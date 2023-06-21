Пекін високо оцінює африканські миротворчі зусилля, - МЗС Китаю

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін високо оцінює зусилля африканських країн, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи". Так у КНР висловилися про повномасштабну війну РФ, що триває, проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи на брифінгу візит делегації лідерів країн Африки до України та Росії минулого тижня, китайська чиновниця заявила, що їхні зусилля "добре відображають загальний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій та деескалації напруженості".

"Факти показали, що війна та санкції не вирішать жодної проблеми; діалог та переговори - єдиний реальний вихід", - переконує представниця МЗС Китаю.

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Також Мао додала, що КНР готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для політичного врегулювання української кризи.

Нагадаємо, президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші чиновники країн Африки 16 червня відвідали Київ та зустрілися з главою Української держави Володимиром Зеленським. Візит африканської делегації відбувався на тлі масованої ракетної атаки РФ на українську столицю.

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На зустрічі лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із 10 пунктів. Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до української формули миру.

Після України лідери африканських країн вирушили до РФ, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.