УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12069 відвідувачів онлайн
Новини
6 034 23

США в ООН: Росія відволікала Радбез обговоренням Євромайдану, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну

джон,келлі

Сполучені Штати звинуватили РФ у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

Про це заявив у п’ятницю під час термінового засідання РБ ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні",- зауважив представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачені у справах Майдану ексміністр МВС Захарченко та "беркутівець" Собина виступили на ініційованому РФ неформальному засіданні Радбезу ООН

Він назвав це абсурдним та підкреслив, що в той же час у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.

"Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення",- зауважив Келлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія в Радбезі ООН: Російські атаки на Україну - марна спроба відновити воєнну динаміку

У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену в п’ятницю президентом Байденом, назвавши напад РФ "суворим нагадуванням", що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні",- наголосив представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

Він також підкреслив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях" не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28392) США (22737) Радбез ООН (852)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
А ви й вуха порозвішували. І тримаєте терориста світового масштабу у Раді Безпеки, та ще й збираєтесь на організоване ним термінове засідання РБ ООН.
показати весь коментар
30.12.2023 01:41
+21
Треба вже всі планетарні сили направити на винищення ерефії як державного утворення. Вся її провладна еліта повинна бути знешкоджена.
показати весь коментар
30.12.2023 01:41
+17
Так хто вам в ООН... тупим і ще тупішим винен ,шо вас розводят як хочуть , може пора перевірити юридичне право голосу в московії , взагалі вони його мають ?
показати весь коментар
30.12.2023 01:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба вже всі планетарні сили направити на винищення ерефії як державного утворення. Вся її провладна еліта повинна бути знешкоджена.
показати весь коментар
30.12.2023 01:41 Відповісти
А чого це тільки провладний непотріб, слово "еліта" не про цих покидьків. Звісно ліквідація не тільки рашки а і всього кацапського населення ...
показати весь коментар
30.12.2023 10:27 Відповісти
И шо в итоге?
показати весь коментар
30.12.2023 01:41 Відповісти
Пусті слова, ще жодна країна ООН не сказала, що РФ має бути покарана і отримати справедливо-симетричну відповідь на її дії...
Все решта пуста демагогія фуфло, Україна повинна цим тикати усім в Радбезі у морду і наголошувати, що єдина гарантія безпеки це наявність ЯЗ, отож усі решта країни повинні намагатись її отримати у свої арсенали, щоб з ними не сталося це що зараз відбувається з Україною.
показати весь коментар
30.12.2023 01:51 Відповісти
А ви й вуха порозвішували. І тримаєте терориста світового масштабу у Раді Безпеки, та ще й збираєтесь на організоване ним термінове засідання РБ ООН.
показати весь коментар
30.12.2023 01:41 Відповісти
Так хто вам в ООН... тупим і ще тупішим винен ,шо вас розводят як хочуть , може пора перевірити юридичне право голосу в московії , взагалі вони його мають ?
показати весь коментар
30.12.2023 01:51 Відповісти
Вони мають другий арсенал у світі ЯЗ, тому все решту додається автоматично...
показати весь коментар
30.12.2023 01:56 Відповісти
Та да . ми теж мали арсенал ЯЗ ...шкода ,часи змінилися не на краще ,з зеленським наркомом, скоро асфальтом відстрелюватися будемо
показати весь коментар
30.12.2023 02:03 Відповісти
Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна стала третьою за величиною ядерною державою світу і володіла близько третини колишньої радянської ядерної зброї, системою її доставки та значними знаннями про її конструкцію та виробництво.

Україна отримала у спадок близько 130 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) УР-100Н з шістьма боєголовками кожна, 46 МБР РТ-23 «Молодець» з десятьма боєголовками кожна, а також 33 важкі бомбардувальники загальною кількістю близько 1700 ядерних боєголовок.
показати весь коментар
30.12.2023 03:25 Відповісти
Радянські військові також мали близько 4000 одиниць тактичної ядерної зброї на території України.
показати весь коментар
30.12.2023 03:37 Відповісти
На базі в Прилуках Чернігівської області знаходилося дев'ятнадцять стратегічних ракетоносіїв Ту-160, і після розпаду Радянського Союзу всі вони були передані Україні.

За чисельністю ми поступалися США, Росії та Китаю. За якістю парку літаків тільки США і Росії.

А потім про заходи зміцнення довіри, заходи безпеки тощо Україна взяла на себе зобов'язання на державному рівні: вісім «лебедів», кожен вартістю $250 млн, передaти Росії за борги за газ. Решту порізати.
показати весь коментар
30.12.2023 03:47 Відповісти
Ту-95МС, турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник.
Він також є носієм ядерної зброї.
Двадцять п'ять з них були в Україні, багато з них абсолютно нові.
До 1993 року його обслуговування було дорогим.
Так тривало до тих пір, поки держава не вирішила утилізувати і частину Ту-95, що було успішно зроблено.
показати весь коментар
30.12.2023 03:54 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 03:56 Відповісти
У період з 1999 по 2001 рік Україна передала Росії в якості оплати за газовий борг, серед іншого, «нерозрізані» стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і сотні ракет Х-22.
показати весь коментар
30.12.2023 03:58 Відповісти
Знайшли застосування і півтисячі Х-55, які Україна передала РФ за тристоронньою угодою нібито для переробки на ядерне паливо для атомних електростанцій.

Українські військові експерти стверджують, що паливо з ракет злили, а росіяни використовують заготовки як хибні цілі, щоб відволікти українські сили ППО.
показати весь коментар
30.12.2023 04:00 Відповісти
сюр якийсь, до сих пір за кацапським біосміттям хтось розмовляє
показати весь коментар
30.12.2023 03:05 Відповісти
Руснявий скот завжди був підлим, невже це когось ще дивує?
показати весь коментар
30.12.2023 03:45 Відповісти
А що робить сруль в кастрюлі ООН? Хіба ООН це відхоже місце? АРХ М
показати весь коментар
30.12.2023 04:35 Відповісти
А якби не видволикали, то удар був би не такий потужний.
показати весь коментар
30.12.2023 06:00 Відповісти
DW

Госдеп США одобрил продажу оружия Израилю в обход Конгресса

Госдеп обусловил срочную продажу вооружения Израилю чрезвычайной ситуацией в регионе.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Facebook-sharing https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Twitter-sharing
Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью около 147,5 млн долларов. Заявление об этом опубликовано в субботу, 30 декабря, на официальном сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) США.

https://vk.com/share.php?url=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-VK-sharing&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&comment={2} https://connect.ok.ru/offer?url=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Odnoklassniki-sharing https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Telegram-sharing&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 https://moikrug.ru/share?url=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-sharing.Tx7JHemU7Vo.moikrug&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 whatsapp://send?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20-%20https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4aikN%3Fmaca%3Dru-Facebook%20messenger-sharing
показати весь коментар
30.12.2023 07:04 Відповісти
То ПРОДАЖ. А нам не виділяють кошти. Своїм власним коштом довго не навоюєм.
показати весь коментар
30.12.2023 08:39 Відповісти
Для МЗС головне налякати НАТО, що росіяни йдуть.
показати весь коментар
30.12.2023 08:57 Відповісти
От якби москалі не відволікли ООН, от тоді би ООН показала тим кацапам де раки зимують! Так?
На сьогодні ООН є збіговиськом високооплачуваних триндичих і балаболів.
показати весь коментар
30.12.2023 09:55 Відповісти
 
 