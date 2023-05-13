Укрзалізниця запустила на Хмельниччині додаткові шатли для підвезення пасажирів. РОЗКЛАД

Укрзалізниця через обстріли на Хмельниччині запустила додатковий транспорт для підвезення пасажирів та розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

"Жодне сполучення не закривається: для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою ВА розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу", - йдеться у повідомленні.

Перевізник опублікував інструкцію про те, як слід діяти пасажирам різних поїздів.

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"⏺Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл - Київ - Козятин - Вінниця - Хмельницький.

⏺Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

⏺Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва - вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

⏺Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.

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⏺Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте пересадку на автобус від вокзала до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.

⏺Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в Укрзалізниці опублікували розклад залізничних шатлів з Чорного острова до Тернополя:

🚉12:15 (Тернопіль о 14:30)

🚉14:00 (Тернопіль о 15:40)

🚉18:00 (Тернопіль о 19:40)

У зворотному напрямку:

🚉Красне о 10:12, Тернопіль о 12:05, Підволочиськ о 13:00, Чорний острів о 13:50.

🚉Львів о 14:10, Красне о 15:10, Тернопіль о 16:20, Підволочиськ о 17:00, Чорний острів о 17:50.

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Електрошатли Козятин - Вінниця - Хмельницький та Хмельницький - Винниця - Козятин курсують за таким розкладом:

10:45 Козятин-1

11:25 Калинівка

11:57 Вінниця

12:30 Жмеринка

13:35 Деражня

14:20 Хмельницький

Зворотно:

14:50 Хмельницький

15:30 Деражня

16:15 Жмеринка

17:00 Вінниця

17:22 Калинівка-1

18:05 Козятин-1

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вночі російські війська обстріляли Хмельниччину, поранивши 11 людей, пошкодивши ряд будівель та влучивши в об’єкт критичної інфраструктури.

Через обстріл у регіоні тимчасово обмежили рух потягів.