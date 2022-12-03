Данілов про Patriot для України: Слово "відмовили" ми не використовуємо
Україна докладає зусиль для того, щоб Німеччина надала українській системі протиповітряної оборони зенітно-ракетний комплекс Patriot, який пообіцяла Польщі.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю ютуб-каналу "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала секретаря РНБО, чи Німеччина остаточно відмовила Україні в передачі ЗРК Patriot.
"Таке категоричне слово "відмовили" ми не використовуємо. Якщо питання не вирішене, ми маємо займатися питанням, щоб воно було вирішено. На сьогодні питання відкрите", - сказав Данілов.
За його словами, українська та польська сторони продовжують спроби переконати Німеччину.
"Намагаємось, і поляки намагаються, це спільна робота для того, щоб це сталося. Якщо це станеться, ми одразу проінформуємо суспільство", - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які Берлін пропонує надати Варшаві.
Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.
Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитисяпрацювати з Patriot.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... заук ляпаса
- Що, відмовила?
- Таке категоричне слово я не використовую
Данилов заверил, что Россия не будет нападать на Украину на новогодние праздники: спокойно отдыхайте
"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не сможет сделать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", - сказал Данилов.
https://apnews.com.ua/ru/news/danilov-zaveril-chto-rossiya-ne-budet-napadat-na-ukrainu-na-novogodnie-prazdniki-spokoino-otdykhaite/
У цивілізованій країні давно б був вигнаний з посади і перебував би під слідством за дезеінформацію країни, що призвела до тяжких наслідків
При этом у Захода коллективного есть своё коллективное мнение, как вести эту войну и ради нас они, пардон, жопу рвать не будут. Дают помощь и много. Несмотря на то, что в 2019 мы устали от войны и выбрали квнщика, чтобы тот разрулил. Он и разрулил. Ну как мог.
А "Петриот", хоть и не наступательный, но всё же основной вид ПРО в НАТО и к тому же американский, потому, как и с танками, хватит долбить Германию, они передадут, когда США согласится, потому долбите США, но перед этим лучше вышвырните коллаборантов из госорганов.