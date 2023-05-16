САП перевіряє, хто ще у Верховному Суді міг отримувати хабарі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інші факти одержання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду.

Про це на брифінгу заявив начальник відділу Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи отримували голова і судді ВC хабарі за минулі рішення і за які саме.

"За які саме рішення, ми повідомити на даний час не можемо, але такі факти перевіряються, оскільки інформація така є. Не одне рішення", - сказав Омельченко.

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Він пояснив, що документувати такі злочини важко.

"Це не класична схема, коли в нас є заявник, який виступає безпосередньо контакт-особою, яка отримує неправомірну виходу. Це набагато складніша схема документування, тому перевіряється більше фактів", - пояснив Омельченко.

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Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел Цензор.НЕТ, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів. Крім нього, затримали ще одного фігуранта. Викрити корупціонерів вдалося завдяки роботі детективів під прикриттям.

В НАБУ повідомили, що у справі фігурують бізнесмен Костянтин Жеваго та відоме адвокатське об'єднання. Пресслужба Жеваго це заперечує.