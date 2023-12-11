УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10616 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 402 5
війна (56581) Ігнат (706) Повітряні атаки на Київ (408) балістичні ракети (121)

Ворог міг вдарити по Києву балістичними ракетами "Іскандер-М" або зенітними С-400. Тип уточнюється, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Наразі достеменно не відомо, який саме тип ракет використав ворог під час нічної атаки на Київ. Це могли бути балістичні Іскандер–М, або зенітні керовані ракети С-400.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"...Тип уточнюється. Це значення особливого не має, коли всі цілі збиті. Але тим фахівцям, які зараз документують чергові злочини РФ, це зробити непросто, бо ракети, які знищуються у повітрі, вибухають і розлітаються на шматки, які потім горять. Ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах. Тому треба дочекатись висновків. Які саме були ракета: балістичні Іскандер–М, або зенітні керовані ракети С-400", - сказав речник.

Також читайте: Ігнат про нічну атаку на Київ: Були лічені хвилини для знищення балістики

Ігнат підкреслив, що добре відпрацювали сили ППО, захистивши дуже багато людей у Києві.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ж...настав час відправити у відповідь зграї дронів...якщо вони є...так наче ж говорили у владі..?!
показати весь коментар
11.12.2023 10:17 Відповісти
Зграї дронів зараз відправляють по орках, в Авдіївці, Степовому, Кліщіївці, Андріівці та іншим. Там це зараз важливіше.
показати весь коментар
11.12.2023 11:18 Відповісти
Всіх цікавить удар туди а не приліт сюди. Чому замовкли? Араби з водопровідних труб настругали а ви не можете відкрити майстерні в кожному підвалі.
показати весь коментар
11.12.2023 11:36 Відповісти
Что бы не гадать, рашики все свои С 400 должны тратить на наши дроны. Но на дроны денег нет. За то у Шмыголя есть деньги на асфальт.
показати весь коментар
11.12.2023 12:34 Відповісти
І ніхто не покараний за відсутність наших засобів для удару у відповідь. Значить, так і заплановано було з самого початку в ОП.
показати весь коментар
11.12.2023 14:14 Відповісти
 
 