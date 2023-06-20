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Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо полонених без відома України, - Лубінець

лубінець

Угорщина не мала права на бодай якісь перемовини з РФ щодо обміну без відома України. Такі дії Будапешту є порушенням міжнародного права.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня

"Ми трактуємо дії Угорщини, як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони не мали жодних повноважень вести бодай якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони", — наголосив він.

Лубінець додав, що єдиним органом, який має повноваження порушувати питання звільнення та обміну наших військовополонених, є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Звернення угорської сторони до України з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, що вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було", — зазначив Лубінець.

Також читайте: "Неправдиві звинувачення", - Сійярто про слова Кулеби щодо українських полонених в Угорщині

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну. 

Угорщина (2303) полонені (2267) Лубінець Дмитро (602)


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Топ коментарі
+12
Торгівля людьми взагалі поза законом. Тим більш між релігійними сектами (РПЦ та Мальтійський орден).
Але є інше питання: ЯК наші герої перетнули державний кордон Угорщини БЕЗ сприяння влади цієї країни??? На якій підставі Громадяни України знаходяться на території цього улуса московії та ще й з обмеженням у правах?

Більш беззубого МЗС, ніж є зараз, навіть при шапкокраді не було....
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20.06.2023 22:49
+7
Oдиннадцать солдат вырвались из ада! А какой-то кабинетный мудак теперь не доволен?! Так предложи себя в обмен на одного азовца, например, а потом отказывайся от обмена, если Венгрия спросит. Орбан попиарился? Ну и х.й с ним, кому от этого жарко или холодно? Зато 11 человек остались живы. И не обычных человек, а тех, кто пошли тебя защищать своей жизнью рискуя.
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20.06.2023 23:12
+6
Пане Лубінець, зверніть увагу на свавілля військоматів на Франківщині!!! І нагадайте їм про права людини на лікування!
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20.06.2023 22:50
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будуть на зерно міняти, бо нафти у нас нема.
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20.06.2023 22:44 Відповісти
ну бо у нас в дипломатії корупціонери і шлюхи - тому так і ставляться
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20.06.2023 22:45 Відповісти
Ти не правий, правильно казати не шлюхи а сексологи)).
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20.06.2023 22:50 Відповісти
Бозд мэг оз оньадот!
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20.06.2023 22:48 Відповісти
Босомеґ , о кутьо фос!
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21.06.2023 09:19 Відповісти
Торгівля людьми взагалі поза законом. Тим більш між релігійними сектами (РПЦ та Мальтійський орден).
Але є інше питання: ЯК наші герої перетнули державний кордон Угорщини БЕЗ сприяння влади цієї країни??? На якій підставі Громадяни України знаходяться на території цього улуса московії та ще й з обмеженням у правах?

Більш беззубого МЗС, ніж є зараз, навіть при шапкокраді не було....
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20.06.2023 22:49 Відповісти
Пане Лубінець, зверніть увагу на свавілля військоматів на Франківщині!!! І нагадайте їм про права людини на лікування!
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20.06.2023 22:50 Відповісти
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20.06.2023 23:18 Відповісти
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20.06.2023 23:45 Відповісти
США, Угорщина, Китай, Гондурас, Зімбабве, Франція і т.д. мають право домовлятися про що завгодно з ким завгодно.
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20.06.2023 22:58 Відповісти
Посла этих свиней пора уже высылать из Украины. Хватит терпеть когда о страну вытирают ноги.
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20.06.2023 23:08 Відповісти
Oдиннадцать солдат вырвались из ада! А какой-то кабинетный мудак теперь не доволен?! Так предложи себя в обмен на одного азовца, например, а потом отказывайся от обмена, если Венгрия спросит. Орбан попиарился? Ну и х.й с ним, кому от этого жарко или холодно? Зато 11 человек остались живы. И не обычных человек, а тех, кто пошли тебя защищать своей жизнью рискуя.
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20.06.2023 23:12 Відповісти
совсем на голову отбитый, предлагаешь их опять в плен вернуть и по "правилам" обменять, на 11 чмонь? сколько же тут дибилов в коментах, ужс нах.
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20.06.2023 23:40 Відповісти
смокчеш на пару з олежкою?, він спец давній, з досвідом... Тупізмом будеш спекулювати на свою, малохольну публіку.
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20.06.2023 23:58 Відповісти
Как только кацап открывает пасть, он сразу начинает волать про смоктанье и жопы. Ты здесь своих ищешь, ублюдок рязанский?
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21.06.2023 00:02 Відповісти
Пшел нах. Where the US are you from by the way?
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21.06.2023 00:06 Відповісти
стоп зелені закідони "Where from in the up opa US are you from" - ну тошнить вже правда...
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21.06.2023 04:53 Відповісти
май наме із сява... - до ригачкі вже ваші неймс )))
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21.06.2023 05:03 Відповісти
на то він і кацап - мерзенна тварина... даже американський прапор підараса не маскує...
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21.06.2023 00:08 Відповісти
Олежка! Ти лізеш у область юриспруденції (а дипломатія - це одна з її сфер - "міжнародне публічне право"), абсолютно в ній не орієнтуючись У юриспруденції є таке поняття - "предмет спору" Це питання, що підлягає вирішенню у правовій площині В даному випадку "предметом спору" є дотримання вимог Женевської конвенції, що визначає правила поводження з військовополоненими з боку Угорщини Нею порушені базові постулати цієї Конвенції Про що і йде суперечка між МЗС УКраїни та Угорщини І саме про це й каже Лубінець А ти підміняєш цей "предмет спору" "доцільністю врятування військовополонених шляхом порушення вимог Конвенції" Угорщина порушила ці вимоги (хоча є її "підписантом" І їй на це вказують От і все!)
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21.06.2023 04:02 Відповісти
сизу кобилу давно "кохаєш"? скотоложество під криміналом....
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20.06.2023 23:24 Відповісти
сива, сиза... щось скотоложець заговарюється, уважно читай інструкції, чмоня.
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20.06.2023 23:30 Відповісти
Звідки ви, кацапня лізете від американськими проксі? Пшел нах, тварина!
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21.06.2023 00:12 Відповісти
Так, може, тому й не пускають представників нашої влади до хлопців, бо вони відмовляються критикувати Україну і дякувати секті гундяя.
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21.06.2023 08:09 Відповісти
віроломність мадяр, за ради цілувати ***** в немиту дупу, не має кордонів...
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20.06.2023 23:18 Відповісти
мо я як шось не так розумію, то поправте:
- звільнення українських військових від кацапні, то завжди добра справа.
- на слідуючий день після їх звільнення звільнені українці потрібні були бути в Українському Посольстві.
- сіярто-орбанці цього не зробили, що підпадає під кіднепінг, торгівлю людьми, і підкацапщіну...
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20.06.2023 23:23 Відповісти
из всего перечня важный только первый пункт. кто что должен спроси у военкома Ивано-Франковской области
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20.06.2023 23:43 Відповісти
і хто на вашу думку з нього повинен запитати?
тупо цікаво?
НАТО?
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20.06.2023 23:46 Відповісти
это ответ на "потрібні були бути в Українському Посольстві". т.е. вся страна на законы ложит с прибором, валит за бугор под разными поводами и схемам, а эти "должны" были сами прийти?
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20.06.2023 23:54 Відповісти
тобто відповіді нема.
а там є фамілія...
нахочпоржомці не цікавлять - непереможно туpoмозглі бо....
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21.06.2023 00:04 Відповісти
якої ти хотів відповіді від провокатора? посилай гниду відкритим текстом - нах!
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21.06.2023 00:11 Відповісти
здержуюся як можу, але іноді не вистачяє злості..
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21.06.2023 00:15 Відповісти
не души емоції...звісно, краще передушити тих гнид...
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21.06.2023 00:17 Відповісти
Имя у тебя какоето всратое, провокатор ))
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21.06.2023 10:03 Відповісти
В мене нормальне українське ім,я, тільки у вас, кастрованих кацапів, по Фройду, воно визиває болєзні асоціації(таке ваше смердюче існування)... ваш цар - *****, хрюкає, що ми "один народ", посилаю в дупу його і всю ту кацап-народну наволоч, яка хоче реп,яхом до нас причепитись... кастрат, ти звичайно, з тих реп,яхів... іди в дупу!
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21.06.2023 12:19 Відповісти
не самі прийти, а відправлені в посольство України, як українські громадяни.
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21.06.2023 00:33 Відповісти
і їхні дії повинні бути відзначені за українським законодавством ,
не угорським.
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21.06.2023 00:35 Відповісти
А до чого тут "воєнком"? Він що - "посадова особа МЗС України"? Чи тобі - "аби висраться"?
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21.06.2023 04:26 Відповісти
То не кіднепінг, то другоє! І , вабщє, ти агєнт крємля!
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21.06.2023 09:21 Відповісти
А можливо вони самі не хотіли іти у посольство? Щоби їх знову на фронт, а крутелики сиділи по барах і заграницях.
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21.06.2023 04:23 Відповісти
угорці викрали людей.
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21.06.2023 04:27 Відповісти
ну і як ти запитаєш їх чи хотіли, коли до них не пускають ні консула, ні когось іншого з дипломатів?
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21.06.2023 04:32 Відповісти
А звідки такі дані, що до них нікого не пускають? Вірити українському МЗС - це себе не поважати.
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21.06.2023 05:08 Відповісти
а вірити боту з американським прапорцем значить можна? мова ж не про те, що вони не хочуть воювати і мають угорське громадянство як подвійне. Мова про те, що вони - громадяни України, але чомусь угорщина їх забрала до себе. Я розумію, що боти не в темі, але угри таємно, порушуючи наші закони, видавали громадянство нашим громадянам. Тепер їм прийдеться якось пояснювати - чому вони утримують наших громадян. Або чому вони раніше порушували закони, коли надавали громадянство людям які від українського не відмовились. орбан обісрався знову. якась подібність до пуйла, що не вміє прораховувати наслідки своїх рішень та до боневтіка, що надіявся зійтись посередині а пуйло його нахитав як лоха.
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21.06.2023 05:20 Відповісти
Згідно статті 12 Женевської конвенції за військовополонених несе відповідальність держава, у розпорядженні якої вони знаходяться В даному випадку - Угорщина (що по факту може буть визнана "державою-покровителькою") Вона зобов"язана контролювать їх перебування на своїй території Та ж Конвенція вимагає від неї надання безперешкодного доступу до цих людей дипломатичних представників країни, громадянами якої (та військовослужбовцями) вони є Угорщина відмовляється від виконання цієї вимоги та "включає дурку" - що "Держава Угорщина - "не при ділах"
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21.06.2023 04:34 Відповісти
А вони вже не військово- полонені. В кацапії вони були полоненими.
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21.06.2023 05:09 Відповісти
А ХТО вони? І коли саме та яким саме чином їх статус змінився? І яка юридична дія була тому причиною? Давай - "врази" мене своїм знанням міжнародного публічного права
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21.06.2023 05:14 Відповісти
це ж не перший випадок - азовців теж відправили до туреччини в закритий пансіонат. І то не всіх, а лише обраних.
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21.06.2023 05:24 Відповісти
Не плутай "*** з пальцем"! Стосовно "азовців" була офіційна дипломатична тристороння домовленість між Росією, Туреччиною та Україною А тут "сторони" якісь "ліві": Не "держава Росія", а РПЦ Не "Держава Угорщина", а якась Мальтійська недержавна організація А Україна тут навіть не фігурує - хоча "об"єкти дипломатичного спору" - громадяни України та її військовослужбовці, взяті в полон в результаті російсько-української війни І "держава Угорщина" - на мороз відкинулася" - заявляє що вона "не при ділах" Хоча утримує цих людей на своїй території! Читай уважніше Конвенцію!
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21.06.2023 05:44 Відповісти
мова про те - в якому статусі вони перебувають в туреччині? бо тюрма може бути й досить комфортна. Ти ж юрист, не я. як це погоджується з міжнародною практикою - передача військовополонених іншій країні з умовою обмеження свободи?
А відносно угорців, що типу наші громадяни, то схоже, що вони є і громадяни угорщини. І орбан морозиться через небажання признати, що вони вручали громадянам України своє громадянство з порушенням.
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21.06.2023 06:10 Відповісти
Ви вже мене бісить починаєте! Так, я юрист! Тому притримуюсь "букви закону" Ви підміняєте "предмет спору"! Суперечка йде стосовно порушення процедури, визначеної Конвенцією У випадку з "азовцями" ця процедура була витримана та узгоджена трьома сторонами - "суб"єктами міжнародного права" Туреччина офіційно заявила себе "країною-покровителькою" у військовому конфлікті Країни протистояння (Росія та Україна) з цим погодилися Тому наші "азовці" там перебувають у статусі "інтернованих осіб" В даному випадку саме країна-покровителька визначає умови утримання цих людей на своїй території
У цьому ж випадку вона дотримана не була От з-за цього і виник конфлікт!
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21.06.2023 06:22 Відповісти
можливо, що все правильно. подивимось, що скажуть інші юристи
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21.06.2023 06:43 Відповісти
Подивимося!
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21.06.2023 06:46 Відповісти
Яка домовленість???? Ми ж з кацапами не домовляємося ні про що! Чи ні? Така сама напевно, як і домовленість про вихід з маріуполя(((
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21.06.2023 09:17 Відповісти
Не "включай дурня" Турки були посередниками між нами і кацапами Про деталя я не знаю, але загальна картина була саме у вигляді тристоронньої домовленості
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21.06.2023 09:22 Відповісти
все можливо - а можливо шо ви захотіли на поржать.
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21.06.2023 04:45 Відповісти
Абсолютно правильна заява. Інакше завтра наші полонені будуть подаровані Ірану, або їх викупить якийсь людоїд з Африки чи інший друг х.йла.
Добре, що ці хлопці на волі, але що буде з іншими, якщо почнуть ними торгувати.
Сьогодні умова звільнення- угорське громадянство, завтра араби скажуть " приймайте мусульманство і ми вас купим".
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21.06.2023 00:12 Відповісти
А можливо вони самі не хотіли іти у посольство? Щоби їх знову на фронт, а крутелики сиділи по барах і заграницях.
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21.06.2023 04:24 Відповісти
На якій підставі їх ввезли у ЄС?
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21.06.2023 06:47 Відповісти
Ті, що в туреччині сидять, то як ? Законно? Чи , закон , це як дєрьмак скаже? Інакше , то не закон?
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21.06.2023 09:12 Відповісти
я давно говорю. Подайте в суд на венгрию. Найдите нормального юриста и адвоката, и он вам нароет неслабо. Только этого инцидента уже достаточно. Украина против венгрии. И пусть сс*тся.
В следующий раз 10 раз подумают, перед тем как нагадить. Кому нужын эти огрызания из мида... детский сад.
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21.06.2023 00:37 Відповісти
угорщина демонструє просту, я б навіть сказав проституцьку позицію : "справи ваші кепські, але у вас живе жменька угорців, і ми - вєлікая мадярщина - їх врятуємо, вкрадемо якщо треба буде, від вашого українського апокаліпсису - бо з нами мадярами рахується сама росія !"

те, що вони врятували своїх угорських з полону - добре.

а те, що вони витерли ноги об українські закони, ми їм запишемо в рахунок, і коли прийде час - розрахуються з відсотками.
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21.06.2023 01:02 Відповісти
Які нахєр українські закони? Це є кричуще порушення міжнародного права! фашистська мадярщина влізла у купу лайна, з якої їй просто так не вибратися. Там дуже багато питань починаючи від того, на якій підставі особи без відповідних документів опинилися у шенгенській зоні і закінчуючи порушення конвенцій щодо військовополонених.
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21.06.2023 06:46 Відповісти
угорщина - ворожа країна, далі пояснення зайві
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21.06.2023 05:59 Відповісти
Я не понимаю этого галасу. Это, что получается, если на улице будут грабить, убивать человека, я такой прохожу мимо и говорю бандитам- меня это не касается, вас задерживать и спасать этого человека это работа полиции. И спокойно прохожу мимо. Это норм? Меня интересует только факт, что наши воины уже не в плену и слава богу.
Это понятно, что Венгрия играет в свою игру, но меня интересует только факт, наши воины уже не в плену.
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21.06.2023 08:13 Відповісти
Зато скільки тут захвату було у одноклітинних, коли ніби то обміняли мертвечука! " наших хлопців " визволили - і слава Богу! Ура! А, по факту, зелень просто свого подєльніка куму повернуло...
П.с. от якби ці хлопці, стараннями дєрьмака , опинилися б в угорщині, то всі б схвально кивали....
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21.06.2023 09:15 Відповісти
Світ має три великих зла:
Бульбаш, іран, кацапію смердючу,
А ще Угорщина до них дійшла,
Хоч в ЄС, натуру має все ж, гадючу.
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21.06.2023 08:45 Відповісти
А, ніби то обміняти, на мертвечука 10000000 " наших хлопців" ( як гундосить пі.ар) то законна справа? Хто бачив ті закони? Яка черга на обмін, наприклад? Ті, що в туреччині вже рік відпочивають десь на режимному об'єкті - то не кіднепінг?
П.с. звільнили хлопців - то й добре! У вас піарасів мільйони за кордоном - і то нормально! Ви ще й всяких дозволів напродавали , щоб водії- волрнтери- інваліди- спортсмени змогли звідси здриснути!
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21.06.2023 09:09 Відповісти
Я не знаю, як тим 11 хлопцям живеться зараз в угорському полоні, але, думаю, набагато краще, ніж в москальському пеклі. Тож порадійте за них і помоліться.
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21.06.2023 09:15 Відповісти
...вопрос разведке,Вам была выслана такая информация разведками НАТО,кто ее в шкапЧиг заныкал????
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21.06.2023 11:10 Відповісти
 
 