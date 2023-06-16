Африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters

Під час ракетної атаки на Київ африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Знімальна група Reuters бачила, як африканські лідери, які прибули до Києва колоною автомобілів, зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух. Згодом він уточнив, що то була робота ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.