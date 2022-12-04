Архімандрита Никиту (Сторожука), до якого приходила СБУ, висвятили на єпископа
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій висвятив в єпископи архімандрита Никиту (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії. Півтора тижні тому до Никити приходила СБУ й нібито застала в ліжку з хлопцем із місцевого хору.
Про висвячення нового єпископа повідомила Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.
Хіротонію звершив предстоятель УПЦ МП київський митрополит Онуфрій (Березовський) при співслужінні чернівецького митрополита Мелетія (Єгоренка). Дійство відбулося у Феофанії, особистій резиденції Онуфрія.
Минулого тижня у Мелетія і Никити в Чернівцях відбулися обшуки, під час яких СБУ виявила докази наявності у Мелетія російського громадянства.
Никиту ж, за повідомленнями ЗМІ, застали в ліжку з хлопцем із місцевого хору. Сам він каже, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".
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Щоб кожний з тої пастви почув. Щоб кожна бабка, яка лобизала руки цьому бороданю, знала, в яких місцях перебували його пухлі пальці і язик московіцьких проповідей.
я вже не пам'ятаю , як почалася наша розмова і про що ми говорили , но я пам'ятаю , такі його слова .» Все пекло буде забите священиками .» Ті слова мене дуже вразили , я ще подумав , що він таке меле, я тобі вірив , до священики дійсно правильні і від Бога , но сегодні , я розумію про що сей дідусь мені говорив .
Чемодан, вокзал, пункт перетину, московія!
і все як було так і лишилось.
Лучше я по прежнему буду ходить в синагогу (после войны).
в 20-ть лет архимандрит"
/из творчества московских семинаристов
Горіть у пеклі, яке вам треба влаштувати ще на землі.
Один ***** руками положил другого *****а....
там пі..дарасять всіх ще семінаристів поголовно..
ПОЛІТИКА ТАКА.
КГБ необхідний крючок на попа на все життя....
А ті руки - там порносайти красніють. А ті цілують його після пойобисьок
НАфіга ПЦУ ціла шобла пі..ів з погонами у кількості,що буде перевищувати кількість св"ященників ПЦУ зараз ?
Заслужило таки сан, педофилище бородатое. Если бы с пацаном в постели не застукали, не видать бы ему епископской митры, как собственных ушей.
Интересно, чем и как высвячивали? Хоромым способом и с презервативами или без онных?
https://www.youtube.com/watch?v=NGF_B3dCjJo.....
прямувати )
Левит 18.22
Левит 20.13
Підарка промосковського відпустили і підвищили.браво!!!!
А де ж наші охоронці?невже такі самі?