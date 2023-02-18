У Хмельницькому пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхівок, двоє поранених, - мер Симчишин про наслідки ракетного удару

У Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас є пошкодження - 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніка, зокрема один приватний транспортний засіб", - розповів Симчишин.

За його словами, через російську атаку поранені двоє цивільних, але поранення їхньому життю не загрожує.

Наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", - додав Симчишин.

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Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.