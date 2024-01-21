Порошенко про тиск на журналістів та бізнес: Влада хоче заткнути рота критикам і не цурається найгірших практик часів Януковича

Атаки силовиків на український бізнес, тиск на журналістів-розслідувачів погіршують інвестиційний клімат в Україні і допомагають зовнішнім критикам нашої держави.

У цьому переконаний пʼятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він застеріг владу від повернення найгірших практик часів Януковича.

"2024 почався з відчуттям великої тривоги. Важка ситуація на фронті. Зависли питання із макрофіном від ЄС і з коштами на воєнну допомогу від США. Під дуже великим питанням - перспектива запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. Свої складнощі з переговорами по вступу до ЄС - насувається головування Угорщини в Євросоюзі. Інвестори бояться вкладати гроші в Україну. Дедалі більше зовнішніх гравців мусолять тему про нібито невідповідність України критеріям членства в ЄС та НАТО", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Але як не прикро, є люди, які дають нашим недругам пас з України. Це ті, хто тисне на журналістів-розслідувачів, залякує їх та веде незаконнне за ними спостереження. Це ті, хто розхитує єдність і веде кампанію проти Головнокомандувача ЗСУ. Це ті, хто у стосунках влади і бізнесу повертають країну в часи Януковича-старшого і його Саші-стоматолога", - зауважує пʼятий президент.

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"Це і не дивно. Представники команди президента-втікача не просто пригріті і обласкані в теперішньому ОПУ, а керують один - правоохоронними органами, а інший - судовою системою. Обоє делеговані туди сумновідомим Андрієм Портновим, проти якого США впровадили санкції, а українська влада - навпаки, наділила повним імунітетом.

Саме під їх керівництвом ДБР, БЕБ та інші правоохоронні органи пресують бізнес і відлякують від України навіть тих інвесторів, які не бояться війни", - констатує Порошенко.

"Затримання Ігоря Мазепи - це не його персональний кейс. Подібних справ накопичилося дуже багато, просто прізвища жертв вибіркового правосуддя не такі гучні і відомі. Про повернення практик 2010-2013 років дедалі більше говорять представники самого бізнес-середовища. Про це йшлося і у заяві громадського руху "Манфіест -42", ініційованій Мазепою. Ніколов та Бігус критикували корупцію в МО та ОПУ, а Мазепа - в правоохоронних органах, за що і поплатився", - вважає Порошенко.

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"Замість того, щоби дослухатися і виправити помилки, влада обирає інший шлях - заткнути рота критикам. І не цурається найгірших практик часів Януковича", - наголошує Порошенко.

На його переконання, ситуація потребує негайного втручання Президента.

"Вважаю, що політичній аспекти цих проблем мали би обговорити на його зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій, а бізнесові та ділові - під час розмови глави держави з бізнес-асоціаціями та з громадським рухом "Маніфест 42". Такий відвертий діалог має покласти край негативним тенденціям і посилити нашу внутрішню єдність у протидії зовнішній агресії. Єдність навколо Збройних Сил України", - резюмує Порошенко.