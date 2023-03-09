Минобороны РФ о сегодняшнем обстреле: "Удар возмездия" за Брянскую область
Минобороны России прокомментировало сегодняшний массированный обстрел Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.
Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".
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Сьогодні в німецьких новинах теж коментували цей обстріл: як можна говорити про "удар возмездия", якщо росіянці обстрілюють Україну ПОСТІЙНО???...
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!