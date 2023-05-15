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Новини Підтримка Україні
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У Конгресі США Україну підтримують обидві палати, - Пелосі

пелосі

Двопалатна підтримка України в Конгресі зберігається, оскільки це в національних інтересах США.

Про це заявили в понеділок під час Копенгагенського демократичного саміту 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й 66 держсекретар США Кондоліза Райс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми дуже пишаємося чудовим лідерством нашого президента Джо Байдена, який об’єднує вільний світ, щоби бути разом з Україною. В Конгресі Сполучених Штатів залишається потужна двопартійна та двопалатна підтримка для забезпечення України допомогою, необхідною їй, щоби вийти переможцем", - наголосила Пелосі, яка представляє Демократичну партію.

Вона також закликала міжнародне співтовариство докласти зусиль, щоби притягнути президента РФ Володимира Путіна та його уряд до відповідальності.

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Своєю чергою представниця Республіканської партії, колишня радниця з питань нацбезпеки Білого дому та держсекретар США (2005-2009 рр.) Кондоліза Райс наголосила, що зараз світ переживає випробування для поколінь. Вона підкреслила, що українці не вимагають воювати замість них у цій боротьбі, а просять зброю.

"Це не лише питання справедливості, це питання захисту наших інтересів. Те, що відбувається в Україні, впливає на світовий порядок", - наголосила вона. У цьому зв’язку вона відзначила, що події в Україні є невіддільними від інших викликів, які загрожують світові у Європі, на Близькому Сході та у випадку з Китаєм.

"Путін думає, що час на його боці. Але ми повинні показати йому, що навіть якщо він готовий жертвувати життями молодих росіян, навіть якщо він готовий тероризувати український народ, наша єдність і наша підтримка України не зруйнуються", - наголосила Райс.

За її словами, будь-які потенційні домовленості про припинення вогню дадуть російським силам зручну позицію для того, щоби знову вдертися в Україну, коли настане зручний для них час.

"Щоб уникнути цього, потрібно надати Україні все, що їй потрібно на сьогодні... щоб переконатися, що Росія ніколи не зможе досягти своїх цілей", - резюмувала Райс.

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Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив сьогодні, що США приблизно раз на два тижні виділяють Україні пакети допомоги, спрямованої на посилення її обороноздатності. Такий темп збережеться й у наступні місяці.

Конгрес США (1222) США (22417) допомога і підтримка (1155) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+7
Спасибі політикам двох партій, народу Америки і Президентові Байдену за непохитну підтримку народу України і ЗСУ в боротьбі з руськими окупантами, з цією триклятою ордою!

Знаючи ВСІ гріхи ЗЕ-влади, не дивлячись на кротів, щурів-корупціонерів і зрадників у самих вищих політичних колах України вони все одно підтримують фінансово і зброєю боротьбу українців за волю!

Це заслуговує на щиру вдячність від українців.
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15.05.2023 21:11
+6
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15.05.2023 20:59
+5
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15.05.2023 20:57
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а єрмак підтримує *****. разом з піськограєм.
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15.05.2023 20:53 Відповісти
Вашингтон повинен якнайшвидше підтримати британські зусилля та надати Україні ATACMS. І якщо вже на те пішло, він повинен дозволити хоча б союзникам по НАТО передати F-16 Києву - оскільки йому самому не вистачає сміливості.
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15.05.2023 20:55 Відповісти
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15.05.2023 20:57 Відповісти
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15.05.2023 20:59 Відповісти
Добре -- рашку треба прихлопнути -- шоб не кошмарила сусідів і не лякала Світ .
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15.05.2023 21:04 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA God Bless America
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15.05.2023 21:04 Відповісти
Спасибі політикам двох партій, народу Америки і Президентові Байдену за непохитну підтримку народу України і ЗСУ в боротьбі з руськими окупантами, з цією триклятою ордою!

Знаючи ВСІ гріхи ЗЕ-влади, не дивлячись на кротів, щурів-корупціонерів і зрадників у самих вищих політичних колах України вони все одно підтримують фінансово і зброєю боротьбу українців за волю!

Це заслуговує на щиру вдячність від українців.
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15.05.2023 21:11 Відповісти
...і особисто президенту Жо байдену за ненадані Україні літаки й танки, а також надане в мізерній кількості інше озброєння. Тоді як поляки передали нам 325 танків.
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15.05.2023 21:24 Відповісти
Тут интересно другое

Обе партии ЗА, республиканец предложил лендлиз, Обе партии ЗА, президент вынужден был подписать - но исполнять почемуто не желает.

Вместо лендлиза, выделяют деньги и поставки иногда через 1-2 года

В это же время, долг США приближается к дефолту, если не поднимут планку долга.

Т.е. денег фактически нет, даже для себя.

Про самолеты, заявляют - если давать самолеты, то они перекроют все финансирование и тогда транша не хватит на другое оружие.

Но ведь вся эта техника есть на складах, и есть закон о лендлизе - но почемуто деньги в виде траншей считают будут лучше для Украины, которых как они признали мало для поставки самолетов.
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15.05.2023 22:07 Відповісти
Ти хочеш отримати по лендлізу і не платити? Як СРСР зробив?
Зараз дають безкоштовно.
По лендлізу буде теж саме, але за гроші.
У нас бюджет на 70% з західних дотацій на нині. Решту 30 успішно крадуть.
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15.05.2023 23:02 Відповісти
Можна якісь аргументи?

Для чого запропонували лендліз - до початку війни?

Чому проголосували, підписали, щоб не виконувати?

До жовтня 2022 пройшло півроку, і всі раділи лендлізу, після почали казати що не вигідно, тому що потрібно будет платити

Згідно історії, США не просили платити за військову техніку - тобто завжди можна зробити виключення, або встановити символічну ціну.

Якось не зрозуміло, для чого було приймати закон про лендліз
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15.05.2023 23:46 Відповісти
1. Почалась холодна війна, Карібська криза - до ядернох війни тоді були лічені дні.
У кого США мали вимагати? У країни, яка відгородилась від світу "залізною завісою" і не признавала чужу юрисдикцію? Такі вимоги привели б до загострення відносин, а не до підписання договорів ОСЗ1 і 2. З Україною так не буде.
2. Моя особиста думка така: - цей закон був проштовхнутий адміністрацією Байдена (за підтримки республіканців-рейганістів), як запобіжний, упереджуючий захід перед вересневими виборами.
Уяви, якби республіканці (особливо трампісти) отримали переважну більшість в обох палатах.
Що тоді? Кожне виділення допомоги зараз іде через конгрес. Якби конгрес заблокував - Байден згідно діючого закону про лендліз міг би надавати допомогу без згоди конгресу (але вже платну).

От і все.
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16.05.2023 00:00 Відповісти
платити взагалі то треба лише за те,що хочеш залишити собі,можна й повернути,за втрачене в бою оплату теж не брали,але зате можна було б отримувати з складів армії США м270 а не чекати на 18 хаймарсів через 2 роки...
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16.05.2023 03:14 Відповісти
Якби то були наші склади, а не США.
Не сміши - отримували б +\- теж саме, що і нині.
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16.05.2023 04:17 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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15.05.2023 21:18 Відповісти
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15.05.2023 21:28 Відповісти
Русскій...
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15.05.2023 21:33 Відповісти
>Вона підкреслила, що українці не вимагають воювати замість них у цій боротьбі, а просять зброю

В цьому принципова відмінність від білорусів, які хочуть, щоб за них прийшли і все зробили. Поки вони пісні з хороводами водитимуть
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15.05.2023 21:55 Відповісти
 
 