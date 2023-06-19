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Новини Правосуддя
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Суд залишив Червінського під вартою

червінський

Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення продовжити ще на місяць запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу ексрозвіднику Роману Червінському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд задовільнив клопотання прокурора. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші.

Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

"Обвинувачення не надавало жодних нових доказів, на підставі чого потрібно було додатково затримувати і тримати Романа під вартою. Судом не було взято до уваги те, що його мати втратила зір, а дружина отримала інвалідність. У нього на утриманні троє дітей", – розповів адвокат Сергій Лисенко.

Таким чином під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня.

Також дивіться: У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.

Також читайте: Справа Червінського "деморалізує людей, які реально роблять роботу", - співробітники спецслужб про суд над розвідником

Автор: 

суд (11703) юстиція (732) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+73
Зеленський ****** якої ще не бачила Україна. Мстительний карлик трижди ухилянт !
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19.06.2023 21:13
+58
прокацапська мерзота продовжує наступ на українських патріотів руками прокурорської системи.... а баканоаи і наймови - це божі ангелочки...
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19.06.2023 21:10
+55
Ну ось Вам НАТО !!! Невже хтось гадає, що в НАТО не знають, що відбув. в МОУ та ОП?! Тобто "Наші гроші" знають, а кращі розвідки світу - НІТ??? Реакція має бути.
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19.06.2023 21:11
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Про яку "істоту"?
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19.06.2023 21:18 Відповісти
Арсен Кириллов - мразь и ты ТВОИ ХОЗЯЙВА ЗЕДЕРЬМАКИ
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20.06.2023 00:10 Відповісти
Я уже молчу про 73% тупорылых амёб 🦠🤡🤥🎪 « хоть поржем», почему заткнулись ВЕЛИКИЕ ДЕЯТЕЛИ « лидеры общественного мнения» и здравомыслящие ОФІЦЕРы ( сегодня пан Роман , а завтра вы , почему молчат ЕС , Голос полупродавшийся , «Батьківщина» ⁉️⁉️⁉️« НЕНАЧАСІ»не прокатывает ,так , как Зедерьмачье , первые нарушили свою мантру !
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20.06.2023 00:20 Відповісти
Про яку? Уточніть, будь ласка.
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19.06.2023 21:23 Відповісти
А вас власна думка є? Як ви думаєте де поділись інші співробітники часів овоча з СБУ, міліції, контррозвідки та інших силових структур. Саме дивне інше, чому не домоглися покарання співробітника СБУ часів овоча після 14го року? Можете відповісти?
Всі згадують цей випадок і щенібито корупційний запис, при цьому по ним немає звинувачень Червінського, але є якась абсолютна хрінь по аеродрому…
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19.06.2023 21:23 Відповісти
Саме ти істота! Бот з ботоферми.
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19.06.2023 21:25 Відповісти
Мосійчук це той кнур уйобищний, що хабаря під камеру брав, а потім ****** щось неоковирне? Якщо це те тіло всрате, то да, моцний моральний авторитет.
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19.06.2023 22:02 Відповісти
Тепер він, мосійчук, перед блаЗЄнськими ходить як шовковий.
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19.06.2023 22:14 Відповісти
Мосійчук сам "істота", якщо мова йде про полковника Червінського.
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19.06.2023 22:12 Відповісти
Ну у вас і агрументи.
Ігор Мосійчук сам по собі ще та істота. Така ж брехлива, як і натаха раєвская, на псевдо "мосійчук".
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19.06.2023 22:20 Відповісти
Істота зе-лена, ти краще подивись на іншу істоту, яку ти називаєш ігор мосійчук...
як ця істота брала хабарі: Нардеп від партії Ляшка, Ігор Мосійчук бере хабар
https://www.youtube.com/watch?v=GFGOpbliNIc
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19.06.2023 22:49 Відповісти
прокацапська мерзота продовжує наступ на українських патріотів руками прокурорської системи.... а баканоаи і наймови - це божі ангелочки...
показати весь коментар
19.06.2023 21:10 Відповісти
Ну ось Вам НАТО !!! Невже хтось гадає, що в НАТО не знають, що відбув. в МОУ та ОП?! Тобто "Наші гроші" знають, а кращі розвідки світу - НІТ??? Реакція має бути.
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19.06.2023 21:11 Відповісти
причому тут НАТО? Це виконання третьої умови з семи для початку перемовин про вступ в ЄС.
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19.06.2023 21:13 Відповісти
якщо після 21 липня ще на місяць "пракатіт", то тоді можно буде і за Бурбу узяться.
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19.06.2023 21:11 Відповісти
прокатіт! як цьому завадити?
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19.06.2023 21:53 Відповісти
ніяк. Тільки чекати виборів. Але це не гарантія, що допоможе. Бо такого масового зцілення натовпу я не бачів з часів зцілення Мойсеєм півмільйона немічних та хворих євреїв перед ісходом з Єгипту.
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19.06.2023 22:13 Відповісти
П###раси.
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19.06.2023 21:11 Відповісти
Зеленський ****** якої ще не бачила Україна. Мстительний карлик трижди ухилянт !
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19.06.2023 21:13 Відповісти
За карликів не можна голосувати - ми їх усіх звичайно шкодуємо, але треба визнати, що, отримуючи владу, вони починають мститися за свої роки принижень.

Його криворізька вчителька розповідала, що він був мстивим, підлим і жадібним - думаю все це тільки посилилося
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Не зріст тривожить, а карликовість мислепотоку його мозку.
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19.06.2023 21:43 Відповісти
І стукачем-донощиком!
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19.06.2023 21:43 Відповісти
Хто би сумнівався!!! Взагалі більшість чоловіків маленького зросту і є такими!!!!!!
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19.06.2023 21:52 Відповісти
Справедливості вимагає Зеленський від партнерів. А у себе під носом нічого "не бачить", як у випадку з "вагнерівцями". Сором один, а не президент. А с таким Офісом президента війну нам не виграти. Хай там що. Змініть - і результат одразу з'явиться.
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19.06.2023 21:16 Відповісти
Воно не не бачить воно тим керує разом з єрмаковии!!!!!
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19.06.2023 21:53 Відповісти
Падлюки зелені.
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19.06.2023 21:19 Відповісти
А у нас при солнцеликом нарциссе все через жОПу.
Например наши парни погибают отвоевывая Юг Украины. Гибнут на минных полях.
А кацапня прошла эти Украинские земли за сутки. Потому что все было разминировано ради шашлычков.
Этот "пианист" думает что дерьмак и татаров ему жопу лижут и он млеет от удовольствия.
А они ему смазку наносят, что бы легче трахнуть.
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19.06.2023 21:19 Відповісти
от якби хабара на мільйона два взяв або військового п'яний на смерть збив, то і під заставу і повний фарш..а так сиди
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Влада і я - це повна протилежність. На жаль, для влади
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19.06.2023 21:21 Відповісти
Влада узурпована антиукраїнськими силами!
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19.06.2023 21:25 Відповісти
Цю тварюку ( типа прокурор ) , треба за яйця на Майдані повісити.
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19.06.2023 21:29 Відповісти
Рішення ухвалює не прокурор. Може, адвокатам треба було краще працювати?
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19.06.2023 21:54 Відповісти
А адвокати тут до чого?''всьо уже решено до нас''
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19.06.2023 22:12 Відповісти
Ще не вечір!!!!!!
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19.06.2023 21:55 Відповісти
....очикувано, пдри не тільки з боку кацапів, а й у глибокому тилу у суді і в ОПі.. і останні небезпечніші, бо за них і досі стоять тупорилий лохторат-зебіли, свідки ******** телеканалізації
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19.06.2023 21:33 Відповісти
Зате сєпарня, та відверті вороги під заставу виходять!
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19.06.2023 21:36 Відповісти
Ще й підголосовують Слугам.
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19.06.2023 21:46 Відповісти
а хто б сумнівався... допоки дєрьмака не завішають на ліхтарі, так і буде.
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19.06.2023 21:39 Відповісти
Суд вирішує так як скажуть з ОП ,ну чому немає суду над агентами росії які здали Південь хто розміновував Чонгар і кримський перешийок ,чому ворог за добу окупував майже всю Херсонську область ,а за чотири дні оточив Маріуполь ? в результаті зради загинули тисячі як військових так і мирних громадян.
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19.06.2023 21:39 Відповісти
Ось один із численних прикладів, причин відмови у прискореному прийомі до НАТО, коли багаточисельні негідники та внутрішні вороги України, перебуваючи під захистом зеленої зграї, спокійно дерибанять бюджет і "зливають" секретну інформацію ворогові, водночас справжні патріоти війскові, сидять за гратами.
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19.06.2023 21:42 Відповісти
За зрадивших з Опу та зливших спецоперацію Українських спецслужб, білоруському самозванцю, мовчать в ганчірочку суддівські та прокурори разом з прикоритними…
Безумна може підтвердити, як це було …
Чому ми не в НАТІ…
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19.06.2023 21:43 Відповісти
Де Ваня Баканов і інші зрадники зешобли при владі ???‼️‼️‼️
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19.06.2023 21:48 Відповісти
https://youtu.be/7PzRBlgisbE . "Вагнергейт" - для тих, хто ще не дивися
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19.06.2023 21:49 Відповісти
Вся ця прокурорсько-суддівська ******* має сісти разом з Єрмаком і його гундосим накуканником. Інакше буде ніч довгих ножей, тільки з вогнепальною зброєю
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19.06.2023 22:01 Відповісти

.....
тут таке... Президент Байден повідомив Зеленському ,
що з 01.06.2023 р. всі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.
Військова допомога буде надаватись з умовами контролю.
Україні передано перелік корупціонерів в Україні 😡
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19.06.2023 22:11 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/06/19/narodni-deputaty-z-yevrosolidarnosti-gotovi-vzyaty-na-poruky-rozvidnyka-romana-chervinskogo-maksym-savrasov/ Народні депутати з «Євросолідарності» Максим Саврасов, Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також генерал-майор запасу Сергій Кривонос та колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов клопотали про взяття на поруки розвідника Романа Червінського
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19.06.2023 22:11 Відповісти


"Зараз війна, вітчизняна. Зараз кожен офіцер має бути готовим до всього, в тому числі до взяття в полон ворогами України. "Це мій хрест", - сказав* лицар ордена Богдана Хмельницького Роман Червінський...

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZXv2PTRLzMbvJ-V76RHJcNPhqWjQxHzf4vjy1v12oMA57Dblan5JOP3hRjLHFKhD9qvElqw5cMWQfvm3S1-PRPunaOXfCv-llxJnMFvGr4J6bOTWcr_p0B4l8Cim2Pavd240yD4nr_FsZa8pY9bdc_OjQHNnKH6DXh53SigI_uZg-30VlhfZBFQu0ta8FG4L74&__tn__=-]K-y-R Джон Сміт

Найголовніша спецоперація полковника Червінського - це навіть не знищення мотороли, гіві, захоплення цемаха і навіть не 30 ваґнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році, це - документування злочину державної зради Володимира Зеленського.

В рамках цієї спецоперації Роман Червінський з колеґами здобули повне зізнання Зеленського у прямому етері.

У 2020 році патріотичні офіцери спецслужб зіткнулися з кротом у вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію "Авеню", инші операції, і доки пропаґандисти типу наташі раєвської забивали баки населенню, в Офісі робили морду кірпічом і брехали: "так звана спецоперація із захоплення ваґнерівців - вигадка від початку до кінця". Під цією версією про "вигадку від початку до кінця" підписалися Єрмак, Подоляк, Арестович, провладні боти, глава ТСК Безугла, Буданов, який за посаду кивав головою, і навіть з Арестовичем вони розіграли сценку "інтерв'ю нового начальника ГУР колишньому розвідникові", де Буданов збрехав на всю країну, що ця операція - провокація російського воєнкора Коца.

Инші типові мусора віддали б честь зрадникам і далі отримували б від них зарплату. Але відповідальність перед Батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужб перед необхідністю викрити зрадника.

І вони його викрили.

Вони провели віртуозний допит негідника прямо через українські ЗМІ. І негідник, побачивши виступ у ЗМІ Червінського, Семенюка і Бурби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон.

І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну: це він зірвав операцію "Авеню". "Вигадка від початку і до кінця" перетворилася в довгу і плутану розповідь, який Бурба "нерозвідник", як "все замовив гетьман Парашенка", як він їхні плани "хлопнув" і "розколов". І прозвучало головне: це він зірвав операцію - ввів в оману Бурбу, буцімто дає йому зелене світло (прямо як Азовців, ніби в них є ґарантії Червоного Хреста), а коли ваґнерівців уже виманили в Білорусь, "вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною". На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцептувати.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDAy919WWT38%3Ffbclid%3DIwAR0PijrBODbgQeMHj2Fxu6XvmyK3r0Bmv8EBpBe2iUSybuhpCtdLItx9zhc&h=AT23OjU8zZJ4bXLo1Xm4qZ_j4T4zzp34ip7PxVObDLNNL4sm8oK0GDkf1m5ssKqfPsTfn1WRFAEu_OYZDL3CF2KygPZVg75Vq4CIVtz6VHgImvLL8dXkntZLbbrDySD7JP8XiOPNog&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT01W3Xx0drYBdIQOw3JNCq43XoK0RTEurq6hynhGKlqkEAPLBOO0UN6H0pwjUSshIMWGsO-av_Staww7ArGwWGn1GAv1R1GCXEGxnJbQZ2GzSaL6FvAs188DJxd3vz14UnsiZl6WtHl5y0WL-ZHsg99LKb6tMCRmMpULpxPodsychrOo3aiIpUBVQYjdjOQAE_Ann3Qnfec https://youtu.be/DAy919WWT38

Так от, ці зізнання за посиланням - це вирок усій ОЗГ. Це серйозніше за будь-який вотерґейт в історії і навіть за лист януковича до путіна з проханням ввести війська в Крим. Здобуті свідчення Зеленського показують, що банда вчинила злочин за ст. 111 державна зрада і члени банди - безугла, арестович, подоляк, буданов - змовилися обманути суспільство і слідство.

Насправді Роман Червінський заслуговує не суду і 60 діб у СІЗО, а ще однієї державної нагороди. Він з колеґами, навіть не маючи змоги затримати Зеленського і дати Єрмакові коліном в голову на допиті, зуміли розмотати злочинну групу, куровану з москви досвідченими офіцерами ФСБ.

І ми обов'язково згадаємо це фіґурантам, коли прийде такий час."
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19.06.2023 22:18 Відповісти
Ось за це і посадили зелені покидьки розвідника Романа Червінського -
а саме за правду і за те , що знає всіх зрадників при владі і може нахвати всіх пофамільно !!😠

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19.06.2023 23:59 Відповісти
Зе вперто собі могилу риє. Давай давай зелений. Продовжуй. Тільки варто пам'ятати що за яником раша стояла, йому було куди здриснути. А куди тобі бігти?
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19.06.2023 22:26 Відповісти
В Ізраіль , звісно , до своїх 😡
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20.06.2023 00:00 Відповісти
Треба до судді в гості сходити, притвітати зі святом.
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19.06.2023 22:28 Відповісти
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19.06.2023 22:30 Відповісти
Бакланова нє під арешт ,
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19.06.2023 22:34 Відповісти
Коли влада бореться із патріотами, чи є у нас шанси виграти війну у Путлера ?
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19.06.2023 22:38 Відповісти
Прочитала на роботі думку українців відносно майбутнього. Щиро здивувало, як тасують дані. Не можна замінити уряд зе і водночас залишити його президентом, бо уряд зе і є його уряд. Що відбувається відносно цього суду говорить,що народ ,який не пов'язаний тісно з війною, не бачить проблем і надалі святом життя проводять.
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19.06.2023 22:39 Відповісти
Там чисто маніпулятивне опитування, яке не факт що було проведене насправді, і факт що воно невідображає дійсності. Єдине що там було реально так це бажання більшості змінити владу. Це спотворити вони не змогли бо в такому випадку це опитування втратило би будь-яку довіру. Народ насправді все бачить. Як правило розмови про владу викликають роздратування, це показник. Тому можна вважати що Рубікон пройдено і влада наступить на граблі які лежать з часів Януковича.
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20.06.2023 08:31 Відповісти
Змінити владу, а влада це зе і його партія. Так що стрічка,але залишити зе,дійсно не відповідає дійсності. Я не повірю виборам, як не повірила в 2019.
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20.06.2023 09:40 Відповісти
є варіанти на кого міняти?
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20.06.2023 11:33 Відповісти
Ганьба розкидатися кваліфікованими вояками через особисті образи декого з Банкової.
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19.06.2023 22:43 Відповісти
Червінський свідок злочину. Тому його хочуть усунути.
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20.06.2023 06:52 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVdSOO0vJYuNGgRObsbVTIwnbHWs9JUABd4WqYHN9Mw-sS6lLrmLvGfGPdx-ixBQMmrYfljJSnjzcn0ru-PVW-O6UtvNW47o_oICf0Z5sEt7-yJtGl8VQn3pBzxXf0UEkIydxxetWnkfRhIYPPTQ9f42adK9uc2QIG9GdGD0HI5Bg&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт А тепер давайте послухаємо Романа Червінського за 3 місяці до вторгнення:

- у Лукашенка (і у Путіна) є компромат на Зеленського по здачі вагнерівців,

- погрозами викрити його перед нами вони можуть смикати його за ниточки і примушувати робити те, що вигідно їм.

- одна людина може всіх нас занапастити.

Так все і сталося.

Всього за три місяці, 24 лютого ми дізналися, що:

- напрям Києва повністю оголений. Арта відведена, мости не заміновані, 4-а бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів, а мости на білоруському напрямі підривати забороняють дзвінками із ОП.

- на кримському напрямку російські війська наступають зі швидкістю 80 км / день. Бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні в деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напад.

- збройні контракти закатані в асфальт, армія обеззброєна.

- асфальт покладений в дороги для наступу ворога - зараз ворожі колони з Криму і в Крим їздять дорогами Зеленського.

Все це Роман Червінський повністю передбачив.

Зеленський завів нас у пастку створену ворогами.

Як бачимо, Роман - дуже фаховий розвідник.

Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають потилиці. І він попереджав про те, про що боялися казати інші.

Він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах вчинив по честі офіцера - прирік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку.

Порівняйте з діями Буданова, який буцімто "єдиний попереджав", але на своїх попередженнях не наполіг. Та і взагалі забив, що його не слухають.

Ось саме за це саджають Романа.

Україна зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він.
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19.06.2023 22:58 Відповісти
Оманський договорняк Зе із Патрушевим в дії і це , насправді , страшно 😡
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20.06.2023 00:11 Відповісти
Країна малоросів.
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19.06.2023 22:58 Відповісти
https://youtu.be/MYdIEUJP4o8
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19.06.2023 23:56 Відповісти
дивлюся, я на весь цей п***** іі розумію, що більше ніж росіян, я починаю ненавидити 75% хохлів, які обрали ціх покидьків. Дякуючи їм, страждають Українці.
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20.06.2023 00:23 Відповісти
Ганьба нашій судовій системі, яка тримає патріотів на лаві підсудних, а корупціонери у нас сидять і в судах, і в парламенті, і в міністерствах. Уже Байден про це відкрито говорить.
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20.06.2023 00:32 Відповісти
Судова система вся смикається за ниточки Татаровим - це засланець віл команди Яеуковича. І не тільки судова. Все, що робить Татаров для узурпації влади, очевидно, але....але комусь це вигідно. А в Україні призивають вбивати притомних людей. Ми вже 300 років просто танцюємо на граблях.
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20.06.2023 01:12 Відповісти
Сказочні зелені далбайоби. Наша "славна" кішенькова СБУ в деле.
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20.06.2023 01:54 Відповісти
це шок від суду ім портнова
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20.06.2023 06:36 Відповісти
Пишуть,що суддя викликає на допит Залужного Як таке можно?
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20.06.2023 06:55 Відповісти
Оголосіть список ПІБ учасників ціє розправи. Треба знати "героїв" ближче
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20.06.2023 07:39 Відповісти
Судова система України хвора як ніколи!
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20.06.2023 07:47 Відповісти
Я сподіваюся, що ті, хто розробив цю операцію і чий наказ виконував офіцер, надали свідчення в суді ?
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20.06.2023 08:16 Відповісти
от і судова реформа герої за гратами а фсбешні щурі баканови на базі відпочинку футбол грають - в нато і євросоюз без жодних обмежень повинні прийняти і чого це вони тягнуть...
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20.06.2023 08:30 Відповісти
Пропоную усіх прокурорів/суддів, котрі причетні до незаконного утримання у буцегарнях патріотів України, заносити до окремого списку, а по закінченню війни цих запроданців/корупціонерів як мінімум люструвати пожиттєво.
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20.06.2023 08:38 Відповісти
Єрмака б на його місце!
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20.06.2023 08:47 Відповісти
СУПЕР! наш суд - самий гуманний суд у світі! як шаповалова з наваром у мільйони на броніках чи там рєзнікова за золоті яйця - то на підвищення посади, а Червінськаго - треба покарати і не дати йому можливості захищати країну!
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20.06.2023 09:23 Відповісти
хочеш вірити у державу та перемогу - не читай новин, бо кругом зрада. надія тільки на Залужного!
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20.06.2023 09:25 Відповісти
Но за то к Баканову вопросов нет.
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20.06.2023 11:51 Відповісти
 
 