УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11161 відвідувач онлайн
Новини Війна
30 379 106

Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область

минобороны,россия

Міноборони Росії прокоментувало сьогоднішній масований обстріл України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"У відповідь на терористичні акції у Брянській області Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару відплати", - йдеться в повідомленні.

Міноборони країни-окупанта повідомило, що внаслідок удару було вражено "ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що їх забезпечують".

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".

Читайте: Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Автор: 

Брянськ (136) обстріл (29234) росія (66104) Міноборони рф (716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+73
"Удар возмєздія" лише буде. Від ЗСУ. І в тому числі по Брянській області.
показати весь коментар
09.03.2023 13:09 Відповісти
+57
По пітару в кремлі
показати весь коментар
09.03.2023 13:09 Відповісти
+53
Здохніть, кацапські свині.
показати весь коментар
09.03.2023 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
о,так может стоит по брянской области ********* хорошенько?и не только по брянской.
показати весь коментар
09.03.2023 19:14 Відповісти
Поведінка русні нагадує поведінку хроничного алкоголика.Без тоста та привіду якось незручно,але не випити вже неможливо.Але вони п'яні кров'ю.
показати весь коментар
09.03.2023 20:41 Відповісти
московити - цинічні тварі.
Сьогодні в німецьких новинах теж коментували цей обстріл: як можна говорити про "удар возмездия", якщо росіянці обстрілюють Україну ПОСТІЙНО???...
показати весь коментар
09.03.2023 20:50 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
показати весь коментар
09.03.2023 21:04 Відповісти
Уроди. А ми ще і не починали.
показати весь коментар
10.03.2023 03:59 Відповісти
Крім путіна не варто забувати і про українськіх гнід, які позбавили українців ракет. Де арешти всіх цих "людей" починаючи з кучми?
показати весь коментар
10.03.2023 04:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 