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Новини Війна
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Масована атака дронами: з катера річкової флотилії ВМС знищено ворожий "Шахед" в акваторії Київського водосховища

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

"Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катеру Шахед-136 було знищено. Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!" - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники вночі знищили ворожий "Шахед" над Чернігівщиною. ВIДЕО+ФОТО

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 "Шахеди". Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

ВМС (1382) обстріл (28357) знищення (7190) дрони (4656)


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Топ коментарі
+33
Тричі заголовок перечитав....
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28.05.2023 15:15
+19
Заголовок - шедевр. Премію тому хто це написав
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28.05.2023 15:16
+12
Автор цієї новини нічого не вчив про двозначні заголовки.
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28.05.2023 15:17
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Тричі заголовок перечитав....
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28.05.2023 15:15 Відповісти
коли шлюхеди рухаються понад водосховищами то їх здалеку видно і чутно - тому з катерів мали б збивати більшість - а вони тільки один збитий вважають успіхом
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28.05.2023 15:38 Відповісти
Зараз вже кардинально виправлений заголовок, тому справа не в тому, як рухаються "шахеди"...
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28.05.2023 15:42 Відповісти
Заголовок - шедевр. Премію тому хто це написав
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28.05.2023 15:16 Відповісти
Премiю гугловському перекладачу. Тексти пишуть на кацапському язику, потiм перекладають. Школота.
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28.05.2023 16:24 Відповісти
Тут бабця надвоє ворожила. Може, все так і є. А може хтось у такий спосіб вирішив виявити та ідентифікувати лаптєлапих гостей. Щоб ми їх тут поганяли статевими ганчірками.
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28.05.2023 16:49 Відповісти
Ну Ви фантазер
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28.05.2023 20:10 Відповісти
Тут, добродію, і не таке трапляється .
А щодо моєї уяви - так, не скаржуся, вона в мене достатньо багата. І з почуттям гумору в мене все гаразд.
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29.05.2023 01:31 Відповісти
Автор цієї новини нічого не вчив про двозначні заголовки.
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28.05.2023 15:17 Відповісти
А цей заголовок не двозначний - він саме однозначний, у ньому написано, що Шахед нібито знищив особовий склад нашого катера.
Бо янакше потрібно було писати: "одного з Шахедів знищено", чи "один Шахед був знищений"
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28.05.2023 15:23 Відповісти
ну типу так
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28.05.2023 16:24 Відповісти
Скільки в школі було з української мови?
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28.05.2023 15:18 Відповісти
Звідки в Росії українська мова?
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28.05.2023 19:44 Відповісти
так Шахед знищили чи особовий склад....
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28.05.2023 15:18 Відповісти
І шахед знищили і особовий склад. Виконали вказівку Зе ; всєх бомбіть.
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28.05.2023 15:37 Відповісти
Блін, аж серце заходилось. Що за заголовок???😬
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28.05.2023 15:18 Відповісти
От чого ви цькуєте русскіх дєвушек?! Бєньдєрафци праклятиє!
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28.05.2023 19:45 Відповісти
Кто на ком стоял?....(с)..
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28.05.2023 15:19 Відповісти
Ви писаки вивчіть мову нормально! З вашого заголовку я зрозуміла, що шахед знищив особовий склад. Потрібно написати, що одного з шахедів знищив особовий склад, а не один з шахедів, це повністю міняє суть!
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28.05.2023 15:20 Відповісти
"... був знищений особовим складом..."
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28.05.2023 15:26 Відповісти
Вони вже виправили заголовок , а спочатку написали :один шахед знищив особовий склад катера. І думай , що сталось
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28.05.2023 15:30 Відповісти
Казнить нельзя помиловать. Сперва принял валидол, потом начал читать новость..
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28.05.2023 15:20 Відповісти
Цензор, виправте безграмотний заголовок!
Один з Шахедів БУВ ЗНИЩЕНИЙ, а не "знищив"!
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28.05.2023 15:20 Відповісти
в когось був нічний сабантуй , мозги кучі не тримаються.
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28.05.2023 15:20 Відповісти
,,Один з ,,Шахедів" знищений особовим складом катера річної флотилії". В системі шкільній освіти у нас, на жаль, досить серйозні проблеми.
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28.05.2023 15:20 Відповісти
ChatGPT заголовок писал
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28.05.2023 15:21 Відповісти
ChatGPT пише грамотно...на відміну від журналістів Цензору...
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28.05.2023 15:24 Відповісти
З недолугих цензорівських дописів видно що редакції теж "никакой разницт". Студентам недоучкам котрі редагують матеріали напевне платять за кількість знаків, та й ще пиріжками і кавою. Це вже не перший раз
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28.05.2023 15:24 Відповісти
Навпаки - люди прочитали заголовок, прочитали статтю і побачили, що заголовок протирічить текстові.
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28.05.2023 15:33 Відповісти
Я не читатель , Я писатель
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28.05.2023 15:40 Відповісти
все там правильно написано , это вас Белочка посетила
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28.05.2023 15:44 Відповісти
"Обписка" на яку навіть підсвідомість не реагує, так як таке неможливе за визначенням..
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28.05.2023 15:45 Відповісти
экипаж уничтожил один из шахедов, а их было 54
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28.05.2023 15:46 Відповісти
ну, і от як не нагадати зебілам-приколістам, що саме тепер платформи "від Пороха" (так! саме від "бариги") для ППО на "Гюрзах-Кентаврах" від "Кузні на Рибальському" були би дуже доречні, як на Дніпрі так і на інших річках-маршрутах та узбережжі моря проти БПЛА та крилатих ракет кацапів
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28.05.2023 15:50 Відповісти
Це так, але дніпровська флотилія також поповнилась високошвидкістними катерами що недавно надали американці. Є відео від генерала Наєва про недавні маневри з цими катерами.
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28.05.2023 17:45 Відповісти
Занадто складно, завумно написано. Таварісчі-73 нє паймут.
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28.05.2023 19:49 Відповісти
Лукашенко говорит, что Путин раздаст ядерное оружие всем, кто вступит в "союзное государство России и Беларуси"
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28.05.2023 15:51 Відповісти
тот кто писал заголовок понимает что не совсем корректно и понятно сочинил,можна было куда лучше,но пошел на принцып и не исправляет всем на зло
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28.05.2023 16:02 Відповісти
хахаха схоже вони вдруге відрадегували і знову сіли в калюжу.
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28.05.2023 16:07 Відповісти
ООО нарешті нормально відредагували
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28.05.2023 16:10 Відповісти
шо белочка у тебя ушла ?
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28.05.2023 16:18 Відповісти
Главковерхи сколько еще будут гибнуть люди и со страхом ждать следующего удара, ну можно накопить 50 беспилотников и нанести мас. удар в ответ, по одному из городов рашки и так постоянно, тогда они будут думать, пускать или не пускать. Спасибо Кличку, хоть в этом поддержал.
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28.05.2023 16:15 Відповісти
Главковерхи разворовали 9 миллиардов через министерство обороны...
Поэтому денег на новые дроны у государства нет.
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28.05.2023 16:34 Відповісти
Десь там і Резніков, призначений його президентом, стояв з кулеметом на березі Дніпра…
А мулярша, короба з лентами подавала, які «підвезли за млрд грн» оті, призначені президентом, керівники держпідприємств, які вивели ці гроші за кордон….
Міноборони за кожною копійкою з держбюджету пильнує, особливо під час Воєнного Стану!!
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28.05.2023 16:47 Відповісти
Ну от чого ви знову цькуєте Квартал-95?! Паяци не винні! УкрАінскій наріт обрав їх на чесних виборах. От хай зараз той наріт і кушає за обидві щоки, та не обляпається!
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28.05.2023 20:01 Відповісти
Я ще з осені тут казав ,коли з'явились перші шахеди, -раз хитрожопі кацапи пускають ці газонокосилки по руслу дніпра ,треба терміново створювати дніпровську флотилію. Як же приємно, чорт забирай ,побачити здійснення своїх ідей. Але я ні в якому випадку не претендую на авторство. Видно в ГШ є креативні люди.
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28.05.2023 17:00 Відповісти
 
 