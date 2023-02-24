В Білому домі розкритикували "мирний план" Китаю

В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - сказав він.

На його думку, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - додав Салліван.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи". Пізніше в посольстві Китаю в Україні розкрили деталі плану.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав мирний план Китаю таким, що пропонує неприйнятну позицію, та звинуватив Пекін в бажанні підігрувати Москві.