Сьогодні відбудеться чергове засідання по справі полковника Червінського

18 липня відбудеться чергове засідання по справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергове судове засідання по справі полковника Романа Червінського, якого тримають під вартою попри абсолютну відсутність складу злочину. Червінського зараз керівництво краіни багато згадує по іншій справі. Тиск на Червінського та його незаконне утримання можуть призвести до набагато більш гучних подій, і тому владі краще було б припинити беспредел. Треба відновити справедливість", - написав Бутусов.

Судове засідання по справі Романа Червінського відбудеться 18.07.2023 о 10:30.

Шевченківський районний суд Києва, вул. Дегтярівська 31а, Кабінет 611, 6-й поверх.

Слідча суддя - Кваша А.В.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

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