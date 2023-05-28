Масована атака дронами: з катера річкової флотилії ВМС знищено ворожий "Шахед" в акваторії Київського водосховища
Сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
"Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катеру Шахед-136 було знищено. Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!" - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 "Шахеди". Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.
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А щодо моєї уяви - так, не скаржуся, вона в мене достатньо багата. І з почуттям гумору в мене все гаразд.
Бо янакше потрібно було писати: "одного з Шахедів знищено", чи "один Шахед був знищений"
Один з Шахедів БУВ ЗНИЩЕНИЙ, а не "знищив"!
Поэтому денег на новые дроны у государства нет.
А мулярша, короба з лентами подавала, які «підвезли за млрд грн» оті, призначені президентом, керівники держпідприємств, які вивели ці гроші за кордон….
Міноборони за кожною копійкою з держбюджету пильнує, особливо під час Воєнного Стану!!