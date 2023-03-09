Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область
Міноборони Росії прокоментувало сьогоднішній масований обстріл України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"У відповідь на терористичні акції у Брянській області Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару відплати", - йдеться в повідомленні.
Міноборони країни-окупанта повідомило, що внаслідок удару було вражено "ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що їх забезпечують".
Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.
ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.
У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.
У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".
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Сьогодні в німецьких новинах теж коментували цей обстріл: як можна говорити про "удар возмездия", якщо росіянці обстрілюють Україну ПОСТІЙНО???...
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!