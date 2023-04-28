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Вінницька область (748) УПЦ МП (1094)

Договори оренди землі УПЦ МП припинили у Вінницькій області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

церква

Депутати Вінницької обласної ради припинили договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ (МП). За відповідне рішення проголосували 54 із 60 присутніх на сесії депутатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В ухваленому на сесії рішенні "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області" йдеться про припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону будь-якого користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані у державі-агресорі.

Вінницькій ОВА рекомендовано здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності й передані в користування релігійним організаціям УПЦ (МП).

Окрім того, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій та "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

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Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини. 27 квітня діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області. А у Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Хоть якась системна боротьба йде проти московитів в середні України. А центральна влада паралізована зрадниками?
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28.04.2023 11:51
+7
жирна ссучєна свиня стіфанчюк разом з йбаними діпутатами і дупутатками вр чомусь не бажають заборонити срану московську недоцеркву на всій території України. тепер буде штучний поділ країни де є йбаний рузький мір з церквами мп, і де їх нема.
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28.04.2023 12:16
+4
Есть один, на Ивановке, храм Ивана Богослова.
Который, впрочем, вид имеет крайне печальный, особенно на фоне вычурных новобудов от москальского пархата. Сразу видно, где Бог, а где бабло.
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28.04.2023 12:04
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Хоть якась системна боротьба йде проти московитів в середні України. А центральна влада паралізована зрадниками?
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28.04.2023 11:51 Відповісти
в Харькове еще сделайте, нет ни одной КП
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28.04.2023 11:57 Відповісти
Есть один, на Ивановке, храм Ивана Богослова.
Который, впрочем, вид имеет крайне печальный, особенно на фоне вычурных новобудов от москальского пархата. Сразу видно, где Бог, а где бабло.
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28.04.2023 12:04 Відповісти
"Во Владивостоке свидетеля Иеговы приговорили к 8 годам колонии" - чому Орест Березовський, більш відомий за поганялом Ондаторій, не на тюремних нарах?
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28.04.2023 12:00 Відповісти
мені цікаво, як таке розривання договору відбувається юридично? адже договір рішенням обласної, та і взагалі будь-якої, ради розірвати не можливо, якщо це не передбачено у самому договорі. тобто ці рішення нікчемні по суті?
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28.04.2023 12:03 Відповісти
И что это дало?
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28.04.2023 12:08 Відповісти
ОДЕССКАЯ не паси задних !!!!
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28.04.2023 12:09 Відповісти
жирна ссучєна свиня стіфанчюк разом з йбаними діпутатами і дупутатками вр чомусь не бажають заборонити срану московську недоцеркву на всій території України. тепер буде штучний поділ країни де є йбаний рузький мір з церквами мп, і де їх нема.
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28.04.2023 12:16 Відповісти
Київська обл. ще думає. Не на часі?
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28.04.2023 12:59 Відповісти
Приємно за Вінницю! Сподіваюсь це стане гарним початком подальших кроків!
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28.04.2023 13:03 Відповісти
Запорізька міськрада відмовилась розірвати комунальні договори з УПЦ МП

Сьогодні, 28 квітня, на сесії Запорізької міськради більшість не підтримала ініціативу фракції "Європейська Солідарність" розірвати комунальні договори з храмами і установами УПЦ МП.
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28.04.2023 13:55 Відповісти
Правильно так: РПЦвУ. Нет в Украине никакой второй "Украинской прав. церкви"! Есть одна украинская (ПЦУ) и одна х*йлостанская: РПЦвУ (фсб).
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28.04.2023 14:18 Відповісти
А Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Кропивницька, Дніпровська, Полтавська, Сумська, Одеська, Закарпатська, Тернопільська шось не хочуть припинять, мабуть за кацапів депутати
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28.04.2023 14:19 Відповісти
 
 