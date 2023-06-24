У Москві оголосили про проведення "антитерористичних заходів"

У Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів.

Про це у Telegram повідомив мер Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з інформацією, що надходить у Москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", - зазначив очільник столиці країни-агресора.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

