В Белом доме раскритиковали "мирный план" Китая
В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - сказал он.
По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска.
"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", - добавил Салливан.
Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса". Позже в посольстве Китая в Украине раскрыли детали плана.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал мирный план Китая предлагающим неприемлемую позицию и обвинил Пекин в желании подыгрывать Москве.
Там є пункт "Зменшення стратегічних ризиків".
Тобто Китай чітко говорить про те, що росію треба знищити.
‼️ ---- головного - пункту: «Путін, виведи війська з України» !!
Без цього параграфа документ виглядає спробою відмазати верховного говнокомандувача від санкцій та відповідальності😠
