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Путін наказав посилити охорону кордонів Росії, - Reuters

путін

Президент Володимир Путін у неділю наказав посилити охорону кордону, щоб забезпечити "швидке" переміщення російських військових і цивільних в українські регіони, які зараз контролюються Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

У своєму зверненні до прикордонників та ФСБ Путін зазначив, що їхня задача полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім цього, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.

ГУР раніше заявляло, що "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами.

Автор: 

кордон (4756) путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+30
Проверяйте зрение.
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28.05.2023 07:49
+23
Тяжко буде посилити охорону дірявого друшлака....
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28.05.2023 07:48
+21
Бєлгород підтвердив очевидне: захист громадян не є пріоритетом влади РФ, а сили швидкого реагування існують лише для охорони самої влади та придушення інакодумців.
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28.05.2023 07:53
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Тяжко буде посилити охорону дірявого друшлака....
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28.05.2023 07:48 Відповісти
Проверяйте зрение.
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28.05.2023 07:49 Відповісти
Ну якщо він наказав то все буде виконано)
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28.05.2023 07:49 Відповісти
***** давало приказ и киев за 3 дня захватить а толку.Боевая гномиха срущая в чемодан дрг в Белгороде не способна обезвредить
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28.05.2023 07:51 Відповісти
Бєлгород підтвердив очевидне: захист громадян не є пріоритетом влади РФ, а сили швидкого реагування існують лише для охорони самої влади та придушення інакодумців.
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28.05.2023 07:53 Відповісти
Кордони, посильтися, раз-два!
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28.05.2023 08:00 Відповісти
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28.05.2023 08:01 Відповісти
феерично
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28.05.2023 08:03 Відповісти
Наказать можна що-завгодно Питання: "ЧИМ і КИМ захищать"? Вся техніка та ********** йдуть в Україну Територіальну оборону нічим озброювать! Та й бояться - бо хто його знає куди та зброя в руках тероборони повернеться?
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28.05.2023 08:03 Відповісти
А что, без пуйла граница не думала усиливаться?
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28.05.2023 08:04 Відповісти
На мордорі без ***** навіть йожики не трахаються
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28.05.2023 10:07 Відповісти
Вован, это конгениально!
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28.05.2023 08:05 Відповісти
Пуп Землі - воює -- лякає ядеркою -- весь Світ жахається старається ловити иого за руки -- а за вікном 21 - ше століття .
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28.05.2023 08:07 Відповісти
довжина кацапських кордонів більше 60 тис км. Дохєра він посилить, якщо всі основні війська зараз в Україні.
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28.05.2023 08:08 Відповісти
китай може заходити і займати нові площі навіть не використовуючи важку броню - все одно там немає кому захищати кордони.
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28.05.2023 08:09 Відповісти
От киев за 3 дня до усиления собственных границ.
Ждём - велика росия, а отступать некуда, позади масква
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28.05.2023 08:16 Відповісти
... и позвал царь богатырей сказочных, и велел им земли русские хранити...
И пришли богатыри сказочные - Шайгу-шаман, Герасимов-болван и самый ушлый из них, Пригожин-пахан.
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28.05.2023 08:22 Відповісти
Не, ну какой полёт интеллекта!
После кипишей в приграничье у срущего-в чемодан были две опции:
1. приказать ослабить охрану границ;
2. приказать усилить охрану границ.
Срущий выбрал вторую.
Гигант мысли!
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28.05.2023 08:26 Відповісти
тупін - 🌈🤡
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28.05.2023 08:28 Відповісти
дуже дивний наказ для того хто постійно кричить що ната нападе
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28.05.2023 08:34 Відповісти
Та задушіть цю істоту подушкою.
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28.05.2023 08:46 Відповісти
Який зв"язок між посиленням охорони кордонів і швидким переміщенням м""яса в Україну?
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28.05.2023 08:47 Відповісти
рф, коли намагається захопити іншу державу: "у раісі нєт граніц!!!"

рф, коли отримала по зубах: "ви втаргаєтєсь на нашу тєріторію!!!"
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28.05.2023 09:32 Відповісти
Наказати і зробити дуже відрізняються...
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28.05.2023 12:38 Відповісти
 
 