Сьогодні відбудеться чергове засідання по справі полковника Червінського
18 липня відбудеться чергове засідання по справі полковника Романа Червінського.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Чергове судове засідання по справі полковника Романа Червінського, якого тримають під вартою попри абсолютну відсутність складу злочину. Червінського зараз керівництво краіни багато згадує по іншій справі. Тиск на Червінського та його незаконне утримання можуть призвести до набагато більш гучних подій, і тому владі краще було б припинити беспредел. Треба відновити справедливість", - написав Бутусов.
Судове засідання по справі Романа Червінського відбудеться 18.07.2023 о 10:30.
Шевченківський районний суд Києва, вул. Дегтярівська 31а, Кабінет 611, 6-й поверх.
Слідча суддя - Кваша А.В.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.
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Операцию не проводили… Хотя наверно должны были.
Так еще и обвинили полковника, который оказался во всем виноват..
У Победы всегда много Родителей. А Поражение всегда сирота.
Кожний день його перебування під вартою, позбавленим можливості воювати за Україну - чиясь допомога ворогу!
А якщо не скажуть то вони лайно собаче, а не офіцери
Та й самого найвеличнійшого гаранта Конституції !!!)))
Реальність така, що виконав усне розпорядження = взяв на себе 100% відповідальності і 100% вини.
Інше питання, як це вбиває всю ініціативу у війні, але владі на це плювати, набити кишені і прикрити свій зад, от і все чого вони прагнуть.
,,Время говорить правду: Роль Зеленского в этой войне.,,
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
одна пані блогерша, сказала що під слідством також люди, які підірвали мости під Гостомелем, зупинивши прорив колон орків на Київ, це дійсно чи ні?
Через "вагнергейт", Зеленський розкрив і намагаєтя увязнити свідка, розвідника, позбавивши Україну високопрофесійної допомоги.
- вибір-2019 у дії, наочно, і це тільки один маленький штрих загальної картини зрад-пограбунку України новимІ лІцамі, для яких "зєлєнь" - понад усе
Вершить кривавий зАміс...
Еліта - кожен про своє.
Зеленський - про каннабіс.
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Вдихнув, мабуть, і весь злетів
Орлом в небесній сині -
Не винен ніц і поготів,
Усі підтримку винні.
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Йому союзники дають
І гроші, і гармати,
І танки, й порох... ,,Слуги'' в лють:
- Нам мало! Малувато!
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,,ЗЕленим'' чемність - не резон,
Без дяки брать хороші...
- Пробачте, в нас не ,,Амазон'',
Та й там усе за гроші!
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Не втримавсь Байден: ,,Ну і дуб
Кермує в Україні!
Не зна: військовий НАТО клуб,
Але не корупційний!
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Як хоче бути там, де є
Європи керівництво,
Нехай у прах зітре своє
Велике Крадівництво!''
Ті, що зливають окупантам спецоперації в Україні, судять Українця, який з ними боровся!
А усі оті особи, призначенці їх преЗЕдентом, на посадах в правоПоХоронних органах, тихо мовчать (патіхамувлєс) витріщивши очі! За дії/бездіяльність треба відповідати, а не тільки гроші отримувати!
Як можна таке зрозуміти Українцям⚔️🪖💯🇺🇦❤️‼️!!
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
https://internetua.com/aktivnist-***********-pravoohoronciv-shoja-na-derjzradu-na-dumku-ssha-ale-yih-ce-ne-turbuye🇺🇸🇺🇦‼️🇺🇦😠😡⚔️🪖🤑
Слава Україні!!