Архімандрита Никиту (Сторожука), до якого приходила СБУ, висвятили на єпископа

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій висвятив в єпископи архімандрита Никиту (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії. Півтора тижні тому до Никити приходила СБУ й нібито застала в ліжку з хлопцем із місцевого хору.

Про висвячення нового єпископа повідомила Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Хіротонію звершив предстоятель УПЦ МП київський митрополит Онуфрій (Березовський) при співслужінні чернівецького митрополита Мелетія (Єгоренка). Дійство відбулося у Феофанії, особистій резиденції Онуфрія.

Минулого тижня у Мелетія і Никити в Чернівцях відбулися обшуки, під час яких СБУ виявила докази наявності у Мелетія російського громадянства.

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Никиту ж, за повідомленнями ЗМІ, застали в ліжку з хлопцем із місцевого хору. Сам він каже, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".