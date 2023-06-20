Атака дронами на Київщину: пошкоджено декілька приватних будинків

Цієї ночі російські терористи знову вдалися до масованої атаки. Ворог атакував Київщину дронами в декілька хвиль. Повітряна тривога тривала більше 4 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків.

Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

"Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу! Оперативні служби продовжують роботу на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям, чиї будинки постраждали внаслідок атаки, буде надана необхідна допомога", - зазначає Кравченко.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 червня ворог знову масовано атакував Україну. Генштаб інформував, що знищено 28 з 30 "шахедів". У Повітряних силах уточнили, що знищено 32 із 35 ворожих "шахедів". Зокрема, Росія намагалася атакувати Київ дронами-камікадзе, працювала ППО.

Під час нічної атаки у Львові сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали. Окрім того, вночі, під час повітряної тривоги, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.