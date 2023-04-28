Договори оренди землі УПЦ МП припинили у Вінницькій області
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Депутати Вінницької обласної ради припинили договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ (МП). За відповідне рішення проголосували 54 із 60 присутніх на сесії депутатів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В ухваленому на сесії рішенні "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області" йдеться про припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону будь-якого користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані у державі-агресорі.
Вінницькій ОВА рекомендовано здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності й передані в користування релігійним організаціям УПЦ (МП).
Окрім того, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій та "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".
Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини. 27 квітня діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області. А у Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.
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Который, впрочем, вид имеет крайне печальный, особенно на фоне вычурных новобудов от москальского пархата. Сразу видно, где Бог, а где бабло.
Сьогодні, 28 квітня, на сесії Запорізької міськради більшість не підтримала ініціативу фракції "Європейська Солідарність" розірвати комунальні договори з храмами і установами УПЦ МП.