Порошенко про тиск на журналістів та бізнес: Влада хоче заткнути рота критикам і не цурається найгірших практик часів Януковича
Атаки силовиків на український бізнес, тиск на журналістів-розслідувачів погіршують інвестиційний клімат в Україні і допомагають зовнішнім критикам нашої держави.
У цьому переконаний пʼятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він застеріг владу від повернення найгірших практик часів Януковича.
"2024 почався з відчуттям великої тривоги. Важка ситуація на фронті. Зависли питання із макрофіном від ЄС і з коштами на воєнну допомогу від США. Під дуже великим питанням - перспектива запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. Свої складнощі з переговорами по вступу до ЄС - насувається головування Угорщини в Євросоюзі. Інвестори бояться вкладати гроші в Україну. Дедалі більше зовнішніх гравців мусолять тему про нібито невідповідність України критеріям членства в ЄС та НАТО", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
"Але як не прикро, є люди, які дають нашим недругам пас з України. Це ті, хто тисне на журналістів-розслідувачів, залякує їх та веде незаконнне за ними спостереження. Це ті, хто розхитує єдність і веде кампанію проти Головнокомандувача ЗСУ. Це ті, хто у стосунках влади і бізнесу повертають країну в часи Януковича-старшого і його Саші-стоматолога", - зауважує пʼятий президент.
"Це і не дивно. Представники команди президента-втікача не просто пригріті і обласкані в теперішньому ОПУ, а керують один - правоохоронними органами, а інший - судовою системою. Обоє делеговані туди сумновідомим Андрієм Портновим, проти якого США впровадили санкції, а українська влада - навпаки, наділила повним імунітетом.
Саме під їх керівництвом ДБР, БЕБ та інші правоохоронні органи пресують бізнес і відлякують від України навіть тих інвесторів, які не бояться війни", - констатує Порошенко.
"Затримання Ігоря Мазепи - це не його персональний кейс. Подібних справ накопичилося дуже багато, просто прізвища жертв вибіркового правосуддя не такі гучні і відомі. Про повернення практик 2010-2013 років дедалі більше говорять представники самого бізнес-середовища. Про це йшлося і у заяві громадського руху "Манфіест -42", ініційованій Мазепою. Ніколов та Бігус критикували корупцію в МО та ОПУ, а Мазепа - в правоохоронних органах, за що і поплатився", - вважає Порошенко.
"Замість того, щоби дослухатися і виправити помилки, влада обирає інший шлях - заткнути рота критикам. І не цурається найгірших практик часів Януковича", - наголошує Порошенко.
На його переконання, ситуація потребує негайного втручання Президента.
"Вважаю, що політичній аспекти цих проблем мали би обговорити на його зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій, а бізнесові та ділові - під час розмови глави держави з бізнес-асоціаціями та з громадським рухом "Маніфест 42". Такий відвертий діалог має покласти край негативним тенденціям і посилити нашу внутрішню єдність у протидії зовнішній агресії. Єдність навколо Збройних Сил України", - резюмує Порошенко.
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Як готувалися при Петрі? Про ракетну програму краще не пишіть, бо тут мені одна написала, я одразу ж кинула посилання на статтю, Ви можете вище ознайомитися. Про армію - мобілізація як і зараз. Тільки тоді голі й босі, все за свій рахунок - я добре пам'ятаю. Може ********** якісь? А, ні там було щось таке з ************... не пригадуєте? Підриви!
Отже, дійсно-таки, коментарі зайві.
Больше половины из них - бывшие регионалы или их помощники и советники.
Поэтому и на фронте никого из них и из их детей НЕТ.
А работать по другому они физически не могут.
В голове у них прошивка старая с Windows 98
уже 8 месяцев в СИЗО
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
а хто мав про це думати? Військових вчать як і проектувальників враховувати УСІ КОМБИНАЦІІ
Назвить будь ласка , призвіще хто приймав рішення
Приклад "на сьогодні", на економічному та міжнародному "фронті", хто міг подумати, що Польща, а потім і Словаччина почнуть блокувати транспортні магістралі до України. Про угорщину промовчу, там все зрозуміло. А ось від Словаччини, а тим паче від Румунії такої підлості ніхто не чекав.
хоч те, що від Словаччини буде підляна після входження "на престол" Фіцо, я знав, бо знав причину
ворожого відношення Фіцо до України, а ось від Румунії ну ніяк не чекав.
Кацапи пролізли всюди - не хочуть ці андрофаги жити у своїх холодних болотах , хочуть до Відня Ніцци Брюсселя . А мозг їх напхан імперськими мріями.
Соромлюся запитати, а як справи в Словаччині з московитськими "кротами" та симпатиками?
словаки мало знають про Україну - нихто не їздить до них з лекціями, никто не робить передачі на тв про Україну. Україна не мала досвіду імперськости - тому живе мріями, а кацапи у ЕС. працюють ( шоб не жити на болотах і у Сибіру)
а закон про евробляхі - хтось хотів стати САМИМ ВОЛОДАРЕМ УСІХ АВТО В УКРАЇНІ? І зараз ходить - грудь колесом
а реформа судів - це позор і корупція . ТАК ЩО Ваш фаворит - це вже минуле , як і Юля.
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Реєстрація:03.12.2023
і чому Ваш правопис українською так різко покращився в порівнянні з "попередньою"/ "попереднім" Maria Sofia Douglas?
Свої висновки не буду озвучувати.
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
Не помилився.
І де-факто "уряд Шмигаля" також призначав президент, під абревіатурою ЄрЗе.
Порошенко каже за зовсім інший уряд.
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1749079001333702754 2 ч
Єрмак через канал Пєтрова вслід за Безвуглою погрожує Фіалі, за низку критичних статей на НВ. Фіала співпрацює з Пінчуком, а це Прутила, Стерно, Чмот, Моліна, Маланка, Майор, Петриченко. Поки вони марно намагаються клюнути Пороха, триндець прийде до них з іншої сторони