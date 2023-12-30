США в ООН: Росія відволікала Радбез обговоренням Євромайдану, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну
Сполучені Штати звинуватили РФ у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.
Про це заявив у п’ятницю під час термінового засідання РБ ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні",- зауважив представник США.
Він назвав це абсурдним та підкреслив, що в той же час у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.
"Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення",- зауважив Келлі.
У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену в п’ятницю президентом Байденом, назвавши напад РФ "суворим нагадуванням", що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити.
"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні",- наголосив представник США.
Він також підкреслив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях" не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
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Все решта пуста демагогія фуфло, Україна повинна цим тикати усім в Радбезі у морду і наголошувати, що єдина гарантія безпеки це наявність ЯЗ, отож усі решта країни повинні намагатись її отримати у свої арсенали, щоб з ними не сталося це що зараз відбувається з Україною.
Україна отримала у спадок близько 130 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) УР-100Н з шістьма боєголовками кожна, 46 МБР РТ-23 «Молодець» з десятьма боєголовками кожна, а також 33 важкі бомбардувальники загальною кількістю близько 1700 ядерних боєголовок.
За чисельністю ми поступалися США, Росії та Китаю. За якістю парку літаків тільки США і Росії.
А потім про заходи зміцнення довіри, заходи безпеки тощо Україна взяла на себе зобов'язання на державному рівні: вісім «лебедів», кожен вартістю $250 млн, передaти Росії за борги за газ. Решту порізати.
Він також є носієм ядерної зброї.
Двадцять п'ять з них були в Україні, багато з них абсолютно нові.
До 1993 року його обслуговування було дорогим.
Так тривало до тих пір, поки держава не вирішила утилізувати і частину Ту-95, що було успішно зроблено.
Українські військові експерти стверджують, що паливо з ракет злили, а росіяни використовують заготовки як хибні цілі, щоб відволікти українські сили ППО.
Госдеп США одобрил продажу оружия Израилю в обход Конгресса
Госдеп обусловил срочную продажу вооружения Израилю чрезвычайной ситуацией в регионе.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью около 147,5 млн долларов. Заявление об этом опубликовано в субботу, 30 декабря, на официальном сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) США.
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На сьогодні ООН є збіговиськом високооплачуваних триндичих і балаболів.