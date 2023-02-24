В Білому домі розкритикували "мирний план" Китаю
В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - сказав він.
На його думку, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.
"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - додав Салліван.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи". Пізніше в посольстві Китаю в Україні розкрили деталі плану.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав мирний план Китаю таким, що пропонує неприйнятну позицію, та звинуватив Пекін в бажанні підігрувати Москві.
Там є пункт "Зменшення стратегічних ризиків".
Тобто Китай чітко говорить про те, що росію треба знищити.
‼️ ---- головного - пункту: «Путін, виведи війська з України» !!
Без цього параграфа документ виглядає спробою відмазати верховного говнокомандувача від санкцій та відповідальності😠
рузкими глазами. отобрать у кактая все западные технологии и забрать все производства. на кактае опять перебьют всех воробьев и будут мотыгами вкалывать по 12-14 часов за чашку риса. длб - они и в африке длб. нельзя таким сРанам как: кактай, исран, северная корея раССея и далее сателитов коММУнистического режима и диктатурам - давать технологии и переносить туда свои производства. рано или поздно все равно они начнут быковать , как нувориши...