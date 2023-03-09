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Новости Война
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Минобороны РФ о сегодняшнем обстреле: "Удар возмездия" за Брянскую область

минобороны,россия

Минобороны России прокомментировало сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Киева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Брянск (120) обстрел (27885) россия (96200) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+73
"Удар возмєздія" лише буде. Від ЗСУ. І в тому числі по Брянській області.
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09.03.2023 13:09 Ответить
+57
По пітару в кремлі
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09.03.2023 13:09 Ответить
+53
Здохніть, кацапські свині.
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09.03.2023 13:08 Ответить
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о,так может стоит по брянской области ********* хорошенько?и не только по брянской.
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09.03.2023 19:14 Ответить
Поведінка русні нагадує поведінку хроничного алкоголика.Без тоста та привіду якось незручно,але не випити вже неможливо.Але вони п'яні кров'ю.
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09.03.2023 20:41 Ответить
московити - цинічні тварі.
Сьогодні в німецьких новинах теж коментували цей обстріл: як можна говорити про "удар возмездия", якщо росіянці обстрілюють Україну ПОСТІЙНО???...
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09.03.2023 20:50 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
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09.03.2023 21:04 Ответить
Уроди. А ми ще і не починали.
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10.03.2023 03:59 Ответить
Крім путіна не варто забувати і про українськіх гнід, які позбавили українців ракет. Де арешти всіх цих "людей" починаючи з кучми?
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10.03.2023 04:19 Ответить
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