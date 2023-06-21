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Пекін високо оцінює африканські миротворчі зусилля, - МЗС Китаю

мао,нін

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін високо оцінює зусилля африканських країн, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи". Так у КНР висловилися про повномасштабну війну РФ, що триває, проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи на брифінгу візит делегації лідерів країн Африки до України та Росії минулого тижня, китайська чиновниця заявила, що їхні зусилля "добре відображають загальний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій та деескалації напруженості".

"Факти показали, що війна та санкції не вирішать жодної проблеми; діалог та переговори - єдиний реальний вихід", - переконує представниця МЗС Китаю.

Читайте: Шольц закликав Китай не сприяти перетворенню війни в Україні на заморожений конфлікт

Також Мао додала, що КНР готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для політичного врегулювання української кризи.

Нагадаємо, президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки 16 червня відвідали Київ та зустрілися з главою Української держави Володимиром Зеленським. Візит африканської делегації відбувався на тлі масованої ракетної атаки РФ на українську столицю.

Також читайте: Є підстави для оптимізму, - президент ПАР Рамафоса про результати мирної місії африканських лідерів

На зустрічі лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із 10 пунктів. Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до української формули миру.

Після України лідери африканських країн вирушили до РФ, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

Китай (4636) ПАР (164)


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Топ коментарі
+15
кетайози якихось 50 років тому ще з горобцями воювали (потім від голоду здохло 40 мільйонів жовтопиких), а зараз це "високотехнологічна" держава 🤣
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21.06.2023 09:00
+11
Kitai - ce takov zh parazit jak i zasrashka. brehlivy i nagly.
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21.06.2023 09:03
+11
Чуєш "українська криза" - відразу нах#й.
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21.06.2023 09:09
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кетайози якихось 50 років тому ще з горобцями воювали (потім від голоду здохло 40 мільйонів жовтопиких), а зараз це "високотехнологічна" держава 🤣
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21.06.2023 09:00 Відповісти
Китай не слід недооцінювати, держава має більш ніж 3 тисячолітню історію, а те, що вони за чотири десятиріччя стали однією з провідних і високорозвинених країн робить їм честь! (Чому і як саме до уваги не беремо).🤔😉
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21.06.2023 09:40 Відповісти
Горобці у них ще попереду, судячи з напрямку руху. Іран теж має 3000 річну історію , давайте поважатимемо і цих довбнів . І взагалі до чого тут історія ?Середньовіччя в 21 столітті з украденніми технологіями гідна поваги ? Півтора мільярда населення і спижж..і технології - ось і вся,, велич,,
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21.06.2023 10:06 Відповісти
Питання не в повазі, а тим більше історії, особисто я не поважаю не ******** ( комуністичний) Китай а тим більше радикальний Іран. Я лиш зазначив те, що не слід недооцінювати їх. А також ту швидкість з якою Китай пройшов від ''жрали горобців і відливами по домівках металл'' до країни яка має одну з сильніших економік регіону а може і світу! 😉
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21.06.2023 10:18 Відповісти
А Україна навпаки.
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21.06.2023 11:06 Відповісти
З такою ж швидкість можна й повернутися на дно цівілізації. "Тисячолітня" історія - це пил. Згадайте давні імперії і подивіться, що там зараз, це якщо вони не зникли зовсім (імперія майя)
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21.06.2023 15:30 Відповісти
🤮🤮🤮
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21.06.2023 10:20 Відповісти
принаймні на дипльоматичному фронті ця війна стала третьою світовою - увесь світ поділився на проамериканських(проукраїнських) і проросійських(за мир на умовах росії).
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21.06.2023 09:02 Відповісти
Kitai - ce takov zh parazit jak i zasrashka. brehlivy i nagly.
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21.06.2023 09:03 Відповісти
Як можна мирно врегулювати війну?
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21.06.2023 09:05 Відповісти
sidja u reki i ozhidaja proplivajushy trup navernoe😄
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21.06.2023 09:15 Відповісти
"проста перестать стрелять" (с)
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21.06.2023 09:19 Відповісти
і в глаза заглянуть нє забіть!
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21.06.2023 09:23 Відповісти
Зараз в Китаю дуже сильна економіка -- на 700млд . експорт до США і на 800 млд. до ЄС .
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21.06.2023 09:07 Відповісти
Як би там була сильна економіка товони не бігали з "мирним планом" все це фейк.
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21.06.2023 09:21 Відповісти
Мирова економіка -- експорт - імпорт .
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21.06.2023 09:24 Відповісти
Два роки тому усі казали, що в росії теж "дуже сильна економіка", а її армія - то взагалі жах, зітре будь кого на своєму шляху. І де зараз та московія, економіка летить у прірву, армію добивають в Україні. Тож не треба тут страху наганяти. За останні 200 років китайози не виграли ЖОДНОЇ війни, тільки отримували пі*дюлей
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21.06.2023 15:33 Відповісти
В рашці була і є не сильна економіка а Китаи зараз 20% світовоі -- захід туди вклався а тепер чешуть репу шо з цим робити .
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21.06.2023 16:01 Відповісти
Чуєш "українська криза" - відразу нах#й.
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21.06.2023 09:09 Відповісти
tolko - sebe netreba - treba tim kto proponue
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21.06.2023 09:14 Відповісти
Смішні шо діти - всі знають що Африка грає під дудку Китая, вся Африка киатйська
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21.06.2023 09:09 Відповісти
Коли Китай нарешті викине "вагнєра" з золотих родовищ ЦАР?
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21.06.2023 09:16 Відповісти
Задовбали зі своєю "кризою"! Якщо вони не спроможні відрізнити кризу від вторгнення,
то нехай йдуть за кораблем! Нам навязують підміну понять, нехай придумають щось цікавіше!
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21.06.2023 09:13 Відповісти
Звичайно, вони непогано заграли роль послнців миру від Цапії і Китаю. Тільки план писали на Московії чи все ж в Китаї?
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21.06.2023 09:15 Відповісти
kitai ta moskovija ce dva sobshajushisa sosudi....s dermom v nutri.
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21.06.2023 09:17 Відповісти
У Пекіні! Москва, на міжнародній арені, вже тільки "пісять" може
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21.06.2023 09:52 Відповісти
Пусть эти китайские ублюдки идут нах. Живут они благодаря инвестициям запада. Сидели бы и молчали в тряпочки. Пусть лучше подумают как они 1,5 млрд своего населения кормить будут без денег запада., Упыри лживые
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21.06.2023 09:15 Відповісти
А так було завжди. Запад ратує, вигодовує, інвестує а потим ця відгодована тварюка почіна кусати руку яка цю тварюку и голувала. От напріклад Расея та Кітай.
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21.06.2023 09:20 Відповісти
Високо це по скількі? По міліону долярів на мавпу починаючи з препіздента ПАР Карбофоса чі як його там, Діхлофоса?
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21.06.2023 09:17 Відповісти
Африканські миротворчі зусилля - це спалитися на спробі провезти Пуйлу зброю літаком, а потім верещати що поляки расисти.
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21.06.2023 09:34 Відповісти
Нах за кораблем 🖕🖕
1. Вивід військ .
2.Трибунал.

3. Тюрма для усіх, хто вчиняв воєнні злочини.
4.Репарації.

5.Демітиризація росії.
6.Відновлення ядерного статусу України

( хоча б тактична ядерна зброя).
7. Вступ в НАТО і ЄС .
8. Триметровий паркан і мінні поля з *********** і кацапстаном.
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21.06.2023 09:39 Відповісти
Китай запустив свою ручну "делегацію".
Всі їхні наративи - швидше закінчуйте "конфлікт" бо ми жерти хочемо.
Китай витягує з Африки всі соки, заганяє в борги. Але не корме.
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21.06.2023 09:40 Відповісти
Пекін продовжує формувати антиукраїнську, пропутінську каоліцію країн і нав'язати умовному заходу "мирний план", який має закріпити втрату Украною частини території і дати Кремлю передихнути, зібратися з силами, для продовження загарбницької війни.
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21.06.2023 09:45 Відповісти
От і вияснилося - ЧИЯ рука стирчить із задниці "африканських лідерів"!
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21.06.2023 09:49 Відповісти
А як же, що ті, що інші однаково тупі та неможливі до прийнятного і виконання. Загальні фрази про НІЩО!!!
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21.06.2023 09:50 Відповісти
Красные тавалиси из той же табакерки, что и чекисты. Воруют технологии и продают краденое врагам-империалистам. И готовят мирный план до самого Урала
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21.06.2023 10:13 Відповісти
Якщо самі африканці вважають результат нульовим, то "високо оцінені кетаєм" помножені на нуль дадуть нуль - ну, це теж результат. Але ж яке блюзнірство, та ще й прижмурене
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21.06.2023 10:18 Відповісти
А чому земляки арапа петрушки великага не приїхали ? Бразільянець Лулу сказав, що його х.... "неправильно понял". І взагалі, мощна делегація, озброєна до зубів.
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21.06.2023 10:33 Відповісти
Ети *зусылля* напоминают потуги бомжа который страдает запором и кряхтит над унитазом. И деже если у него все получится то ничего хорошего из него не выйдет
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21.06.2023 10:47 Відповісти
Китай підтримує китайський план, озвучений лідерами Афріки... чомуб ні!?
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21.06.2023 10:54 Відповісти
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21.06.2023 11:44 Відповісти
Таке відчуття, що всі ці путінферштеери очі заплющили, вуха затиснули, та співають одну й ту ж пісню: "Зупиніть на цьому місці і сідайте перемовлятися!". Наче не бачать тих ракет, що летіли просто на них, не чують тих стогнів з окупованих місць. Навіть німці визнали свою помилку та приєдналися до українського плану, а оці всі "глобальний південь" - млин, як клепки у них в головах не вистачає!!!
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21.06.2023 12:21 Відповісти
Китай направив мавпунів. Спершу поставивши раком кредитами.
Жрать їм немає що... Бачили вгодовані гризла тих президентів?
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21.06.2023 12:24 Відповісти
Да... уж... Каннибалы знают по чем фунт мира.
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21.06.2023 14:03 Відповісти
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21.06.2023 15:01 Відповісти
Легко быть "миротворцем" когда
мародерят, пытают и убивают не тебя.

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21.06.2023 15:07 Відповісти
 
 