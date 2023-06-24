УКР
У Москві оголосили про проведення "антитерористичних заходів"

У Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів.

Про це у Telegram повідомив мер Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з інформацією, що надходить у Москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", - зазначив очільник столиці країни-агресора.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Також дивіться: На московській трасі збито ще один вертоліт армії РФ. Ми знищуватимемо все навколо, - Пригожин. АУДIО

+27
Тупорилий "собіратєль зємєль" озброїв банду зеків а ті устроїли бунт.
До кацапів хоч тепер дійде який феєричний мудень у них сцарьом?
24.06.2023 06:38 Відповісти
+26
Ранок починається - чьо там у москалей?
Ростовська республіка воює з Московським царством?
24.06.2023 06:36 Відповісти
+21
Полиция Ростова обсуждает план побега из города.

24.06.2023 06:35 Відповісти
24.06.2023 06:35 Відповісти
***** вбиватимуть, чи що?
24.06.2023 06:35 Відповісти
Наврядчи, але шанс є.
24.06.2023 06:36 Відповісти
Від нацисто-бендерівців можна чекати що завгодно. Вагнерівці такими стали.
24.06.2023 07:15 Відповісти
24.06.2023 06:36 Відповісти
У Москві оголосили про проведення "антитерористичних заходів" Джерело:
24.06.2023 06:44 Відповісти
Найперше при оголошенні "антитерористичних заходів", требя назвати хто вони, террористи.
А з цим "слабО".
Починається звичайнісінька для Росії справа - де наші, де ваші, хто за кого і проти кого стоїть, які команди слухати і що робити тим, у кого зброя в руках.
24.06.2023 07:20 Відповісти
Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил https://charter97.org/ru/news/2023/6/23/553150/ об ударе по тылам наемников со стороны российских военных .

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», - сказано в сообщении пресс-службы бизнесмена

«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», - заявил Пригожин.

«Зло, которое несёт военное руководство страны должно быть остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказывать сопротивление - мы будем уничтожать. (*Україна категорично ЗА )Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России», - анонсировал военный мятеж Пригожин.
24.06.2023 07:16 Відповісти
24.06.2023 06:38 Відповісти
А ви думаєте в московії бувають інші?
24.06.2023 06:41 Відповісти
непанімаєте - путін всіх переіграв - це мнагахадовочка . Маршрут - Ростов -Масква -Калінінград - Львів. З тила зайдуть
24.06.2023 06:56 Відповісти
З тилу куйлу в дупу💪
24.06.2023 07:04 Відповісти
Сьогодні дружині сказав: "Дочці нашій твоя племінниця 3 березня 2022 року телефонувала та запрошувала в Москву - "пересидеть смутное время - пака наши не пабедят" Може хай дочка зараз в Москву з цією "пропозицією" сестрі зателефонує?" Тролінг буде знатний!!!
24.06.2023 07:04 Відповісти
+++++++++++++++!!!
24.06.2023 07:38 Відповісти
⚡️Пропагандисти пишуть: "Ростов узятий без бою, але на трасі Ростов-Таганрог очікується бій з Кадрировським Ахматом". Губернатор Ростовської області закликав утриматися від поїздок до міста Ростова і наскільки можна не залишати свої будинки.

"Ряд підрозділів Міноборони, які брали участь у війні, починають переходити під командування Вагнера. Цілі корпуси. Усувають людей Шойгу та Герасимова", - росЗМІ.
Неужели и в москве перейдут на сторону пригожина?Все надежды на кадырова, но понятное дела если у кадырки получится он станет любимчиком путина и нам тоже от этого не легче .
24.06.2023 06:39 Відповісти
Кстаті а де вівцейопи?
24.06.2023 06:41 Відповісти
на ізмєнє
24.06.2023 06:44 Відповісти
Без цапського бабла кадирці трудно буде. Може навчиться плитку класти.
24.06.2023 06:46 Відповісти
Ага, розбігся він.
То ж бандюк еталонний.
24.06.2023 06:55 Відповісти
у Кадырова в Израиле и кажись в Саудовской Аравии есть свои собственные села(поселки) которые он содержит - так что ты за него не переживай
24.06.2023 07:13 Відповісти
Без "золотого запасу" как говаривал Попандопало, разбегутся "верные кунаки".
24.06.2023 07:28 Відповісти
а золотой унитаз - "можна распилить"
24.06.2023 07:29 Відповісти
Если его прислуга первой не утащит!
24.06.2023 07:30 Відповісти
да кадыров и так на последних видео какой то неживой выглядел - видно что гормональные нарушения одышка и т.д.
24.06.2023 07:35 Відповісти
Писали ж, що ця мерзота має проблеми з нирками.

Дохтура якогось крутого виписував до себе.
24.06.2023 07:45 Відповісти
Він тільки "красти" здатен!
24.06.2023 07:25 Відповісти
Не навчаться. Грабувати расєян - продовжать. Приклад Белгородчини - ніяк не зрозуміють це ще раша,чи вже Україна.
24.06.2023 09:07 Відповісти
Сво вернулась в родную гавань)))а убегающие мусора при любом более менее шухере это классика что у нас что у кацапстана
24.06.2023 06:41 Відповісти
Невже частина плану.
24.06.2023 06:43 Відповісти
многоходовочка - путін всіх переграв
24.06.2023 06:47 Відповісти
Ну тут уникумы которые даже после сожженого кремля будут говорить что это ипсо против наивных хохлов,а так кацапы нуууу дууууже розумні і хитрі ...и вааапще усьо по плану)
24.06.2023 06:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jwc_30Tl0ww&ab_channel=Th%E1%BA%BFGi%E1%BB%9BiBlu-rayChannel https://www.youtube.com/watch?v=Jwc_30Tl0ww&ab_channel=Th%E1%BA%BFGi%E1%BB%9BiBlu-rayChannel


Mission Impossible Ghost Protocol - Kremlin Explosion

Хай рашка щезне назавжди !
24.06.2023 06:43 Відповісти
а коли вже почнуться розстріли на Манєжній?
24.06.2023 06:46 Відповісти
Раптово - РБК вирішив нагадати читачам біографію Пригожина!

Про всяк випадок, бо мало що..!
24.06.2023 06:54 Відповісти
У них це називається - раболєпіє.
Одна з їхніх національних рис.
24.06.2023 06:56 Відповісти
Ростовськаяреспубліка скидає многолєтнєє іго царства Московського
24.06.2023 06:54 Відповісти
Зеки поняли, что мародерить в москве намнооооого приятней чем в бахмуте.
24.06.2023 06:55 Відповісти
Развалинами бахмута и мешками с солью с соледара сильно сыт не будешь)
24.06.2023 06:59 Відповісти
И ,главное,безопасней!
24.06.2023 09:10 Відповісти
Реально НАТО має вписатись. Є величезна вірогідність захоплення ЯЗ бувшої росії бандою біглих зеків. Превентивно йокнуть поки ті бомби не розійшлися...
24.06.2023 06:55 Відповісти
ЯЗ московії і так захоплена бандою криміналітету
24.06.2023 06:57 Відповісти
В Москве введён в действие план « Крепость» , а в резиденции Медведева введен план «Повышенная крепость»🤣...
24.06.2023 06:56 Відповісти
Угу..Даже домик уточки уреплен.
24.06.2023 07:22 Відповісти
Сейчас бы хорошо помочь Пригожину атакой на Белгород, но Ермак будет ждать, пока все уляжется и Рашка оправится от мятежа. Атаковать можно только через минные поля. Ну или что ему Патрушев телеграфирует.
24.06.2023 07:00 Відповісти
Я так розумію що Єрмак буде проти Пригожина ?
24.06.2023 07:28 Відповісти
куда то полетел Лука мудищев бульбофюрер всея вселенная его борт над Калмыкией
24.06.2023 07:11 Відповісти
Мож в Калмыкии картошка зацвела?
24.06.2023 07:23 Відповісти
Китайская народная республика ждет на ДВ
24.06.2023 07:37 Відповісти
Я так понимаю, этот лысый уродец требует расширения войны и ее локализация Донбассом его не устраивает. В любом случае, это не очень здорово для нас, когда в расии внешняя война переходит во внутреннюю. 100 лет назад это закончилось приходом к власти сталина и всего прочего, что с этим связано.
24.06.2023 07:12 Відповісти
Абсолютно не факт.

Він може навпаки зробити хід конем: розповісти правду про "спецобосрацію" і, як наслідок, визнати її безглуздою та зупинити.
24.06.2023 07:27 Відповісти
Вряд ли. Думаю, этот ход конем предназначен себя защитить от «мавр сделал свое, мавр может уходить». А для этого он хочет «продолжения банкета», его расширения, ну и заодно и возглавить его, чтобы «мавром» оказались другие.
24.06.2023 07:39 Відповісти
А якого буя він тоді воював?
24.06.2023 07:55 Відповісти
Скорее хайп чем реальные хотелки продолжения войны,у него такие вчера откровения были про бимбим бамбас,всю парадигму пропагандонам поломал)я все ожидал что в конце скажет Слава Україні))))
24.06.2023 07:29 Відповісти
у рашки нет технических ресурсов - какое расширение? что за бред?
24.06.2023 07:38 Відповісти
У ленина тоже особо их не было. И тем не менее гражданская война в расии продолжалась наверное дольше, чем Первая мировая. Результаты известны.
ps: резервы у них таки есть и много. Призывной потенциал миллионов двадцать.
24.06.2023 07:42 Відповісти
та имперская рашка была реально бедной страной плебсу и нищебродам нечего было терять - сейчас другая ситуация воевать на смерть кроме тех кто уже на фронтах желающих мало -терять квартиры машины дачи еще меньше - верхушки между собой перебьются и все..
24.06.2023 07:48 Відповісти
мы же видим по их поведению здесь, что они не изменились: скотом были, скотом и остались. А на тех, кто не желает воевать, найдется свое, уже новое ЧК/ГПУ/НКВД и т.д. Оно и сейчас есть под видом ФСБ, только вот то, что есть сейчас - это детский сад по сравнению с тем, что из него сделают уголовники(если победят, конечно). Это опасная для нас ситуация, и рассчитывать на то, что война прекратится не стоит. Хорошо, если удастся ее удержать в существующих границах...
24.06.2023 07:58 Відповісти
те кто хотел уже воюют ну можеьвсякая гопота подтянется а вот эти зеваки которые снимают на видосики рисковать жизнью в замесах зассцут не будет полномасшатбной гражданской войны одни будут наблюдать как другие мочат друг друга
24.06.2023 08:17 Відповісти
А кто хочет? Никто. Вот для таких случаев ЧК и создавали. И сейчас создадут если потребуется. А потребуется, поскольку власть нужно не только захватить, но и удержать. Так сделал ленин, так сделает и этот. Опять же, в случае победы.
24.06.2023 08:23 Відповісти
Это не важно! ВСУ будет меньше работы,и через активый фронт поголовь не рванет!
24.06.2023 09:17 Відповісти
Первая гражданскаяс 1915 до 1931 года. Вторая гражданская до с 1941 до 1943 самая короткая.
Третья гражданская началась 2023 .
24.06.2023 09:15 Відповісти
нас немного по-другому учили. все началось в 1917 и закончилось в 1921. Но та история, которую вбивали нам в головы, это, конечно, чушь. Она искажена и многое до сих пор не открыто. Но тут важно другое: в результате внешней войны началась внутренняя, и это привело к тяжелым последствиям для всех.
24.06.2023 09:19 Відповісти
А на самом деле последние боевые действия закончились на тамбовщине в 1931 году.
Почему 2я гражданская до 1943? Потому,что после 1943 переросла в империалистическую,которая длилась до 1962 года!
24.06.2023 09:59 Відповісти
гадаю, що ми помилялися про бомбардировку Воронежа, не треба рашистам розмінюватися по мелочах, треба одразу бомбити Москву
24.06.2023 07:15 Відповісти
Одне іншому не завадить.
24.06.2023 07:56 Відповісти
Чеченці-терористи, балкарці -терористи, карачаевці -терористи и т.д.
24.06.2023 07:27 Відповісти
24.06.2023 07:21 Відповісти
ашипка..

певцов ротом,таксістов і простітуток на войнє нє трогают.)
24.06.2023 07:28 Відповісти
А що тут забув анальний раб ведмедчука?
24.06.2023 08:29 Відповісти
Давно пора !
24.06.2023 07:24 Відповісти
Пішов ти на куй
24.06.2023 07:47 Відповісти
Куй тебе в сраку, шоб позвоночник не шатался.
24.06.2023 07:57 Відповісти
рАШЕНОПОЗИЦІЯ (не такі) в прострації.

ОНІ НЕ ПРІ ДЕЛАХ.
24.06.2023 07:26 Відповісти
харошiе руськiе открыли рот - но не знают пока у кого сосать))
24.06.2023 07:39 Відповісти
А шо сі стало? Вже не цікавляться чо там у хохлов?
24.06.2023 07:39 Відповісти
24.06.2023 07:46 Відповісти
Українці!!!
Не вірте москалоті вона брехлива і на підлість здатна!
РДК і СО°, давайте движ на Білгород!
24.06.2023 07:47 Відповісти
коменти з якогось рашенфоруму

https://ru.investing.com/members/250398068 Rosa Lux 5 часов назад

Лебединое Озеро или Первый концерт Чайковского?

https://ru.investing.com/members/250646564 Павел Верещагин 4 часа назад

Лебединое Озеро предпочитаю

-----------------------------------------

https://ru.investing.com/members/contributors/238906483 SpartaVine 777 6 часов назад

Мда мне страшно
24.06.2023 07:54 Відповісти
Антитероистичні заходи у столиці держави - терориста.
Це реальність на залісі РОК!
24.06.2023 09:21 Відповісти
 
 