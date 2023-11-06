Бывший заместитель Резникова Шаповалов разоблачен на растрате почти 1 млрд грн, - СБУ
Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.
Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фамилию фигуранта СБУ не называет. По данным СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.
По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.
Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
– ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.
В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.
Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий
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Прикольный наш БУБОЧКА
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Ну что должно быть у человека вместо мозгов
Чтобы во время войны усадить ЭТО
В кресло президента?
Ну как можно так издеваться над своей страной?
В моей Украине выборы 2019 года признаны одними из самых демократических
Увы , победил охлос
Вы ,видимо,тоже из охлоса?
Раз пишете мне - ТЫ..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.11.2023
СБУ затримала екс-заступника міністра оборони Шаповалова, за закупівлю неякісної форми для ВСУ на суму 1 млрд. гривен. особливість цього питання в тому, що Шаповалов стверджує, що діяв безпосередньо у виконання вказівок президента України Зеленського.
"Говорят в Одессе плохо с колбасой?"
"Шо вы, я вас умоляю! С колбасой в Одессе - великолепно! Жаль только, шо вот её нет..."
Ніякої вдячності.
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
Украинцы забывают.....
Заступника потягають по судах пару місяців, потім справу закриють за відсутності складу злочину (чи що там вигадають) і все буде норм.
далі увага переключиться на новісіньку яхту Умєрова на іспанських морях
Підозрюю, що це призначені ОПою цапи-відбувайли, яких просто використали і викинули.
а людина ця цілий заступник МО, і сам МО теж не несе ніякої відповідальності, то це ніщо інакше як крадіжка за планом влади
а то є, *****, та сама держзрада...
але винуваті, або порох, або волдата в сізо за всяку *****.
а ці підараси виїдуть точно так як їх колеги по розкраданню.
Приклад Князів. Спіз@ив 120млн і шо?
І іспитний строк 3 роки. І цей дістане теж саме.
Так.
Для них іспитний строк то дійсно покарання бо 3 роки піздити нічого неможна і слюна виділяється , але для країни то небезпечно, бо потім повернеться і почне то робити вдвічи більше бо " голодував".
А Єрмак не проти, щоб його людинку чипали?
Татаров разрешил
Он же знает - как сделать
Чтобы следственные действия ничем не закончились
Первый раз,что ли?
4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
А потім дивуємося як москалі з дронів за 30 км від нуля спостерігали за врученням нагород. То все частки одного ланцюга.
так, вони зараз воюють, але....
І то є супер коректно.
- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное лицо?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
Хтось з близький з оточення Зеленського. Можливо і Єрмак, а можливо хтось інший.
Це ж ясно.
своїми підлеглимисвоїм керівництвом, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн."
Так буде більш об'єктивно.
Насправді може.
Це вже аксіома.