УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8828 відвідувачів онлайн
Новини
18 665 75

Колишнього заступника Резнікова Шаповалова викрито на розтраті майже 1 млрд грн, - СБУ

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки.

Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Прізвища фігуранта СБУ не називає. За даними ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Колишнього заступника Резнікова Шаповалова викрито на розтраті майже 1 млрд грн, - СБУ 01

Читайте: Заарештований ексзаступник міністра оборони Шаповалов - Зеленському: Ви особисто сказали мені забезпечити ЗСУ необхідним, а "розбиратися будемо потім"

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.

Також читайте: Резніков раніше неодноразово хвалив свого нещодавно заарештованого ексзаступника Шаповалова, - Центр протидії корупції

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель у межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького

Автор: 

Міноборони (7486) СБУ (12986) Шаповалов (21) закупівлі (3439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+63
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
+42
показати весь коментар
06.11.2023 13:29 Відповісти
+35
А Резников ни ухом ,ни рылом
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
показати весь коментар
06.11.2023 13:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резнікова звільнили - криша пропала, вот і арешт.
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
- Остап Ібрагимич! Коли ми будемо ділити наші гроші?
показати весь коментар
06.11.2023 13:34 Відповісти
хто сказав, що криша пропала? Рєзніков, як і Шаповалов - виконавці. Просто у Шаповалова завдання бути крайнім. Завжди було.
показати весь коментар
06.11.2023 13:44 Відповісти
министр финансов ,зеленый жалуется ,что без помощи доноров ,будет дыра в бюджете 250мил гр. А один заступник министра ,просто на форме спистил, миллиард , таких заступников ,человек десять + сам министр ,+ все министерства ,+зеленая шобла ,если раскуркулить всю эту пистобратию ,то у нас будет профицит на 250 миллиардов ,а то и больше.
показати весь коментар
06.11.2023 17:28 Відповісти
Та не може бути! Це якесь полювання на вєдьмаков?
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
Он прикалывался!
Прикольный наш БУБОЧКА
Прикольный наш НЕЛОХ
Прикольный наш БОНЕВТИК
Ну что должно быть у человека вместо мозгов
Чтобы во время войны усадить ЭТО
В кресло президента?
Ну как можно так издеваться над своей страной?
показати весь коментар
06.11.2023 14:33 Відповісти
ты правда уверена, что президентов выбирают?
показати весь коментар
06.11.2023 19:15 Відповісти
В России нет
В моей Украине выборы 2019 года признаны одними из самых демократических
Увы , победил охлос
Вы ,видимо,тоже из охлоса?
Раз пишете мне - ТЫ..
показати весь коментар
06.11.2023 19:21 Відповісти
Ось що кажуть поінформовані люди.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.‎11.‎2023

СБУ затримала екс-заступника міністра оборони Шаповалова, за закупівлю неякісної форми для ВСУ на суму 1 млрд. гривен. особливість цього питання в тому, що Шаповалов стверджує, що діяв безпосередньо у виконання вказівок президента України Зеленського.
показати весь коментар
06.11.2023 15:03 Відповісти
Чекаємо .....
показати весь коментар
06.11.2023 18:30 Відповісти
БАЙДЕН , ПАЧІМУ МИ НЄ В НАТО ?!!!
показати весь коментар
06.11.2023 13:27 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2023 13:29 Відповісти
Вспомнился анекдот позднего совка.

"Говорят в Одессе плохо с колбасой?"
"Шо вы, я вас умоляю! С колбасой в Одессе - великолепно! Жаль только, шо вот её нет..."
показати весь коментар
06.11.2023 13:41 Відповісти
А рєзніков тіпа ні при чому?
показати весь коментар
06.11.2023 13:29 Відповісти
Ни сном, ни духом.
показати весь коментар
06.11.2023 13:31 Відповісти
Йому стидно ...
показати весь коментар
06.11.2023 13:34 Відповісти
Не думаю, що соромно, він же вам 30 леопардів привіз. То чого ви зіпаєте? Ну вкрали там побіжно десяток ярдів, так ви вдячні маєте бути за недоспані ночі міністра.
Ніякої вдячності.
показати весь коментар
06.11.2023 13:59 Відповісти
Як ви могли подумати? Це все зам, паскуда! І зам зама. І зам зама зама. Добре, що хоч сам Рєзніков святий та немає з тим нічого спільного.
показати весь коментар
06.11.2023 13:38 Відповісти
І Рєзніков, і Єрмак, звісно не при чому...
показати весь коментар
06.11.2023 13:32 Відповісти
А Резников ни ухом ,ни рылом
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
показати весь коментар
06.11.2023 13:33 Відповісти
Це і мої гроші. Федеральні податки самі високі.
показати весь коментар
06.11.2023 13:55 Відповісти
Дякую, что пишете об этом
Украинцы забывают.....
показати весь коментар
06.11.2023 14:35 Відповісти
А державна зрада нє? Скоєний злочин це диверсія направлена понизити боєздатность ЗСУ. А Рєзніков нє, ні при чому?
показати весь коментар
06.11.2023 13:36 Відповісти
він свою задачу виконав. Всі хто треба збагатився на мільярди. Які до нього претензії?

Заступника потягають по судах пару місяців, потім справу закриють за відсутності складу злочину (чи що там вигадають) і все буде норм.

далі увага переключиться на новісіньку яхту Умєрова на іспанських морях
показати весь коментар
06.11.2023 18:15 Відповісти
В тому й справа, що такі злочини в час війни повинні класифікуватись як державна зрада і не мати термінів давності. В принципі всі держслужбовці дають присягу і їхні злочинні дії по факту є державною зрадою навіть в мирний час.
показати весь коментар
06.11.2023 19:25 Відповісти
ну и? в нормальной стране как делается. раскрыли - сбу спецрейсом доставили главного преступника с лондона в киев. в клетку, суд, срок. а тут все всё знают, раскрывают. и? и ничего. зелёные своих пархатых подельничков не сдают.
показати весь коментар
06.11.2023 13:38 Відповісти
А Ви впевнені, що він дійсно розікрав ці гроші. Бо дуже схоже, що готувальник шашликів вимагав врятувати його дупу, бо держава прийшла до 24.02 абсолютно без військових запасів. Хоча за словами найвеличнішого він особисто готував країну до війни, як мінімум за півроку до її ескалації. І треба було десь одномоментно взяти велику кількість речей, продовольства і т.д., а щоб отримати це все на вчора треба порушити закон і пропустити певні етапи закупівель, що зараз СБУ і інкримінує заступнику міністра. В моєму житті був випадок, коли новий командир частини викрив злодіїв, що крали дорогоцінні метали з техніки, а вони його записали ватажком банди. Він довів свою непричетність тільки через 2 роки судів, а за цей час його звільнили з армії.
Підозрюю, що це призначені ОПою цапи-відбувайли, яких просто використали і викинули.
показати весь коментар
06.11.2023 22:23 Відповісти
Хоч одному такому зрадницькому покидьку дадуть вищу міру покарання в суді?
показати весь коментар
06.11.2023 13:42 Відповісти
як що під час війни люба людина вкрала цілий ярд і влада називає це розтратою а не держзрадою
а людина ця цілий заступник МО, і сам МО теж не несе ніякої відповідальності, то це ніщо інакше як крадіжка за планом влади
а то є, *****, та сама держзрада...
але винуваті, або порох, або волдата в сізо за всяку *****.
а ці підараси виїдуть точно так як їх колеги по розкраданню.
показати весь коментар
06.11.2023 13:43 Відповісти
Ну що тут сказати... Якщо не загризуть зовнішні воші, то доб'ють внутрішні гниди.
показати весь коментар
06.11.2023 13:53 Відповісти
Знаємо, як ви "збираєте докази", що судді потім приймають рішення про невиновність.
показати весь коментар
06.11.2023 13:54 Відповісти
Подивимося чим закінчиться. Підозри з 19го року винесли багатьом, а посадили пшик!
Приклад Князів. Спіз@ив 120млн і шо?
І іспитний строк 3 роки. І цей дістане теж саме.
Так.
Для них іспитний строк то дійсно покарання бо 3 роки піздити нічого неможна і слюна виділяється , але для країни то небезпечно, бо потім повернеться і почне то робити вдвічи більше бо " голодував".
показати весь коментар
06.11.2023 13:56 Відповісти
Князів как би не *******-йому принесли, а це трішки інше. Нецільове використання коштів і можливо коштів наданих західними партнерами-це екстрадиція і суд в Америці. Згадайте як його там…
показати весь коментар
06.11.2023 13:59 Відповісти
Я вимагаю, щоб американська влада судила цих корупціонерів в Ґуантанамо! Вони вкрали гроші американських платників податку і значить їх ВСІХ повинен судити американський суд! Екстрадиція!!!!
показати весь коментар
06.11.2023 13:57 Відповісти
А в Гуантанамо є суд?
показати весь коментар
06.11.2023 13:59 Відповісти
Там проводять слідчі дії і суд виїзний.
показати весь коментар
06.11.2023 14:00 Відповісти
А Татаров дозволив своїм маріонеткам чипати Шаповалова?

А Єрмак не проти, щоб його людинку чипали?
показати весь коментар
06.11.2023 13:57 Відповісти
Проводить следственные действия
Татаров разрешил
Он же знает - как сделать
Чтобы следственные действия ничем не закончились
Первый раз,что ли?
показати весь коментар
06.11.2023 14:38 Відповісти
Ахах, закупівля неякісної форми , а по факту:
4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
показати весь коментар
06.11.2023 13:59 Відповісти
а яйцеголовий не до чого?)))
показати весь коментар
06.11.2023 14:00 Відповісти
а где же прячется воришка Резников?
показати весь коментар
06.11.2023 14:00 Відповісти
Конфіскація при таких сумах має здійснюватися по всій родині тварюк до четвертого коліна. Якщо вкрадені у війська гроші залишаться у "маладой жєни" Рєзнік(ов)а то вважайте що він "******** пібарахлілся". Оголосіть тендер на "відсидку в тюрмі" за мільйон доларів в рік. Ви вже здогадуєтесь що черги бажаючих будуть довші за "мости злуки". Від Львова до Харкова точно...
показати весь коментар
06.11.2023 14:01 Відповісти
Доречі то все характеризує Мо як небезпечну організацію. Уявіть собі скільки там продається ( і купляється РФ) інформації !!! Бо бо якщо поборен і пережит комплекс заробляти на житті захістників, то заробити на формі або іжі або таємниці, то все одне.
А потім дивуємося як москалі з дронів за 30 км від нуля спостерігали за врученням нагород. То все частки одного ланцюга.
показати весь коментар
06.11.2023 14:03 Відповісти
всі забули про авакова, про білецького, про нац дружин?
так, вони зараз воюють, але....
показати весь коментар
06.11.2023 14:03 Відповісти
яйцекрад і зешмаркля тіпа ніпрічьом?
показати весь коментар
06.11.2023 14:06 Відповісти
Вимагання судити за крадіжки в країнах донорах, Я ЗА!!!
І то є супер коректно.
показати весь коментар
06.11.2023 14:07 Відповісти
Ты Вы што , не может быть ! Он сам воровал , и не делился ? Не подскажите а кто его назначил на должность ?
показати весь коментар
06.11.2023 14:10 Відповісти
Цим нікого не здивували. Краще покажіть чиновника президенства Боневтіка, який щось зробив корнисного для України і не вкрав. Цей ще лох, вкрав всього 1 мільярд, коли в Україну лилися потоки зхідних грошей.
показати весь коментар
06.11.2023 14:42 Відповісти
А резніков???? Де резніков, цей грьобаний адвокат, вічно з посмішкою, тіпа " як я вас всіх......"????
показати весь коментар
06.11.2023 14:47 Відповісти
Адвокати Шаповалова переконували-він мовчати не буде ! І шо ? Бувшого прораба Віті Ростовського таки призначили ФУНТОМ.
показати весь коментар
06.11.2023 14:52 Відповісти
может хоть этим за яйца отрежут яйца
показати весь коментар
06.11.2023 14:54 Відповісти
Пойдёт на повышение или солистом в 95 балаган.
показати весь коментар
06.11.2023 15:29 Відповісти
А 17яйцевий в долі?
показати весь коментар
06.11.2023 15:57 Відповісти
СБУ та ВКРУ треба ВЖЕ ДАВНО НАВІДАТИСЯ до того поца-лямуравця, який хотів бути ПОЦЛОМ у АНГЛІЇ, щоб дипломатичною поштою ВИВЕЗТИ НАКРАДЕНЕ БАБЛО з УКРАЇНИ...!!!
показати весь коментар
06.11.2023 16:25 Відповісти
До цього поца український МОСАД вже повинен навідуватись як і до всіх інших агентів впливу московії
показати весь коментар
06.11.2023 16:42 Відповісти
"Піймали" зіц-голову Фунта:
- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное лицо?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
показати весь коментар
06.11.2023 16:58 Відповісти
А міг би вкрасти більше. При таких потоках мільярдів. Чомусь згадав часи коли Вана балотувалась. Обіцяла, що урядовці при ній крастимуть не більше 50 відсотків бюджету.
показати весь коментар
06.11.2023 17:01 Відповісти
Чому ця ******* резніков на волі???
показати весь коментар
06.11.2023 17:15 Відповісти
Тому що, якщо візьмуть за жабри, він відкриє рот. Гадаю Резніков ці схеми корупції не сам кришував.
Хтось з близький з оточення Зеленського. Можливо і Єрмак, а можливо хтось інший.
показати весь коментар
06.11.2023 17:18 Відповісти
Це звісно зашквар. Рєзніков там був при прикриттям від ОП. Саме тому його просто звільнили, а не почали кримінальне провадження. Так як ниточка приведе до когось вище. Всю провину скинули на замів.
Це ж ясно.
показати весь коментар
06.11.2023 17:15 Відповісти
Зрозуміти та відпустити. Ось побачите.
показати весь коментар
06.11.2023 18:24 Відповісти
Нічого собі! Оце апетит. Така наглість можлива тільки в Україні при "зеленій" владі. Зеленському разом із своїми єрмаками пора на вихід...
показати весь коментар
06.11.2023 18:55 Відповісти
Цього теж відпустять як і різникоффа!
показати весь коментар
06.11.2023 19:35 Відповісти
"За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими своїм керівництвом, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн."
Так буде більш об'єктивно.
показати весь коментар
06.11.2023 20:55 Відповісти
Копайте, копайте, хлопці, але не дуже бо можна і на недоторканих персон вийти. Ото ж буде геморой впершу чергу для вас самих.
показати весь коментар
06.11.2023 20:58 Відповісти
Ст.111 КК зниження боєздатності країни посадовцем ,прирівнюється до Держзради....но щось Олександр Македонський ,пардон Боневтік Оманський ,нікого ще зі свого " войска" ще не посадив,не пригадую ...Рєзнікова оплесками проводжали
показати весь коментар
06.11.2023 21:06 Відповісти
Не можу зрозуміти, "обрезніковим" війна допомагає красти чи заважає?
показати весь коментар
06.11.2023 21:19 Відповісти
Та такого бути не може.
Насправді може.
Це вже аксіома.
показати весь коментар
06.11.2023 21:56 Відповісти
Єрмак відмаже, кулє
показати весь коментар
06.11.2023 22:41 Відповісти
Зе!лені мають піти із влади та постати перед судом.
показати весь коментар
06.11.2023 22:59 Відповісти
А ми сміялись і обурювались про золотий батон яника. А тут...суки зелені.
показати весь коментар
07.11.2023 06:40 Відповісти
 
 