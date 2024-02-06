"Слуга народу" Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ, - Шабунін

У законопроєкті №10062 внесли правку, яка забороняє бойовим системам будь-яку інтеграцію.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга" Олександр Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ (проголосовану в законопроєкті №10062). Нагадую, закон №10062 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, "Федієнко і ко вліпили в текст закону правки, якими ЗАБОРОНИЛИ бойовим системам (в хмарах союзників) БУДЬ-ЯКУ ІНТЕГРАЦІЮ з БУДЬ-ЧИМ (навіть між нашими власними системами)".

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"Уявіть, аеророзвідник знайшов ворога. Замість того, щоб передати його координати, тицьнувши на екран, пілот буде набирати їх вручну, щоб переслати на засоби ураження (а там координати будуть забивати в іншу систему). Для розуміння, координати це від 12 до 16 цифр… А якщо цілей кілька? А якщо вони рухаються? А якщо цілі автоматично визначаються сенсорами і таких цілей сотні?

Хто все це буде вручну з систем виявлення у системи ураження вносити (і окремо в систему ситуаційної обізнаності), ще й щохвилини перебивати координати? Федієнко з Києва? Ну і можна забути про автоматизовний потік розвідданих від союзників.

В топку масиви даних з їх військових супутників (включно зі знімками), найрізноманітніших сенсорів та радарів, а також засобів радіотехнічної розвідки і т.д. Федієнко і ко вирішили, що все це Силам Оборони не потрібно. Дійсно, навіщо?" - наголосив Шабунін.

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Глава ЦПК зазначив, що Федієнко, скоріше за все, захищає систему "Дзвін".

"Дзвін - це корупційний гівнософт, лобійований, іншим "слугою" з оборонного комітету (Здебським). Розслідування про те, як крали на Дзвоні, Bihus.info робили ще у 2018. На цій програмі не просто крадуть наші гроші – нею ЗСУ заганяють в камʼяний вік", - додав він.

Шабунін нагадав, що помічника Здебського СБУ викрила на державній зраді, а Федієнко брав на поруки вже ексголову Держспецзвʼязку Щиголя, якого НАБУ викрило на крадіжці 62 млн грн і в якого знайшли $1,2 млн у криптовалюті.

6 лютого 2024 року Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних.

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