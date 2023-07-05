Слідство встановить, як вибухівка потрапила до Шевченківського райсуду, - Клименко

Наразі невідомо, як потрапила вибухівка у Шевченківський райсуд Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу глава МВС Ігор Клименко.

"Питання (як проніс Гуменюк вибухові пристрої. - Ред.), буде з’ясовуватись у межах кримінального провадження, яке буде проводити главк міста Києва", - сказав він.

"На даний момент ми не розуміємо, де були вибухові пристрої - чи в залі, де він забарикадувався, чи в приміщенні туалету, чи, можливо, він якимось чином проніс із собою. Слідство дасть на це відповідь. ", - додав міністр.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

Також дивіться: Гуменюк загинув, попередньо, підірвавши себе, - Клименко про вибухи в Шевченківському райсуді. ВIДЕО