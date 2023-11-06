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Новости
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Бывший заместитель Резникова Шаповалов разоблачен на растрате почти 1 млрд грн, - СБУ

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.

Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фамилию фигуранта СБУ не называет. По данным СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Бывший заместитель Резникова Шаповалов разоблачен на растрате почти 1 млрд грн, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

– ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

Также читайте: Минобороны вместе с Минцифры запустят эксперимент относительно возможности выбрать военную специальность во время мобилизации

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий

Минобороны (9428) СБУ (20055) Шаповалов (36) закупки (770)


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Топ комментарии
+63
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06.11.2023 13:26 Ответить
+42
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06.11.2023 13:29 Ответить
+35
А Резников ни ухом ,ни рылом
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
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06.11.2023 13:33 Ответить
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Резнікова звільнили - криша пропала, вот і арешт.
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06.11.2023 13:26 Ответить
- Остап Ібрагимич! Коли ми будемо ділити наші гроші?
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06.11.2023 13:34 Ответить
хто сказав, що криша пропала? Рєзніков, як і Шаповалов - виконавці. Просто у Шаповалова завдання бути крайнім. Завжди було.
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06.11.2023 13:44 Ответить
министр финансов ,зеленый жалуется ,что без помощи доноров ,будет дыра в бюджете 250мил гр. А один заступник министра ,просто на форме спистил, миллиард , таких заступников ,человек десять + сам министр ,+ все министерства ,+зеленая шобла ,если раскуркулить всю эту пистобратию ,то у нас будет профицит на 250 миллиардов ,а то и больше.
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06.11.2023 17:28 Ответить
Та не може бути! Це якесь полювання на вєдьмаков?
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06.11.2023 13:26 Ответить
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06.11.2023 13:26 Ответить
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06.11.2023 13:26 Ответить
Он прикалывался!
Прикольный наш БУБОЧКА
Прикольный наш НЕЛОХ
Прикольный наш БОНЕВТИК
Ну что должно быть у человека вместо мозгов
Чтобы во время войны усадить ЭТО
В кресло президента?
Ну как можно так издеваться над своей страной?
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06.11.2023 14:33 Ответить
ты правда уверена, что президентов выбирают?
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06.11.2023 19:15 Ответить
В России нет
В моей Украине выборы 2019 года признаны одними из самых демократических
Увы , победил охлос
Вы ,видимо,тоже из охлоса?
Раз пишете мне - ТЫ..
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06.11.2023 19:21 Ответить
Ось що кажуть поінформовані люди.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.‎11.‎2023

СБУ затримала екс-заступника міністра оборони Шаповалова, за закупівлю неякісної форми для ВСУ на суму 1 млрд. гривен. особливість цього питання в тому, що Шаповалов стверджує, що діяв безпосередньо у виконання вказівок президента України Зеленського.
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06.11.2023 15:03 Ответить
Чекаємо .....
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06.11.2023 18:30 Ответить
БАЙДЕН , ПАЧІМУ МИ НЄ В НАТО ?!!!
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06.11.2023 13:27 Ответить
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06.11.2023 13:29 Ответить
Вспомнился анекдот позднего совка.

"Говорят в Одессе плохо с колбасой?"
"Шо вы, я вас умоляю! С колбасой в Одессе - великолепно! Жаль только, шо вот её нет..."
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06.11.2023 13:41 Ответить
А рєзніков тіпа ні при чому?
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06.11.2023 13:29 Ответить
Ни сном, ни духом.
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06.11.2023 13:31 Ответить
Йому стидно ...
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06.11.2023 13:34 Ответить
Не думаю, що соромно, він же вам 30 леопардів привіз. То чого ви зіпаєте? Ну вкрали там побіжно десяток ярдів, так ви вдячні маєте бути за недоспані ночі міністра.
Ніякої вдячності.
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06.11.2023 13:59 Ответить
Як ви могли подумати? Це все зам, паскуда! І зам зама. І зам зама зама. Добре, що хоч сам Рєзніков святий та немає з тим нічого спільного.
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06.11.2023 13:38 Ответить
І Рєзніков, і Єрмак, звісно не при чому...
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06.11.2023 13:32 Ответить
А Резников ни ухом ,ни рылом
Что делают его заместители?
И вы в это верите?
Бл......
Эти мои деньги ,которые я плачу в виде налогов государству
Спиз.....эти суки
Этих сук поставил президент
Значит и он украл у меня из кармана!
У меня и миллионов украинцев!!!!
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06.11.2023 13:33 Ответить
Це і мої гроші. Федеральні податки самі високі.
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06.11.2023 13:55 Ответить
Дякую, что пишете об этом
Украинцы забывают.....
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06.11.2023 14:35 Ответить
А державна зрада нє? Скоєний злочин це диверсія направлена понизити боєздатность ЗСУ. А Рєзніков нє, ні при чому?
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06.11.2023 13:36 Ответить
він свою задачу виконав. Всі хто треба збагатився на мільярди. Які до нього претензії?

Заступника потягають по судах пару місяців, потім справу закриють за відсутності складу злочину (чи що там вигадають) і все буде норм.

далі увага переключиться на новісіньку яхту Умєрова на іспанських морях
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06.11.2023 18:15 Ответить
В тому й справа, що такі злочини в час війни повинні класифікуватись як державна зрада і не мати термінів давності. В принципі всі держслужбовці дають присягу і їхні злочинні дії по факту є державною зрадою навіть в мирний час.
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06.11.2023 19:25 Ответить
ну и? в нормальной стране как делается. раскрыли - сбу спецрейсом доставили главного преступника с лондона в киев. в клетку, суд, срок. а тут все всё знают, раскрывают. и? и ничего. зелёные своих пархатых подельничков не сдают.
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06.11.2023 13:38 Ответить
А Ви впевнені, що він дійсно розікрав ці гроші. Бо дуже схоже, що готувальник шашликів вимагав врятувати його дупу, бо держава прийшла до 24.02 абсолютно без військових запасів. Хоча за словами найвеличнішого він особисто готував країну до війни, як мінімум за півроку до її ескалації. І треба було десь одномоментно взяти велику кількість речей, продовольства і т.д., а щоб отримати це все на вчора треба порушити закон і пропустити певні етапи закупівель, що зараз СБУ і інкримінує заступнику міністра. В моєму житті був випадок, коли новий командир частини викрив злодіїв, що крали дорогоцінні метали з техніки, а вони його записали ватажком банди. Він довів свою непричетність тільки через 2 роки судів, а за цей час його звільнили з армії.
Підозрюю, що це призначені ОПою цапи-відбувайли, яких просто використали і викинули.
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06.11.2023 22:23 Ответить
Хоч одному такому зрадницькому покидьку дадуть вищу міру покарання в суді?
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06.11.2023 13:42 Ответить
як що під час війни люба людина вкрала цілий ярд і влада називає це розтратою а не держзрадою
а людина ця цілий заступник МО, і сам МО теж не несе ніякої відповідальності, то це ніщо інакше як крадіжка за планом влади
а то є, *****, та сама держзрада...
але винуваті, або порох, або волдата в сізо за всяку *****.
а ці підараси виїдуть точно так як їх колеги по розкраданню.
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06.11.2023 13:43 Ответить
Ну що тут сказати... Якщо не загризуть зовнішні воші, то доб'ють внутрішні гниди.
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06.11.2023 13:53 Ответить
Знаємо, як ви "збираєте докази", що судді потім приймають рішення про невиновність.
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06.11.2023 13:54 Ответить
Подивимося чим закінчиться. Підозри з 19го року винесли багатьом, а посадили пшик!
Приклад Князів. Спіз@ив 120млн і шо?
І іспитний строк 3 роки. І цей дістане теж саме.
Так.
Для них іспитний строк то дійсно покарання бо 3 роки піздити нічого неможна і слюна виділяється , але для країни то небезпечно, бо потім повернеться і почне то робити вдвічи більше бо " голодував".
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06.11.2023 13:56 Ответить
Князів как би не *******-йому принесли, а це трішки інше. Нецільове використання коштів і можливо коштів наданих західними партнерами-це екстрадиція і суд в Америці. Згадайте як його там…
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06.11.2023 13:59 Ответить
Я вимагаю, щоб американська влада судила цих корупціонерів в Ґуантанамо! Вони вкрали гроші американських платників податку і значить їх ВСІХ повинен судити американський суд! Екстрадиція!!!!
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06.11.2023 13:57 Ответить
А в Гуантанамо є суд?
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06.11.2023 13:59 Ответить
Там проводять слідчі дії і суд виїзний.
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06.11.2023 14:00 Ответить
А Татаров дозволив своїм маріонеткам чипати Шаповалова?

А Єрмак не проти, щоб його людинку чипали?
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06.11.2023 13:57 Ответить
Проводить следственные действия
Татаров разрешил
Он же знает - как сделать
Чтобы следственные действия ничем не закончились
Первый раз,что ли?
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06.11.2023 14:38 Ответить
Ахах, закупівля неякісної форми , а по факту:
4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
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06.11.2023 13:59 Ответить
а яйцеголовий не до чого?)))
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06.11.2023 14:00 Ответить
а где же прячется воришка Резников?
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06.11.2023 14:00 Ответить
Конфіскація при таких сумах має здійснюватися по всій родині тварюк до четвертого коліна. Якщо вкрадені у війська гроші залишаться у "маладой жєни" Рєзнік(ов)а то вважайте що він "******** пібарахлілся". Оголосіть тендер на "відсидку в тюрмі" за мільйон доларів в рік. Ви вже здогадуєтесь що черги бажаючих будуть довші за "мости злуки". Від Львова до Харкова точно...
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06.11.2023 14:01 Ответить
Доречі то все характеризує Мо як небезпечну організацію. Уявіть собі скільки там продається ( і купляється РФ) інформації !!! Бо бо якщо поборен і пережит комплекс заробляти на житті захістників, то заробити на формі або іжі або таємниці, то все одне.
А потім дивуємося як москалі з дронів за 30 км від нуля спостерігали за врученням нагород. То все частки одного ланцюга.
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06.11.2023 14:03 Ответить
всі забули про авакова, про білецького, про нац дружин?
так, вони зараз воюють, але....
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06.11.2023 14:03 Ответить
яйцекрад і зешмаркля тіпа ніпрічьом?
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06.11.2023 14:06 Ответить
Вимагання судити за крадіжки в країнах донорах, Я ЗА!!!
І то є супер коректно.
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06.11.2023 14:07 Ответить
Ты Вы што , не может быть ! Он сам воровал , и не делился ? Не подскажите а кто его назначил на должность ?
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06.11.2023 14:10 Ответить
Цим нікого не здивували. Краще покажіть чиновника президенства Боневтіка, який щось зробив корнисного для України і не вкрав. Цей ще лох, вкрав всього 1 мільярд, коли в Україну лилися потоки зхідних грошей.
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06.11.2023 14:42 Ответить
А резніков???? Де резніков, цей грьобаний адвокат, вічно з посмішкою, тіпа " як я вас всіх......"????
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06.11.2023 14:47 Ответить
Адвокати Шаповалова переконували-він мовчати не буде ! І шо ? Бувшого прораба Віті Ростовського таки призначили ФУНТОМ.
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06.11.2023 14:52 Ответить
может хоть этим за яйца отрежут яйца
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06.11.2023 14:54 Ответить
Пойдёт на повышение или солистом в 95 балаган.
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06.11.2023 15:29 Ответить
А 17яйцевий в долі?
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06.11.2023 15:57 Ответить
СБУ та ВКРУ треба ВЖЕ ДАВНО НАВІДАТИСЯ до того поца-лямуравця, який хотів бути ПОЦЛОМ у АНГЛІЇ, щоб дипломатичною поштою ВИВЕЗТИ НАКРАДЕНЕ БАБЛО з УКРАЇНИ...!!!
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06.11.2023 16:25 Ответить
До цього поца український МОСАД вже повинен навідуватись як і до всіх інших агентів впливу московії
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06.11.2023 16:42 Ответить
"Піймали" зіц-голову Фунта:
- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное лицо?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
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06.11.2023 16:58 Ответить
А міг би вкрасти більше. При таких потоках мільярдів. Чомусь згадав часи коли Вана балотувалась. Обіцяла, що урядовці при ній крастимуть не більше 50 відсотків бюджету.
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06.11.2023 17:01 Ответить
Чому ця ******* резніков на волі???
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06.11.2023 17:15 Ответить
Тому що, якщо візьмуть за жабри, він відкриє рот. Гадаю Резніков ці схеми корупції не сам кришував.
Хтось з близький з оточення Зеленського. Можливо і Єрмак, а можливо хтось інший.
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06.11.2023 17:18 Ответить
Це звісно зашквар. Рєзніков там був при прикриттям від ОП. Саме тому його просто звільнили, а не почали кримінальне провадження. Так як ниточка приведе до когось вище. Всю провину скинули на замів.
Це ж ясно.
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06.11.2023 17:15 Ответить
Зрозуміти та відпустити. Ось побачите.
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06.11.2023 18:24 Ответить
Нічого собі! Оце апетит. Така наглість можлива тільки в Україні при "зеленій" владі. Зеленському разом із своїми єрмаками пора на вихід...
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06.11.2023 18:55 Ответить
Цього теж відпустять як і різникоффа!
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06.11.2023 19:35 Ответить
"За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими своїм керівництвом, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн."
Так буде більш об'єктивно.
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06.11.2023 20:55 Ответить
Копайте, копайте, хлопці, але не дуже бо можна і на недоторканих персон вийти. Ото ж буде геморой впершу чергу для вас самих.
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06.11.2023 20:58 Ответить
Ст.111 КК зниження боєздатності країни посадовцем ,прирівнюється до Держзради....но щось Олександр Македонський ,пардон Боневтік Оманський ,нікого ще зі свого " войска" ще не посадив,не пригадую ...Рєзнікова оплесками проводжали
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06.11.2023 21:06 Ответить
Не можу зрозуміти, "обрезніковим" війна допомагає красти чи заважає?
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06.11.2023 21:19 Ответить
Та такого бути не може.
Насправді може.
Це вже аксіома.
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06.11.2023 21:56 Ответить
Єрмак відмаже, кулє
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06.11.2023 22:41 Ответить
Зе!лені мають піти із влади та постати перед судом.
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06.11.2023 22:59 Ответить
А ми сміялись і обурювались про золотий батон яника. А тут...суки зелені.
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07.11.2023 06:40 Ответить
 
 