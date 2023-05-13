11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин

Станом на 10:00 годину у Хмельницькій громаді одинадцять людей звернулися по медичну допомогу через поранення, яких зазнали внаслідок атаки РФ. Одна людина госпіталізована, десять, після огляду лікарів, відправлені на амбулаторне лікування.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, через влучання по одному із об'єктів на території сусідньої громади, кілька вибухових хвиль завдали досить серйозних наслідків міській інфраструктурі у вигляді пошкоджень будівель та, в результаті цього, поранень та травмувань мешканців громади.

"Маємо уже 11 постраждалих людей. З них одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Ступені поранень інших - це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері тощо. Тож одна людина госпіталізована, а десять отримали медичну допомогу і лікуватимуться амбулаторно", - розповів міський голова Симчишин.









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Кількість поранених, з його слів, протягом дня може ще збільшуватися, тому що фактично кожних півгодини-година люди звертаються в травматологічний пункт Хмельницької міської лікарні за медичною допомогою.

Нагадаємо, спершу повідомлялося, що 5 людей в облцентрі поранені уламками скла.

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.

ФОТО: Суспільне Хмельницький