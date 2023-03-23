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Новини Війна
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Режим Путіна не отримає від Китаю допомогу, на яку сподівався, - ГУР

путін,сі,цзіньпін

Китай дбатиме про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.

Таку впевненість висловив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Китай насамперед буде більше допомагати самому собі, і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах. Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо. Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН, але в цілому думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався", - вказав Юсов.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

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При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.

Автор: 

Китай (4575) розвідка (3858) росія (65098)


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Топ коментарі
+9
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23.03.2023 19:18
+9
остання фраза Сі "Бєрєгі сєбя дорогой друг" звучала як прощальна
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23.03.2023 19:20
+8
Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блоков. Президент подвёл неутешительные итоги переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Путина, надеяться на поставки вооружений из Китая в ближайшее время не стоит. Путин согласен с мнением экспертов при Совете Безопасности РФ, которые в курсе того как проходили и чем завершились переговоры, и предполагают, что Китай займёт выжидательную позицию до завершения контрнаступления ВСУ или до момента, когда будет понятно, чем анонсированное контрнаступление закончится.

Китай не хочет ассоциироваться с проигравшей стороной. Путин сказал руководству военного и силового блоков, что надо сделать всё возможное для того, чтобы во время наступления ВСУ удержать захваченные территории любой ценой, только в этом случае Китай может предоставить достаточное количество вооружений для наступления и обороны.

Видно было, что президент и сам глубоко озабочен такой перспективой и разочарован в китайских товарищах, назвав их «косоглазыми мудаками» и задал риторический вопрос «на х… вообще было прилетать?»

Единственное, чем приободрил президент военных, это тем, что Китай будет делиться разведданными, предоставит современные средства связи и поставит комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов, но это утешение выглядело очень слабым в свете поставок Украине западных вооружений.

Руководство военного блока без особого энтузиазма отреагировало на такие перспективы, но пообещали стоять «до конца» на оккупированных территориях.

Если учесть, что практически все обещания руководства военного блока президенту с начала войны были просто набором слов и ничего не выполнялось, то становится понятен скепсис президента, который уже не в первый раз закрыл совещание словами: «как меня всё это уже зае..ало».

У Путина на данный момент остаётся один «аргумент», это угроза нанести ядерный удар, и он будет использовать его к месту и не к месту.

Чего стоит выпуск в эфир придворного юродивого Дмитрия Медведева с угрозами ядерного апокалипсиса.

Накануне сам Путин в общении с Медведевым глядя на загоревшую физиономию Дмитрия Анатольевича, спросил: «Кто п..здюку дерьмом морду намазал? Выглядит как у..бок.»

На, что Медведев парировал: «Так я всегда так выгляжу», чем вызвал смех у присутствующих и улыбку у Путина.
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23.03.2023 19:07
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Ну що синку,допомогли тобі твої Китайці?
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23.03.2023 19:00 Відповісти
остання фраза Сі "Бєрєгі сєбя дорогой друг" звучала як прощальна
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23.03.2023 19:20 Відповісти
Сі з'їздив помітити територію
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23.03.2023 19:32 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.03.2023 19:01 Відповісти
Доречі дуже красномовне фото...
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23.03.2023 19:02 Відповісти
розвідники в прямому ефірі - брєд.
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23.03.2023 19:03 Відповісти
сіська та піпіська
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23.03.2023 19:06 Відповісти
Імператор і рєзіновая попа
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23.03.2023 19:57 Відповісти
але все ж, щось отримає.
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23.03.2023 19:07 Відповісти
Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блоков. Президент подвёл неутешительные итоги переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Путина, надеяться на поставки вооружений из Китая в ближайшее время не стоит. Путин согласен с мнением экспертов при Совете Безопасности РФ, которые в курсе того как проходили и чем завершились переговоры, и предполагают, что Китай займёт выжидательную позицию до завершения контрнаступления ВСУ или до момента, когда будет понятно, чем анонсированное контрнаступление закончится.

Китай не хочет ассоциироваться с проигравшей стороной. Путин сказал руководству военного и силового блоков, что надо сделать всё возможное для того, чтобы во время наступления ВСУ удержать захваченные территории любой ценой, только в этом случае Китай может предоставить достаточное количество вооружений для наступления и обороны.

Видно было, что президент и сам глубоко озабочен такой перспективой и разочарован в китайских товарищах, назвав их «косоглазыми мудаками» и задал риторический вопрос «на х… вообще было прилетать?»

Единственное, чем приободрил президент военных, это тем, что Китай будет делиться разведданными, предоставит современные средства связи и поставит комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов, но это утешение выглядело очень слабым в свете поставок Украине западных вооружений.

Руководство военного блока без особого энтузиазма отреагировало на такие перспективы, но пообещали стоять «до конца» на оккупированных территориях.

Если учесть, что практически все обещания руководства военного блока президенту с начала войны были просто набором слов и ничего не выполнялось, то становится понятен скепсис президента, который уже не в первый раз закрыл совещание словами: «как меня всё это уже зае..ало».

У Путина на данный момент остаётся один «аргумент», это угроза нанести ядерный удар, и он будет использовать его к месту и не к месту.

Чего стоит выпуск в эфир придворного юродивого Дмитрия Медведева с угрозами ядерного апокалипсиса.

Накануне сам Путин в общении с Медведевым глядя на загоревшую физиономию Дмитрия Анатольевича, спросил: «Кто п..здюку дерьмом морду намазал? Выглядит как у..бок.»

На, что Медведев парировал: «Так я всегда так выгляжу», чем вызвал смех у присутствующих и улыбку у Путина.
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23.03.2023 19:07 Відповісти
Если данные гогилашвили, то это ПРАВДА! Ему нужно верить!
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23.03.2023 19:12 Відповісти
та да...даным ссо альдебарана можна доверять..
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23.03.2023 19:19 Відповісти
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23.03.2023 19:18 Відповісти
Правильна назва тепер буде Сі-бірь
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23.03.2023 19:36 Відповісти
Це Буданов розвідав? який проспав наступ 24 лютого?
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23.03.2023 19:24 Відповісти
від цього "розвідника" смердить шашликами
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23.03.2023 19:44 Відповісти
Це йому особисто китайці розказали?
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23.03.2023 19:46 Відповісти
У Юсова двоюрідний брат заступник Сі
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23.03.2023 20:24 Відповісти
01.10.2022.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що війна РФ проти України «не так уже й довго триватиме». Про це він сказав в ефірі телемарафону в п'ятницю, https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-viyna-terminy/32060035.html констатує "Радіо Свобода".

«Уся ця війна не так уже й довго триватиме. Скоро це закінчиться», - сказав Буданов. Він також сказав, що, ймовірно, українська армія увійде на територію Криму до кінця весни 2023 року.
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23.03.2023 19:58 Відповісти
а таки да...отгогилашвидленый былданов знает толк...
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23.03.2023 20:32 Відповісти
що значить посадити в ГУР прорашистських агентів, котрі в "китайському мирному плані" ,як фсбешні кроти , не бачуть допомоги куйвінбінів рашистському окупанту і вбивці українського народу....Пасивні помічники китайських посіпак ,котрі допомагають куйлу із ГУР, в окупації України
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23.03.2023 20:38 Відповісти
не гур, а какой то рассадник кацапской лжи и дезинформации
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23.03.2023 20:40 Відповісти
ГУР вангует. Вот тут я начинаю волноваться.
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23.03.2023 21:02 Відповісти
 
 