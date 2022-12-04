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Архімандрита Никиту (Сторожука), до якого приходила СБУ, висвятили на єпископа

никита,сторожук

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій висвятив в єпископи архімандрита Никиту (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії. Півтора тижні тому до Никити приходила СБУ й нібито застала в ліжку з хлопцем із місцевого хору.

Про висвячення нового єпископа повідомила Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Хіротонію звершив предстоятель УПЦ МП київський митрополит Онуфрій (Березовський) при співслужінні чернівецького митрополита Мелетія (Єгоренка). Дійство відбулося у Феофанії, особистій резиденції Онуфрія.

Минулого тижня у Мелетія і Никити в Чернівцях відбулися обшуки, під час яких СБУ виявила докази наявності у Мелетія російського громадянства.

Також читайте: У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП під час обшуків знайшли ноутбук із дитячою порнографією

Никиту ж, за повідомленнями ЗМІ, застали в ліжку з хлопцем із місцевого хору. Сам він каже, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".

Автор: 

УПЦ МП (1205) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+34
А запис допиту можна почути?
Щоб кожний з тої пастви почув. Щоб кожна бабка, яка лобизала руки цьому бороданю, знала, в яких місцях перебували його пухлі пальці і язик московіцьких проповідей.
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04.12.2022 13:00
+24
чекаємо що слідство і суд "висвітитить" його на півня на декілька років
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04.12.2022 13:00
+22
От і вся "війна" з РПЦ. "Обшуки", відосіки, піарчик...
і все як було так і лишилось.
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04.12.2022 13:05
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А запис допиту можна почути?
Щоб кожний з тої пастви почув. Щоб кожна бабка, яка лобизала руки цьому бороданю, знала, в яких місцях перебували його пухлі пальці і язик московіцьких проповідей.
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04.12.2022 13:00 Відповісти
это волосатое чудовище не простой смертный, почему не АРЕСТОВАН ЗА ПЕДОФИЛИЮ и предательство ИНТЕРЕСОВ Украины⁉️Как все запущено в государстве , другие страны - Литва , Латвия , Эстония смогли моментально избавиться от фактов руссосмердящих , а в Украине никогда не было сильного жесткого лидера , а народу " какая разница"
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04.12.2022 14:03 Відповісти
Фу…… мерзость 🤮! Как хорошо , быть АТЕИСТОМ ‼️РЕЛИГИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИДУМАНА БОГАТЫМИ , ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ БЕДНЫМИ
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04.12.2022 14:07 Відповісти
зрозуміло! а тепер марш на процедури!
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04.12.2022 17:17 Відповісти
Шо за маячня!
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04.12.2022 17:47 Відповісти
чекаємо що слідство і суд "висвітитить" його на півня на декілька років
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04.12.2022 13:00 Відповісти
🤣🤣🤣
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04.12.2022 13:15 Відповісти
Архімандрит - предводитель секти педофілов ⁉️⁉️

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04.12.2022 13:01 Відповісти
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04.12.2022 13:15 Відповісти
Коли мені було років 14-15 , я зустрів чоловіка , він жив в нашому селі , недалеко церкви . Він мені годився в дідусі .

я вже не пам'ятаю , як почалася наша розмова і про що ми говорили , но я пам'ятаю , такі його слова .» Все пекло буде забите священиками .» Ті слова мене дуже вразили , я ще подумав , що він таке меле, я тобі вірив , до священики дійсно правильні і від Бога , но сегодні , я розумію про що сей дідусь мені говорив .
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04.12.2022 13:33 Відповісти
членоблюстітель і ************
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04.12.2022 13:01 Відповісти
А распятого мальчика в трусиках?
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04.12.2022 13:02 Відповісти
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04.12.2022 13:05 Відповісти
Его, этого мальчика в трусиках, хотели "распять", но СРУский поп сказал, что он будет его раз шесть, а может и семь.
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04.12.2022 14:14 Відповісти
Предстоятель?
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04.12.2022 13:03 Відповісти
Кириленоко чи новінський, мабуть, уже вітають нового борця з педофілією!?
Чемодан, вокзал, пункт перетину, московія!
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04.12.2022 13:03 Відповісти
В свою чергу єпископ Микита «висвятив» все гівно з дупи церковного хориста.
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04.12.2022 13:04 Відповісти
Онуфрій (Орест Березовський) теж з Буковини - своє, доморощене падло...
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04.12.2022 13:05 Відповісти
а плями ? вам ще чимось дупи і роти побризкали?
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04.12.2022 13:05 Відповісти
Епископы и ********.
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04.12.2022 13:05 Відповісти
От і вся "війна" з РПЦ. "Обшуки", відосіки, піарчик...
і все як було так і лишилось.
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04.12.2022 13:05 Відповісти
Да, - нет. Просто ты еще не понял какой тектонический сдвиг произошел.
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04.12.2022 14:15 Відповісти
Ну за таке не гріх і на єпископа .
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04.12.2022 13:06 Відповісти
Днище .
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04.12.2022 13:06 Відповісти
Скиньте хтось це синку Трампа...
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04.12.2022 13:09 Відповісти
Іванці.
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04.12.2022 13:40 Відповісти
Попы провели пед-совет=)
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04.12.2022 13:13 Відповісти
Тьфу, мерзость какая..
Лучше я по прежнему буду ходить в синагогу (после войны).
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04.12.2022 13:14 Відповісти
Це пониження чи збільшення у чині?
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04.12.2022 13:14 Відповісти
Опущення))
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04.12.2022 13:18 Відповісти
Збільшення...Поки жопу не порве)
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04.12.2022 13:19 Відповісти
Группенсекс МП.
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04.12.2022 13:18 Відповісти
"жопа чудеса творит.

в 20-ть лет архимандрит"

/из творчества московских семинаристов
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04.12.2022 13:19 Відповісти
В кацапів все через жопу, мало того, вони і живуть в повній жопі.
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04.12.2022 13:34 Відповісти
Палити треба содомітів у рясах і їх капища. Вогонь, навідміну від зелених профанів, все очистить.
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04.12.2022 13:19 Відповісти
Прихожани православної содомії мацковського самосв'ята, якщо ви все ще вважаєте це церквою, то в першу чергу ви смішні і жалюгідні. А в другу чергу ви - колаборанти. Вже. Прямі.
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04.12.2022 13:25 Відповісти
В більшості це нещасні люди,одурманені. Багато прихожан йдуть просто до церкви, до Бога, а московські попи займаються чорними справами, зомбують несщасних, обдирають як липку. Я і сам такий ідіот (жертвував гроші на Лавру) , аж поки не зрозумів що скидався з іншими лохами на новий мерседес для московського попа
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04.12.2022 13:33 Відповісти
Это нормально...сейчас у Никиты Сторожука будет больше мальчиков. А может уже и девочки появятся.
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04.12.2022 13:26 Відповісти
В московії за українську пісню до тюрми саджають і ніхто не пікне,хоча українського походження людей на московії огого як багато. А скільки ми ще будемо терпіти цих аферистів і злочинців що прикриваються релігією? Порнографія,педофілія,здирництво і обман, мало того, то ще й співпраця з ворогом під час війни. Негайно це все має бути припинено і покарано. Ні з якими церквами в Україні ніхто не бореться, боряться зі злочинцями. Якщо ми будемо такі лояльні занадто і потакати ворогові, то ми ніколи не переможемо. Ворог має бути знищений! Крапка.
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04.12.2022 13:26 Відповісти
Грьобані попи, розпусники та злочинці!

Горіть у пеклі, яке вам треба влаштувати ще на землі.
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04.12.2022 13:29 Відповісти
Тьфу, підараси срані. Біда на Буковині, там прямо нашестя цих ********.
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04.12.2022 13:30 Відповісти
*********** высвятили в Пипископа?
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04.12.2022 13:30 Відповісти
Буковина є розплідником особливої частини кацаполоїдної секти - підерастичної !
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04.12.2022 13:33 Відповісти
Тепер йому по сану положено двох хлопчиків-хористів...
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04.12.2022 13:34 Відповісти
це все що тре знати про кацапську секту. отже треба гнати усіх кацапських попів з України, а статки їхні конфісковувати
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04.12.2022 13:37 Відповісти
гомнуфрій такий же старий ідор як весь його гей клуб в рясах
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04.12.2022 13:37 Відповісти
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита Никиту....

Один ***** руками положил другого *****а....
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04.12.2022 13:38 Відповісти
Ненавиджу комуністів, але їхнє гасло "Церковь - опиум для народа" абсолютно правильне.
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04.12.2022 13:39 Відповісти
Пройшов строгий відбір Московітської церкви. Визнали повністю відповідним по всім критеріям.
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04.12.2022 13:51 Відповісти
Це відбір КГБ\ФСБ.

там пі..дарасять всіх ще семінаристів поголовно..

ПОЛІТИКА ТАКА.

КГБ необхідний крючок на попа на все життя....
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05.12.2022 11:27 Відповісти
Яка ж це гидота УПЦ МП !
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04.12.2022 13:55 Відповісти
Яка мерзість цей никита і це чмо буде душпастирем в прихожан??? читати слово Боже??? - це бісовська наруга над Україною, її людьми і релігією.
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04.12.2022 14:00 Відповісти
Що Ви кажете ? Над ким наруга ? Які прихожани - такі в них і попи ! Кацапня вже вбивала Українців тисячами , а ці недоумки продовжували ходити в їхні молєбні дома . Тепер показали , застукавши на гарячому , що вони підараси - все одно ходять !
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04.12.2022 14:28 Відповісти
Цікавий контингет цього **********. Лобизаніє рук?
А ті руки - там порносайти красніють. А ті цілують його після пойобисьок
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04.12.2022 14:01 Відповісти
А що, Онуфрій теж "голубий"?
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04.12.2022 14:03 Відповісти
А Ви сумніваєтесь ? Є в цієї категорії характерні риси фізіономії які не приховати - подивіться на їхнього кіріла .
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04.12.2022 14:31 Відповісти
Просто цікаво,скільки ще це кацапське ***#ство буде продовжуватись в нашій країні ?
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04.12.2022 14:05 Відповісти
Що доводить,що мацковська секта це скупчення підорів
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04.12.2022 14:06 Відповісти
тому можливо правильно,що процес переходу з РПЦ в ПЦУ не йде активно..

НАфіга ПЦУ ціла шобла пі..ів з погонами у кількості,що буде перевищувати кількість св"ященників ПЦУ зараз ?
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05.12.2022 11:29 Відповісти
процесс инициации на конкретного пдрса, да и ещё подтверждённый СБУ, таки стоит сосана епископа на Мокше
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04.12.2022 14:13 Відповісти
"Предстоятель УПЦ МП Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита Никиту (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии. Полторы недели назад к Никите приходила СБУ и якобы застала в постели с парнем из местного хора".

Заслужило таки сан, педофилище бородатое. Если бы с пацаном в постели не застукали, не видать бы ему епископской митры, как собственных ушей.
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04.12.2022 14:14 Відповісти
Ох уж это русская "царьков". Содомита на епископа. да, что там, содомита, ****** на епископа высветили.
Интересно, чем и как высвячивали? Хоромым способом и с презервативами или без онных?
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04.12.2022 14:18 Відповісти
Які пророчі слова... тут все і актуальний гімн рашки.

https://www.youtube.com/watch?v=NGF_B3dCjJo.....
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04.12.2022 14:19 Відповісти
Дивіться , прихильники сатаністів з мп - треба бути підаром , тоді можна піднятися на саму верхівку в керівництві цієї контори . Значить і фанати московських попів збоченці і підараси .
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04.12.2022 14:22 Відповісти
Всіх гнать кхє рам запорєбрік - і нікіту, і ондатрія, і пашу, котрий мерседес та іншу братію.
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04.12.2022 14:27 Відповісти
на то он и Московский Петухат (Патриархат) чтобы содомитов епископами назначать
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04.12.2022 14:40 Відповісти
Жопа чудеса творит
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04.12.2022 14:40 Відповісти
Чорти в рясах, монголоїдні тварюки!!!!! Скоро вам ......іздець!!!!!
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04.12.2022 14:43 Відповісти
Не ображайте монголів - вони до тих виродків жодного стосунку не мають!
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04.12.2022 17:35 Відповісти
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04.12.2022 15:15 Відповісти
Бункерный дед-педофил похлопотал за своего подельника😂😂
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04.12.2022 16:11 Відповісти
Все логічно,цей пі*дар пройшов кастинг,успішно здав екзамен з юним отроком-достойний бути єпископом Московской **********!
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04.12.2022 17:19 Відповісти
Я не зрозумів - висвятили на єпископа чи на ***скопа?
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04.12.2022 17:32 Відповісти
Побачив мацковську попку - дай підсрачника! І гуманно, і швидше зрозуміють, в якому напрямку цій бородатій шоблі нероб, збоченців та зрадників
прямувати )
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04.12.2022 17:33 Відповісти
Скільки бородатих мудаків у СІЗО? І ото і весь "героїчний рейд СБУ" - заарештували НОУТБУК, кондоми!!!
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04.12.2022 17:38 Відповісти
А хіба не можна позбавити громадянства і депортувати?
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04.12.2022 17:59 Відповісти
Не ложись с мужчиной, как с женщиной: это мерзость
Левит 18.22
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04.12.2022 20:43 Відповісти
Если мужчина ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной, они оба сделали мерзость. Их нужно предать смерти, они сами виновны в своей гибели.

Левит 20.13
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04.12.2022 20:49 Відповісти
Святость). Короче, приколы православия: когда гонения на церковь и на веру - это особая благодать их всех покрывает. Ну они, конечно, не только поэтому не будут массово переходить в ПЦУ. Ещё благодать терпения тренируется. Я не помню точно цитаты, а искать облом. Радуйтесь, когда гонят вас и всячески поносят ибо мзда ваша многа есть на небесах. Приблизительно так. Ещё несколько лет назад говорили, что будут гонения на церковь. Сложно поверить, что их окончательно запретят.
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05.12.2022 00:49 Відповісти
п...дари ціняться серед попів
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05.12.2022 10:29 Відповісти
''і щуку кинули у річку...'''
Підарка промосковського відпустили і підвищили.браво!!!!
А де ж наші охоронці?невже такі самі?
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06.12.2022 16:17 Відповісти
 
 