Апеляційний суд залишив під вартою експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних проваджень Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту у справі експрезидента АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

Як зазначається, 19 червня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Богуслаєва на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та продовжено щодо підозрюваного Богуслаєва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17 липня 2023 року включно, без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного Богуслаєва - без задоволення.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

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Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.