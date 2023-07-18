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Новини
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Сьогодні відбудеться чергове засідання по справі полковника Червінського

червінський

18 липня відбудеться чергове засідання по справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергове судове засідання по справі полковника Романа Червінського, якого тримають під вартою попри абсолютну відсутність складу злочину. Червінського зараз керівництво краіни багато згадує по іншій справі. Тиск на Червінського та його незаконне утримання можуть призвести до набагато більш гучних подій, і тому владі краще було б припинити беспредел. Треба відновити справедливість", - написав Бутусов.

Судове засідання по справі Романа Червінського відбудеться 18.07.2023 о 10:30.

Шевченківський районний суд Києва, вул. Дегтярівська 31а, Кабінет 611, 6-й поверх.

Слідча суддя - Кваша А.В.

Читайте також: Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного, - Бутусов

Автор: 

суд (11765) Бутусов Юрій (3625) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+41
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18.07.2023 00:59 Відповісти
+31
А зешобла не хоче судити Тарана? Чи Буданова? Чи ще горстку *********? Моя Україна за що це тобі …
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18.07.2023 01:00 Відповісти
+29
Полковник Роман Червінський потрібен Україні для бойових дій проти рашистів, для перемоги!
Кожний день його перебування під вартою, позбавленим можливості воювати за Україну - чиясь допомога ворогу!
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18.07.2023 01:08 Відповісти
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18.07.2023 00:59 Відповісти
А зешобла не хоче судити Тарана? Чи Буданова? Чи ще горстку *********? Моя Україна за що це тобі …
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18.07.2023 01:00 Відповісти
Кругова порука, ось головна біда України. От наприклад Венедіктова, завалила всю роботу прокуратури в перші місяці війни, за це була знята Зеленським з посади і... призначена послом в Швейцарію. Тому що, могла розказати багато цікавого, а так дали їй тепле місце. І як судити Тарана, Татарова, Баканова, та інших зеприхвостнів? Кожен з них може таке розказати, що Боневтік стрімко перетвориться в Бовтіка Монакського. Але 73% обрали такий шлях. Незрозуміло лише, чому інші мусять мучитись від цього вибору.
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18.07.2023 01:20 Відповісти
В нас в Данії в 2009 році премєр міністр пішов у відставку бо не міг пркоментувати купівлю костюма тройкі(розумію що кацапське тлумачення) за 2000$ доларів карл в країні де на людину 65000 $ ввп
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18.07.2023 01:24 Відповісти
А згадайте, чому Джонсон пішов у відставку?...
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18.07.2023 09:00 Відповісти
До такої демократії, як наприклад в Чернігові? Там мало людей підтримало зелених, але Зекопманія найшла спосіб це виправити, Атрощенко підтверджує.
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18.07.2023 10:14 Відповісти
Так там усі херпрокурори на посаді перманентно "валили" ту роботу. Лише один Д. Сакварелідзе, який намагався щось робити (аля діамантові прокурори крадуть і далі), то відразу поперли з посади.
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18.07.2023 12:39 Відповісти
Это ещё хуже ! Почему все , казалось-бы , здравомыслящие , ФБР , ЦРУ , оппозиция , лидеры об. Мнения , журналисты , только констатируют ФАКТЫ ЗРАДЫ ,МАРАДЕРСТВА, ГРАБЕЖА, БАНДЫ ОЛИГАРХАТА и их « недурачка» какого-то с подручными « троянскими шакалами»( Ермак Резников, Татаров, Буданов, демченко, Смирнов , …………•……
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18.07.2023 14:26 Відповісти
Свободу Червінському!
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18.07.2023 01:03 Відповісти
А СБУ с Бакановим как бы не у дел?

Операцию не проводили… Хотя наверно должны были.

Так еще и обвинили полковника, который оказался во всем виноват..

У Победы всегда много Родителей. А Поражение всегда сирота.
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18.07.2023 01:06 Відповісти
Не на часі… ***** як ці зелені заїбали….
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18.07.2023 01:17 Відповісти
Полковник Роман Червінський потрібен Україні для бойових дій проти рашистів, для перемоги!
Кожний день його перебування під вартою, позбавленим можливості воювати за Україну - чиясь допомога ворогу!
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18.07.2023 01:08 Відповісти
На Банковій про це знають , тому і тримають патріотів під вартою😡
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18.07.2023 01:11 Відповісти
Нажаль Банкова це антигіонист перемоги над ворогом. Вони тільки сидять та мріють про приход *****. Бо всіх їх запізлуютьь після перемоги.
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18.07.2023 01:13 Відповісти
А , как ПЕРЕМОГА « может наступить , если они ДЕЛАЮТ ВСЕ , чтобы исполнить продажу Украины в Омане! Грабеж миллиардов на закупке оружия в сложнейший час начала войны ! Предложение , чтобы РФ была 🙃ГАРАНТОМ ( Александр чалый, арахламидия , Ермак …… )ненападения и отказ от вступления в НАТО
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18.07.2023 14:31 Відповісти
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️‼️
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18.07.2023 01:10 Відповісти
я думаю переживати не варто - Залужний, Баканов, Малюк, Сирський та інші армійці не дадуть відбутися явному беззаконню і публічно скажуть на захист свого побратима по зброї слова захисту.

А якщо не скажуть то вони лайно собаче, а не офіцери
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18.07.2023 01:12 Відповісти
Не жартуйте так, я ледь від сміху не вмер.
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18.07.2023 01:22 Відповісти
..та вже не стидайтеся!! Добавте сюди вже Єрмака..Арахамію..Бузуглу, Резнікова......)))
Та й самого найвеличнійшого гаранта Конституції !!!)))
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18.07.2023 08:58 Відповісти
Де Ваня Баканов , запитайте у Зе
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18.07.2023 09:10 Відповісти
LEON, Ты , вообще НОРМАЛЬНЫЙ ? БАКАНОВ И ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ГНИДОТА , а МАЛЮК НАЗНАЧЕН КРЫСОЙ ЕРМАКОМ !
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18.07.2023 14:34 Відповісти
Зелені гниди не просто знущаються з патріота України Червінського, вони мстяться всім українцям за своє приниження, бо самі скурвлені повністю.
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18.07.2023 01:13 Відповісти
Мені здається (я звісно не читав ВСІ матеріали по справі), що проблема Червінського досить класична для України. Він допустив помилку, коли почав операцію, без купи письмових погоджень. А далі, як звичайно - якби все вдалось, то хтось з керівництва повісив би собі орден, а йому дав грамоту, а коли провалилось - на нього "повісили всіх собак" + помстились за минуле.
Реальність така, що виконав усне розпорядження = взяв на себе 100% відповідальності і 100% вини.
Інше питання, як це вбиває всю ініціативу у війні, але владі на це плювати, набити кишені і прикрити свій зад, от і все чого вони прагнуть.
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18.07.2023 01:31 Відповісти
На жаль, вони прагнуть набагато більшого! Але ж тільки для себе. Для Неньки це буде означати лише набагато гірший стан речей... Ось тому я весь час і кажу, що з цією владою злочинців, зрадників та саботажників ми НЕ виграємо цієї війни, або ж виграємо її з такою кров'ю, що ще багато поколінь українців будуть здригатись при згадці про цю війну! Тому як великі зусилля мільйонів зводять нанівець купка Потвор, які знаходяться на вищих щаблях влади країни! Що ми і спостерігаємо майже щодоби...
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18.07.2023 09:07 Відповісти
Червінський прямо сказав, що Єрмак може наробити біди Україні! Бачив іще за місяці до 24.02.22., що роблять із державою зеєрмаки. Єрмак біди наробив, а тепер мститься полковнику!
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18.07.2023 01:42 Відповісти
Генерал Залужный, обвиняет Байдена и Зеленского...
,,Время говорить правду: Роль Зеленского в этой войне.,,
https://www.youtube.com/watch?v=bnV9PYlmlnc
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18.07.2023 02:50 Відповісти
Зелений антимайдан продовжує свою справу
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18.07.2023 04:46 Відповісти
Самий більший прікол,що по справі наведення ракет на аеродром Канатове Галицький районний суд Львова виніс вирок 32-річному контррозвіднику СБУ Сергію Говорусі,і засудив його до 14,5 років ув'язнення.Зелень,ви хоть розумієте,що ви чудите?Якщо ви засудите Червінського по цій сфабрикованій справі,то реальний винуватець Говоруха матиме тоді повне право подати скаргу в європейський суд з прав людини,посилаючись на справу Червінського,і 100% виграє,та ще й держава заплатить реальному зраднику компенсацію.
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18.07.2023 05:50 Відповісти
Українські суди обслуговують інтереси влади і є антиукраїнськими.
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18.07.2023 05:52 Відповісти
Не знаю наскільки достовірна інформація,
одна пані блогерша, сказала що під слідством також люди, які підірвали мости під Гостомелем, зупинивши прорив колон орків на Київ, це дійсно чи ні?
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18.07.2023 06:18 Відповісти
..достатньо кримінальної справи на генерала Кривоноса..за перевищення повноважень і нанесення економічної шкоди аеропорту Жуляни... щоб Ваші припущення мали під собою основу.
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18.07.2023 09:09 Відповісти
волю червінському а 3амовників 3а грати
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18.07.2023 06:31 Відповісти
Що насправді трапилось за кулісами ОП у день, коли генерал Бурба прийшов до Верховного головнокомандувача України за санкцією на проведення операції "Вагнергейт". Можете вірити, можете - ні! https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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18.07.2023 06:35 Відповісти
Волю полковнику Чкрвинському !
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18.07.2023 06:52 Відповісти
Цими протиправними діями оп може посіяти набагато більшу і сильнішу проблему. Тримати Патріота в тюрьмі, коли сам там повинен нари мати.
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18.07.2023 08:16 Відповісти
Судилище над патріотом.
Через "вагнергейт", Зеленський розкрив і намагаєтя увязнити свідка, розвідника, позбавивши Україну високопрофесійної допомоги.

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18.07.2023 08:46 Відповісти
Видуманий привід, щоб знищити ефективного розвідника. Волю Червінському!
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18.07.2023 09:06 Відповісти
Ота 73% шобла породила собі маленького пуйла, а страдає вся Україна
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18.07.2023 09:07 Відповісти
..73 відсотки безмозкових тварин притягнули в Україну війну. Війна була б не сьогодні..так завтра. АЛЕ!!! Двері у країну були б зачинені... За дверима стояв би український солдат і бив би смердячих на порозі. А 73 відсотки дозволили зеленій паскуді зовсім зняти двері, українського солдата вивела з будинку у поле, забрала частину зброї і постелила рушник для смердячих.... І саме страшне..що значна частина цих 73 до сьогодні співає паскуді схвальні пісні і складає діфірамби.
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18.07.2023 09:17 Відповісти
А Ви думаєте що до них дійшло? Я навіть не про наступні вибори, я вже не раз зустрічав в різних інтерв'ю, дописах - "нам потрібно думати, як відновлювати стосунки після війни", "ось закінчиться війна і ми відновимо торгівлю з білорусами", "так було добре, коли до війни їздили в наші генделики і магазини білоруси і росіяни", ну і т.п. Це пишуть зараз, а після війни, аж завиють - "головне економіка, даєш російський бітум транзитом з Білорусії". І крики - "нам потрібні російські туристи в український Крим, а для їх зручності, дублюємо всі вивіски та оголошення російською!"
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18.07.2023 09:52 Відповісти
.. не дійшло і не дійде! Людина відрізняється від тварини тільки функцією пам*яті. Більшість не здатна щось запам*ятати... і зробити якійсь висновки. У більшості не пам*ять а інстинкт... ..Якщо тварина бачить шматок ковбаси..вона за ним побіжить.... не думаючи, що ковбасою її заманюють у клітку і посадять далі на мотузку. Ці дивляться телевізор, бачать вечорами Боневтіка з солодкими речами і обіцянками ...і не розуміють, що воно тягне їх у клітку...і посадить на мотузку. Але ж достатньо трохи розуму... здатності подумати, чому так зробили там, що ці так легко прийшли, чому скоротили там... чому не зробили там...і чому нічого не робили.... Але ні. Аналізувати...думати... це не наше. Тому і війна..тому і кров..тому і майбутне дуже хитке ...
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18.07.2023 20:37 Відповісти
уклоністи, корупціонери, зрадника та інші тилові щурі судять Патріта, Воїна - дебіли щасливі

- вибір-2019 у дії, наочно, і це тільки один маленький штрих загальної картини зрад-пограбунку України новимІ лІцамі, для яких "зєлєнь" - понад усе
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18.07.2023 09:22 Відповісти
«Що є державою без правосуддя? Шайка розбійників, та й годі». © Аврелій Августин
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18.07.2023 09:52 Відповісти
В окопах військо рік жиє,
Вершить кривавий зАміс...
Еліта - кожен про своє.
Зеленський - про каннабіс.
.
Вдихнув, мабуть, і весь злетів
Орлом в небесній сині -
Не винен ніц і поготів,
Усі підтримку винні.
.
Йому союзники дають
І гроші, і гармати,
І танки, й порох... ,,Слуги'' в лють:
- Нам мало! Малувато!
.
,,ЗЕленим'' чемність - не резон,
Без дяки брать хороші...
- Пробачте, в нас не ,,Амазон'',
Та й там усе за гроші!
.
Не втримавсь Байден: ,,Ну і дуб
Кермує в Україні!
Не зна: військовий НАТО клуб,
Але не корупційний!
.
Як хоче бути там, де є
Європи керівництво,
Нехай у прах зітре своє
Велике Крадівництво!''
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18.07.2023 10:00 Відповісти
Дивні речі творяться в Столиці України, під патронатом ФСБшників!!
Ті, що зливають окупантам спецоперації в Україні, судять Українця, який з ними боровся!
А усі оті особи, призначенці їх преЗЕдентом, на посадах в правоПоХоронних органах, тихо мовчать (патіхамувлєс) витріщивши очі! За дії/бездіяльність треба відповідати, а не тільки гроші отримувати!


Як можна таке зрозуміти Українцям⚔️🪖💯🇺🇦❤️‼️!!
СБУ, під час кривавої війни з московією, виконує завдання ФСБ, щоб гадити Україні та її іміджу!?!?😡😡
https://internetua.com/aktivnist-***********-pravoohoronciv-shoja-na-derjzradu-na-dumku-ssha-ale-yih-ce-ne-turbuye🇺🇸🇺🇦‼️🇺🇦😠😡⚔️🪖🤑

Слава Україні!!
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18.07.2023 10:25 Відповісти
вот до чего довели отупевшие ЗЕледрочеры страну, Украину спасет только одно, каждому зеБилу по калашмату и на восток, биомусор не жалко....
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18.07.2023 10:55 Відповісти
Та они там на колени упадут и сдадут все , что знали, как их ЧЛЕНОГРАЙ « яжнелох»
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18.07.2023 14:41 Відповісти
 
 