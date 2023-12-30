США в ООН: Росія відволікала Радбез обговоренням Євромайдану, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну

Сполучені Штати звинуватили РФ у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

Про це заявив у п’ятницю під час термінового засідання РБ ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні",- зауважив представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачені у справах Майдану ексміністр МВС Захарченко та "беркутівець" Собина виступили на ініційованому РФ неформальному засіданні Радбезу ООН

Він назвав це абсурдним та підкреслив, що в той же час у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.

"Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення",- зауважив Келлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія в Радбезі ООН: Російські атаки на Україну - марна спроба відновити воєнну динаміку

У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену в п’ятницю президентом Байденом, назвавши напад РФ "суворим нагадуванням", що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні",- наголосив представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

Він також підкреслив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях" не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.