Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер", - росЗМІ

Генерал Сергій Суровікін та ще понад 30 російських генералів та чиновників були почесними членами ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє проєкт російського політика Михайла Ходорковського Центр "Досьє", інформує Цензор.НЕТ.

Центр посилається на документи, які має у своєму розпорядженні.

Згідно з ними, Суровікін став членом ПВК "Вагнер" ще у 2017 році. Він отримав особистий жетон ПВК №М-3744.

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Крім нього, за даними "Досьє", почесними "вагнерівцями" були понад 30 російських генералів та чиновників.

"Нам відомі й імена решти VIP-найманців - про них ми розкажемо пізніше", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, генерал Сергій Суровікін не з'являвся в публічній площині вже майже тиждень - відколи лідер "вагнерівців" Євген Пригожин погодився припинити повстання. ЗМІ повідомляють, що Суровікін заарештований, і що він може бути не єдиним, хто позбудеться волі внаслідок спроби заколоту. Також преса припускає, що Суровікін міг заздалегідь знати про підготовку Пригожиним повстання.