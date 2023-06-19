Суд залишив Червінського під вартою
Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення продовжити ще на місяць запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу ексрозвіднику Роману Червінському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Суд задовільнив клопотання прокурора. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші.
Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.
"Обвинувачення не надавало жодних нових доказів, на підставі чого потрібно було додатково затримувати і тримати Романа під вартою. Судом не було взято до уваги те, що його мати втратила зір, а дружина отримала інвалідність. У нього на утриманні троє дітей", – розповів адвокат Сергій Лисенко.
Таким чином під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.
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Всі згадують цей випадок і щенібито корупційний запис, при цьому по ним немає звинувачень Червінського, але є якась абсолютна хрінь по аеродрому…
Ігор Мосійчук сам по собі ще та істота. Така ж брехлива, як і натаха раєвская, на псевдо "мосійчук".
як ця істота брала хабарі: Нардеп від партії Ляшка, Ігор Мосійчук бере хабар
https://www.youtube.com/watch?v=GFGOpbliNIc
Його криворізька вчителька розповідала, що він був мстивим, підлим і жадібним - думаю все це тільки посилилося
Например наши парни погибают отвоевывая Юг Украины. Гибнут на минных полях.
А кацапня прошла эти Украинские земли за сутки. Потому что все было разминировано ради шашлычков.
Этот "пианист" думает что дерьмак и татаров ему жопу лижут и он млеет от удовольствия.
А они ему смазку наносят, что бы легче трахнуть.
Безумна може підтвердити, як це було …
Чому ми не в НАТІ…
.....
тут таке... Президент Байден повідомив Зеленському ,
що з 01.06.2023 р. всі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.
Військова допомога буде надаватись з умовами контролю.
Україні передано перелік корупціонерів в Україні 😡
"Зараз війна, вітчизняна. Зараз кожен офіцер має бути готовим до всього, в тому числі до взяття в полон ворогами України. "Це мій хрест", - сказав* лицар ордена Богдана Хмельницького Роман Червінський...
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZXv2PTRLzMbvJ-V76RHJcNPhqWjQxHzf4vjy1v12oMA57Dblan5JOP3hRjLHFKhD9qvElqw5cMWQfvm3S1-PRPunaOXfCv-llxJnMFvGr4J6bOTWcr_p0B4l8Cim2Pavd240yD4nr_FsZa8pY9bdc_OjQHNnKH6DXh53SigI_uZg-30VlhfZBFQu0ta8FG4L74&__tn__=-]K-y-R Джон Сміт
Найголовніша спецоперація полковника Червінського - це навіть не знищення мотороли, гіві, захоплення цемаха і навіть не 30 ваґнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році, це - документування злочину державної зради Володимира Зеленського.
В рамках цієї спецоперації Роман Червінський з колеґами здобули повне зізнання Зеленського у прямому етері.
У 2020 році патріотичні офіцери спецслужб зіткнулися з кротом у вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію "Авеню", инші операції, і доки пропаґандисти типу наташі раєвської забивали баки населенню, в Офісі робили морду кірпічом і брехали: "так звана спецоперація із захоплення ваґнерівців - вигадка від початку до кінця". Під цією версією про "вигадку від початку до кінця" підписалися Єрмак, Подоляк, Арестович, провладні боти, глава ТСК Безугла, Буданов, який за посаду кивав головою, і навіть з Арестовичем вони розіграли сценку "інтерв'ю нового начальника ГУР колишньому розвідникові", де Буданов збрехав на всю країну, що ця операція - провокація російського воєнкора Коца.
Инші типові мусора віддали б честь зрадникам і далі отримували б від них зарплату. Але відповідальність перед Батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужб перед необхідністю викрити зрадника.
І вони його викрили.
Вони провели віртуозний допит негідника прямо через українські ЗМІ. І негідник, побачивши виступ у ЗМІ Червінського, Семенюка і Бурби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон.
І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну: це він зірвав операцію "Авеню". "Вигадка від початку і до кінця" перетворилася в довгу і плутану розповідь, який Бурба "нерозвідник", як "все замовив гетьман Парашенка", як він їхні плани "хлопнув" і "розколов". І прозвучало головне: це він зірвав операцію - ввів в оману Бурбу, буцімто дає йому зелене світло (прямо як Азовців, ніби в них є ґарантії Червоного Хреста), а коли ваґнерівців уже виманили в Білорусь, "вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною". На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцептувати.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDAy919WWT38%3Ffbclid%3DIwAR0PijrBODbgQeMHj2Fxu6XvmyK3r0Bmv8EBpBe2iUSybuhpCtdLItx9zhc&h=AT23OjU8zZJ4bXLo1Xm4qZ_j4T4zzp34ip7PxVObDLNNL4sm8oK0GDkf1m5ssKqfPsTfn1WRFAEu_OYZDL3CF2KygPZVg75Vq4CIVtz6VHgImvLL8dXkntZLbbrDySD7JP8XiOPNog&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT01W3Xx0drYBdIQOw3JNCq43XoK0RTEurq6hynhGKlqkEAPLBOO0UN6H0pwjUSshIMWGsO-av_Staww7ArGwWGn1GAv1R1GCXEGxnJbQZ2GzSaL6FvAs188DJxd3vz14UnsiZl6WtHl5y0WL-ZHsg99LKb6tMCRmMpULpxPodsychrOo3aiIpUBVQYjdjOQAE_Ann3Qnfec https://youtu.be/DAy919WWT38
Так от, ці зізнання за посиланням - це вирок усій ОЗГ. Це серйозніше за будь-який вотерґейт в історії і навіть за лист януковича до путіна з проханням ввести війська в Крим. Здобуті свідчення Зеленського показують, що банда вчинила злочин за ст. 111 державна зрада і члени банди - безугла, арестович, подоляк, буданов - змовилися обманути суспільство і слідство.
Насправді Роман Червінський заслуговує не суду і 60 діб у СІЗО, а ще однієї державної нагороди. Він з колеґами, навіть не маючи змоги затримати Зеленського і дати Єрмакові коліном в голову на допиті, зуміли розмотати злочинну групу, куровану з москви досвідченими офіцерами ФСБ.
І ми обов'язково згадаємо це фіґурантам, коли прийде такий час."
а саме за правду і за те , що знає всіх зрадників при владі і може нахвати всіх пофамільно !!😠
- у Лукашенка (і у Путіна) є компромат на Зеленського по здачі вагнерівців,
- погрозами викрити його перед нами вони можуть смикати його за ниточки і примушувати робити те, що вигідно їм.
- одна людина може всіх нас занапастити.
Так все і сталося.
Всього за три місяці, 24 лютого ми дізналися, що:
- напрям Києва повністю оголений. Арта відведена, мости не заміновані, 4-а бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів, а мости на білоруському напрямі підривати забороняють дзвінками із ОП.
- на кримському напрямку російські війська наступають зі швидкістю 80 км / день. Бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні в деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напад.
- збройні контракти закатані в асфальт, армія обеззброєна.
- асфальт покладений в дороги для наступу ворога - зараз ворожі колони з Криму і в Крим їздять дорогами Зеленського.
Все це Роман Червінський повністю передбачив.
Зеленський завів нас у пастку створену ворогами.
Як бачимо, Роман - дуже фаховий розвідник.
Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають потилиці. І він попереджав про те, про що боялися казати інші.
Він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах вчинив по честі офіцера - прирік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку.
Порівняйте з діями Буданова, який буцімто "єдиний попереджав", але на своїх попередженнях не наполіг. Та і взагалі забив, що його не слухають.
Ось саме за це саджають Романа.
Україна зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він.