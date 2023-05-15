У Конгресі США Україну підтримують обидві палати, - Пелосі

Двопалатна підтримка України в Конгресі зберігається, оскільки це в національних інтересах США.

Про це заявили в понеділок під час Копенгагенського демократичного саміту 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й 66 держсекретар США Кондоліза Райс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже пишаємося чудовим лідерством нашого президента Джо Байдена, який об’єднує вільний світ, щоби бути разом з Україною. В Конгресі Сполучених Штатів залишається потужна двопартійна та двопалатна підтримка для забезпечення України допомогою, необхідною їй, щоби вийти переможцем", - наголосила Пелосі, яка представляє Демократичну партію.

Вона також закликала міжнародне співтовариство докласти зусиль, щоби притягнути президента РФ Володимира Путіна та його уряд до відповідальності.

Читайте: "Доки Україна б’ється за нашу свободу, б’ється і серце Європи", - Моравецький

Своєю чергою представниця Республіканської партії, колишня радниця з питань нацбезпеки Білого дому та держсекретар США (2005-2009 рр.) Кондоліза Райс наголосила, що зараз світ переживає випробування для поколінь. Вона підкреслила, що українці не вимагають воювати замість них у цій боротьбі, а просять зброю.

"Це не лише питання справедливості, це питання захисту наших інтересів. Те, що відбувається в Україні, впливає на світовий порядок", - наголосила вона. У цьому зв’язку вона відзначила, що події в Україні є невіддільними від інших викликів, які загрожують світові у Європі, на Близькому Сході та у випадку з Китаєм.

"Путін думає, що час на його боці. Але ми повинні показати йому, що навіть якщо він готовий жертвувати життями молодих росіян, навіть якщо він готовий тероризувати український народ, наша єдність і наша підтримка України не зруйнуються", - наголосила Райс.

За її словами, будь-які потенційні домовленості про припинення вогню дадуть російським силам зручну позицію для того, щоби знову вдертися в Україну, коли настане зручний для них час.

"Щоб уникнути цього, потрібно надати Україні все, що їй потрібно на сьогодні... щоб переконатися, що Росія ніколи не зможе досягти своїх цілей", - резюмувала Райс.

Читайте також: Цієї весни союзники мають надати Україні все, чого вона потребує для контрнаступу, - Павел

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив сьогодні, що США приблизно раз на два тижні виділяють Україні пакети допомоги, спрямованої на посилення її обороноздатності. Такий темп збережеться й у наступні місяці.