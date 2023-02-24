РУС
В Белом доме раскритиковали "мирный план" Китая

салліван

В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - сказал он.

По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", - добавил Салливан.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса". Позже в посольстве Китая в Украине раскрыли детали плана.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал мирный план Китая предлагающим неприемлемую позицию и обвинил Пекин в желании подыгрывать Москве.

Китай (3123) США (27706) Салливан Джейк (259)
Топ комментарии
+13
Що, арахамія, як тобі твої червонодупі китайські друзі? Ви ж, блаЗЄнські, хотіли орієнтуватися в політиці на Китай, хвалили цю червону мерзоту.
24.02.2023 11:37 Ответить
+11
Це не план це не про що!!!!! Не має про що розмовляти!!!! Українська дитина і то придумала б на багато краще!!!!!
24.02.2023 11:29 Ответить
+7
Напевне пора США на китайозу санкції накласти, бо дуже вони ''хвіст розправили''!
24.02.2023 11:47 Ответить
Нормальний план!
Там є пункт "Зменшення стратегічних ризиків".
Тобто Китай чітко говорить про те, що росію треба знищити.
24.02.2023 11:36 Ответить
якась маячня.
24.02.2023 13:05 Ответить
Щвичайно, так перднути в калюжу можуть лише китайці. Воно і не дивно - їх півтора мільярда і всі, чи майже всі - на одне обличчя (уе образно, мається на увазі, що нема опозиції).
24.02.2023 11:37 Ответить
Насправді 1,2 млрд.. Їх вже Індія по кількості рил наздоганяє.
24.02.2023 13:12 Ответить
Иак я рахую з Гонконгом і Макао, які де-факто вже китайські.
24.02.2023 13:17 Ответить
Тав його навіть критикувати противно. Це план ні про що. Але якщо точніше, то це пук в калюжу причому зроблений москвою. Китай тут лише обгортка. Засрана та нікчемна.
24.02.2023 11:42 Ответить
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 11:43 Ответить
Поясніть мені тупому,для чого автократичні ,диктаторські да ще й комуняцькі режими підживлювати західними технологіями,інвестувати в їх відсталі і ручні економіки,розміщувати маштабні виробничі потужності і т.ін.Ні я розумію бізнес,дешева робоча сила і глобалізація....вони мають тихо сидіти і просити ложку рису, як і кацапи ,останніх можна і технічним спиртом годувати....
24.02.2023 11:47 Ответить
В косооких і так вже проблеми. Даєш санкції? Нагодувати мільярд населення.
24.02.2023 12:00 Ответить
На першому пункті? Так уйло скаже, що 4-ри області то наші території. Косоокий, куй, де вивід окупаційних військ і чого не вказано теріторіальна цілісність України, міжнародно визнана, станом на 1991 рік?
24.02.2023 11:53 Ответить
Отой план від МЗС КНР містить 12 пунктів, і в них зовсім немає сенсу, оскільки в документі не вистачає 13-го -
‼️ ---- головного - пункту: «Путін, виведи війська з України» !!
Без цього параграфа документ виглядає спробою відмазати верховного говнокомандувача від санкцій та відповідальності😠
24.02.2023 12:03 Ответить
желтомордые и шлицеглазые **********, как были питтарами, так ими и остались. красножопые кацапы, только с желтыми рожами и рузкими глазами. отобрать у кактая все западные технологии и забрать все производства. на кактае опять перебьют всех воробьев и будут мотыгами вкалывать по 12-14 часов за чашку риса. длб - они и в африке длб. нельзя таким сРанам как: кактай, исран, северная корея раССея и далее сателитов коММУнистического режима и диктатурам - давать технологии и переносить туда свои производства. рано или поздно все равно они начнут быковать , как нувориши...
24.02.2023 12:05 Ответить
брати ахламідії - хунвейбини нмагаються забалакати злочинний і віроломний напад московщини, теріторії залишити мордору, а розруху і тисячи вбитих - Україні при ізоляції її ж від вільного світу і союзників.
24.02.2023 12:42 Ответить
Пора против коммунофашистов вводить превентивные санкции, уже понятно к чему дело идёт.
24.02.2023 16:23 Ответить
 
 