісти
Там проблема не с немцами а США. Пэтриот встроена в систему ПРО НАТО поэтому она управлятся операторами из Америки, а Байден не хочет чтобы американские солдаты участвовали ввойне. У американцов полно систем Пэтриот на нз. как и Бредли как и Ф-16, как и м109. Короче это политика почему не дают ХЗ.
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03.12.2022 09:02 Відповісти
Боятся, что слишком быстрое и неконтролируемое обрушение ядерного государства приведет к хаосу. К сожалению в этом они правы.
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03.12.2022 09:09 Відповісти
Да ты што? Це «ядерне государство» саме є основним джерелом хаосу у глобальних масштабах.
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03.12.2022 09:17 Відповісти
Вот его и утилизируют. Не так, как нам бы хотелось, но маємо, що маємо
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03.12.2022 09:23 Відповісти
Байден всегда вел промосковскую политику. Поэтому ещё год назад об оружии для Украины с егостороны не могло быть речи. Только стойкость украинцев принудила Байдена давать оружие в час по чайной ложке
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03.12.2022 12:31 Відповісти
Приберіть "кротовню" із ОПи і будуть вам "Патріот" і багато чого іншого?
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03.12.2022 09:07 Відповісти
немає довіри
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03.12.2022 09:15 Відповісти
слухати цього ******** - себе не поважати👇

Данилов заверил, что Россия не будет нападать на Украину на новогодние праздники: спокойно отдыхайте

"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не сможет сделать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", - сказал Данилов.
https://apnews.com.ua/ru/news/danilov-zaveril-chto-rossiya-ne-budet-napadat-na-ukrainu-na-novogodnie-prazdniki-spokoino-otdykhaite/

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03.12.2022 09:25 Відповісти
Таке категоричне слово "про#балі" ми не використовуємо.(с)
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03.12.2022 09:43 Відповісти
Один наркоман,уже жарил шашлыки,а этот уже новый год отмечает
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03.12.2022 10:41 Відповісти
це стаття за грудень 21-го, але потім він і пізніше в лютому перед самим нападом запевняв, що цього нападу не буде.

У цивілізованій країні давно б був вигнаний з посади і перебував би під слідством за дезеінформацію країни, що призвела до тяжких наслідків
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03.12.2022 10:46 Відповісти
Звичайно, можна замінити слово "відмовили" на більш просту і народну фразу "культурно послали на***", або сором'язливо замінити відмову на дипломатично-словоблудний евфемізм "для запобігання ескалації конфлікту замість "Петріотів" союзнички нададуть хороші сухпайки і якісні тактичні шкарпетки".
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03.12.2022 09:38 Відповісти
Суть хитрожопих і сцикливих натівських політиканів від заміни слова на синонім не зміниться
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03.12.2022 09:41 Відповісти
Слава Украине,ну и Америке.
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03.12.2022 10:42 Відповісти
Велика політика -- рішают за нас .
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03.12.2022 09:44 Відповісти
Валентин,Ви не хочете себе спробувати в ******** літературі?Я більше 10 років на Цензорі,але такого задоволення,як від вашіх комментарів-не отримував,заходжу зараз тільки із за Вас.Ви ж неограненний алмаз.Пішіть,пішіть більше,благаю.
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03.12.2022 10:18 Відповісти
Смієтесь -- мене тут багато гудят -- пишу те шо знаю .
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03.12.2022 10:49 Відповісти
В жодному разі.В мене є задум,буду збирати ваші комментарі,а потім хочу відправити головному редактору,щоб він окремою колонкою опублікував,ви місяць пишете-відправляєм,думаю багато читачів будуть в захваті.Як Вам ідея?
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03.12.2022 10:56 Відповісти
Це як раніше шо ти дурачок знали тільки рідні а тепер при допомозі інтернету вся краіна .
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03.12.2022 11:04 Відповісти
Ось тільки тут чотири комментарі підуть в копілочку.Творіть-буду збирати.Я думаю що і платять непогано,зайва копійчина не буває зайвою.Побіг подивлюсь,де ще ви писали.Все-рухаємось,головне не зупинятися.
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03.12.2022 11:16 Відповісти
Ви на приколі -- та нічо Світ сміявся тому і не вимер .
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03.12.2022 11:22 Відповісти
Все більше нема часу на відповіді і пусте базікання.Робота вже закипіла,потім відпишуся,опублікуюють Вас окремо,чи ні.Пишу листа головному редактору,не відволікайте мене зараз.Робіть свою справу,я свою.Все,з Богом.
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03.12.2022 11:29 Відповісти
Стільки часу на мене -- спасибі за іронію .
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03.12.2022 11:47 Відповісти
чего он к вам пристебался? не отвечайте ему
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03.12.2022 16:20 Відповісти
Якиись лівии товариш --- тролит мене .
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03.12.2022 16:23 Відповісти
Які б слова не використовувалися ясно одне: українці і надалі будуть гинути, а ті, що не загинули сидітимуть без світла. Колективному ж заходу на усе це начхати, бо боїться ескалації
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03.12.2022 10:46 Відповісти
Если бы коллективному Заходу было на всё начхать, вы бы сейчас в лучшем случае писали бы из Канады свои гневные проповеди. Украина уже полгода воюет исключительно на западных запасах и поставках, потому, что свои собственные 25 лет распродавали, проснитесь.
При этом у Захода коллективного есть своё коллективное мнение, как вести эту войну и ради нас они, пардон, жопу рвать не будут. Дают помощь и много. Несмотря на то, что в 2019 мы устали от войны и выбрали квнщика, чтобы тот разрулил. Он и разрулил. Ну как мог.
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03.12.2022 11:15 Відповісти
Передачу любых мощных видов вооружений страны НАТО решают с ведущими странами-членами (кхе-кхе США кхе-кхе), пора уже это понять. Потому Польша не смогла передать нам МиГи. Потому Германия не передала "Леопарды" и не передаст "Петриот". Потому что перед странами НАТО неизбежно возникает вопрос, готовы ли они вступить в войну после передачи вида вооружения. Особенно это касается наступательного вооружения (F-16, Abrams, Leopard, ATACMS), за передачу которого куйло явно пообещал долбануть по НАТОвским базам в Европе.

А "Петриот", хоть и не наступательный, но всё же основной вид ПРО в НАТО и к тому же американский, потому, как и с танками, хватит долбить Германию, они передадут, когда США согласится, потому долбите США, но перед этим лучше вышвырните коллаборантов из госорганов.
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03.12.2022 19:43 Відповісти
 
 