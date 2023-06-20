Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо полонених без відома України, - Лубінець

Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо обміну без відома України. Такі дії Будапешту є порушенням міжнародного права.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Ми трактуємо дії Угорщини, як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони не мали жодних повноважень вести бодай якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони", — наголосив він.

Лубінець додав, що єдиним органом, який має повноваження порушувати питання звільнення та обміну наших військовополонених, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Звернення угорської сторони до України з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, що вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було", — зазначив Лубінець.

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Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну.