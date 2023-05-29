Вночі на Львівщині працювала ППО, - ОВА
Під час нічної повітряної тривоги на Львівщині працювала ППО.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він також закликав мешканців регіону не публікувати жодної інформації.
"Усі деталі - згодом", - зазначив Козицький.
Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.
У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.
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