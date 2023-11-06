Колишнього заступника Резнікова Шаповалова викрито на розтраті майже 1 млрд грн, - СБУ
Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки.
Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Прізвища фігуранта СБУ не називає. За даними ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.
За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.
Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель у межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.
Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького
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Ну что должно быть у человека вместо мозгов
Чтобы во время войны усадить ЭТО
В кресло президента?
Ну как можно так издеваться над своей страной?
В моей Украине выборы 2019 года признаны одними из самых демократических
Увы , победил охлос
Вы ,видимо,тоже из охлоса?
Раз пишете мне - ТЫ..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.11.2023
СБУ затримала екс-заступника міністра оборони Шаповалова, за закупівлю неякісної форми для ВСУ на суму 1 млрд. гривен. особливість цього питання в тому, що Шаповалов стверджує, що діяв безпосередньо у виконання вказівок президента України Зеленського.
"Говорят в Одессе плохо с колбасой?"
"Шо вы, я вас умоляю! С колбасой в Одессе - великолепно! Жаль только, шо вот её нет..."
Ніякої вдячності.
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
Украинцы забывают.....
Заступника потягають по судах пару місяців, потім справу закриють за відсутності складу злочину (чи що там вигадають) і все буде норм.
далі увага переключиться на новісіньку яхту Умєрова на іспанських морях
Підозрюю, що це призначені ОПою цапи-відбувайли, яких просто використали і викинули.
а людина ця цілий заступник МО, і сам МО теж не несе ніякої відповідальності, то це ніщо інакше як крадіжка за планом влади
а то є, *****, та сама держзрада...
але винуваті, або порох, або волдата в сізо за всяку *****.
а ці підараси виїдуть точно так як їх колеги по розкраданню.
Приклад Князів. Спіз@ив 120млн і шо?
І іспитний строк 3 роки. І цей дістане теж саме.
Так.
Для них іспитний строк то дійсно покарання бо 3 роки піздити нічого неможна і слюна виділяється , але для країни то небезпечно, бо потім повернеться і почне то робити вдвічи більше бо " голодував".
А Єрмак не проти, щоб його людинку чипали?
Татаров разрешил
Он же знает - как сделать
Чтобы следственные действия ничем не закончились
Первый раз,что ли?
4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
А потім дивуємося як москалі з дронів за 30 км від нуля спостерігали за врученням нагород. То все частки одного ланцюга.
так, вони зараз воюють, але....
І то є супер коректно.
- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное лицо?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
Хтось з близький з оточення Зеленського. Можливо і Єрмак, а можливо хтось інший.
Це ж ясно.
своїми підлеглимисвоїм керівництвом, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн."
Так буде більш об'єктивно.
Насправді може.
Це вже аксіома.