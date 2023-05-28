Путін наказав посилити охорону кордонів Росії, - Reuters
Президент Володимир Путін у неділю наказав посилити охорону кордону, щоб забезпечити "швидке" переміщення російських військових і цивільних в українські регіони, які зараз контролюються Москвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
У своєму зверненні до прикордонників та ФСБ Путін зазначив, що їхня задача полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім цього, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
ГУР раніше заявляло, що "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами.
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После кипишей в приграничье у срущего-в чемодан были две опции:
1. приказать ослабить охрану границ;
2. приказать усилить охрану границ.
Срущий выбрал вторую.
Гигант мысли!
рф, коли отримала по зубах: "ви втаргаєтєсь на нашу тєріторію!!!"