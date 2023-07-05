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Слідство встановить, як вибухівка потрапила до Шевченківського райсуду, - Клименко

суд

Наразі невідомо, як потрапила вибухівка у Шевченківський райсуд Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу глава МВС Ігор Клименко.

"Питання (як проніс Гуменюк вибухові пристрої. - Ред.), буде з’ясовуватись у межах кримінального провадження, яке буде проводити главк міста Києва", - сказав він.

"На даний момент ми не розуміємо, де були вибухові пристрої - чи в залі, де він забарикадувався, чи в приміщенні туалету, чи, можливо, він якимось чином проніс із собою. Слідство дасть на це відповідь. ", - додав міністр.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

Також дивіться: Гуменюк загинув, попередньо, підірвавши себе, - Клименко про вибухи в Шевченківському райсуді. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19665) суд (11740) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+19
Мусора принесли
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05.07.2023 20:54 Відповісти
+12
якщо в суді стоять на вході детектори (турнікети).котрі би мали реагувати на вибухівку) то те,що розказує Клменко (встановить) єрунда
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05.07.2023 20:58 Відповісти
+12
Дивно що й досі ще не "з'ясували", бо вже без слідства є загибла людина, яку зробили террористом
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05.07.2023 20:59 Відповісти
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Мусора принесли
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05.07.2023 20:54 Відповісти
Гарантовано. Взривпакети. А вбили з табельної. Щоб зайвого в суді не сказав
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05.07.2023 21:27 Відповісти
...чи, може, купив в будь-якому военторгу по дорозі до суду.
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05.07.2023 20:55 Відповісти
Украина страна где десятки нераследованных громких убийств. Одним меньше, одним больше.
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05.07.2023 20:55 Відповісти
ещё на 8 лет работы
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05.07.2023 20:56 Відповісти
Я так думаю с Гуменюка высосали весь нал, потом кинули.
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05.07.2023 20:59 Відповісти
Психіатрична лікарня, кажеш?!
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05.07.2023 21:03 Відповісти
да нет явно воняет ФСБшниками не исключено что Гуменюк в 2015 году работал на ФСБ тогда ЛЮБОЙ ПОВОД НУЖЕН БЫЛ ДЛЯ ПОПЫТОК УТОПИТЬ В КРОВИ... меня напрягла ГРАНАТА НИКОГО ТИУТНЕ НАПРЯГАЕТ ФАКТ ГРАНАТА ***** 141 РАНЕННЫЕ И 4 ТРУПОВ... серьезно да снаряд 76 мм -122 мм таких раненых в таком количестве не оставляет...а граната тем паче - даже наступательная....явно была граната но переработанная взявчатое вещество по массе такое но по силе в раза 5-10 больше и еще явно начинена шариками шрапнели или дробью
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05.07.2023 21:27 Відповісти
взрывпакет не менее 500 г тротила экв.
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05.07.2023 22:02 Відповісти
сабакова під суд
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05.07.2023 22:08 Відповісти
Тільки дуже не поспішайте-на себе вийдете.
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05.07.2023 20:56 Відповісти
Поліціянт з собакою не прочісував приміщення суду -- одні проколи .
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05.07.2023 20:56 Відповісти
Короче, добро пожаловать старые, добрые менты времен Курочкина.
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05.07.2023 20:56 Відповісти
Хто розмінував замінував Гуменюка?
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05.07.2023 20:57 Відповісти
якщо в суді стоять на вході детектори (турнікети).котрі би мали реагувати на вибухівку) то те,що розказує Клменко (встановить) єрунда
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05.07.2023 20:58 Відповісти
И видеокамеры
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05.07.2023 22:24 Відповісти
Лучше не надо з'ясовувать. И так много хороших людей уже погибло (и Гуменюк, и те 4 нацгвардейца). Ви же не з'ясовували (і правильно зробили), як загинули в лютому 2022 різні "диверсанти" в різних районах Києва. Зупиніться; це був "дружній вогонь"
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05.07.2023 20:58 Відповісти
Точно 5 років не судив?

Бо тут пише, що уже в 2019 почали розгляд апеляції, тобто суд першої інстанції мали пройти ДО ТОГО...

https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51037095243

2019 мінус 2015 - це вже 4 роки, а не 5, навіть якщо не брати до уваги розгляд у першій інстанції, то ваша версія все рівно неточна!
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05.07.2023 21:34 Відповісти
брехлива версія... кому реверанси???
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05.07.2023 21:46 Відповісти
У чому брехливість версії? Я вам точні дати показую. Вислухаю ваші точні дати із задоволенням (а не оце от все бла-бла)
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05.07.2023 21:54 Відповісти
написав для вас про попереднього дописувача(його версія не неточна, а брехлива), з вами я згоден.
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05.07.2023 22:24 Відповісти
А почему ЗЕлёнский за 4 года не осудил? До сих пор тебе Порох в штаны гадит.
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05.07.2023 21:38 Відповісти
Дивно що й досі ще не "з'ясували", бо вже без слідства є загибла людина, яку зробили террористом
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05.07.2023 20:59 Відповісти
Лише питання часу , коли правосуддя в Україні будуть встановлювати fpv дрони .
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05.07.2023 21:00 Відповісти
Срані конюхи,а не поліція(
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05.07.2023 21:01 Відповісти
Як потрапила-прийшла до суду та ховалась у туалеті...
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05.07.2023 21:03 Відповісти
стопудово это Порох или "порохоботы"..
отпечатки-днк всех есть, кого надо того и найдут, там всё компактно, рядом, в этом "популярном" суде, многие, и патриоты в том числе, прошли через него.. ..
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05.07.2023 21:04 Відповісти
ти так не шуткуй, бо від зеленої ***** все чого хочеш можна очікувати. Приклад Червинського це добре продемонстрував
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05.07.2023 21:05 Відповісти
Попереджений - значить озброєний
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05.07.2023 21:35 Відповісти
по-кацапски не понимаю
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05.07.2023 21:32 Відповісти
Кліменко, зізнайся що справа Ріфмастера сфабрикована і оце вже буде тобі плюсом!
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05.07.2023 21:04 Відповісти
Дебилы,а не полиция.
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05.07.2023 21:04 Відповісти
Якусь справу підсунули під того і палили. Ви, такі наївні?
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05.07.2023 21:06 Відповісти
не вертольоті прилетіла .. тому самому
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05.07.2023 21:07 Відповісти
Скидається на сплановане вбивство небезпечного свідка. Чув від когось про жіночоподібну поведінку українців. Частка правди в цьому є. Інакше чому й досі живі московські кроти, імена яких у всіх на слуху?!
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05.07.2023 21:07 Відповісти
Ти в очі це українцю скажи, падло рашистське

тільки ***** спочатку застрахуй
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05.07.2023 21:30 Відповісти
На)(*й пішов!
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05.07.2023 22:02 Відповісти
Хрен воно встановить. Скажуть, що Гуменюк зліпив гранату з гівна і палок.
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05.07.2023 21:09 Відповісти
полиция будет искать закладчика в здании нашпигованным охраной?
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05.07.2023 21:11 Відповісти
Що намагаються прикрити цією маячнею?
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05.07.2023 21:13 Відповісти
ти геній зради:

навіть не придумав про що позрадойобить, а вже зрадойобиш
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05.07.2023 21:27 Відповісти
А ти йдеш нах без зради.🤷
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06.07.2023 07:26 Відповісти
Та що там гадать: прибиральниця у відрі для миття підлоги. Гіркі жарти виходять, не знаю який смайлик вставити.
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05.07.2023 21:13 Відповісти
скажуть шо зліпив з хлібного м'якушу )
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05.07.2023 21:16 Відповісти
Ви усі ні хріна не розумієте! Ва фсьом вінаватий Парашєнка!
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05.07.2023 21:48 Відповісти
а що не може бути?
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05.07.2023 21:58 Відповісти
Таваріщь Наталья! С Новим годом!
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05.07.2023 22:27 Відповісти
Може хай "слідство" спочатку встановить - чому "слідство" тривало вісім років.
Чому тримали воїна-добровольця, члена партії "Свобода" - за решіткою у час війни без достатніх доказів "обвинувачення"?

ст. 219 КПК України

Скільки часу може тривати слідство?

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
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05.07.2023 21:50 Відповісти
Може таки "на часі" відновити конституційний лад й законність в Україні - поки "слуги" не встановили монархію "а-ля московія"?
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05.07.2023 21:58 Відповісти
Слідство не тривало 8 років, його давно завершили, там суди тривали роками - купа апеляцій і тд...
Ось
https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51037095243
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05.07.2023 22:04 Відповісти
Жуть, вісім років за решіткою, всі суди - без вироку - за недостатністю доказів.
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05.07.2023 22:27 Відповісти
Як це без вироку? Якщо були апеляції, то вирок був! На що, по-вашому, подається апеляція?
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05.07.2023 22:30 Відповісти
"Тримання під вартою" - а не вирок.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/tse-zhest-vidchaju-advokat-ihorja-humenjuka-jakij-vlashtuvav-vibukhi-v-sudi-prokomentuvav-joho-vchinok.html
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05.07.2023 22:40 Відповісти
Под суд начальника караула Он не выполнил свои прямые обязаности Или по простому на службу забил
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05.07.2023 21:52 Відповісти
ага, вісім! років слідство не могло довести в суді, те що встановило, а тут встановить і доведе. Скоріше за все, зрозуміли, що не зможуть довести, тому такий поворот.
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05.07.2023 21:52 Відповісти
слідство встановить..
за 8 років..
можливо..
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05.07.2023 21:53 Відповісти
Якщо не посадять тих, хто винен, що вибухівка потрапила у приміщення, то це означатиме, що розіграли сценарій.
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05.07.2023 21:54 Відповісти
а клименко встановив хто убив Монастирського ?
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05.07.2023 21:57 Відповісти
Гуменюк міг би багато чого розповісти... А рахуючи, що він відбув в СІЗО 8 років, які рахуються як рік за два, по закону Луценка-Гройсмана його мали б випустити. Тому як і в'язень замку ІФ він не мав вийти.
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05.07.2023 21:58 Відповісти
у него пожизненное 100%, а не закон Луценко-Гройсмана.
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05.07.2023 22:05 Відповісти
Йому довічне світило взагалі-то... А що таке закон Луценка-Гройсмана? Знаю лише закон Наді Савченки...
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05.07.2023 22:06 Відповісти
Якби йому взагалі хоч щось світило, то винесли б рішення протягом року, як того вимагає КПК, а не мурижили 8 років. Може покажете на тому законі, який ви називаєте "законом Савченко" результати її голосування. Бо відео де Юрік з Вовою цей закон пропихували в Раді прикриваючись її ім'ям, і їх підписи під цим законом, по якому повипускали авторитетів, є.
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05.07.2023 22:38 Відповісти
Ну вона у кацапів сиділа, але потім неодноразово підтримувала закон...
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05.07.2023 22:42 Відповісти
А в Регламенті ВР є така процедура, "підтримання" закону без голосування за цього?
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05.07.2023 22:47 Відповісти
У парубка й так не все гаразд було з психікою (гранату у натовп), а після безпідставних 8 років СІЗО й погоді. Підбурити такого на дурість не важко.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
Менти вони, як не називай, все одно менти, а тут ще й зеленого додали...
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05.07.2023 22:23 Відповісти
Не бачу взагалі роботи адвоката! Що це за захист беззубий? І таку адвокатську монополію нам впарює Зеленський, що порушує висновки КСУ про незаконність монополії і не приймає з 2019 року обіцяний закон №1013 про відміну адвокатської мафії.
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05.07.2023 22:39 Відповісти
Взагалі-то адвокатська мафія це норма конституції, яку впровадив Порошенко своєю "судовою рехформою" і простим законом її не скасуєш. До того ж в умовах воєнного стану вносити зміни до Конституції заборонено.
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05.07.2023 23:21 Відповісти
Шановний, цей закон про внесення змін до Конституції (скасування адвокатської монополії ) був схвалений ще в 2020 році , тобто за два роки до війни. Причому розглядався як невідкладний у другому читанні та в цілому. І мав висновок КСУ. Проте , скоріш всього, ця мафія зробила все , щоб його зупинити. А тепер ми пожинаємо плоди , коли адвокат Ігоря Гуменюка 30 разів не з'являвся на засідання суду. Тобто , адвокатська гільдія перейняла на себе права керувати судовим процесом. И овцы целы и волки сыты, суд и прокуратура не причем. І всі закази влади кого мурижить тепер можуть бути через адвокатів.
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08.07.2023 23:09 Відповісти
Сіль

@solonko1648

·

https://twitter.com/solonko1648/status/1676674166341226500 18 хв

Історія Гуменюка - це історія людини, яку згноїли за ґратами без обвинувального вироку суду. 8 років у СІЗО по нинішньому наконлдаству - це більше, ніж 15 років у в'язниці. Тільки з різницею, що відомо, коли термін ув'язнення завершиться.
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05.07.2023 22:47 Відповісти
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05.07.2023 22:53 Відповісти
"Ото стільки років маринувати..." Представляю сколько бабла вытянули с него и его родствеников. Уверена что жена и родители в долги залезли по уши. Судьи, прокуроры, адвокаты, вертухаи превратил человека в "дойную корову". А знаете, вот не могу его клеймить и осуждать, да и восхищатся там нечем. Соглашусь с другими - это ОТЧАЯНИЕ! (состояние крайней безнадёжности)
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05.07.2023 23:07 Відповісти
неважно рука - правосуддя та реформ за станом воєнного часу!!1
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06.07.2023 08:18 Відповісти
 
 