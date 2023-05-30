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Атака БПЛА на Москву - це відповідь Києва на "удар по центру ухвалення рішень" 28 травня, - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував атаку БПЛА на Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Сьогоднішня атака українських безпілотників - це відповідь київського режиму на ефективні удари по одному із центрів ухвалення рішень, які було завдано в неділю", - зазначив він.

За словами Пєскова, російський диктатор Путін "у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників від Міноборони, МНС, керівництва Москви та Підмосков'я".

"Якихось спеціальних звернень до громадян щодо того, що сталося, президент поки не планує", - додав він.

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.

Також читайте: Біля Ульяновська сталася аварія на залізниці: з колії зійшли вагони з пальним, - росЗМІ

Автор: 

москва (1244) Пєсков Дмитро (1613) росія (65073)


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Топ коментарі
+62
я давно догадывался, что в Украине Центр принятия решений находится в каждой кухне, в каждом дворе и в каждом детсаду.
Не знал что москали про это знают, а то они все на Зелю кивали - мол,от него зависит - пойдет Украина на переговоры или нет.
Дошло значит, что в Украине решения принимает народ, а не сцарь.
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30.05.2023 12:48
+31
Наші удари - це крейсер "Москва" "новорічне святкування в Горлівці" БПК в Бердянську..... Не треба нам свої провокації ліпить
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30.05.2023 12:52
+23
А решения судя по ударам у нас принимаются в детских садах, больницах и гипермаркетах?
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30.05.2023 12:51
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30.05.2023 12:46 Відповісти
Туалетний йоршик бреше су@ а , як дихає ,
бо жодного удару не відбулося в Києві по центру ухвалення
рішень 😠
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30.05.2023 13:32 Відповісти
кремльовський режим ударил по своему же центру принятия решений
видать толстосумы жмут зеленые
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30.05.2023 15:21 Відповісти
тож у кацапів куди попали там і центр або натовська база, навіть якщо збили, то в повітрі була і всеодно попали.
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30.05.2023 20:45 Відповісти
китайские дроны без взрывчатки были запущены фсбшниками из пол московья а зеленский как идиот рапортует что это его ответка))
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30.05.2023 14:46 Відповісти
я давно догадывался, что в Украине Центр принятия решений находится в каждой кухне, в каждом дворе и в каждом детсаду.
Не знал что москали про это знают, а то они все на Зелю кивали - мол,от него зависит - пойдет Украина на переговоры или нет.
Дошло значит, что в Украине решения принимает народ, а не сцарь.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
та какой там царь , гопник с подворотни , обиженный в детсве недомерок .
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30.05.2023 13:08 Відповісти
вообще-то я так и написал - СЦАРЬ.
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30.05.2023 14:06 Відповісти
так только боты пишут
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30.05.2023 14:38 Відповісти
Мене дещо інше дивує. Якщо вони "вдарили по центрах прийняття рішень" ще й "ефективно", ну і звісно ж що все на шмаття порвали, це ж рассєйскіє ракєти - одним пострілом 8 цілей вщент. То як у бидла в голові укладається, що в знищених центрах прийняття рішень було прийняте рішення жахнути по Москві?

Я вже не питаю як вони поясняють своєму лохторату яким чином дрони пролетіли аж до москви 800км через ППО якому нема в світі рівних... що в безмозких питати.
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30.05.2023 15:31 Відповісти
бо на це немає у них відповіді, а ті які є, викликають у них коротке замикання і ступор, бо або самі по собі запустили, або диряве ппо, пво і таке інше.
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30.05.2023 20:48 Відповісти
Починє доходити шо безкарно кошмарити Киів не проиде .
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30.05.2023 12:48 Відповісти
и что это изменит.
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30.05.2023 12:52 Відповісти
Зрозуміло ж кожному - перемога України.
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30.05.2023 16:13 Відповісти
Кацапи - це тварюки. Їх потрібно дресирувати для гарного результату. Запустили один дрон на Київ - прилетіло 100 в Маскву. Запустили одну ракету - прилетіло в обратку 100. Тільки коли вони почнуть обсиратися від страху, не спати ночами під сиренами, тоді до них дійде, що на Україну краще не **********.
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30.05.2023 13:00 Відповісти
То ви сказочний сюжет малюєте. Немає в нас можливостей у співвідношенні 100:1 кацапам відповідати. Якщо б була, то орда б вже Краснодар та Воронєж боронила.
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30.05.2023 13:22 Відповісти
не думаю, что Украина поставила бы целью бомбить мирняк. уверен что это провокация кремля.
БПЛА атакували багатоповерхівки в Москві

Загалом у Москві дрони влучили по трьох житлових будинках: на Профспілковій вулиці, на вулиці Атласова в Новій Москві та на Ленінському проспекті.

Як інформують місцеві Telegram-канали, спочатку (близько 4:30 ранку) вибухи почули на вулиці Атласова у Новій Москві.

За словами очевидців, НП сталася на 25 поверсі. В результаті чого в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки.

"Причиною вибуху у багатоповерхівці у Новій Москві, попередньо, міг стати БПЛА. У момент НП у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей - двоє дорослих та п'ятирічна дитина. Вони самостійно залишили будинок", - пише Telegram-канал Mash.
Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в Москве. На место едут три машины скорой помощи.

Ще один безпілотник, попередньо, врізався в багатоповерхівку в Москві на Профспілковій вулиці. Там евакуювали мешканців. Як стало відомо, БПЛА влетів у вікно на 16 поверсі, були пошкоджені вікна.

На цьому атака в Москві не завершилася. В багатоповерхівку на Ленінському проспекті також врізався безпілотник. Його уламки влетіли у вікно однієї із квартир. Після чого з будинку було евакуйовано близько 300 людей.

Вибухи чули й у Підмосков'ї

Також відчули на собі атаку і жителі Підмосков'я. Там безпілотник спочатку помітили у небі над селом Пісково.

Після чого про звуки вибухів повідомили жителі Красногорська та Одинцова. За їхніми словами, у небі над Красногірськом видно дим, а у будинках тряслися вікна.

.
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30.05.2023 14:13 Відповісти
якщо пєсков каже що то ЗСУ, значить це москалі, тому й робот дронами така крива, бо то тільки москалі так працюють.
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30.05.2023 14:21 Відповісти
Я удивлен, что есть еще наивные люди, которые считают, что в РФ решения принимает народ а не ***"№ло.
Закошмаривание их мирняка приведет к двум последствиям:
1. простые россияне не по ТВ а в реале убедятся что "украинцы-террористы" и будут поддерживать все решения Путина
2. у тех штрейкбрехеров на Западе, кто не хочет поставлять оружие Украине, появится железный аргумент - тк Украина стала страной-террористом.

я считаю, что главная причина атак неизвестный дронов на мирняк в Москве - повлиять на Запад не давать нам оружие.

все комменты с требованием "бомбить москву" считаю, пишут ольгинские провокаторы или полезные Кремлю идиоты.
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30.05.2023 14:10 Відповісти
А коли англійці після обстрілів Лондона рівняли міста фашистів з землею - тоді ніхто про провокації не заявляв? В нас - війна з террористом, і виграти її в білих рукавичках - неможливо. Я бачу не ви, ні ваші рідні не живуть в Україні, під дронами та ракетами. Інакше, питання - чи бомбити Маскву, взагалі б у вас не виникло.
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30.05.2023 14:29 Відповісти
кончай бредить ботяра диванная
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30.05.2023 14:49 Відповісти
1. Бомбежки Дрездна, Хиорсимы и Нагасаки являются военными преступлениями и позоным пятном на англичанах и США, и с тех пор НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ цивилизованными странами.
2. Я живу в центре Киева и эту ночь, как и предыдущие, провел в коридоре, дети спали в ванной, от почти над нами сбили шахед, в квартире открылись все окна от взрывной волны, в соседнем подхезде вылелели стекла
3. Бомбить Москву, не разбирая объекты на мирные и военные - во-первых, военное преступление, что может выйти боком Украине со стороны союзников, а во-вторых, УЖЕ стало поводом для Путина и МИД Раши угрожать Украине еще более жесткими ракетнымибомбардировкаим. на которые, напомню, нам ответить НЕЧЕМ, тк у нас не хватает ракет и дронов даже для ведения боевых действий на поле боя в самой Украине.
4. Вас лично, черноротую мадам,знажют здесь на сайте давно как москальскую провокаторшу.
гори в аду, тварь, вместе с твоим хозяином Пригожиным.
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30.05.2023 18:10 Відповісти
ты такой наивный или идиот это же фсбшная провокация
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30.05.2023 14:48 Відповісти
Не трин.и, йоршик.
Це типовий фсбшний "цукор" у мокшанських багватоповерхівках.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Москва беспілотникам - не вірить...
Треба щось пілотне...
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Спочатку виявити ППО і знищити безпілотним, а тоді вже щось пілотне.
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30.05.2023 13:01 Відповісти
А, в Індії, переважно - жінки-пілоти винищувачів...
Може жінки більш талановитіші?))
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30.05.2023 13:17 Відповісти
Де це про таке пишуть?
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30.05.2023 13:49 Відповісти
Єто не серьезно!))
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30.05.2023 12:49 Відповісти
За сковчали падли.... а це ще тільки початок!
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30.05.2023 12:49 Відповісти
и что нам это даст? ну, кроме того, что поставит нас в один ряд со странами-террористами вроде Раши и Ирана.
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30.05.2023 14:14 Відповісти
Олег Беляков 5d931641 навіщо Ви пишете язико свинсобак кацапських нелюдей мені?
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30.05.2023 20:00 Відповісти
идиот початок фсбшных пугалок
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30.05.2023 14:50 Відповісти
Какой центр, каких решений??? Главное, что сами в это верят..
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30.05.2023 12:50 Відповісти
Ну а що вони скажуть, що навмисно хірячать по лікарнях та ветеринарних клініках (як у Дніпрі минулої п"ятниці), чи по житлових будівлях та дитячих садках? Таке ото кажете )).
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30.05.2023 14:00 Відповісти
Оо, почувся голос з унітазу.
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30.05.2023 12:51 Відповісти
А решения судя по ударам у нас принимаются в детских садах, больницах и гипермаркетах?
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30.05.2023 12:51 Відповісти
Наші удари - це крейсер "Москва" "новорічне святкування в Горлівці" БПК в Бердянську..... Не треба нам свої провокації ліпить
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30.05.2023 12:52 Відповісти
когда будет ответ у тебя усы отклеятся. А это было так, проверка пво, не больше.
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30.05.2023 12:53 Відповісти
Про що піська лепече? По чому та були кацапські удари в неділю? А чи не їхньою щокою на по херам розрахунків Петріота?
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30.05.2023 12:53 Відповісти
Надеюсь Буданов не собирается реально пару беспилотников поцарапавших балконы в подмосковье выдать за страшный и ужасный ответ СБУ и ГУР за убийства и разрушения городов ракетами.
Тогда начну сомневаться а не Штирлиц ли с болот засланый в разведке сидит.
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30.05.2023 12:58 Відповісти
боюсь что это был таки он, этот страшный ответ...
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31.05.2023 00:33 Відповісти
причём проверка пво днём, а влупим ещё и ночью, как вы любите
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30.05.2023 12:58 Відповісти
Московиты перековеркали украинские заявления. Как обычно, берут заявления генштаба и коверкают на свой лад.
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30.05.2023 12:59 Відповісти
Ймовiрно, що після падіння безпілотник на мить очухався і розказав Пескову про адрес отправителя и цель поездки.
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30.05.2023 12:59 Відповісти
Вуса в путінському лайні підтвердили, що то була провокація, аби виправдати атаки на Україну і зірвати поставки західної зброї. Пурген забув сказати як аналоговнєтнє кацапське ППО пропустило ці безпілотники
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30.05.2023 13:01 Відповісти
"ФСБ взриваєт ра$$ію" усі вже давно прочитали .

В тому числі й оточення Байдена ... тим більш європейські лідери .
Тому поцупаний шивер десь на даху чєрьомишенского гуртожитку гастербайтерів визива там лише гомерічний регіт .
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30.05.2023 13:04 Відповісти
До речі , хотілось би спитати до вусатого Навки -- як там себе почуває його новоспеченний синуля Сашка ?!!
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30.05.2023 13:06 Відповісти
‎https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 30.‎05.‎2023

24 БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Руйнування незначні, жертв не зафіксовано. Деякі БПЛА були навіть не оснащені вибухівкою. Скоріше всього це тестовий запуск для виявлення можливостей системи ППО навколо Москви.
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30.05.2023 13:09 Відповісти
Які ж ви какцапи кончені. Ми ж вас майже ласкаво називали. Вашого фюрера обзивали х...йлом, тебе піп...ською, а ваш зброд рашиками. А тепер що? Пупсика вашого звемо х...йлякою зморщеною, тебе підп...здюльником вонючим, а ваше бидло зал...пами зауральськими.
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30.05.2023 13:20 Відповісти
Якщо Україна вдарить по Москві, годинник на Спаській вежі проб'є нову музику,
а його стрілка проб'є голову Пєскову.
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30.05.2023 13:23 Відповісти
Безпілотник очевидно був в синіх капцях і з візиткою Яроша в ланжероні?
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30.05.2023 13:27 Відповісти
І двигун змащувався салом з часником.
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30.05.2023 13:36 Відповісти
Але була ще й новина що кацапи в районі москви збили декілька квадрокоптерів. Яким чином вони змогли долетіти ?
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30.05.2023 13:52 Відповісти
хороший вопорс. Правильный ответ - это были не наши, а москальские беспилотники. Как взрывы на Каширке.
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30.05.2023 14:16 Відповісти
Кацапи такі дебільні ми вас будемо бити а ви не маєте право дати відсіч
А хто стане на заваді завдавати ударів по Москві?
Путлер? Його
Україна не запитає
Тому пєскові лаврові
Путлер нехай йдуть за кораблем
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30.05.2023 14:03 Відповісти
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30.05.2023 14:05 Відповісти
Я не розумію,от чого вони так свято вірять,що поКиєву можна,по мацкві ні?
Чи на дурня для своєї аудиторії,чи дійсно вірять у своє право вершити суд?
І де не полізуть навіть якщо ,,біженці,,так звані,намагаються поставити себе вище?
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30.05.2023 14:06 Відповісти
жаль что так много украинцев повелись на провокации Пуйла и готовы бомбить мирняк из-за мести.
толку от этого - ноль, а вреда- до фига.
ну что же. это нормально для тех кто голосовал за Януковича и Зелю...
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30.05.2023 14:17 Відповісти
Кацап, ти вже спалився. Так, ми будемо бомбити усіх, бо ваш "мирняк" - це террористи. А свої наративи про "невінаватих руських" засунь сам знаєш куди.
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30.05.2023 14:33 Відповісти
Как что серьезное то ***** сразу под корягу и не отсвечивает.
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30.05.2023 14:10 Відповісти
Аз есмь тероризьма. по словам Пескова. ..Ждем заторов и пробок на выезде из москвы..чет-то вспомнилось РАЗ ЕШЕ РАЗ ЕШЕ МНОГО МНОГО РАЗ....
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30.05.2023 14:17 Відповісти
Не зазря в молодости мне нравилась интерпритация песни группы "Чингизхан": "Москав, москав, забросаем бомбами ха ха ха ха ха"
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30.05.2023 14:20 Відповісти
"Нравітся,не нравітся- терпі,моя красавіца". в.в. *****.
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30.05.2023 15:25 Відповісти
Одним словом - "підар".
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30.05.2023 15:26 Відповісти
Разве это удар? Это легкое поглаживание.
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30.05.2023 16:05 Відповісти
Не, нуачо?! Патриоты ж все уничтожены одним кинжалом - пришла пора центров принятия решений. Интересно, сколько Банковых поразил каждый искандер?
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30.05.2023 16:07 Відповісти
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30.05.2023 16:43 Відповісти
Шойгу заявив що останніми атаками знищено вже третій Петріот, 30 літаків та купа іншої західної техніки.
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30.05.2023 17:25 Відповісти
.уйло и єтим все сказано. Да я скажу больше: "муйлуша - он".
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30.05.2023 17:46 Відповісти
"Атака БПЛА на Москву - це відповідь Києва на "удар по центру ухвалення рішень" 28 травня, - Пєсков".
Якраз по центру ухвалення рішень і не було удару,бо центр ухвалення рішення-це офіс ермака.
Як уже всі помітили-де ермак,там немає удару його покровителів.
Тут пєсков явно переборщив.
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30.05.2023 17:46 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
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30.05.2023 19:26 Відповісти
А тем временем штатовские спутники очень внимательно фиксируют откуда и чем эти беспилотники сбивались
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Речник кремлівської хунти "чичу гонить" Емітація атак було вчинено самою хунтою для того щоби розмити відповідальність "типу нас теж ********".
Україна не застосовує бомби щодо цивільних осіб іїх домівок!!!!!!!!
Недоумки від масмедіа, що розганяють цю муйню піськова напевно отримують гонорар від нього.
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30.05.2023 20:08 Відповісти
Вусате чучєло мало на увазі - їхні центри "прінятія рєшеній" знаходяться на Рубльовці?
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30.05.2023 20:22 Відповісти
DW
Судя по видео-роликам из Москвы и Подмосковья, другого мнения, чем Песков, придерживаются москвичи и жители области. Их реакция по преимуществу столь же матерная, как у создателяЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Тот жестко костерит Минобороны, которое, по его словам, смогло защитить только дома представителей ближайшего окружения президента и его резиденцию, наплевав на рядовых граждан.

После первого страха почти сразу в соцсетях началось пробиваться злорадство. Со стороны россиян из других регионов, в особенно из прифронтовых областей - в отношении "сытых москвичей": пусть теперь почувствуют себя в шкуре белгородцев. Затем со стороны жителей Московской области, над чьими домами сбили большинство дронов - в отношении жителей столицы.

Наконец, со стороны всех сразу в отношении жителей Рублевки - представителей российского правящего класса и их родных, понастроивших свои усадьбы и дворцы вокруг правительственных резиденций в ближнем Подмосковье.

Место солидарности испуганных занимает злорадство обделенных. Такое общество склонно защищать самих себя и своих близких - но не более. Единицы сплотятся вокруг Путина и пойдут на фронт. Зато сотни, а может и тысячи родственников российских лидеров устремятся теперь в безопасные гавани. Вряд ли это будет Владивосток, скорее Сингапур, Дубай, а может и "враждебная" Европа.
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30.05.2023 21:11 Відповісти
А шо, у нас є центр прийняття рішень? Підсанкційний Іран виробляє у 100 разів більше дронів і ракет, ніж Україна, яку підтримують провідні індустріальні країни. У нас є центр здійснення саботажу.
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30.05.2023 21:47 Відповісти
А якщо в сауну залетить - можна вважати що в генштаб влучили?
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30.05.2023 22:51 Відповісти
"атака бпла на маскву"? про що це взагалі унітазний йоршик меле? у порівнянні з тим, що мосКАЛі роблять в Україні, то ця так звана "атака на маскву" - АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ І НІЩО!!!!
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30.05.2023 22:56 Відповісти
Отже, це кремльовська провокація. Далі буде загальна мобігилізація. Можливо навіть Піськіву доведеться лізти в окопи
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31.05.2023 00:20 Відповісти
 
 