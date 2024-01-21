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Новини
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Порошенко про тиск на журналістів та бізнес: Влада хоче заткнути рота критикам і не цурається найгірших практик часів Януковича

порошенко

Атаки силовиків на український бізнес, тиск на журналістів-розслідувачів погіршують інвестиційний клімат в Україні і допомагають зовнішнім критикам нашої держави.

У цьому переконаний пʼятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він застеріг владу від повернення найгірших практик часів Януковича.

"2024 почався з відчуттям великої тривоги. Важка ситуація на фронті. Зависли питання із макрофіном від ЄС і з коштами на воєнну допомогу від США. Під дуже великим питанням - перспектива запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. Свої складнощі з переговорами по вступу до ЄС - насувається головування Угорщини в Євросоюзі. Інвестори бояться вкладати гроші в Україну. Дедалі більше зовнішніх гравців мусолять тему про нібито невідповідність України критеріям членства в ЄС та НАТО", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Але як не прикро, є люди, які дають нашим недругам пас з України. Це ті, хто тисне на журналістів-розслідувачів, залякує їх та веде незаконнне за ними спостереження. Це ті, хто розхитує єдність і веде кампанію проти Головнокомандувача ЗСУ. Це ті, хто у стосунках влади і бізнесу повертають країну в часи Януковича-старшого і його Саші-стоматолога", - зауважує пʼятий президент.

Також читайте: Справа Мазепи: про підозру повідомлено 12 особам, серед затриманих - керівник ГУ Держгеокадастру в Київській області, - Офіс Генпрокурора

"Це і не дивно. Представники команди президента-втікача не просто пригріті і обласкані в теперішньому ОПУ, а керують один - правоохоронними органами, а інший - судовою системою. Обоє делеговані туди сумновідомим Андрієм Портновим, проти якого США впровадили санкції, а українська влада - навпаки, наділила повним імунітетом.

Саме під їх керівництвом ДБР, БЕБ та інші правоохоронні органи пресують бізнес і відлякують від України навіть тих інвесторів, які не бояться війни", - констатує Порошенко.

"Затримання Ігоря Мазепи - це не його персональний кейс. Подібних справ накопичилося дуже багато, просто прізвища жертв вибіркового правосуддя не такі гучні і відомі. Про повернення практик 2010-2013 років дедалі більше говорять представники самого бізнес-середовища. Про це йшлося і у заяві громадського руху "Манфіест -42", ініційованій Мазепою. Ніколов та Бігус критикували корупцію в МО та ОПУ, а Мазепа - в правоохоронних органах, за що і поплатився", - вважає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ буде це розслідувати, потрібно знайти відповіді

"Замість того, щоби дослухатися і виправити помилки, влада обирає інший шлях - заткнути рота критикам. І не цурається найгірших практик часів Януковича", - наголошує Порошенко.

На його переконання, ситуація потребує негайного втручання Президента.

"Вважаю, що політичній аспекти цих проблем мали би обговорити на його зустрічі Президента з лідерами парламентських фракцій, а бізнесові та ділові - під час розмови глави держави з бізнес-асоціаціями та з громадським рухом "Маніфест 42". Такий відвертий діалог має покласти край негативним тенденціям і посилити нашу внутрішню єдність у протидії зовнішній агресії. Єдність навколо Збройних Сил України", - резюмує Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15161) Бігус Денис (194) Юрій Ніколов (101) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+34
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21.01.2024 15:20
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21.01.2024 15:37
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21.01.2024 15:50
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Після Вашого останнього питання, я , нарешті, зрозумів, чому вони для Вас однакові. Тут коментарі зайві.
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21.01.2024 18:24 Відповісти
Бо аргументів немає? Якщо Петро для Вас такий хороший, то чому 73% за Зеленського проголосували? Скажу більше, хоча, впевнена, Ви й так це знаєте: дуже багато з тих 73% свого часу голосувало за "водинтур", бо "хороший хазяїн".
Як готувалися при Петрі? Про ракетну програму краще не пишіть, бо тут мені одна написала, я одразу ж кинула посилання на статтю, Ви можете вище ознайомитися. Про армію - мобілізація як і зараз. Тільки тоді голі й босі, все за свій рахунок - я добре пам'ятаю. Може ********** якісь? А, ні там було щось таке з ************... не пригадуєте? Підриви!
Отже, дійсно-таки, коментарі зайві.
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21.01.2024 18:35 Відповісти
Немає бажання витрачати час на аргументи, яких дуже багато і які, навіть, зелені не спростовують, але писати про підриви складів і звинувачувати Пороха - це зелене дно.

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21.01.2024 18:43 Відповісти
О, свідок мегареформ Цинандалі?
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21.01.2024 15:52 Відповісти
Не Цинандалі, а Мінасцалі.
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Тупе ЗЕбануте бидло, яке вибрали ідіоти ,на виборах 19 року після нашої перемоги так просто владу не віддасть, коли їх програе. Те саме я писав і тут, на цензорі про бандюковича Так що українцям ще довго прийдеться відмивати країну бід ЗЕленої чуми та їх друзів, ригоАнальних недобитків і ще довго крахна буде відхаркуватись ЗЕленим.
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21.01.2024 15:42 Відповісти
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21.01.2024 15:43 Відповісти
А чего власти стесняться?
Больше половины из них - бывшие регионалы или их помощники и советники.
Поэтому и на фронте никого из них и из их детей НЕТ.
А работать по другому они физически не могут.
В голове у них прошивка старая с Windows 98
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21.01.2024 15:47 Відповісти
Зєльда зі своєю бандою зрадників-мародерів сидітиме в Українській тюрмі, якщо раніше не здохне
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21.01.2024 15:50 Відповісти
Гарно курнув
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21.01.2024 16:14 Відповісти
Поярков стверджує, що в приватній розмові яку записували спецслужби, Мазепа заявив, що був би радий дати Залужному кошти на виборчу компанію. Цей запис почув Зеленський, після чого відбувся арешт. Поярков вважає, що Зеленський пішов по дорозі тоталітаризму та фашизму.https://t.me/novynypravdy
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21.01.2024 15:55 Відповісти
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21.01.2024 15:57 Відповісти
альо, ти ж і є влада!
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21.01.2024 16:03 Відповісти
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
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21.01.2024 16:06 Відповісти
Ну шо, порвав шось комусь?
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21.01.2024 16:16 Відповісти
По пи№ді мішалкою і піл Авдіївку
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21.01.2024 16:51 Відповісти
То в Америці таке забористе можна купити? Краще там за своїм трампом стежте
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21.01.2024 16:16 Відповісти
Тут!! -- про це, або мочки своє знати, або у бан, по іншому ніяк,),
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21.01.2024 16:24 Відповісти
Здравствуй, троль из Офиса Президента!
уже 8 месяцев в СИЗО
https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
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21.01.2024 16:38 Відповісти
Порошенко ти також не потрібен як і ганчірка.
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21.01.2024 16:22 Відповісти
Ждеш чувака на білій кобилі?)))
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21.01.2024 17:02 Відповісти
А хто потрібен? Конкретно, будь ласка.
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21.01.2024 18:07 Відповісти
відповідати вони не будуть, бо врешті вони проговоряться, що їм потрібне *****, якщо не пітерського, то криворізького розливу
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21.01.2024 18:59 Відповісти
Залужний
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21.01.2024 20:24 Відповісти
Я- за. Але. Залужний заявив про наміри балатуватись?
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21.01.2024 20:27 Відповісти
А до чого тут Портнов? Ваша влада Петро і ти в тому числі так уміло надала докази, що аж санкції ЄС проти Андрія Портнова було скасовано 5 березня 2015 року. Вчіться правильно керувати, а не обманом діставатися влади.
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21.01.2024 16:28 Відповісти
А ти вже навчився правильно ухилятись від рекативних шашличків з нема, кретинодаун зелений? )
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21.01.2024 16:45 Відповісти
розраховувати в якості кандидата (а на той час в АТО касапи втручались лише гібридним способом) і обіцяти в якості президента ("шашлички") - суть різні речі. Тим більше, не розраховувати на війну... навіть коли сам Байден попереджав...
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21.01.2024 17:43 Відповісти
тим більше, якщо було відомо ще у 18-му. Чому і готувались до неї розробками та виготовленням зброї. Але в 2020-му замість фінансування ДОЗу перейшли на фінансування шашличків; і мені особисто похер, коли ти їх жер, в обід чи на сніданок.
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21.01.2024 18:49 Відповісти
кому було відомо, а якщо і було, то в 2019 обрали гундоса шмарклявого, тому всі питання до нього.
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21.01.2024 18:53 Відповісти
Воно так і було б, але путлєр ввів регулярну армію на територію України. ЗСУ розсікли ОРДЛО навпіл і розгром невеликої купки іррегулярних загонів московіїта колаборантів було справою кількох днів, якби не не удар в тил і по флангах ВСУ московитською армією.
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21.01.2024 17:54 Відповісти
якби не не удар в тил⁉️

а хто мав про це думати? Військових вчать як і проектувальників враховувати УСІ КОМБИНАЦІІ
Назвить будь ласка , призвіще хто приймав рішення
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21.01.2024 18:57 Відповісти
На війні, як і в грі в шахи буває така ситуація, котора називається "цугцванг", коли кожний черговий хід одного з партнерів погіршує його позицію або веде до матеріальних втрат чи навіть до програшу партії, а не робити хід теж не можна. Не все лінійно просте та не чорно-біле. А вам зразу "винуватців" на плаху.
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21.01.2024 20:11 Відповісти
Кожний цугцванг - це помилка людини . У проектах збирають нагрузки на конструкцію де враховують і вітер, і сейсміку, і сніг , і массу всього. Коли конструкція рушиться- у конструктора е призвіще. У Вашого фаворита було безліч помилок. І це треба визнати. Зе я не захищаю
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22.01.2024 02:42 Відповісти
В такому випадку взагалі не потрібно сідати за шаховий столик, але є скаженний сусід і нікуди не дінешся. Україна, як самостійна держава взагалі не воювала, на відміну від мордору. В такій ситуації помилки можуть бути, як ти їх не враховуй. Ще є дуже важливий фактор, як ЗРАДА. Даже дивлячись на стан речей сьогодні, не перестаю дивуватися скільки зрадників в Україні даже на самих-самих "верхах".А Ви кажете "помилки". Так і помилки були - куди без цього.
Приклад "на сьогодні", на економічному та міжнародному "фронті", хто міг подумати, що Польща, а потім і Словаччина почнуть блокувати транспортні магістралі до України. Про угорщину промовчу, там все зрозуміло. А ось від Словаччини, а тим паче від Румунії такої підлості ніхто не чекав.
хоч те, що від Словаччини буде підляна після входження "на престол" Фіцо, я знав, бо знав причину
ворожого відношення Фіцо до України, а ось від Румунії ну ніяк не чекав.
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22.01.2024 07:52 Відповісти
Мабудь потрібно ввести полиграф для усіеі влади , заборонити приймати у чиновники і кандидати у депутати людей з кацапскими родичами і партнерами ( років на 50) , усім бюджетникам здати екзамен з української мови ( відказників під зад з бюджету) .
Кацапи пролізли всюди - не хочуть ці андрофаги жити у своїх холодних болотах , хочуть до Відня Ніцци Брюсселя . А мозг їх напхан імперськими мріями.
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22.01.2024 11:07 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100%.
Соромлюся запитати, а як справи в Словаччині з московитськими "кротами" та симпатиками?
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22.01.2024 11:18 Відповісти
У посольстві РФ- 40 працівників, в українському вдвічі менше. Посольство раши по імперські працюе на рашу, у посольствах України багато блатних які і не соромляться зустрічати відвідувачів російською мовою ( що дуже дратуе) . СЛАВНАФТ мае російських акціонерів. Багато фірм з кацапськими грошима зроблени під словаків - і не докопаешься що там кацапи.

словаки мало знають про Україну - нихто не їздить до них з лекціями, никто не робить передачі на тв про Україну. Україна не мала досвіду імперськости - тому живе мріями, а кацапи у ЕС. працюють ( шоб не жити на болотах і у Сибіру)
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22.01.2024 11:37 Відповісти
6 складів згоріло- 3 млн тонн снарядів. Ви важаете влада не повинна нести відповідальність за це - йти у відставку , наприклад. ? в Чехії і Болгарії спіймали кацапів на цьому - а в Україні?

а закон про евробляхі - хтось хотів стати САМИМ ВОЛОДАРЕМ УСІХ АВТО В УКРАЇНІ? І зараз ходить - грудь колесом
а реформа судів - це позор і корупція . ТАК ЩО Ваш фаворит - це вже минуле , як і Юля.
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22.01.2024 11:28 Відповісти
Вам так сподобалося колоти мені очі "фаворитом", що я не втримався і подивився коли Ви перелогінились

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація:03.12.2023
і чому Ваш правопис українською так різко покращився в порівнянні з "попередньою"/ "попереднім" Maria Sofia Douglas?
Свої висновки не буду озвучувати.
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22.01.2024 11:59 Відповісти
Якщо сусід - скажений з ним теба грати не по шаховим правилам і не по шашечним. ПО їЬЬалу шаховою дошкою - от що поможе
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22.01.2024 20:09 Відповісти
Якщо все так як ви кажете, шановний Петро Олексійович. Якщо дійсно відбувається террор всередині країни, якщо ви так піклуєтесь про людей. То що ви чекаєте? Ваші інтерв'ю до одного місця, і легше нікому не стане від них. Починайте діяти. Ваша команда має досвід проведення революцій. Висловіть недовіру офісу президента, пред'явіть обвинувачення президенту. Януковича скинули за куди менші злочини. Але постає питання. Чи готові ви зараз прийняти країну? Чи маєте ви сильну команду? Чи є у вас рішення, як припинити війну?
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21.01.2024 16:29 Відповісти
Ось заразом і подивимося, як народ потягнеться, за так би мовити лідером,
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21.01.2024 16:42 Відповісти
ВОНО як і люба "ЕЛІТА" - це такаж пи№дота, яку відсунули від дерибану бюджету. Прапор в руки і на передову. ВСІ вони причетні до ГЕНОЦИДУ етнічних українців, Хто не вірить - проїдьте по селах 200 км від Вінниці, Черкас - І ПОДИВІТЬСЯ скільки там сільського населення І ХТО ТАМ або власник або орендує землю. Взаємозвязок треба озвучити?? Лідори ЬЬля
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Треба взагалі зробити експертизу хто володіе українською землею
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21.01.2024 19:02 Відповісти
Зесраеь нкгодує!
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21.01.2024 17:04 Відповісти
Вже 8 месяцев в СИЗО за заяву про злочин

https://www.youtube.com/watch?v=rX2dWxiMxOM&list=TLPQMjEwMTIwMjQyvPgxJluJxg&index=6&ab_channel=%D0%A1%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9BR%D0%9E (1) Затримали за заяву на Зеленського - YouTube
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21.01.2024 16:36 Відповісти
а хто це і по якій статті тримають?
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21.01.2024 18:59 Відповісти
Звичайна соціально-активана людина, яка не є публічною, тому суспільству маловідома або невідома взагалі. Таких багато на підвалах СБУ сидить.
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21.01.2024 22:03 Відповісти
А що - вибори таки будуть?
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21.01.2024 16:48 Відповісти
наскільки пам'ятаю, вбивали (Павла Шеремета, зокрема), але не руками силовиків держави. І взагалі, тоді силовики до журиків не чіплялись.
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21.01.2024 18:45 Відповісти
а хто вбивав, не пригадаєш? що будеш зараз тут брехати, шавка паршива?
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21.01.2024 19:00 Відповісти
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21.01.2024 17:03 Відповісти
Дивлюсь вище - зесрань в авральному порядку підтянулась
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21.01.2024 17:06 Відповісти
Я тільки побачив заголовок статті і зразу майнула думка, - Зараз набіжать зєбіли, щарієвські та мертвечуківські, бо для них ворог даже не кацапи, а Порошенко і порохоботи.
Не помилився.
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21.01.2024 17:17 Відповісти
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21.01.2024 17:17 Відповісти
я не встигаю їх фіксувати в свій кондуїт! Адміни зносять!
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21.01.2024 17:21 Відповісти
тут хтось викочував підозру (але вже не бачу того коменту, видать, адміни знесли) що хтось з адмінів видав ботві подляка п'яти-десяти-річної реєстрації логіни з паролями юзерів. які в силу різних причин перестали дописувати в чаті, на форумі; і тут вони, боти, розперезались...
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21.01.2024 19:06 Відповісти
Опозиції в нас нема - Данілов. Ну-ну...
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21.01.2024 17:47 Відповісти
вот те на! так ты же сам предлагаешь создать с этой властью коллиционное правительство!
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21.01.2024 18:14 Відповісти
Не коаліцію. а уряд народної довіри - саме для того, щоб таких негативних випадків не було.
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21.01.2024 18:43 Відповісти
Вже був такий уряд. Нагадати чим закінчилось? https://zib.com.ua/ua/2488.html
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21.01.2024 23:10 Відповісти
не бреши, зебіл, то був зовсім інший уряд, то був уряд якому довіряв Президент, він його і призначав; то була інша Конституція, яка діяла до 27/03.2006року.
І де-факто "уряд Шмигаля" також призначав президент, під абревіатурою ЄрЗе.
Порошенко каже за зовсім інший уряд.
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21.01.2024 23:59 Відповісти
Ти ще (майже після 4-х років стабільного негативу) вважаєш, що зі шмигалями, єрмаками і міловановими можливо створити уряд народної довіри, а мене обзиваєш зебілом? Зроби селфі і почитай що в тебе на лобі написано.
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22.01.2024 14:52 Відповісти
тільки ти, як справжній зебіл, який захоплюється селфуванням, але не бачиш що уряди України в 2005-му році до 27/03.06 і нинішній - де-факто однакові, пропрезидентські, незалежно від того, хто в них входить.
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22.01.2024 17:30 Відповісти
Темпаратуру поміряйте, бо таке на здорову голову не налазить. Пардон - на зебільну мабуть налізе, але здоровою її назвати язик не повертається.
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22.01.2024 19:33 Відповісти
короче, діагноз твоєї болячки мені зрозумілий: дебілізм
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22.01.2024 21:39 Відповісти
і ще: а чого ти вирішив, що уряд народної довіри буде створени руками ЄрЗе? А, навіть, якщо буде - чому до нього мають ввійти дермак, мілованов, шималь, шурма еtc разом з неугодними владі ЄрЗе політиками? Хоча в мене відповідді не бракує: таке міг подумати тільки упоротий зебіл.
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22.01.2024 17:36 Відповісти
А ти конролюєш хід дискусії чи пишеш абищо? Початок ось цей комент - "вот те на! так ты же сам предлагаешь создать с этой властью коллиционное правительство!" Можна називати хоч урядом народної довіри, хоч просто народним, але це все одно буде коаліція з нинішньою командою і ти це підтримала, як мінімум не проти аби назвали пристойно, так що не вали з хворої голови на здорову.
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22.01.2024 19:28 Відповісти
дебіл ти і брехун зебільний, не було від Пороха пропозиції коаліційного уряду! А пропозиція уряду народної довіри - політична пропозиція, на яку нормальна влада мала би пристати (ну, як в Ізраїлі); а ненормальна чи злочинна ЄрЗе ніколи на таке не піде!
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22.01.2024 21:43 Відповісти
Не хами навіжена, бо знову помчиш до адміна шмарклі підтирати. Тобі вже не вперше, дорогу знаєш. Якщо коротка пам'ять, то подивись вище чий то був комент. який я виділив лапками.
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22.01.2024 22:02 Відповісти
та пішлатинаюг, підтарисна зебільна, ти маніпуляторна квочка з "Можна називати хоч урядом народної довіри, хоч просто народним, але це все одно буде коаліція" підтверджуєш те що "виділило лапками"
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22.01.2024 23:16 Відповісти
Посилалка, менше свій катехізис читай на ніч, там нічого доброго, одному паскудству вчать.
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23.01.2024 11:37 Відповісти
КЛЮЧОВЕ - уряд народної довіри. В НАРОДУ ДАВНО НЕМА ДОВІРИ ДО ЖОДНОГО УПИРЯ, який грошима цілої держави раз за разом мімікрує і приводить до влади МАРІОНЕТОК. А ці маріонетки роблять одне - ДЕРИБАНЯТЬ Україну. Наслідки?? НЕПОВОРОТНЕ зменшення кількості населення - НА ПЕРШОМУ місці. Економіка?? Вона ПРОСТО в с№ра№і. Але величні історичні реформатори вам цього НЕ напишуть. Не напишуть - бо за таке їх треба не довічного - А ЯК ГІТЛЕРА - за геноцид. Біда в одному. Про це ніде не прочитаєш НІ від іноземних журнашлюх, так і від власних пресотуток і псевдоістериків
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22.01.2024 20:18 Відповісти
П'ятий рік "*******" Зеленського, а винен, як і раніше, Петро Порошенко 😂🤣😂
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21.01.2024 19:18 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

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https://twitter.com/RudijLis/status/1749079001333702754 2 ч

Єрмак через канал Пєтрова вслід за Безвуглою погрожує Фіалі, за низку критичних статей на НВ. Фіала співпрацює з Пінчуком, а це Прутила, Стерно, Чмот, Моліна, Маланка, Майор, Петриченко. Поки вони марно намагаються клюнути Пороха, триндець прийде до них з іншої сторони
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21.01.2024 19:21 Відповісти
зе-підтримка насторожі:
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21.01.2024 23:02 Відповісти
Вы что так и не поняли что у нас при власти тот же Янукович, только моложе и со всей властью в руках, раньше при Януковиче Татаров шил дела на активистов майдана, а сейчас подконтрольные ему правоохранительные органы обилечивают как чиновников схематозников так и бизнес, а также следят и прослушивают журналистов которые вскрывают схемы чиновников. Ермак когда спасал от НАБУ рядового Татарова готов был пожертвовать и репутацией и всем за него, вот и думайте. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример), а эти 3 менеджера (Татаров, Дерьмак, Портнов) выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в ресторане Ишак (были зафиксированы журналистом УП Ткачем), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), и сейчас Кушнир поставив туда своего зама Шевчука просят у кабмина 2 миллиарда гривен, так как инвестора не несут, которые очень нужны для нужд армии. После того как Ермак с Татаровым узурпировали всю власть в своих руках, они начали постепенно прикрывать свободу слова, разница Зеленского от Януковича что бежать он будет не в россию а в Аргентину или Монако
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22.01.2024 00:59 Відповісти
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