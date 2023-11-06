Бывший заместитель Резникова Шаповалов разоблачен на растрате почти 1 млрд грн, - СБУ

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.

Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фамилию фигуранта СБУ не называет. По данным СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

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На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

– ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

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Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий