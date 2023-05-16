САП перевіряє, хто ще у Верховному Суді міг отримувати хабарі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інші факти одержання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду.
Про це на брифінгу заявив начальник відділу Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів на запитання про те, чи отримували голова і судді ВC хабарі за минулі рішення і за які саме.
"За які саме рішення, ми повідомити на даний час не можемо, але такі факти перевіряються, оскільки інформація така є. Не одне рішення", - сказав Омельченко.
Він пояснив, що документувати такі злочини важко.
"Це не класична схема, коли в нас є заявник, який виступає безпосередньо контакт-особою, яка отримує неправомірну виходу. Це набагато складніша схема документування, тому перевіряється більше фактів", - пояснив Омельченко.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел Цензор.НЕТ, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів. Крім нього, затримали ще одного фігуранта. Викрити корупціонерів вдалося завдяки роботі детективів під прикриттям.
В НАБУ повідомили, що у справі фігурують бізнесмен Костянтин Жеваго та відоме адвокатське об'єднання. Пресслужба Жеваго це заперечує.
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Якщо знайдете суддю Верховного суду без рук і кишень, все одно не вірте і перевірте ретельніше...
Но мы вряд ли найдём такого !
Самій САП не смішно ? К О Ж Е Н ! ! ! Кожен, бо інакше система не працює. Якщо хтось не бере, того його з системи вичавлюють. Так воно працює.
Как врач - врачу, как лыжник - лыжнику: воздействие будет превосходное.
Стотисячних зарплат, пенсій та держутримання цим корумпованим законо-попихачам ЗАМАЛО...!!!
СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ В УКРАЇНІ мають бути НЕГАЙНО ЗМІНЕНІ з романо-германської на англо-амереканську...!!!
Усі злочинці і корупціонери мають відповідати за послідовність і сокупність скоєних злочинів, а не за середнім визначенням де прості злочини поглинаються більш суворим злосином і на розсуд корумпованого судді визгначається від погляду на шальки терез сліпої феміди кривосуддя де на шальках переважують ті де більше лежить БАБЛА $$$...!!!
Суддів у верховний, конституційний, Господарські та апеляційні суди має обирати ГРОМАДА УКРАЇНИ і усі вироки мають озвучуватися іменем НАРОДУ УКРАЇНИ, а не іменем держави де по вказівці тих чи інших корумпованих держмахінаторів буде відбуватися ЗАКОНО-ВИКРИВЛЕННЕ судоблуддя...!!!
ЦЕ ГРОМАДА УКРАЇНИ з сплачених нею податків в бюджет держави, утримує за свій кошт правохоронні органи, прокураторів-хабарників та судову гілку влади, як ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ, а не держмахінатори у владі котрим вона підіграє...!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ має мати право ОБИРАТИ ОКРУЖНИХ СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, та КЕРІВНИКІВ правоохоронних органів та їх ВІДКЛИКАТИ за незадовільну роботу, етичну поведінку та хабарництво...!!! І усе це має бути чітко ПРОПИСАНО В КОНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВИ, а не на туалетному папері...!!!
Усі суди в УКРАЇНІ від першої судової інстанції- районних, міських, обласних, господарських, апеляційних, адміністративних мають НЕГАЙНО БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ своїх КЕРОВНІКІВ, а ГРОМАДА МАЄ МАТИ ПРАВО ОБИРАТИ --- ОДНОГО ОКРУЖНОГО СУДДЮ, який буде керувати та робити нагляд за органами ПРАВОСУДДЯ в цій ОБЛАСТІ УКРАЇНИ...!!!
УСЯ ЦЯ КАСТА СУДОБЛУДДЯ УКРАЇНИ має НЕГАЙНО БУТИ ПОЗБАВЛЕНА НЕДОТОРКАНОСТІ та ********** багатотисячних зарплат та пенсій...!!!
Усього НАКОЛЯДУВАЛИ (мільйонні статки) та наприхватизовували тисячі гектарів земель вже на 100 років на перід...!!!