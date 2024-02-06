Безуглу виключили з партії "Слуга народу"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задовольнила заяву Мар’яни Безуглої на вихід з партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться в дописі у фейсбуці Мар'яни Безуглої.

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга Народу", - написала нардепка.

"Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — то окрема історія. Добилась таки, виключили", - написала Безугла.

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За словами нардепки, "у партії не відбувається майже нічого, всі самі по собі".

"Все ж вважаю, "Слуга Народу" не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але патрія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", - зазначила Безугла.

На думку народної депутатки, в Україні партії, які проходять до Парламенту, — це завжди разові лідерські проєкти, прокладки. Потім обставини змінюються, прокладки перефарбовують під тих же самих лідерів / спонсорів в іншому стилі, і полуфабрикат переживає ще один політичний цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук…

"Ми — демократія, хоча і дикувата, такі шляхи обираються у відповідь на запит суспільства голосувати за месій, які водитимуть за ручку, а не ідеї та інституції. Суспільство хоче і підтримує це… Слуга Народу — ті ж граблі. І якщо Президент, на мою думку, отримавши настільки складні обставини під час своєї каденції, як застій, епідемія та війна, виріс з себе зразка 2019, то партія залишилися десь в інерційному минулому", - зауважила Безугла.

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"Не знаю, чи перейдемо ми врешті від месій і татків до соціал-демократів, лібералів, консерваторів тощо… До ідеологій, правил і багаторазових політичних спільнот… Дивлюся на "боженьку Залужного", стає сумно. Хоча бачу і світло в кінці тунелю", - згадала народна обраниця і про Головнокомандувача Валерія Залужного.

Безугла додала: "Зі свого боку буду і далі докладати зусиль, аби правди і свідомого ставало більше. Президента підтримую".

Вихід Безуглої зі "Слуги народу"

Раніше у Верховну Раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. На засіданні ВР 10 січня не змогли внести на розгляд питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

11 січня Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу".

Безугла проти Залужного

Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Нещодавно депутатка заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.