Атака БПЛА на Москву - це відповідь Києва на "удар по центру ухвалення рішень" 28 травня, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував атаку БПЛА на Москву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Сьогоднішня атака українських безпілотників - це відповідь київського режиму на ефективні удари по одному із центрів ухвалення рішень, які було завдано в неділю", - зазначив він.
За словами Пєскова, російський диктатор Путін "у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників від Міноборони, МНС, керівництва Москви та Підмосков'я".
"Якихось спеціальних звернень до громадян щодо того, що сталося, президент поки не планує", - додав він.
У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.
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бо жодного удару не відбулося в Києві по центру ухвалення
рішень 😠
видать толстосумы жмут зеленые
Не знал что москали про это знают, а то они все на Зелю кивали - мол,от него зависит - пойдет Украина на переговоры или нет.
Дошло значит, что в Украине решения принимает народ, а не сцарь.
Я вже не питаю як вони поясняють своєму лохторату яким чином дрони пролетіли аж до москви 800км через ППО якому нема в світі рівних... що в безмозких питати.
БПЛА атакували багатоповерхівки в Москві
Загалом у Москві дрони влучили по трьох житлових будинках: на Профспілковій вулиці, на вулиці Атласова в Новій Москві та на Ленінському проспекті.
Як інформують місцеві Telegram-канали, спочатку (близько 4:30 ранку) вибухи почули на вулиці Атласова у Новій Москві.
За словами очевидців, НП сталася на 25 поверсі. В результаті чого в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки.
"Причиною вибуху у багатоповерхівці у Новій Москві, попередньо, міг стати БПЛА. У момент НП у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей - двоє дорослих та п'ятирічна дитина. Вони самостійно залишили будинок", - пише Telegram-канал Mash.
Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в Москве. На место едут три машины скорой помощи.
Ще один безпілотник, попередньо, врізався в багатоповерхівку в Москві на Профспілковій вулиці. Там евакуювали мешканців. Як стало відомо, БПЛА влетів у вікно на 16 поверсі, були пошкоджені вікна.
На цьому атака в Москві не завершилася. В багатоповерхівку на Ленінському проспекті також врізався безпілотник. Його уламки влетіли у вікно однієї із квартир. Після чого з будинку було евакуйовано близько 300 людей.
Вибухи чули й у Підмосков'ї
Також відчули на собі атаку і жителі Підмосков'я. Там безпілотник спочатку помітили у небі над селом Пісково.
Після чого про звуки вибухів повідомили жителі Красногорська та Одинцова. За їхніми словами, у небі над Красногірськом видно дим, а у будинках тряслися вікна.
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Закошмаривание их мирняка приведет к двум последствиям:
1. простые россияне не по ТВ а в реале убедятся что "украинцы-террористы" и будут поддерживать все решения Путина
2. у тех штрейкбрехеров на Западе, кто не хочет поставлять оружие Украине, появится железный аргумент - тк Украина стала страной-террористом.
я считаю, что главная причина атак неизвестный дронов на мирняк в Москве - повлиять на Запад не давать нам оружие.
все комменты с требованием "бомбить москву" считаю, пишут ольгинские провокаторы или полезные Кремлю идиоты.
2. Я живу в центре Киева и эту ночь, как и предыдущие, провел в коридоре, дети спали в ванной, от почти над нами сбили шахед, в квартире открылись все окна от взрывной волны, в соседнем подхезде вылелели стекла
3. Бомбить Москву, не разбирая объекты на мирные и военные - во-первых, военное преступление, что может выйти боком Украине со стороны союзников, а во-вторых, УЖЕ стало поводом для Путина и МИД Раши угрожать Украине еще более жесткими ракетнымибомбардировкаим. на которые, напомню, нам ответить НЕЧЕМ, тк у нас не хватает ракет и дронов даже для ведения боевых действий на поле боя в самой Украине.
4. Вас лично, черноротую мадам,знажют здесь на сайте давно как москальскую провокаторшу.
гори в аду, тварь, вместе с твоим хозяином Пригожиным.
Це типовий фсбшний "цукор" у мокшанських багватоповерхівках.
Треба щось пілотне...
Може жінки більш талановитіші?))
Тогда начну сомневаться а не Штирлиц ли с болот засланый в разведке сидит.
В тому числі й оточення Байдена ... тим більш європейські лідери .
Тому поцупаний шивер десь на даху чєрьомишенского гуртожитку гастербайтерів визива там лише гомерічний регіт .
24 БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Руйнування незначні, жертв не зафіксовано. Деякі БПЛА були навіть не оснащені вибухівкою. Скоріше всього це тестовий запуск для виявлення можливостей системи ППО навколо Москви.
а його стрілка проб'є голову Пєскову.
А хто стане на заваді завдавати ударів по Москві?
Путлер? Його
Україна не запитає
Тому пєскові лаврові
Путлер нехай йдуть за кораблем
Чи на дурня для своєї аудиторії,чи дійсно вірять у своє право вершити суд?
І де не полізуть навіть якщо ,,біженці,,так звані,намагаються поставити себе вище?
толку от этого - ноль, а вреда- до фига.
ну что же. это нормально для тех кто голосовал за Януковича и Зелю...
Якраз по центру ухвалення рішень і не було удару,бо центр ухвалення рішення-це офіс ермака.
Як уже всі помітили-де ермак,там немає удару його покровителів.
Тут пєсков явно переборщив.
Україна не застосовує бомби щодо цивільних осіб іїх домівок!!!!!!!!
Недоумки від масмедіа, що розганяють цю муйню піськова напевно отримують гонорар від нього.
Судя по видео-роликам из Москвы и Подмосковья, другого мнения, чем Песков, придерживаются москвичи и жители области. Их реакция по преимуществу столь же матерная, как у создателяЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Тот жестко костерит Минобороны, которое, по его словам, смогло защитить только дома представителей ближайшего окружения президента и его резиденцию, наплевав на рядовых граждан.
После первого страха почти сразу в соцсетях началось пробиваться злорадство. Со стороны россиян из других регионов, в особенно из прифронтовых областей - в отношении "сытых москвичей": пусть теперь почувствуют себя в шкуре белгородцев. Затем со стороны жителей Московской области, над чьими домами сбили большинство дронов - в отношении жителей столицы.
Наконец, со стороны всех сразу в отношении жителей Рублевки - представителей российского правящего класса и их родных, понастроивших свои усадьбы и дворцы вокруг правительственных резиденций в ближнем Подмосковье.
Место солидарности испуганных занимает злорадство обделенных. Такое общество склонно защищать самих себя и своих близких - но не более. Единицы сплотятся вокруг Путина и пойдут на фронт. Зато сотни, а может и тысячи родственников российских лидеров устремятся теперь в безопасные гавани. Вряд ли это будет Владивосток, скорее Сингапур, Дубай, а может и "враждебная" Европа.