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Новини
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"Слуга народу" Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ, - Шабунін

федієнко

У законопроєкті №10062 внесли правку, яка забороняє бойовим системам будь-яку інтеграцію.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга" Олександр Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ (проголосовану в законопроєкті №10062). Нагадую, закон №10062 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, "Федієнко і ко вліпили в текст закону правки, якими ЗАБОРОНИЛИ бойовим системам (в хмарах союзників) БУДЬ-ЯКУ ІНТЕГРАЦІЮ з БУДЬ-ЧИМ (навіть між нашими власними системами)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи сьогодні збираються провалити законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії, - Шабунін

"Уявіть, аеророзвідник знайшов ворога. Замість того, щоб передати його координати, тицьнувши на екран, пілот буде набирати їх вручну, щоб переслати на засоби ураження (а там координати будуть забивати в іншу систему). Для розуміння, координати це від 12 до 16 цифр… А якщо цілей кілька? А якщо вони рухаються? А якщо цілі автоматично визначаються сенсорами і таких цілей сотні?

Хто все це буде вручну з систем виявлення у системи ураження вносити (і окремо в систему ситуаційної обізнаності), ще й щохвилини перебивати координати? Федієнко з Києва? Ну і можна забути про автоматизовний потік розвідданих від союзників.

В топку масиви даних з їх військових супутників (включно зі знімками), найрізноманітніших сенсорів та радарів, а також засобів радіотехнічної розвідки і т.д. Федієнко і ко вирішили, що все це Силам Оборони не потрібно. Дійсно, навіщо?" - наголосив Шабунін.

Читайте також: Оновлена ВРП продовжує ухвалювати сумнівні рішення, зокрема, зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира, - Шабунін

Глава ЦПК зазначив, що Федієнко, скоріше за все, захищає систему "Дзвін".

"Дзвін - це корупційний гівнософт, лобійований, іншим "слугою" з оборонного комітету (Здебським). Розслідування про те, як крали на Дзвоні, Bihus.info робили ще у 2018. На цій програмі не просто крадуть наші гроші – нею ЗСУ заганяють в камʼяний вік", - додав він.

Шабунін нагадав, що помічника Здебського СБУ викрила на державній зраді, а Федієнко брав на поруки вже ексголову Держспецзвʼязку Щиголя, якого НАБУ викрило на крадіжці 62 млн грн і в якого знайшли $1,2 млн у криптовалюті.

6 лютого 2024 року Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних.

Також читайте: Замовником злочину проти журналістів треба вважати Офіс Президента, - Шабунін

Автор: 

ВР (14961) реєстр (844) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+64
А винен буде Залужний.....знайома схема...
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06.02.2024 16:44
+36
Словосполучення «народний депутат» - це злочинець, бандит, корупціонер, п'ята колона і так далі.
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06.02.2024 16:48
+29
Де зараз перебувають родичі цього уродА? Бізнес, маєтки, рахунки? Чи не час їх повернути в Україну?
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06.02.2024 16:55
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Правила форума Рада форумчан
А винен буде Залужний.....знайома схема...
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06.02.2024 16:44 Відповісти
бо зелені уібани не бувають винуватими...
алкаш ніколи не погодиться що він алкаш
тут теж саме
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06.02.2024 17:01 Відповісти
‼️ДЕ ПЛАН ВАЛЄРА?‼️
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06.02.2024 17:10 Відповісти
Залужному похер. Він мовчить і нічого не коментує.
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06.02.2024 17:28 Відповісти
Залужний по статуту не має нічого коментувати. Він має керувати військом, котрє йому надала зе-шобла.
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06.02.2024 17:50 Відповісти
не спрощуйте і не пишіть єрунди
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06.02.2024 19:28 Відповісти
Виноватым никто не будет.
У победу сто родителей, а поражение всегда сирота.
Армия- это чёткое выполнение приказов. У Валерия Федоровича, на каждый план (в том числе и отход из Бахмута) есть виза Верховного.
Так же при обмене беркутовцев в Россию стоит подпись Зеленского. Наша прокуратура "просрав" следствие по делу Майдана нашло крайним клоуна подсунув ему список на обмен.
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06.02.2024 18:02 Відповісти
Чомусь не дивно, тут твікс робить велике перезавантаженя, а його *** зі свого боку допомогають. Результат скоро побачімо ...
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06.02.2024 16:47 Відповісти
Шабунін що у більшої частини коментаторів цього сайту вчиться? Ну вже фахівець у всьому і в корупції, і в економіці, і в політиці, і у військовій сфері. А ось тепер і в цифрову революцію бойових систем ЗСУ вліз .
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06.02.2024 16:47 Відповісти
Шабуніну головне ось це "винесення бойових систем у військові хмари союзників" - якщо простіше, то зберігання секретної і таємної бойової інформації і розвідданих на серверах, непідконтрольних Україні.
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06.02.2024 16:53 Відповісти
До чого тут Шабунін коли закон цього не забороняє?
Подаляка, чи це ти?
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06.02.2024 17:27 Відповісти
подоляка стирчить срака!
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06.02.2024 21:51 Відповісти
секретна інформація з тактичної спільної операції дроноводів і ствольної арти ??
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06.02.2024 19:30 Відповісти
Хрест на оперативній взаємодії дроновода і артою
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06.02.2024 20:32 Відповісти
- Шабунін професійно аналізує всі закони з точки зору корупційної складової. Дивиться всі правки. Якщо він побачив це, повинен мовчати?
Ви ж цього не висвітили....Чи з Франції не бачили?
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06.02.2024 17:39 Відповісти
а тобі не спадало на думку що він озвучує те що йому кажуть західні партнери? чи можеш кваліфіковані заперечення його слів надати? тож сиди і не *****!
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06.02.2024 18:28 Відповісти
Словосполучення «народний депутат» - це злочинець, бандит, корупціонер, п'ята колона і так далі.
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06.02.2024 16:48 Відповісти
Такі да, асоція закріплена роками, але на сьогодні взагалі не Верховна рада, а верховна зрада.
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06.02.2024 20:36 Відповісти
здебського, федієнка, щиголя розстріляти за державну зраду під час війни!
Мінімум цим мразотам, це пожиттєвий термін!
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06.02.2024 16:49 Відповісти
кому ти це пишеш, кому наказуєш?
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06.02.2024 17:52 Відповісти
В нього таємний друг мабуть, як у більшості тутешніх дописувачів, дурдом..
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06.02.2024 18:40 Відповісти
Зелені будуть інтегруватися тільки з Московією !
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06.02.2024 16:51 Відповісти
Якжеш вони вже заї*али...
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06.02.2024 16:52 Відповісти
Згоден
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06.02.2024 16:56 Відповісти
!!!!100!!!!!!!!!!!!!
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06.02.2024 19:43 Відповісти
ГУГЛ ВСЕ ПАМЯТАЕ
ФЕДІЕНКО - Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.

Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г. . За інформацією видання «Лівий Берег», (повна картка законопроєкту стала недоступна після відкликання, а авторський колектив "змінився" 24 травня без пояснення причин) співініціаторами виступили інші представники партії Слуги народу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аліксійчук О. В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бакумов О.С. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гривко С.Д. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Третьякова Г.М. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Войцехівський В.О. Законопроєктом пропонувалось прибрати рядок «не призводячи до смерті військовослужбовця» із cт.22 «Статут внутрішньої служби Збройних Сил України». Законопроєкт пройшов профільну раду, зазнав значної критики у соцмережах та ЗМІ та був без пояснень відкликаний, згодом, 24 травня, без пояснень причин, у законопроєкту змінився авторський колектив, а партія відмовилась коментувати законопроєкт
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06.02.2024 16:55 Відповісти
Де зараз перебувають родичі цього уродА? Бізнес, маєтки, рахунки? Чи не час їх повернути в Україну?
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06.02.2024 16:55 Відповісти
Мля Це просто звичайна зрада!
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06.02.2024 16:56 Відповісти
це звичайна диверсія - слуги кремля пхають палки в колеса де лише можливо, щоб максимально ускладнити, або унеможливити спротив України їхнім кремлівським партнерам. І ця гидота працює виключно таким чином від преЗЕдента до останнього "слуги" у ВР. Поки ми цих покидьків не зупинемо, не усунемо та не засудимо про нашу перемогу над москалотою можна буде лише мріяти, бо як можна перемогти москалоту, коли слуги кремля керують країною???
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06.02.2024 16:59 Відповісти
так вирішив "мудрий нарід", щоб ви розуміли...
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06.02.2024 18:23 Відповісти
Розстріляти падло і всіх його спонсорів.
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06.02.2024 17:01 Відповісти
Дивні ви люди, в нас за 30 років хоч одного зрадника чи крадія посадили? З тих міністрів, премʼєрів? Юля трохи посиділа при янику, і то мабуть по особистій неприязні
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06.02.2024 18:29 Відповісти
Раніше казали що у військовий час таких розстрілюють. Ну ось. Накаркали. Маємо військовий час але всім все сходить з рук... Країна юних кастратів і старих імпотентів...
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06.02.2024 18:32 Відповісти
Тотальна безвідповідальність, і так 33 роки, ссср вже війну виграв і космос завойовував , а в нас все соплі на кулак намотують.
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Азохенвей! Слуга уроду знову підісрав. Ніколи такого не було і от знову.
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06.02.2024 17:02 Відповісти
що ви чекаєте від ПРИслуг
в низ все надзвичайно:
на піаніні членом грають
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06.02.2024 17:02 Відповісти
Вони працюють на корупційні можливості, або на ворога, тільки не на Україну!
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06.02.2024 17:02 Відповісти
Слуги вже не приховують,що працюють на путіна.
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06.02.2024 17:10 Відповісти
Потрібно створювати якусь Чорну стрілу чи Білу, щоб боротись зі зрадниками і саботажниками, бо вони скоро будуть відкрито розстрілювати ЗСУ в спину, правоохоронці їх будуть прикривати, а народ жуватиме оте неначасі.
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06.02.2024 17:15 Відповісти
це просто один із способів свідомої дезорганізації управління захистом і зниження боєздатності війська, а товариш Федієнко звичайна кацапська консерва, яка виконала черговий наказ з болот, або ж з Банкової.
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06.02.2024 17:16 Відповісти
чергова безугла. у слугах переважно всі такі воєнспеці
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06.02.2024 17:18 Відповісти
Ета апять ачєрєдноє такоє случайна так савпавшеє савпадєніє...
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06.02.2024 17:20 Відповісти
Ну невже немає кому розібратися з цими слугами, які на чолі зі своїм преЗЕдентом становлять для країни смертельну небезпеку?
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06.02.2024 17:24 Відповісти
Виродки.
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06.02.2024 17:33 Відповісти
Не зрозуміло, і оцю правку що більшість проголосували ? Якщо так то всі депутати безмозгли куриці чи тут щось не так
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06.02.2024 17:35 Відповісти
А вони шо читають що голосують? Згадайте Чечетова
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06.02.2024 17:52 Відповісти
А опозиційні депутати висловили критику з трибуни? Добились відміни цієї правки?
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06.02.2024 17:52 Відповісти
Може,це черговий агент кремля?
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06.02.2024 17:36 Відповісти
Черговий дегенерат.
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06.02.2024 19:47 Відповісти
Такими темпами они скоро перепишут нас кацапам как собак при крепостном праве.
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06.02.2024 17:46 Відповісти
Зелені тварі ніяк здати Україну не можуть. Але скоро в них все вийде.
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06.02.2024 17:48 Відповісти
зелене зрадницьке кодло.....на гиляку падлюк
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06.02.2024 17:50 Відповісти
Система "Дзвін" Коли той дзвін уже за ними задзвонить?
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06.02.2024 17:51 Відповісти
зайвий доказ того, як насправді працюють українськи депутати, пожираючи гроші платників..., розробляють якийсь закон, потім над ним працюють, потім допрацювують, потім голосують, а користі нуль, навіть не нуль, а просто суцільна шкода..., ну й навіщо...
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06.02.2024 17:51 Відповісти
так вирішив "мудрий нарід", щоб ви розуміли...
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06.02.2024 18:24 Відповісти
зелене зрадницьке кодло....
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06.02.2024 17:52 Відповісти
Бездарі і шарамижники.
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06.02.2024 20:17 Відповісти
Зверніть увагу у нас за 30 років так і не з'явився Закон про лобіювання!
Згадайте мало який "наш" олігарх непобував депутатом щоб впливати на прийняття того чи іншого закону.Все можна було б вирішити за допомогою закону,достатньо вивчити досвід інших.
Як це відбувалося у США починаючи 1876 р. Конгресом була введена обов'язкова вимога до офіційної реєстрації лобістів та їхніх організацій. Однак перший федеральний закон про лобістську діяльність було прийнято лише у 1946 р. Цей закон став першою у світі спробою регулювання лобізму. Цей закон діяв півстоліття і був дещо переглянутий у 1995 р. Вимоги стали більш суворими: на приклад, позбавлення волі було додане в якості однієї з форм покарання за порушення закону (до 1995 р. було передбачено лише накладання фінансових штрафів і призупинення діяльності). Регуляторний акт щодо лобізму (The Lobbying and Disclosure Act of 1995) визначає лобізм як спробу вплинути на будь-які державні рішення, прийняті законодавчою чи виконавчою гілками влади.
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06.02.2024 17:56 Відповісти
я от не розумію: для кого ви все це пишете?
думаєте, від вашої писанини Банкова провалиться?
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06.02.2024 17:56 Відповісти
Люди живуть в особистих мареннях, все на когось сподіваються, от зараз на Залужного, завтра ще на когось, так зручно, *********, розійшлись…
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06.02.2024 18:32 Відповісти
Невезучі ми українці. Щоразу у владу припливають то гівно то тріска.
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06.02.2024 17:57 Відповісти
То х то ж їх туди пропускає ?? 73/46 ?? Самі у політику іти не хочемо, потім ридаємо !!
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06.02.2024 19:32 Відповісти
мені здається, що в умовах війни про таке навіть інформувати розумово відсталих не потрібно. Вони ж навіть букв таких не розуміють. На кнопки тикають, як скажуть чи хто як заплатить.
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06.02.2024 18:14 Відповісти
Зезграя робе все по матодічці! Развалемо з середени!🤣🤣🤣
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06.02.2024 18:25 Відповісти
По кому подзвін. Міноборони взяло на озброєння скандальну систему «Дзвін» - що цьому передувало
https://dou.ua/lenta/articles/dzvin-system-in-army/
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06.02.2024 18:38 Відповісти
І що наші хоробрі командири, генштаб? Язики в сраці…
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06.02.2024 18:49 Відповісти
"Патріоти" слуги уродів.
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06.02.2024 18:49 Відповісти
Цікаво, журналісти таку викривальну інфу в органи відправляють ?
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06.02.2024 19:33 Відповісти
ну а сбу позориться і витрачає купу сил на слідкування за журналістами без відкриття провадження ...
війна , клоуни, коні, мухи , котлети все в перемішку
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06.02.2024 19:39 Відповісти
Ну,так потрібно сказати цьому Федіенко,що він дебіл.Вони ці слуги вже дістали,своей ,креативностью,
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06.02.2024 19:48 Відповісти
"Слуги народу рф" працюють згідно оманським домовленостям…
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06.02.2024 20:11 Відповісти
А шо такий віткритий саботаж так можно ? А 🤡 зеленський рулить ...типу Хау я все сказав ! Рідке зелене шобло...
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06.02.2024 20:12 Відповісти
...може пробувати розстріляти.
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06.02.2024 21:10 Відповісти
 
 