Африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters
Під час ракетної атаки на Київ африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Знімальна група Reuters бачила, як африканські лідери, які прибули до Києва колоною автомобілів, зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.
Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух. Згодом він уточнив, що то була робота ППО.
За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.
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- Як ви зриваєте кокосові горіхи?
- А ми їх не зриваємо, за нас це робить вітер.
- А як довго вітру немає?
- Тоді в нас неврожай...
прилетить - не прилетить.
Африканці пропонують і всьому світові , зняти санкціі із росіі ,
а кацапам, в свою чергу , пропонують відвести своі війська ,
а не вивести іхбповнісю із Украіни !
Тому пішли вони вслід за рашинською москвою 😠
хоч награлися вдосталь?
Уточню: ГП - это значит государственное предприятие.
от же ж жевжики.
"
Я зараз у ПАР, на прямому включенні у новинах ведучий розмовляє з речником Рамафози про те як проходить їх візит до Києва. Ведучий раптово перебиває речника повідомленням Рейтерс про тривогу та вибухи у Києві на що ця мавпа відповідає що нічого подібного не було, всі у місті ходять як і ходили і вірити треба йому - тому що він там ,а не відомо звідки взятою інформації Рейтерс....
Їх ніс вже давно у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно".