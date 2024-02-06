"Слуга народу" Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ, - Шабунін
У законопроєкті №10062 внесли правку, яка забороняє бойовим системам будь-яку інтеграцію.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуга" Олександр Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ (проголосовану в законопроєкті №10062). Нагадую, закон №10062 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, "Федієнко і ко вліпили в текст закону правки, якими ЗАБОРОНИЛИ бойовим системам (в хмарах союзників) БУДЬ-ЯКУ ІНТЕГРАЦІЮ з БУДЬ-ЧИМ (навіть між нашими власними системами)".
"Уявіть, аеророзвідник знайшов ворога. Замість того, щоб передати його координати, тицьнувши на екран, пілот буде набирати їх вручну, щоб переслати на засоби ураження (а там координати будуть забивати в іншу систему). Для розуміння, координати це від 12 до 16 цифр… А якщо цілей кілька? А якщо вони рухаються? А якщо цілі автоматично визначаються сенсорами і таких цілей сотні?
Хто все це буде вручну з систем виявлення у системи ураження вносити (і окремо в систему ситуаційної обізнаності), ще й щохвилини перебивати координати? Федієнко з Києва? Ну і можна забути про автоматизовний потік розвідданих від союзників.
В топку масиви даних з їх військових супутників (включно зі знімками), найрізноманітніших сенсорів та радарів, а також засобів радіотехнічної розвідки і т.д. Федієнко і ко вирішили, що все це Силам Оборони не потрібно. Дійсно, навіщо?" - наголосив Шабунін.
Глава ЦПК зазначив, що Федієнко, скоріше за все, захищає систему "Дзвін".
"Дзвін - це корупційний гівнософт, лобійований, іншим "слугою" з оборонного комітету (Здебським). Розслідування про те, як крали на Дзвоні, Bihus.info робили ще у 2018. На цій програмі не просто крадуть наші гроші – нею ЗСУ заганяють в камʼяний вік", - додав він.
Шабунін нагадав, що помічника Здебського СБУ викрила на державній зраді, а Федієнко брав на поруки вже ексголову Держспецзвʼязку Щиголя, якого НАБУ викрило на крадіжці 62 млн грн і в якого знайшли $1,2 млн у криптовалюті.
6 лютого 2024 року Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних.
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алкаш ніколи не погодиться що він алкаш
тут теж саме
У победу сто родителей, а поражение всегда сирота.
Армия- это чёткое выполнение приказов. У Валерия Федоровича, на каждый план (в том числе и отход из Бахмута) есть виза Верховного.
Так же при обмене беркутовцев в Россию стоит подпись Зеленского. Наша прокуратура "просрав" следствие по делу Майдана нашло крайним клоуна подсунув ему список на обмен.
Подаляка, чи це ти?
Ви ж цього не висвітили....Чи з Франції не бачили?
Мінімум цим мразотам, це пожиттєвий термін!
ФЕДІЕНКО - Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.
Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г. . За інформацією видання «Лівий Берег», (повна картка законопроєкту стала недоступна після відкликання, а авторський колектив "змінився" 24 травня без пояснення причин) співініціаторами виступили інші представники партії Слуги народу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аліксійчук О. В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бакумов О.С. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гривко С.Д. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Третьякова Г.М. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Войцехівський В.О. Законопроєктом пропонувалось прибрати рядок «не призводячи до смерті військовослужбовця» із cт.22 «Статут внутрішньої служби Збройних Сил України». Законопроєкт пройшов профільну раду, зазнав значної критики у соцмережах та ЗМІ та був без пояснень відкликаний, згодом, 24 травня, без пояснень причин, у законопроєкту змінився авторський колектив, а партія відмовилась коментувати законопроєкт
в низ все надзвичайно:
на піаніні членом грають
Згадайте мало який "наш" олігарх непобував депутатом щоб впливати на прийняття того чи іншого закону.Все можна було б вирішити за допомогою закону,достатньо вивчити досвід інших.
Як це відбувалося у США починаючи 1876 р. Конгресом була введена обов'язкова вимога до офіційної реєстрації лобістів та їхніх організацій. Однак перший федеральний закон про лобістську діяльність було прийнято лише у 1946 р. Цей закон став першою у світі спробою регулювання лобізму. Цей закон діяв півстоліття і був дещо переглянутий у 1995 р. Вимоги стали більш суворими: на приклад, позбавлення волі було додане в якості однієї з форм покарання за порушення закону (до 1995 р. було передбачено лише накладання фінансових штрафів і призупинення діяльності). Регуляторний акт щодо лобізму (The Lobbying and Disclosure Act of 1995) визначає лобізм як спробу вплинути на будь-які державні рішення, прийняті законодавчою чи виконавчою гілками влади.
думаєте, від вашої писанини Банкова провалиться?
https://dou.ua/lenta/articles/dzvin-system-in-army/
війна , клоуни, коні, мухи , котлети все в перемішку