Вночі на Львівщині працювала ППО, - ОВА

Під час нічної повітряної тривоги на Львівщині працювала ППО.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він також закликав мешканців регіону не публікувати жодної інформації.

"Усі деталі - згодом", - зазначив Козицький.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

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