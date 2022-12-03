Данілов про Patriot для України: Слово "відмовили" ми не використовуємо

Україна докладає зусиль для того, щоб Німеччина надала українській системі протиповітряної оборони зенітно-ракетний комплекс Patriot, який пообіцяла Польщі.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю ютуб-каналу "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала секретаря РНБО, чи Німеччина остаточно відмовила Україні в передачі ЗРК Patriot.

"Таке категоричне слово "відмовили" ми не використовуємо. Якщо питання не вирішене, ми маємо займатися питанням, щоб воно було вирішено. На сьогодні питання відкрите", - сказав Данілов.

За його словами, українська та польська сторони продовжують спроби переконати Німеччину.

"Намагаємось, і поляки намагаються, це спільна робота для того, щоб це сталося. Якщо це станеться, ми одразу проінформуємо суспільство", - сказав секретар РНБО.

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Нагадаємо, раніше Польща попросила Німеччину передати Україні системи Patriot, які Берлін пропонує надати Варшаві.

Президент Польщі Дуда також заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

Водночас міністр оборони Польщі Блащак наполягав на передачі Patriot Україні. В Міноборони Польщі заявили, що ЗСУ можуть швидко навчитисяпрацювати з Patriot.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.