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Російський гелікоптер впав у Бєлгородській області, - Baza

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

вибух

У н.п. Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Наразі спецслужби перевіряють цю інформацію.

"За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8.

При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов'язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області", - пише канал.

Також дивіться: Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. Також вони заявили про звільнення н.п.Гора-Подол.

У ГУР МО заявили, що операцію в Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії. Військові створюють "смугу безпеки".

Читайте: Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
Это гражданская война!

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22.05.2023 16:30
+48
А вже було… «Услышьте Белгород»?!
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22.05.2023 16:30
+37
Такое чувство шо сегодня у меня второе день народження,Різдво ,новий рік ,и все это за один день
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22.05.2023 16:32
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Это гражданская война!

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22.05.2023 16:30 Відповісти
Это чмо всё ещё в Вене?????
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22.05.2023 17:20 Відповісти
А вже було… «Услышьте Белгород»?!
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Нє, москалі з переляку поки нічого сказати не можуть.
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22.05.2023 16:45 Відповісти
Супер, другий за день ))
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22.05.2023 16:31 Відповісти
А первый где?
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22.05.2023 16:34 Відповісти
Перший Мі-24

Я люблю Білгородське ППО ))
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22.05.2023 16:36 Відповісти
"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.
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22.05.2023 16:41 Відповісти
Не впав а ******** разом з чорними пакетами.
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22.05.2023 16:32 Відповісти
Щось їм не літається, мабуть не льотна погода?
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22.05.2023 16:32 Відповісти
Ага, сонце сильно в очі світить.
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22.05.2023 16:33 Відповісти
''Кракодили'' не літають.
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22.05.2023 16:59 Відповісти
Гнида задорнав попереджав рашистів: " самальот і віртальот .... тіжілєє воздуха...."...

НЕ слухались руZZкіє.... і попали на концерт кабзДона.....
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22.05.2023 22:13 Відповісти
Який день!
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22.05.2023 16:32 Відповісти
в окупованому Донецьку паніка, орки бояться прориву танків з Авдіївки
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22.05.2023 16:38 Відповісти
Такое чувство шо сегодня у меня второе день народження,Різдво ,новий рік ,и все это за один день
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22.05.2023 16:32 Відповісти
Але вважайте зі спиртним. Бо коли втільки свят "припало" на один день, може бути трохи важко...
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22.05.2023 21:50 Відповісти
Не, ну это уже и впрямь просто праздник какой-то!...
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Відеоверсія.
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22.05.2023 19:04 Відповісти
Так починалась битва на Курській дузі-2. /цей день ще не закінчився але він точно не кацапський/
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Десь там і починалася ця битва!
Це селище, де відбулася найбільша танкова битва.
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22.05.2023 16:50 Відповісти
с. Прохорівка
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22.05.2023 17:28 Відповісти
Брянскіє партизани з Стінгерами підтягнулися
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Підкріплення віз кацапні?
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22.05.2023 16:33 Відповісти
А привіз на концерт Кабздона ...
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22.05.2023 16:35 Відповісти
Шо? Опять?
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22.05.2023 16:35 Відповісти
Не здивувавсь, бо зранку прочитав у AccuWeather:
"Можливі опади".
)))
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22.05.2023 16:35 Відповісти
це свято, за це можна і віскі
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22.05.2023 16:35 Відповісти
Оце то Понеділок..Чорт забирай. Слава "РДК" та "Легіону Свободи" !!!
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22.05.2023 16:36 Відповісти
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22.05.2023 16:36 Відповісти
Пацаны как фото загрузить на сайт ?там ор выше гор
"Жінку, схожу на дружину губернатора Бєлгородської області Гладкова помічено в міжнародному аеропорту Москви з речами.

Куди ж ти, не тікай! Ми скоро звільнимо БНР! 😎")))Шлюха Гладкова дала на тапок
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22.05.2023 16:37 Відповісти
Поруч із смайликами, "вставити зображення".
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22.05.2023 16:43 Відповісти
На сайт завантажити неможливо, але можно вказати посилання на саме фото на сторонньому сайті:

зверху над блоком написання коментаря клацаєш на піктограмму картинки (поруч зі смайликами), і у відкрившомуся вікні вставляєш адресу фото.

Якщо фото у Телеграммі, то так зробити не вийде, але можно дати посилання на повідомлення в ТГ.
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22.05.2023 16:46 Відповісти
с телеги можно вбросить...
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22.05.2023 16:58 Відповісти
Шахтеры БНР нашли ПВО в военторге...
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22.05.2023 16:40 Відповісти
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22.05.2023 16:40 Відповісти
Тількі білгородцам не давати право голосувати в продовж 25 років.

блин, ЗЕ , де такий закон ?
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22.05.2023 16:42 Відповісти
Все простіше - зробити паспорт негромадянина!

Маєш всі права, окрім виборчого.
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22.05.2023 16:48 Відповісти
Так Стефанчук зовсім у майбутне не дивиться Законів як у краін Балтики не роблять ‼️
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22.05.2023 16:49 Відповісти
Бо вони тут майбутнього не мають. На виборах ''пролітають'' і драпануть з України.
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22.05.2023 17:02 Відповісти
Дай Боже!
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22.05.2023 18:12 Відповісти
летів-летів і впав... мабуть, "устал"...
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22.05.2023 16:42 Відповісти
Раз вертолёты на параше падают, значит это кому-нибудь нужно.
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22.05.2023 16:43 Відповісти
Мабуть, кобздону...
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22.05.2023 21:47 Відповісти
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22.05.2023 16:46 Відповісти
решил заблаговременно упасть, на всякий случай, а то х*й его знает, как дальше будет с єнтим ДРГ
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22.05.2023 16:47 Відповісти
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22.05.2023 17:48 Відповісти
Источник повеселил
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22.05.2023 16:51 Відповісти
так уже кому не лень пишут об этом
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22.05.2023 17:06 Відповісти
Та типа база выдала базу)
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Часом не цей ?
https://t.me/belgorod_informant/4286
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22.05.2023 17:00 Відповісти
Зачем в 40км от границы отстреливали тепловые ловушки - пока не понятно.
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22.05.2023 17:08 Відповісти
До чого ж гарний сьогодні день, хоча нічка (в Дніпровській обл.) була "веселою". А тут і Белглрод, і вже 2 гелікоптери врали, а жо вечора ще огого скільки часу!
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22.05.2023 17:00 Відповісти
Горобці покурили.
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22.05.2023 17:05 Відповісти
БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ
Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области. В районе Дроновки массированным огнем от рубежей "отогнали" вражеский танк и несколько единиц техники.
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22.05.2023 17:11 Відповісти
это с ТГ русни
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22.05.2023 17:16 Відповісти
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22.05.2023 17:15 Відповісти
Сьогодні на бєлгородщині ракетно-бомбові опади, що місцями переходять у падіння гелікоптерів🔥 Кацапи, тікайте городами.
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22.05.2023 17:18 Відповісти
"При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов'язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області", - пише канал Джерело: https://censor.net/ua/n3419971"

Та навіть, якщо це вплив якоїсь природної геомагнітної аномалії, то й слава Богу що вона там є!
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22.05.2023 17:28 Відповісти
Навіть не зеаю, що думати - чи білгородський ваєнторґ розгорнув виїздну торгівлю, чи німецький Тигр з 1943 року шмальнув?
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22.05.2023 17:32 Відповісти
Просто отрицательно сел.
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22.05.2023 18:06 Відповісти
В этом мире нет ничего СЛУЧАЙНОГО (все связано)!
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22.05.2023 19:16 Відповісти
100 км для рузького очка - нє растояніє
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22.05.2023 21:33 Відповісти
 
 