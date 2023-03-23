Режим Путіна не отримає від Китаю допомогу, на яку сподівався, - ГУР

Китай дбатиме про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.

Таку впевненість висловив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Китай насамперед буде більше допомагати самому собі, і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах. Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо. Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН, але в цілому думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався", - вказав Юсов.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай відкрито стає на бік Росії, і це великий виклик для нас усіх, - прем’єр Латвії Каріньш

При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.