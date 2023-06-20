Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо полонених без відома України, - Лубінець
Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо обміну без відома України. Такі дії Будапешту є порушенням міжнародного права.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Ми трактуємо дії Угорщини, як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони не мали жодних повноважень вести бодай якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони", — наголосив він.
Лубінець додав, що єдиним органом, який має повноваження порушувати питання звільнення та обміну наших військовополонених, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Звернення угорської сторони до України з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, що вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було", — зазначив Лубінець.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.
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Але є інше питання: ЯК наші герої перетнули державний кордон Угорщини БЕЗ сприяння влади цієї країни??? На якій підставі Громадяни України знаходяться на території цього улуса московії та ще й з обмеженням у правах?
Більш беззубого МЗС, ніж є зараз, навіть при шапкокраді не було....
- звільнення українських військових від кацапні, то завжди добра справа.
- на слідуючий день після їх звільнення звільнені українці потрібні були бути в Українському Посольстві.
- сіярто-орбанці цього не зробили, що підпадає під кіднепінг, торгівлю людьми, і підкацапщіну...
тупо цікаво?
НАТО?
а там є фамілія...
нахочпоржомці не цікавлять - непереможно туpoмозглі бо....
не угорським.
А відносно угорців, що типу наші громадяни, то схоже, що вони є і громадяни угорщини. І орбан морозиться через небажання признати, що вони вручали громадянам України своє громадянство з порушенням.
У цьому ж випадку вона дотримана не була От з-за цього і виник конфлікт!
Добре, що ці хлопці на волі, але що буде з іншими, якщо почнуть ними торгувати.
Сьогодні умова звільнення- угорське громадянство, завтра араби скажуть " приймайте мусульманство і ми вас купим".
В следующий раз 10 раз подумают, перед тем как нагадить. Кому нужын эти огрызания из мида... детский сад.
те, що вони врятували своїх угорських з полону - добре.
а те, що вони витерли ноги об українські закони, ми їм запишемо в рахунок, і коли прийде час - розрахуються з відсотками.
Это понятно, что Венгрия играет в свою игру, но меня интересует только факт, наши воины уже не в плену.
П.с. от якби ці хлопці, стараннями дєрьмака , опинилися б в угорщині, то всі б схвально кивали....
Бульбаш, іран, кацапію смердючу,
А ще Угорщина до них дійшла,
Хоч в ЄС, натуру має все ж, гадючу.
П.с. звільнили хлопців - то й добре! У вас піарасів мільйони за кордоном - і то нормально! Ви ще й всяких дозволів напродавали , щоб водії- волрнтери- інваліди- спортсмени змогли звідси здриснути!