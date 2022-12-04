74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

42% росіян "однозначно підтримують" дії російських військових в Україні, 32%, - "скоріше підтримують". При цьому 53% мешканців РФ вважають, що слід розпочати мирні переговори.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським соціологічним "Левада-центром", - повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання "Ви особисто підтримуєте чи ні дії російських збройних сил в Україні?" відповідь "однозначно так" дали 42%, "скоріше так" - 32%, "скоріше ні" - 11%, "однозначно ні" - 9%. Ще 7% не змогли відповісти на це питання. Найбільш активно дії своїх військових підтримують росіяни віком старше 40 років (75%), найменша підтримка - серед молоді (62%).

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При цьому більшість росіян вважають, що треба не продовжувати воєнні дії, а перейти до мирних переговорів.

На питання "Як ви вважаєте, зараз слід продовжувати воєнні дії чи розпочати митні переговори?" 24% відповіли "однозначно продовжувати воєнні дії", 17% - "скоріше продовжувати воєнні дії", 31% - "скоріше почати мирні переговори" та 22% - "однозначно почати мирні переговори". Ще 6% не змогли відповісти на це запитання.

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Найбільш активно продовження воєнних дій підтримують росіяни старшини 55 років (47%). Серед молоді 68% висловилися за мирні переговори.

З почуттів, які росіяни переживають через війну в Україні, превалюють "гордість за Росію" (42%), "тривога, страх, жах" (34%), "гнів, обурення" та "шок" (по 11%).

54% росіян вважають, що "спецоперація", як в Росії офіційно називають війну проти України, просувається успішно, 32% - що вона не має успіху. Серед провалів Росії в цій війні респонденти називають "здачу" Херсону та відступ від Харкова (23%), довгу тривалість війни (20%) та великі втрати серед російських військовослужбовців (19%).

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Те, що світова спільнота засуджує дії РФ, росіяни пояснюють тим, що "їх підкорили своїй волі США та НАТО" (36%), "світ завжди був проти Росії" (31%), "їх дезінформували західні ЗМІ" та "вони бояться, що Росія вчинить з ними так само, як з Україною" (по 19%).

17% росіян вважають, що війна закінчиться менше ніж за півроку, 64% думають, що вона триватиме більше, ніж півроку.

Опитування було проведено з 24 по 30 листопада на репрезентативній вибірці у 1601 людину в 137 населених пунктах з 50 суб'єктів РФ. Дослідження проводили вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%