У Конгресі США Україну підтримують обидві палати, - Пелосі
Двопалатна підтримка України в Конгресі зберігається, оскільки це в національних інтересах США.
Про це заявили в понеділок під час Копенгагенського демократичного саміту 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й 66 держсекретар США Кондоліза Райс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже пишаємося чудовим лідерством нашого президента Джо Байдена, який об’єднує вільний світ, щоби бути разом з Україною. В Конгресі Сполучених Штатів залишається потужна двопартійна та двопалатна підтримка для забезпечення України допомогою, необхідною їй, щоби вийти переможцем", - наголосила Пелосі, яка представляє Демократичну партію.
Вона також закликала міжнародне співтовариство докласти зусиль, щоби притягнути президента РФ Володимира Путіна та його уряд до відповідальності.
Своєю чергою представниця Республіканської партії, колишня радниця з питань нацбезпеки Білого дому та держсекретар США (2005-2009 рр.) Кондоліза Райс наголосила, що зараз світ переживає випробування для поколінь. Вона підкреслила, що українці не вимагають воювати замість них у цій боротьбі, а просять зброю.
"Це не лише питання справедливості, це питання захисту наших інтересів. Те, що відбувається в Україні, впливає на світовий порядок", - наголосила вона. У цьому зв’язку вона відзначила, що події в Україні є невіддільними від інших викликів, які загрожують світові у Європі, на Близькому Сході та у випадку з Китаєм.
"Путін думає, що час на його боці. Але ми повинні показати йому, що навіть якщо він готовий жертвувати життями молодих росіян, навіть якщо він готовий тероризувати український народ, наша єдність і наша підтримка України не зруйнуються", - наголосила Райс.
За її словами, будь-які потенційні домовленості про припинення вогню дадуть російським силам зручну позицію для того, щоби знову вдертися в Україну, коли настане зручний для них час.
"Щоб уникнути цього, потрібно надати Україні все, що їй потрібно на сьогодні... щоб переконатися, що Росія ніколи не зможе досягти своїх цілей", - резюмувала Райс.
Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив сьогодні, що США приблизно раз на два тижні виділяють Україні пакети допомоги, спрямованої на посилення її обороноздатності. Такий темп збережеться й у наступні місяці.
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Знаючи ВСІ гріхи ЗЕ-влади, не дивлячись на кротів, щурів-корупціонерів і зрадників у самих вищих політичних колах України вони все одно підтримують фінансово і зброєю боротьбу українців за волю!
Це заслуговує на щиру вдячність від українців.
Обе партии ЗА, республиканец предложил лендлиз, Обе партии ЗА, президент вынужден был подписать - но исполнять почемуто не желает.
Вместо лендлиза, выделяют деньги и поставки иногда через 1-2 года
В это же время, долг США приближается к дефолту, если не поднимут планку долга.
Т.е. денег фактически нет, даже для себя.
Про самолеты, заявляют - если давать самолеты, то они перекроют все финансирование и тогда транша не хватит на другое оружие.
Но ведь вся эта техника есть на складах, и есть закон о лендлизе - но почемуто деньги в виде траншей считают будут лучше для Украины, которых как они признали мало для поставки самолетов.
Зараз дають безкоштовно.
По лендлізу буде теж саме, але за гроші.
У нас бюджет на 70% з західних дотацій на нині. Решту 30 успішно крадуть.
Для чого запропонували лендліз - до початку війни?
Чому проголосували, підписали, щоб не виконувати?
До жовтня 2022 пройшло півроку, і всі раділи лендлізу, після почали казати що не вигідно, тому що потрібно будет платити
Згідно історії, США не просили платити за військову техніку - тобто завжди можна зробити виключення, або встановити символічну ціну.
Якось не зрозуміло, для чого було приймати закон про лендліз
У кого США мали вимагати? У країни, яка відгородилась від світу "залізною завісою" і не признавала чужу юрисдикцію? Такі вимоги привели б до загострення відносин, а не до підписання договорів ОСЗ1 і 2. З Україною так не буде.
2. Моя особиста думка така: - цей закон був проштовхнутий адміністрацією Байдена (за підтримки республіканців-рейганістів), як запобіжний, упереджуючий захід перед вересневими виборами.
Уяви, якби республіканці (особливо трампісти) отримали переважну більшість в обох палатах.
Що тоді? Кожне виділення допомоги зараз іде через конгрес. Якби конгрес заблокував - Байден згідно діючого закону про лендліз міг би надавати допомогу без згоди конгресу (але вже платну).
От і все.
Не сміши - отримували б +\- теж саме, що і нині.
В цьому принципова відмінність від білорусів, які хочуть, щоб за них прийшли і все зробили. Поки вони пісні з хороводами водитимуть