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Новини Війна
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74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

русский,мир

42% росіян "однозначно підтримують" дії російських військових в Україні, 32%, - "скоріше підтримують". При цьому 53% мешканців РФ вважають, що слід розпочати мирні переговори.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським соціологічним "Левада-центром", - повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання "Ви особисто підтримуєте чи ні дії російських збройних сил в Україні?" відповідь "однозначно так" дали 42%, "скоріше так" - 32%, "скоріше ні" - 11%, "однозначно ні" - 9%. Ще 7% не змогли відповісти на це питання. Найбільш активно дії своїх військових підтримують росіяни віком старше 40 років (75%), найменша підтримка - серед молоді (62%).

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74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 0174% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 02

При цьому більшість росіян вважають, що треба не продовжувати воєнні дії, а перейти до мирних переговорів.

На питання "Як ви вважаєте, зараз слід продовжувати воєнні дії чи розпочати митні переговори?" 24% відповіли "однозначно продовжувати воєнні дії", 17% - "скоріше продовжувати воєнні дії", 31% - "скоріше почати мирні переговори" та 22% - "однозначно почати мирні переговори". Ще 6% не змогли відповісти на це запитання.

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Найбільш активно продовження воєнних дій підтримують росіяни старшини 55 років (47%). Серед молоді 68% висловилися за мирні переговори.

74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 0374% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 04

З почуттів, які росіяни переживають через війну в Україні, превалюють "гордість за Росію" (42%), "тривога, страх, жах" (34%), "гнів, обурення" та "шок" (по 11%).

74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 05

54% росіян вважають, що "спецоперація", як в Росії офіційно називають війну проти України, просувається успішно, 32% - що вона не має успіху. Серед провалів Росії в цій війні респонденти називають "здачу" Херсону та відступ від Харкова (23%), довгу тривалість війни (20%) та великі втрати серед російських військовослужбовців (19%).

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74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 0674% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 07

Те, що світова спільнота засуджує дії РФ, росіяни пояснюють тим, що "їх підкорили своїй волі США та НАТО" (36%), "світ завжди був проти Росії" (31%), "їх дезінформували західні ЗМІ" та "вони бояться, що Росія вчинить з ними так само, як з Україною" (по 19%).

74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 08

17% росіян вважають, що війна закінчиться менше ніж за півроку, 64% думають, що вона триватиме більше, ніж півроку.

74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування Левада-центру 09

Опитування було проведено з 24 по 30 листопада на репрезентативній вибірці у 1601 людину в 137 населених пунктах з 50 суб'єктів РФ. Дослідження проводили вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%

Автор: 

опитування (1926) росія (64935) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+41
Вся кацапія підтримує свою армію. Навіть ліберали і всілякі заборонені хутіном ЗМІ.
Бо вони за вялікую разєю, яка здатна вбивати і наказувати іншим як жити. І Крим ніхто нам не поверне.
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04.12.2022 10:49
+39
***** теж за мирні переговори. Тільки ми всі знаємо, що вони розуміють під словом мир.
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04.12.2022 10:47
+39
Щоб ви усі там повиздихали.
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04.12.2022 10:48
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І дійсно...малоросами виявилися зовсім не українці. Хоча й є винятки.
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04.12.2022 17:50 Відповісти
Фашисти рашисти такими були, є і ними залишаться, щоб там не показували опитування!
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04.12.2022 17:53 Відповісти
пусть хорошие кацапы плывут в хороших гробах а плохие в плохих!
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04.12.2022 20:56 Відповісти
у населения рф повальный соловьев головного мозга, отягощенный синдромом **********. 20 лет мозги промывали, шутить изволите. прикиньте сколько лет сейчас надо будет очищать.
денацификация германии скромно в сторонке стоит.
и это еще при том раскладе если путя-режим свернет себе шею, и с ним не договорятся посередине. как того очень многие желают.
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04.12.2022 22:33 Відповісти
ця інфографіка доводить шо 70% так званих росіян замість мізків мають гімно із телевізора... В цьому контексті найскладніша задача це перемкнути їм телевізор на правду... тоді ми почуємо казку, шо вони не знали шо насправді робиться.
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01.03.2023 17:38 Відповісти
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