Слідство встановить, як вибухівка потрапила до Шевченківського райсуду, - Клименко
Наразі невідомо, як потрапила вибухівка у Шевченківський райсуд Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу глава МВС Ігор Клименко.
"Питання (як проніс Гуменюк вибухові пристрої. - Ред.), буде з’ясовуватись у межах кримінального провадження, яке буде проводити главк міста Києва", - сказав він.
"На даний момент ми не розуміємо, де були вибухові пристрої - чи в залі, де він забарикадувався, чи в приміщенні туалету, чи, можливо, він якимось чином проніс із собою. Слідство дасть на це відповідь. ", - додав міністр.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.
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розмінувавзамінував Гуменюка?
Бо тут пише, що уже в 2019 почали розгляд апеляції, тобто суд першої інстанції мали пройти ДО ТОГО...
https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51037095243
2019 мінус 2015 - це вже 4 роки, а не 5, навіть якщо не брати до уваги розгляд у першій інстанції, то ваша версія все рівно неточна!
отпечатки-днк всех есть, кого надо того и найдут, там всё компактно, рядом, в этом "популярном" суде, многие, и патриоты в том числе, прошли через него.. ..
тільки ***** спочатку застрахуй
навіть не придумав про що позрадойобить, а вже зрадойобиш
Чому тримали воїна-добровольця, члена партії "Свобода" - за решіткою у час війни без достатніх доказів "обвинувачення"?
ст. 219 КПК України
Скільки часу може тривати слідство?
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ось
https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51037095243
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/tse-zhest-vidchaju-advokat-ihorja-humenjuka-jakij-vlashtuvav-vibukhi-v-sudi-prokomentuvav-joho-vchinok.html
за 8 років..
можливо..
@solonko1648
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https://twitter.com/solonko1648/status/1676674166341226500 18 хв
Історія Гуменюка - це історія людини, яку згноїли за ґратами без обвинувального вироку суду. 8 років у СІЗО по нинішньому наконлдаству - це більше, ніж 15 років у в'язниці. Тільки з різницею, що відомо, коли термін ув'язнення завершиться.