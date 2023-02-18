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У Хмельницькому пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхівок, двоє поранених, - мер Симчишин про наслідки ракетного удару

ракета

У Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас є пошкодження - 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніка, зокрема один приватний транспортний засіб", - розповів Симчишин.

За його словами, через російську атаку поранені двоє цивільних, але поранення їхньому життю не загрожує.

Наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", - додав Симчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено, - Повітряні сили

Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.

Автор: 

ракети (4028) Хмельницький (409)


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Топ коментарі
+32
Випустили по УКРАЇНІ ЧОТИРИ калібри. Два збили на підльоті. Два були направлені в м. Хмельницький на один і той же об'єкт. ШУКАЙТЕ КОРИГУВАЛЬНИКА. Якась падла коригує. Шукають техніку з закордону.
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18.02.2023 11:57
+25
А чому б йому не радіти? Дев'ять років війни, а ми досі не можемо поцілити в ракетоносці навіть у нас під носом в Чорному морі( за Білорусь взагалі мовчу, жоден аеродром не знищено
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18.02.2023 11:54
+16
Судя по всему с под Хмельницкого ПВО забрали или сбивать нечем. Весь 22 год все сбивали. А тут срака какая то началась - одни прилеты....
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18.02.2023 12:01
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що не так? пошкоджено (вікна, балкони), а не зруйновано
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18.02.2023 11:46 Відповісти
15-го у Кременчуці в НПЗ 2 Х-22 прилетіло, а у селі, яке щонайближче до нього у 1.5 кілометрах дахи з будинків позносило. Це як?
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18.02.2023 11:49 Відповісти
Х-22 бойова частина 950 кг. Калібр - бойова частина 200 кг. І ЩО не так? Гепнули в житловий масив - в квартирах і на балконах вікна і розлетілись. Знову, ЩО не так?
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18.02.2023 11:54 Відповісти
В НПЗ Х22? Як це можливо? Ця ракета не здатна влучати в цілі, призначена для використання з ядерною боєголовкою.
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19.02.2023 00:01 Відповісти
Там той НПЗ за розміром як середній районний центр.
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19.02.2023 12:57 Відповісти
Так писали що одну збили, а інша за містом впала. Блін, кому вірити..
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18.02.2023 11:44 Відповісти
Вір своїм очам. Якщо нічого того не бачили- значить все добре в тебе. А про інше є кому подбати.
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18.02.2023 11:49 Відповісти
Був приліт.
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18.02.2023 11:49 Відповісти
Мабуть уламки .
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18.02.2023 11:45 Відповісти
Від уламків в десятка будинів всі вікна не повилітають...
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18.02.2023 11:50 Відповісти
Збили мабуть над містом - бо якби втулилась в будинок - то було б як у Дніпрі -- не даи БОГ .
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18.02.2023 11:54 Відповісти
вибухова хвиля для вікон прилеглих будинків - фатальна річ.. перевірено
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18.02.2023 12:32 Відповісти
Чому ні? Ракета збита у повітрі може розлетілись на десятки уламків. І аби вилетіло вікно пряме потрапляння улвмка необов'язкове, достатньо вибухової хвилі, якщо уламок впаде за кілька метрів
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18.02.2023 13:02 Відповісти
500 уламків?
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18.02.2023 11:50 Відповісти
Це тільки ті, що безпосередньо в вікна потрапили.
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18.02.2023 11:51 Відповісти
Та не в уламках справа.
Навіть якщо ракета була пошкоджена ППО але не знищена, вона може змінити траєкторію польоту, але майже завжди спрацьовує бойова частина. Майже завжди.
А це не скільки уламки, скільки ударна хвиля (різко зрісший тиск повітря) який і руйнує і вбиває.
Якщо таким "хлопком" зносяться будівлі, то для скла, пластику та інших легких матеріалів настає гаплик.
Маленька граната РГД-5 не має осколків. Це, така собі, ******** з вибухівкою. У людей рідко щось відриває, але всередині тіла - каша із органів і кісток.
Це і є ударна хвиля, або ж фугасна дія.
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18.02.2023 12:11 Відповісти
кремлевский дебил радуется что имеет такие ракеты....
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18.02.2023 11:50 Відповісти
Нам надо себе голову пеплом посыпать,что не имеем подобных
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18.02.2023 11:52 Відповісти
А чому б йому не радіти? Дев'ять років війни, а ми досі не можемо поцілити в ракетоносці навіть у нас під носом в Чорному морі( за Білорусь взагалі мовчу, жоден аеродром не знищено
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18.02.2023 11:54 Відповісти
Зелена влада не дозволяє-"ми жє нє ахрєссарі''!
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18.02.2023 11:59 Відповісти
І партнери наші теж не дозволять.
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18.02.2023 12:12 Відповісти
"Зелена влада" не дозволяє? Та просто немає чим. Той, що весь нарід 73% волав, що "барига" правдами і неправдами доробив ракетний комплекс "Грім 2" Сапсан. Ну хай там не вистачило ще рік запустити у серійне виробництво. Доробив "Нептун", доробив ракети "Вільха м", що летять далеко і точно..., то де вони? Як розповіли наріду, що "барига" крав, заробляв на війні..., то чому за 4 роки не запустили у серійне виробництво "харошіє мальчікі, із кварталу 95, каторіє савсєм нє варуют, пабєділі карупцію". То де ракети? Чим будемо бити кацапів? То це виходить Вова і його "слуги" так піклувалися про ЗСУ і українців, що залишили їх без ракет? А навіщо він це зробив? Не знав, делітант, чи навмисно? Виходить, що знав, бо крім нього біля нього крутиться велика кількість спеціаліств. Просто діяв не на користь нам і все. Крапка.
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18.02.2023 12:39 Відповісти
"Ну хай там не вистачило ще рік запустити у серійне виробництво" шикарная отмазка. У Пороха все так - планов громадье, а если посмотреть что встало на вооружение, то там пшик полный =(
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19.02.2023 14:04 Відповісти
це 2 калібри з 4 що збили і то по всій Україні а в Хмельницький залетіла одна? а якщо буде 50 чи 70 то що капец повний? як раніше запускали до сотні і збивали більшість -наприклад -ППО збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70, 5 грудня 2022
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18.02.2023 11:53 Відповісти
У кацапів на 2 ракети менше стало
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18.02.2023 12:03 Відповісти
Вони робитимуть нові, такий собі привід до радості.
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18.02.2023 23:46 Відповісти
Давно про теж саме думаю...
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18.02.2023 12:13 Відповісти
Тролякам з лаптестану звичайно як повітря потрібна інфа що у нас ПВО/ПРО ніяка, бо треба ж своєму бидлу якось пояснити чому пів тисячі ракет вгепані в трансформатори не дали пабєдобєсного єфекту. Починаючи з 24.02.22 року майже над моїм домом в середьному раз в тиждень пролітали з десяток кацапських ракет. Вже майже пів року під час кожної масованої ракетної атаки в моєму місті чутно лише роботу ППО. І жодної кацапської ракети не пролітає. Зрадофіли не розуміють що в нас ще намаеє тієї кількості ПРО щоб закрити все наше небо. Тому доводиться маневрувати.
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18.02.2023 13:24 Відповісти
Я був свідком двух прильотів ракет. Одну ракету збили сили ППО, а іншу догнав наш винищувач і також збив. Нісся з такою швидкістью, що вуха закладало. Тобто- наші бійці- молодці і будь у них належна зброя- пошкоджень можно було б уникнути на 90%.
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18.02.2023 16:08 Відповісти
Я був свідком, як наш винищувач ракету трохи не наздогнав...там же у Хмельницький області.
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18.02.2023 21:09 Відповісти
Як на цій гілці новин вже підкреслили інші оратори, була б нормальна і більш ******* авіація, то було б меньше прильотів.
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18.02.2023 22:00 Відповісти


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Реєстрація:23.01.2023
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18.02.2023 14:01 Відповісти
А тобі в думку не приходило, що ракетні удари , коли кацапи використовують 60-70 ракет є комбінованими і тоді застосовують різні типи ракет : х-22, х -55, іскандери та інші. Так от балістичні наше ППО не здатне збивати, а іскандери з перемінним успіхом збивають. 2 з 4 непогано.
Чекаємо на 3 батареї Петріотів і ще Назамси і Іріс Т, тоді ситуація покращиться.
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18.02.2023 15:28 Відповісти
2 з 4 непогано????
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18.02.2023 16:29 Відповісти
Можеш більше - іди збивай ! У чому проблема ?
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18.02.2023 18:30 Відповісти
Таке враження, що зумисно збивається лише частина ракет
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19.02.2023 00:06 Відповісти
Цензор, знову коменти зависають?
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18.02.2023 11:56 Відповісти
Випустили по УКРАЇНІ ЧОТИРИ калібри. Два збили на підльоті. Два були направлені в м. Хмельницький на один і той же об'єкт. ШУКАЙТЕ КОРИГУВАЛЬНИКА. Якась падла коригує. Шукають техніку з закордону.
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18.02.2023 11:57 Відповісти
Треба пильнувати звичайно,але коригувальник може бути там де не очікували ,вчора про це повідомляли у Німеччині затримали держслужбовця та спільника які мали передати до росії інформацію з обмеженим доступлм про місце дислокації західної техніки в Україні.
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18.02.2023 12:47 Відповісти
Та не. Это наши. Чиновники какие-то, которые любят россиюшку.
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18.02.2023 15:28 Відповісти
100%
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18.02.2023 14:04 Відповісти
Судя по всему с под Хмельницкого ПВО забрали или сбивать нечем. Весь 22 год все сбивали. А тут срака какая то началась - одни прилеты....
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18.02.2023 12:01 Відповісти
Можливо, притримують ППО для майбутніх нальотів авіації з Білорусі. Все ж таки план у Путлєра весною вийти на Придністров'я
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18.02.2023 12:05 Відповісти
Бахмут візьме, і на Одесу.
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18.02.2023 12:30 Відповісти
Та да. На надувних матрасах, які вони покрали в херсонських магазинах при втечі, перепливуть Дніпро у 1 км ширшки, і далі на Одесу!!! Класний план!!! 👍👍👍
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18.02.2023 14:07 Відповісти
можна переїхати в Нікополь, туди крилатими не б'ють
заодно дізнаєшся що таке "срака"
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18.02.2023 12:23 Відповісти
Далеко не все сбивали под Хмельницким в 22м. Попадало и не раз. И ПВО под Хмельницким и в 2022м в основном состояло из авиации - поднимали с каждой реальной тревогой в ****** авиацию и исстребитель ганялся за ракетами - иногда - сбивал, иногда - нет.
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18.02.2023 21:12 Відповісти
Всі ці рашистські крилаті ракети х-22, х-101, х-555, "калібрі" тощо не змогли б запускатись без їх розгону ворожими літаками та розгінними блоками їх носіїв - кораблів чф.
Тому знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
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18.02.2023 12:11 Відповісти
Та це і козі зрозуміло,а чим потопити ті човни ворога якщо квартальні діячі залишили без фінансування свою ракетну програму та й взагалі жодного патрону не викупили для війська всі тендери саботували а вивільнені ресурси за підсумком року перевели на "велике крадівництво" ,що за минулого президента виробили того і вистачило на крейсер "мацква"..
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18.02.2023 12:55 Відповісти
З точки зору військової дезінформації якщо ракета не вразила ціль, то треба казати, що "потрапила". А якщо таки вразила, то "впала у полі неподалік". Пересічним громадянам зовсім не обов'язково знати, де і що стоїть, хто і чим збиває та де і коли "полетить". Насправді ймовірність опинитися не в тому місці та не в той час набагато нижча, ніж під час килимових бомбардувань Алеппо.
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18.02.2023 12:11 Відповісти
У нас такий нарід що вже через п' ять хвилин після прильоту біжить знімати все на відео та відправляють у мережу..
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18.02.2023 12:58 Відповісти
Не знаю що там у вас із військовою дезинформацією ; цікавить що у вас із логікою (( Дві збили по вашому "потрапила " , дві не вдалося по вашому "впала у полі " (( як пропонуєте дезінформувати , номери ракет кацапам передавати ? ((
Ну і вишня на тортик - усьому світові показуємо результати влучань щоб нас підтримували зброєю , але будемо писати що не попали , бо у кацапню потрібно дезінформувати ?(( Хто і чим тоді буде нам допомагати якщо ми будемо постійно брехати що влучань немає , то так , бавовна від куріння ?((
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18.02.2023 18:39 Відповісти
Походу опять по расположению 8 полка... Надеюсь за год войны научились уже не размещать в таких местах личный состав.
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18.02.2023 13:33 Відповісти
Схоже - цілились не в казарми .
Із ТГ кацапського блогера -

- OSINT от подписчика по https://t.me/m0sc0wcalling/19861 прилёту по в/ч А3808 и жилому дому в Хмельницком , который "удачно" находился между военных объектов.

В данной в/ч занимались эксплуатацией и хранением советских БПЛА Ту-141 "Стриж", пусковые установки с которыми стояли на территории части.

Конечно, их техническое состояние под вопросом, но потенциально даже убитые "Стрижи" могут быть восстановлены и переоборудованы в крылатые ракеты большого радиуса действия, поэтому цель вполне себе легитимная.
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19.02.2023 00:15 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.02.2023 14:07 Відповісти
Не в дорогу, не в поле, а прямо до навчальних закладів та житлових будівель. Інформатори працюють серед населення
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18.02.2023 14:08 Відповісти
Что это у Вас, за что не возьметесь, всего нет?
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18.02.2023 20:16 Відповісти


Повірте, все вони знищують, що хотять. І хаймарсів у нас уже нема, і байрактарів уже нема, і нову завезену техніку в Хмельницькому нищать без кінця.
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.......а біндеравци трусікі в мальчіках распялі.....
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18.02.2023 21:56 Відповісти
Таня,ещё все абрамсы пожгли и бредли ваще пачками..!
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18.02.2023 20:59 Відповісти
 
 