У Москві оголосили про проведення "антитерористичних заходів"
У Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів.
Про це у Telegram повідомив мер Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з інформацією, що надходить у Москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", - зазначив очільник столиці країни-агресора.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Ростовська республіка воює з Московським царством?
А з цим "слабО".
Починається звичайнісінька для Росії справа - де наші, де ваші, хто за кого і проти кого стоїть, які команди слухати і що робити тим, у кого зброя в руках.
«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», - сказано в сообщении пресс-службы бизнесмена
«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», - заявил Пригожин.
«Зло, которое несёт военное руководство страны должно быть остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказывать сопротивление - мы будем уничтожать. (*Україна категорично ЗА )Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России», - анонсировал военный мятеж Пригожин.
До кацапів хоч тепер дійде який феєричний мудень у них сцарьом?
"Ряд підрозділів Міноборони, які брали участь у війні, починають переходити під командування Вагнера. Цілі корпуси. Усувають людей Шойгу та Герасимова", - росЗМІ.
Неужели и в москве перейдут на сторону пригожина?Все надежды на кадырова, но понятное дела если у кадырки получится он станет любимчиком путина и нам тоже от этого не легче .
То ж бандюк еталонний.
Дохтура якогось крутого виписував до себе.
Хай рашка щезне назавжди !
Про всяк випадок, бо мало що..!
Одна з їхніх національних рис.
Він може навпаки зробити хід конем: розповісти правду про "спецобосрацію" і, як наслідок, визнати її безглуздою та зупинити.
ps: резервы у них таки есть и много. Призывной потенциал миллионов двадцать.
Третья гражданская началась 2023 .
Почему 2я гражданская до 1943? Потому,что после 1943 переросла в империалистическую,которая длилась до 1962 года!
певцов ротом,таксістов і простітуток на войнє нє трогают.)
ОНІ НЕ ПРІ ДЕЛАХ.
Не вірте москалоті вона брехлива і на підлість здатна!
РДК і СО°, давайте движ на Білгород!
Лебединое Озеро или Первый концерт Чайковского?
Лебединое Озеро предпочитаю
Мда мне страшно
Це реальність на залісі РОК!