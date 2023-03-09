Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область

Міноборони Росії прокоментувало сьогоднішній масований обстріл України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"У відповідь на терористичні акції у Брянській області Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару відплати", - йдеться в повідомленні.

Міноборони країни-окупанта повідомило, що внаслідок удару було вражено "ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що їх забезпечують".

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".

Читайте: Наслідки обстрілу Києва російськими окупантами. ФОТОрепортаж