"Атака БПЛА на Москву - це відповідь Києва на "удар по центру ухвалення рішень" 28 травня, - Пєсков".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував атаку БПЛА на Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Сьогоднішня атака українських безпілотників - це відповідь київського режиму на ефективні удари по одному із центрів ухвалення рішень, які було завдано в неділю", - зазначив він.

За словами Пєскова, російський диктатор Путін "у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників від Міноборони, МНС, керівництва Москви та Підмосков'я".

"Якихось спеціальних звернень до громадян щодо того, що сталося, президент поки не планує", - додав він.

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.

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