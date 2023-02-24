УКР
Новини
10 615 17

В Білому домі розкритикували "мирний план" Китаю

салліван

В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - сказав він.

На його думку, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

Читайте: Арахамія про "мирний план" Китаю: Неприйнятна позиція. Пекін хоче підігрувати російській версії "перемовин"

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - додав Салліван.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи". Пізніше в посольстві Китаю в Україні розкрили деталі плану.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав мирний план Китаю таким, що пропонує неприйнятну позицію, та звинуватив Пекін в бажанні підігрувати Москві.

Автор: 

Китай (4822) США (24070) Салліван Джейк (297)
Топ коментарі
+13
Що, арахамія, як тобі твої червонодупі китайські друзі? Ви ж, блаЗЄнські, хотіли орієнтуватися в політиці на Китай, хвалили цю червону мерзоту.
показати весь коментар
24.02.2023 11:37 Відповісти
+11
Це не план це не про що!!!!! Не має про що розмовляти!!!! Українська дитина і то придумала б на багато краще!!!!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:29 Відповісти
+7
Напевне пора США на китайозу санкції накласти, бо дуже вони ''хвіст розправили''!
показати весь коментар
24.02.2023 11:47 Відповісти
Нормальний план!
Там є пункт "Зменшення стратегічних ризиків".
Тобто Китай чітко говорить про те, що росію треба знищити.
показати весь коментар
24.02.2023 11:36 Відповісти
якась маячня.
показати весь коментар
24.02.2023 13:05 Відповісти
Щвичайно, так перднути в калюжу можуть лише китайці. Воно і не дивно - їх півтора мільярда і всі, чи майже всі - на одне обличчя (уе образно, мається на увазі, що нема опозиції).
показати весь коментар
24.02.2023 11:37 Відповісти
Насправді 1,2 млрд.. Їх вже Індія по кількості рил наздоганяє.
показати весь коментар
24.02.2023 13:12 Відповісти
Иак я рахую з Гонконгом і Макао, які де-факто вже китайські.
показати весь коментар
24.02.2023 13:17 Відповісти
Тав його навіть критикувати противно. Це план ні про що. Але якщо точніше, то це пук в калюжу причому зроблений москвою. Китай тут лише обгортка. Засрана та нікчемна.
показати весь коментар
24.02.2023 11:42 Відповісти
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
показати весь коментар
24.02.2023 11:43 Відповісти
Поясніть мені тупому,для чого автократичні ,диктаторські да ще й комуняцькі режими підживлювати західними технологіями,інвестувати в їх відсталі і ручні економіки,розміщувати маштабні виробничі потужності і т.ін.Ні я розумію бізнес,дешева робоча сила і глобалізація....вони мають тихо сидіти і просити ложку рису, як і кацапи ,останніх можна і технічним спиртом годувати....
показати весь коментар
24.02.2023 11:47 Відповісти
В косооких і так вже проблеми. Даєш санкції? Нагодувати мільярд населення.
показати весь коментар
24.02.2023 12:00 Відповісти
На першому пункті? Так уйло скаже, що 4-ри області то наші території. Косоокий, куй, де вивід окупаційних військ і чого не вказано теріторіальна цілісність України, міжнародно визнана, станом на 1991 рік?
показати весь коментар
24.02.2023 11:53 Відповісти
Отой план від МЗС КНР містить 12 пунктів, і в них зовсім немає сенсу, оскільки в документі не вистачає 13-го -
‼️ ---- головного - пункту: «Путін, виведи війська з України» !!
Без цього параграфа документ виглядає спробою відмазати верховного говнокомандувача від санкцій та відповідальності😠
показати весь коментар
24.02.2023 12:03 Відповісти
желтомордые и шлицеглазые **********, как были питтарами, так ими и остались. красножопые кацапы, только с желтыми рожами и рузкими глазами. отобрать у кактая все западные технологии и забрать все производства. на кактае опять перебьют всех воробьев и будут мотыгами вкалывать по 12-14 часов за чашку риса. длб - они и в африке длб. нельзя таким сРанам как: кактай, исран, северная корея раССея и далее сателитов коММУнистического режима и диктатурам - давать технологии и переносить туда свои производства. рано или поздно все равно они начнут быковать , как нувориши...
показати весь коментар
24.02.2023 12:05 Відповісти
брати ахламідії - хунвейбини нмагаються забалакати злочинний і віроломний напад московщини, теріторії залишити мордору, а розруху і тисячи вбитих - Україні при ізоляції її ж від вільного світу і союзників.
показати весь коментар
24.02.2023 12:42 Відповісти
Пора против коммунофашистов вводить превентивные санкции, уже понятно к чему дело идёт.
показати весь коментар
24.02.2023 16:23 Відповісти
 
 