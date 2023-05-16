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Новини
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САП перевіряє, хто ще у Верховному Суді міг отримувати хабарі

суд,верховний

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інші факти одержання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду.

Про це на брифінгу заявив начальник відділу Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи отримували голова і судді ВC хабарі за минулі рішення і за які саме.

"За які саме рішення, ми повідомити на даний час не можемо, але такі факти перевіряються, оскільки інформація така є. Не одне рішення", - сказав Омельченко.

Читайте: Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП

Він пояснив, що документувати такі злочини важко.

"Це не класична схема, коли в нас є заявник, який виступає безпосередньо контакт-особою, яка отримує неправомірну виходу. Це набагато складніша схема документування, тому перевіряється більше фактів", - пояснив Омельченко.

Також читайте: Масштабну корупцію у Верховному Суді допомогли виявити детективи під прикриттям. Це - вищий пілотаж, - НАБУ

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел Цензор.НЕТ, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів. Крім нього, затримали ще одного фігуранта. Викрити корупціонерів вдалося завдяки роботі детективів під прикриттям.

В НАБУ повідомили, що у справі фігурують бізнесмен Костянтин Жеваго та відоме адвокатське об'єднання. Пресслужба Жеваго це заперечує.

Автор: 

хабар (4698) Верховний Суд (1188) САП (2215)


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Топ коментарі
+27
Всі.
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16.05.2023 14:13
+12
Лісник перевіряв вовків, чи часом вони не їли м'ясо...
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16.05.2023 14:15
+11
Легше сказаи, хто не отримував. Думаю, що тільки прибиральниці. Та й то...
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16.05.2023 14:16
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16.05.2023 14:13 Відповісти
Не хто ще, а хто більші...
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16.05.2023 14:27 Відповісти
Причому не міг, а отримував, бо інакших туди не приймають.
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16.05.2023 15:40 Відповісти
Хто ще не отримував і здав дружбана зелі? Це вони хочуть виявити.
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16.05.2023 15:46 Відповісти
Імовірні хабарники, приготуватися до перевірки САП!
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16.05.2023 16:07 Відповісти
та всі могли...що тут гадати?
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16.05.2023 14:13 Відповісти
Всі могли отримувати хабарі і в тому суді і в інших судах.
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16.05.2023 14:13 Відповісти
все
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16.05.2023 14:13 Відповісти
На детекторі можна всіх перевірити....
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16.05.2023 14:14 Відповісти
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16.05.2023 14:18 Відповісти
На цьому ?))
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16.05.2023 14:25 Відповісти
Какой на йух детектор, проверь стоимость маетка, элитного автопарка, яхт, количества бабла на счетах, сопоставь с зарплатой и зроби висновок…. Шо тут сложного? А ты какие то детекторы выдумываешь… да они уже научились как эти детекторы дурить. Да и операторы детекторов тоже хотят икру с шампанским жрать!
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16.05.2023 14:28 Відповісти
Нє хотят, а жеруть.
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16.05.2023 15:41 Відповісти
да всі...
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Лісник перевіряв вовків, чи часом вони не їли м'ясо...
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Що перевіряти??? Всі судді, всі чиновники, всі кабінетні ''погони'' --хабарники! На всі рішення, на всі підписи є ''прейскурант''!
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16.05.2023 14:16 Відповісти
Легше сказаи, хто не отримував. Думаю, що тільки прибиральниці. Та й то...
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16.05.2023 14:16 Відповісти
У хлібному місці мають працювати лише абсолютно надійні прибиральниці з додатковою оплатою за лояльність.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
Хто ? Зами і секретарки 🤣🤣🤣
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16.05.2023 14:17 Відповісти
Якщо голова брав, значить "могли" всі.
Якщо знайдете суддю Верховного суду без рук і кишень, все одно не вірте і перевірте ретельніше...
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16.05.2023 14:17 Відповісти
вони там всі кончені. не тільки моглий а й приймали
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16.05.2023 14:19 Відповісти
Що там перевіряти? УСІ СУДДДІ БЕЗ ВИНЯТКУ!!! Саме заради найбільших хабарів вони й рвались у Верховний суд надаючи хабаря своїм колегам та посадовцям які могли цьому сприяти!!!
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16.05.2023 14:20 Відповісти
"жгите исчо" )))
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16.05.2023 14:21 Відповісти
Вы бы ещё написали что - вода мокрая. Шо там проверять? Все поголовно. Это к вопросу о «капитане Очевидность». Я давно говорил, что при приеме на такую работу проверку надо проводить с наличия недвижимости, движимости и бабла на счетах кандидата на посаду и членов его семьи… особое внимание к иудеям, у них мозг заточен на зарабатывание денег любыми путями.
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16.05.2023 14:22 Відповісти
В Україні ні одну судову справу не виграєш не заплативши. Хапайте будь-кого і на детектор, точно чесного не знайдете. І взагалі це золота жила для піару так званих "правоохоронців", берете будь-яку суддівську мерзоту і садите, докази щоб посадити на років 10 з конфіскацією можна за пів дня зібрати, опросивши всіх кого вони "судили" .
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16.05.2023 14:22 Відповісти
Проверить очень легко: если при зарплате в 300 тысяч на ВСУ перечислял 100, ездит на работу в общественном транспорте, отдыхает у мамы в селе, купил теще квартиру, платит за учёбу племяннику, а сестра/брат работают на почте, то с определённой долей вероятности можно предположить, что такой судья взяток не берёт....
Но мы вряд ли найдём такого !
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16.05.2023 14:25 Відповісти
Ты сказки или фантастику писать не пробовал? Наверное тебе уже пора…..
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16.05.2023 14:30 Відповісти
чимось схоже на обшуки в кацапських попів. там теж відбулися усі легким переляком, і тут так буде.
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16.05.2023 14:25 Відповісти
"... перевіряє, хто ще міг отримувати хабарі.."
Самій САП не смішно ? К О Ж Е Н ! ! ! Кожен, бо інакше система не працює. Якщо хтось не бере, того його з системи вичавлюють. Так воно працює.
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16.05.2023 14:30 Відповісти
Звичайно, і стосується це усієї нашої мафіозної мережі усіх рівнів до найменших осередків державної системи. Нелояльних звідти не лише вичавлюють, але й саджають та дискредитують.
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16.05.2023 15:53 Відповісти
По ходу рівень довіри до судової системи в суспільства зашкалює 😁😁😁
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16.05.2023 14:31 Відповісти
Підтримую, ВСІ!!!!!!! Жодного з чистими руками не знайдете, тому що всі росли в совку, який добре навчив " не підмажеш, не поїдеш !!!!!
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16.05.2023 14:33 Відповісти
Також не забудьте конкурсну комісію перевірити, яка відібрала кандидата на призначення голови ВСУ.Довго шукала.)))
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16.05.2023 14:34 Відповісти
Усі нема сумніву в них кругова порука рішення всі приймають старший бере максімально остальні по рангу
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16.05.2023 14:35 Відповісти
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16.05.2023 14:36 Відповісти
Українці, як вам наше шапіто? Ржом далі? Тільки не забувайте, що померти можна і від сміху.
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16.05.2023 14:42 Відповісти
Львов, Князев...бл, одні українські прізвища
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16.05.2023 14:44 Відповісти
заодно перевірте адвокатів, в більшості вони посередники при передачі, певно тому і не приймають закон про участь юристів у цивільних справах, який пройшов КСУ
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16.05.2023 14:46 Відповісти
І тут вже проявився новий рівень даної справи, як можна перевірити, чи брав суддя хабар, який йому співробітник НАіБУ під прикриттям давав. Знищити НАБУ і САП одним махом для цього треба майстерність, як вони туди відбори проходять? Чи це журналісти перекручуть інформацію для розпалювання гніву мудрого народу задля зачищення останньої гілки влади, яку беня не повністю контролю.
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16.05.2023 14:49 Відповісти
Для судів, прокурорів, депутатів, всіх державних службовців необхідно узаконити ПРОЦЕДУРУ ПРОВОКАЦІЇ ХАБАРЯ.
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16.05.2023 14:56 Відповісти
Ніколи такого не зроблять.
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16.05.2023 15:43 Відповісти
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16.05.2023 15:07 Відповісти
І скільки триватимуть ці перевірки? руський місяць? А як результати розслідування загибелі міністра МВС Монастирського? Обіцяний календарний місяць вже даааавно минув. Головне тут ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕВІРКИ...
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Перевіряти треба, хто ще не отримував хабарі.
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16.05.2023 15:20 Відповісти
Таких нема. Таких негайно звільняють!
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16.05.2023 15:41 Відповісти
"САП перевіряє, хто ще у Верховному Суді міг отримувати хабарі" - Ржу не можу стриматись.
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16.05.2023 15:21 Відповісти
Ей богу, тоже самое! Хоть чуть релакса было--- оторвался от души. Там не просто все абсолютно. Уже давно кланы семейные судейские. Знаю точно одну семейку, и дед и отец и внук уже в судьях и невестки в секретарях там же. Та и исполнителями судебные многие в родне таких работают, и везде по стране! Массово и давно. Тут копнуть если--- мы очманеем.
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16.05.2023 15:30 Відповісти
все як на підбір
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16.05.2023 15:30 Відповісти
Зайдіть у будь який кабінет 🤦
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16.05.2023 15:38 Відповісти
мабуть суддів,котрі залишили Червінського під вартою вже труханули конкретно???
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16.05.2023 15:38 Відповісти
Кто ещё из судей Верховного Суда берет взятки? Смешной вопрос. Да все без исключения судьи, как и другие чиновники, сотрудники правоохранительных ведомств, МВД, прокуратуры, СБУ и т.д. берут взятки и делятся с вышестоящим начальством. Таков в Украине установленный порядок! И нарушать его нельзя, иначе будет беда!
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16.05.2023 15:40 Відповісти
А чего заморачиваться-то? Проведите децимацию на древнеримский манер (только не каждого 10-го, а каждого 2-го - не ошибетесь). Ошибетесь - не беда: во-первых, в этом случае можно поступить, как Красс поступил с Эмилием Глабрионом; во-вторых, тем, кто останется жив - назидание и окорот, а потомкам - пример.
Как врач - врачу, как лыжник - лыжнику: воздействие будет превосходное.
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16.05.2023 15:45 Відповісти
ЦЯ СВОРА ЕФОРІВ в УКРАЇНІ зі своїми ПРИПИСАНИМИ ПРИВІЛЕГІЯМИ НЕДОТОРКАНИХ уся корумпована починаючи від помічників і суддів ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ і до ВЕРХІВНОГО суду словоблуддя та законо перекручування яке вони самі і створили, щоб брити ЛЕВЕ з усіх....!!!
Стотисячних зарплат, пенсій та держутримання цим корумпованим законо-попихачам ЗАМАЛО...!!!

СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ В УКРАЇНІ мають бути НЕГАЙНО ЗМІНЕНІ з романо-германської на англо-амереканську...!!!

Усі злочинці і корупціонери мають відповідати за послідовність і сокупність скоєних злочинів, а не за середнім визначенням де прості злочини поглинаються більш суворим злосином і на розсуд корумпованого судді визгначається від погляду на шальки терез сліпої феміди кривосуддя де на шальках переважують ті де більше лежить БАБЛА $$$...!!!

Суддів у верховний, конституційний, Господарські та апеляційні суди має обирати ГРОМАДА УКРАЇНИ і усі вироки мають озвучуватися іменем НАРОДУ УКРАЇНИ, а не іменем держави де по вказівці тих чи інших корумпованих держмахінаторів буде відбуватися ЗАКОНО-ВИКРИВЛЕННЕ судоблуддя...!!!
ЦЕ ГРОМАДА УКРАЇНИ з сплачених нею податків в бюджет держави, утримує за свій кошт правохоронні органи, прокураторів-хабарників та судову гілку влади, як ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ, а не держмахінатори у владі котрим вона підіграє...!!!

ГРОМАДА УКРАЇНИ має мати право ОБИРАТИ ОКРУЖНИХ СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, та КЕРІВНИКІВ правоохоронних органів та їх ВІДКЛИКАТИ за незадовільну роботу, етичну поведінку та хабарництво...!!! І усе це має бути чітко ПРОПИСАНО В КОНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВИ, а не на туалетному папері...!!!

Усі суди в УКРАЇНІ від першої судової інстанції- районних, міських, обласних, господарських, апеляційних, адміністративних мають НЕГАЙНО БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ своїх КЕРОВНІКІВ, а ГРОМАДА МАЄ МАТИ ПРАВО ОБИРАТИ --- ОДНОГО ОКРУЖНОГО СУДДЮ, який буде керувати та робити нагляд за органами ПРАВОСУДДЯ в цій ОБЛАСТІ УКРАЇНИ...!!!

УСЯ ЦЯ КАСТА СУДОБЛУДДЯ УКРАЇНИ має НЕГАЙНО БУТИ ПОЗБАВЛЕНА НЕДОТОРКАНОСТІ та ********** багатотисячних зарплат та пенсій...!!!
Усього НАКОЛЯДУВАЛИ (мільйонні статки) та наприхватизовували тисячі гектарів земель вже на 100 років на перід...!!!
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16.05.2023 15:52 Відповісти
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Дивне питання...
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16.05.2023 15:58 Відповісти
ВСІ. І не могли, а отримували!!!
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16.05.2023 15:59 Відповісти
Да все. Иначе чего они туда лезли с такой настойчивостью и остервенением.
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16.05.2023 16:09 Відповісти
Ну якщо хтось дуже хотів щоб цей чувак був суддею то після зашквара повинен мінімум пійти у відставку. Але це десь там... не у нас. У нас будуть всяке лайно на вентилятор кидати та глушити що він не винуватий. Ось така муйня малята.
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16.05.2023 16:19 Відповісти
Всі...і прибиральниці також))))
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16.05.2023 16:42 Відповісти
Уборщица брала больше всех, стопудово!😂😂
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16.05.2023 16:46 Відповісти
Хто там ще не заніс "членські внески лояльності" в ОПУ?
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16.05.2023 16:57 Відповісти
Во всех СУДАХ КАЖДЫЙ СУДЬЯ КОРРУПЦИОНЕР!!!ХАБАРНИК!!!
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16.05.2023 17:35 Відповісти
Теперь этим судьям точно ещё зарплату добавят что бы взяток не брали.
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16.05.2023 17:44 Відповісти
Не знаю що мене більше здивує - якщо виявлять, що всі хабарники чи якщо виявлять одного чесного.
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16.05.2023 22:00 Відповісти
"Чесних" не існує в природі.
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16.05.2023 23:59 Відповісти
тому й здивуюсь
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17.05.2023 00:21 Відповісти
 
 