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Африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters

укриття

Під час ракетної атаки на Київ африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Знімальна група Reuters бачила, як африканські лідери, які прибули до Києва колоною автомобілів, зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух. Згодом він уточнив, що то була робота ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.

Автор: 

ПАР (164) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+28
Так от для чого купляли барабани!

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16.06.2023 13:34
+20
аааааааа, так вот для кого барабаны закупили , ну теперь понятно.
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16.06.2023 13:31
+20
Ну й чого ховалися?То ж були "мирні" ракети їхнього дружбана ботоксного.
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16.06.2023 13:36
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а зря.... і так чорні.. ще трохи закіптилися-нічого не змінить... як казав один-- розруха в головах а не в африці
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16.06.2023 13:28 Відповісти
А чому б і ні , бути в Києві африканцям і не побити в бубони , ще й не дешеві, вони не такі дурні.
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16.06.2023 13:35 Відповісти
Арф нєт бєрітє бубон.
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16.06.2023 13:42 Відповісти
Бідні африканці. А те що наші люди місяцями в бомбосховищах жили?
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16.06.2023 13:29 Відповісти
коли у них бомби вони на пальмах ховаються
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16.06.2023 13:50 Відповісти
під кокосовими горіхами )))
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16.06.2023 14:23 Відповісти
Питають туземця:
- Як ви зриваєте кокосові горіхи?
- А ми їх не зриваємо, за нас це робить вітер.
- А як довго вітру немає?
- Тоді в нас неврожай...
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16.06.2023 17:25 Відповісти
Китайці чи лохи,що дозволяють всі ці виверти своїх кацапських шавок,чи просто дозволяють це.
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16.06.2023 13:30 Відповісти
аааааааа, так вот для кого барабаны закупили , ну теперь понятно.
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16.06.2023 13:31 Відповісти
А биотуалеты им завезли ?
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16.06.2023 13:31 Відповісти
Їм запропонували тазіки , бо так зручніше !
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16.06.2023 13:42 Відповісти
треба було не пускати, нехай би всю повноту добра від росіян відчули. Щоб сиділи і гадали:
прилетить - не прилетить.
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16.06.2023 13:32 Відповісти
Барабани знадобилися.
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16.06.2023 13:34 Відповісти
Так от для чого купляли барабани!

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16.06.2023 13:34 Відповісти
Де б вони ще послухали барабани.
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16.06.2023 13:34 Відповісти
Так це ж їхній товаріщ по них валив,а українська армія і західна техніка їх врятувала,бо хз куди ті кінжали летіли.Може до чорних нарешті дійде що маньячело в сра..і мав вас всіх.!
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16.06.2023 13:34 Відповісти
не дійде
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16.06.2023 14:26 Відповісти
Это то бомбо убежище где барабаны с сковородкой и овощерезкой ?
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16.06.2023 13:34 Відповісти
шкода, що там було відкрито!
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16.06.2023 13:35 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😄
Африканці пропонують і всьому світові , зняти санкціі із росіі ,
а кацапам, в свою чергу , пропонують відвести своі війська ,
а не вивести іхбповнісю із Украіни !

Тому пішли вони вслід за рашинською москвою 😠
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16.06.2023 13:40 Відповісти
тож я і кажу, шкода, що укриття було відкрите. Двом українським жінкам та дитинці пощастило меньше.
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16.06.2023 14:21 Відповісти
вони ще й пропонують призупинити рішення на арешт путіна.
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16.06.2023 14:22 Відповісти
Ну й чого ховалися?То ж були "мирні" ракети їхнього дружбана ботоксного.
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16.06.2023 13:36 Відповісти
от і барабани в тему.
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16.06.2023 13:41 Відповісти
Зачем их пустили в бомбоубежище? Дали бы им по бумажке Будапештского меморандума пускай бы читали его и молились
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16.06.2023 13:43 Відповісти
Для вас навіть барабани!
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16.06.2023 13:43 Відповісти
африкано-туристо) полізло в подвало от "привета" руссо-нацисто
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16.06.2023 13:46 Відповісти
Чого коли приїзжав китаїць, теж атака була, тут приїхали африканці теж атака, наступні по логіці проїдуть ідіанці з Амазонки)))
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16.06.2023 13:47 Відповісти
за традицією адриканці дуже ******* барабани

хоч награлися вдосталь?
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16.06.2023 13:50 Відповісти
Ааа ось для кого барабани купили (спрацювали на упередження)☝ африканськая ділігація сиділа і барабанила😃
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16.06.2023 13:53 Відповісти
Барабани завезли, сковорідки жарить банани завезли... А ПАЛЬМИ ? Забули, чи бабло скомуніздили...
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16.06.2023 13:55 Відповісти
ну ось, барабани мабуть знадобились...
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16.06.2023 14:00 Відповісти
Припускаю, що африканська делегація, у бомбосховищі, грала на новеньких барабанах і готувала млинці на супер електросковорідках. Ну, хоч додому поїдуть не голодними.
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16.06.2023 14:01 Відповісти
Дніпровська РДА Києва достроково розірвала договір на закупівлю музичних інструментів для бомбосховищ. (https://t.me/c/1431180517/17775) Кошти з бюджету міста не витрачали.
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16.06.2023 14:05 Відповісти
а шо там ГП Энергоатом? https://youtu.be/BdhgOWUir58?t=320 Не разорвал договор на закупку пива, тигровых устриц, шардонне и грейпфрутов для своего корпоратива???
Уточню: ГП - это значит государственное предприятие.
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16.06.2023 14:31 Відповісти
Щось про Африку останнім часом забагато тепер ось приїхали А чи наша країна йде вірним шляхом? Чи не в бік Гондурасу прямуємо?
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16.06.2023 14:07 Відповісти
ваша бік Гондурасу
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16.06.2023 14:35 Відповісти
спасибо, что не выложили фото их штанов в момент тревоги...
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16.06.2023 14:12 Відповісти
в туалет она спускалась
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16.06.2023 14:30 Відповісти
косплеять анджеліну джолі.

от же ж жевжики.
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16.06.2023 14:39 Відповісти
Треба було декілька разів провести тренування на швидкість. Щоб відчули, як ми тут живемо. Бо підспівують Пуйлу про "нєадназначность".
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16.06.2023 14:45 Відповісти
А потім "високий гість" розповів оце:

"

Я зараз у ПАР, на прямому включенні у новинах ведучий розмовляє з речником Рамафози про те як проходить їх візит до Києва. Ведучий раптово перебиває речника повідомленням Рейтерс про тривогу та вибухи у Києві на що ця мавпа відповідає що нічого подібного не було, всі у місті ходять як і ходили і вірити треба йому - тому що він там ,а не відомо звідки взятою інформації Рейтерс....
Їх ніс вже давно у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно".
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16.06.2023 16:55 Відповісти
Нещастя допоможе списати барабани на сувеніри для делегації. Шулеру все в масть.
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16.06.2023 19:41 Відповісти
не думав що у цензора є такі цензори які видаляють коменти не за словами які були використовані а за сенсом, оруел повний
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16.06.2023 20:48 Відповісти
 
 