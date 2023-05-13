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Новини Війна
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11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин

Станом на 10:00 годину у Хмельницькій громаді одинадцять людей звернулися по медичну допомогу через поранення, яких зазнали внаслідок атаки РФ. Одна людина госпіталізована, десять, після огляду лікарів, відправлені на амбулаторне лікування.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, через влучання по одному із об'єктів на території сусідньої громади, кілька вибухових хвиль завдали досить серйозних наслідків міській інфраструктурі у вигляді пошкоджень будівель та, в результаті цього, поранень та травмувань мешканців громади.

"Маємо уже 11 постраждалих людей. З них одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Ступені поранень інших - це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері тощо. Тож одна людина госпіталізована, а десять отримали медичну допомогу і лікуватимуться амбулаторно", - розповів міський голова Симчишин.

11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин 01
11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин 02
11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин 03
11 людей постраждали внаслідок атаки дронами на Хмельниччину, - мер Симчишин 04

Також читайте: Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. ВIДЕО

Кількість поранених, з його слів, протягом дня може ще збільшуватися, тому що фактично кожних півгодини-година люди звертаються в травматологічний пункт Хмельницької міської лікарні за медичною допомогою.

Нагадаємо, спершу повідомлялося, що 5 людей в облцентрі поранені уламками скла.

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.

ФОТО: Суспільне Хмельницький

Автор: 

обстріл (28339) Хмельницький (405) дрони (4652)


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Топ коментарі
+8
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.05.2023 10:56
+2
дяденька чего вы кричите ?
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13.05.2023 11:10
+2
Разом із допомогою партнерів бажано запитувати і технічні засоби для її контррозвідувального прикриття. Мопеди в принципі не здатні цілеспрямовано влучати у сховища допомоги. Мабуть треба шукати агентуру з технічними засобами "підсвічування" цілей.
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13.05.2023 11:56
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.05.2023 10:56 Відповісти
ви собі уявляте 4 немитих 2 місяця кацапа в замкнутому пространстві?
та цю вонь тільки лінивий не підірве... :
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13.05.2023 11:00 Відповісти
Ну це вже більш правдоподібно, бо ж людям потрібно допомагати відновити все, а не казати, що все майже о'кей напочатку.
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13.05.2023 11:02 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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13.05.2023 11:10 Відповісти
А своего оружия не было чтоли? Да там у нас на складах одних ржавых авиабомб десятки - если не сотни тысяч тонн. И использовать их нельзя, и утилизировать дорого. Вряд ли в Хмельницком кто то складывал западное вооружение в серьезных количествах да еще и на практически открытой местности.
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13.05.2023 11:24 Відповісти
Разом із допомогою партнерів бажано запитувати і технічні засоби для її контррозвідувального прикриття. Мопеди в принципі не здатні цілеспрямовано влучати у сховища допомоги. Мабуть треба шукати агентуру з технічними засобами "підсвічування" цілей.
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13.05.2023 11:56 Відповісти
ВІйна понад усе. З дуже небезпечним ворогом. Цього разу ворогу або дуже повезло, або вдалося професійно спрацювати. Закриватимемо йому шпаринки краще.
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13.05.2023 12:21 Відповісти
В Украине владу избирают, а вечно она в России, похоже, что вы оттуда истерите...
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13.05.2023 12:12 Відповісти
стекла - порезались когда убирали
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13.05.2023 11:09 Відповісти
ПВО стягнули до інших міст... Можна очікувати, що агресор буде бомбити меншзахищені міста.
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13.05.2023 13:59 Відповісти
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09.07.2024 11:52 Відповісти
 
 