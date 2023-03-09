Минобороны РФ о сегодняшнем обстреле: "Удар возмездия" за Брянскую область

Минобороны России прокомментировало сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Киева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж