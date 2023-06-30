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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер", - росЗМІ

суровікін

Генерал Сергій Суровікін та ще понад 30 російських генералів та чиновників були почесними членами ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє проєкт російського політика Михайла Ходорковського Центр "Досьє", інформує Цензор.НЕТ.

Центр посилається на документи, які має у своєму розпорядженні.

Згідно з ними, Суровікін став членом ПВК "Вагнер" ще у 2017 році. Він отримав особистий жетон ПВК №М-3744.

Читайте: Після заколоту Кремль намагається взяти під контроль найманців ПВК "Вагнера", - ISW

Крім нього, за даними "Досьє", почесними "вагнерівцями" були понад 30 російських генералів та чиновників.

"Нам відомі й імена решти VIP-найманців - про них ми розкажемо пізніше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія стає абсолютно непередбачуваною після заколоту Пригожина, - євродепутат Кубілюс

Нагадаємо, генерал Сергій Суровікін не з'являвся в публічній площині вже майже тиждень - відколи лідер "вагнерівців" Євген Пригожин погодився припинити повстання. ЗМІ повідомляють, що Суровікін заарештований, і що він може бути не єдиним, хто позбудеться волі внаслідок спроби заколоту. Також преса припускає, що Суровікін міг заздалегідь знати про підготовку Пригожиним повстання.

Автор: 

росія (65883) ПВК Вагнер (1541) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+4
с нетерпением ждём репрессий в стиле 37-го года.
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30.06.2023 10:51
+2
Кувалду в студию !!!
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30.06.2023 10:51
+2
інформацію про те, що сам куйло мабуть носив жетон "вагнерівський" приховали,брехливі собаки???
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30.06.2023 10:52
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Зицпредседатель😁
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30.06.2023 10:47 Відповісти
Тобто було дві частини цього пвк-почесні члени та почесні дупи для цих членів...
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30.06.2023 10:48 Відповісти
Щодо "почьотних членов" то скоріш за все було так: по чьотним вони члени а по нє чьотним - дупи
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30.06.2023 12:02 Відповісти
Тут более интересно, что он был закадычным дружбаном овце.ба Кадырова. Посещал его падишахские палаты, кушал пищу халяль, тот приезжал к нему с обратными визитами. И сам Кадиров пока что не обмолвился и не прокомментировал. Да, он якобы выдвинул свои овце.бские войска, вот только не сказал с какой целью - может Вагнеру в помощь.

Шо там Письков по этому поводу говорит.
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30.06.2023 10:49 Відповісти
Схоже, що Суповаркіна можуть зварити у власному соку.
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30.06.2023 10:50 Відповісти
с нетерпением ждём репрессий в стиле 37-го года.
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30.06.2023 10:51 Відповісти
Мав нагородну пляшку.
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30.06.2023 10:51 Відповісти
Кувалду в студию !!!
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30.06.2023 10:51 Відповісти
інформацію про те, що сам куйло мабуть носив жетон "вагнерівський" приховали,брехливі собаки???
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30.06.2023 10:52 Відповісти
армагедона млятського суровікіна дуже обережно фсб опитала нарахунок дружби з вагнерами та самим прігожиним, під час чого фсб дуже вибачалися та перепрошували за свої питання, пригощала чаєм із печеньками, висловлювали своє захоплення "досягненнями" цього у@обка на війнах в Україні та Сірії, після чого дуже чемно попрощалися, трохи ноги не цілували цьому чмуру.
Учора увечері суровікін вже був у штабі командування вкс мо рф
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30.06.2023 10:55 Відповісти
Свечку держал когда с новичком чайком его поили?
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30.06.2023 11:00 Відповісти
був присутній
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30.06.2023 11:05 Відповісти
Про новічок не чув, проте бабки кухарю-другу армагедона повернули з відсотками

https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/4/7409786/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/4/7409786/

Далі буде
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04.07.2023 16:52 Відповісти
Карма таки суровикіна знайшла... І всіх інших покидьків знайде - пригожина, патрушева, лаврова , ведмедєва, скабєєвих, тощо. ***** - не виняток, скільки б разів до шаманів він не їздив
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30.06.2023 11:02 Відповісти
 
 